Propriedades ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento, Durabilidade)

No contexto de bancos de dados relacionais, as propriedades ACID referem-se às características fundamentais que os sistemas de gerenciamento de banco de dados (SGBD) devem possuir para garantir a confiabilidade e robustez das transações. ACID é um acrônimo que representa as propriedades de Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade. Quando essas propriedades são mantidas, o banco de dados pode fornecer fortes garantias sobre a integridade e a exatidão dos dados, mesmo em ambientes complexos, multiusuários ou de alta carga.

Atomicidade é a propriedade que garante que uma transação seja totalmente concluída ou nem executada. Em outras palavras, todas as operações envolvidas em uma única transação são tratadas como uma unidade única e indivisível. Se alguma operação dentro da transação falhar, toda a transação será considerada malsucedida e todas as alterações feitas durante a transação serão revertidas. A atomicidade é crucial para manter a integridade dos dados, pois evita que o banco de dados entre em um estado inconsistente devido a transações parcialmente concluídas. Por exemplo, num sistema bancário, a transferência de fundos entre duas contas envolve um débito de uma conta e um crédito para outra. Caso apenas uma dessas operações seja bem-sucedida, a atomicidade garante que a outra operação também seja executada, preservando a consistência dos registros financeiros.

Consistência refere-se à propriedade que garante que um banco de dados permaneça em um estado consistente antes, durante e depois de uma transação. Requer que o banco de dados comece com um estado consistente e que quaisquer restrições ou regras de negócios sejam mantidas durante toda a transação. Depois que a transação for concluída, o banco de dados deverá estar novamente em um estado consistente. A consistência garante que os dados cumpram todas as restrições de esquema definidas, como chaves exclusivas, chaves estrangeiras e restrições de verificação. Por exemplo, num sistema de gestão de inventário, as regras de consistência podem ditar que o nível de stock de um produto não pode ser negativo. Se uma transação tentar reduzir o nível de estoque abaixo de zero, a transação será abortada, garantindo a consistência dos dados do estoque.

Isolamento é a propriedade que garante que cada transação seja isolada e inconsciente de outras transações simultâneas. Isto significa que as operações de uma transação não são visíveis para outras transações até que a transação seja totalmente concluída. O isolamento evita efeitos colaterais indesejáveis ​​que podem ocorrer quando diversas transações tentam acessar ou modificar os mesmos dados simultaneamente, como atualizações perdidas, leituras sujas ou leituras não repetíveis. Existem vários graus de isolamento, desde um nível baixo que prioriza o desempenho e a simultaneidade, mas pode permitir inconsistências, até um nível alto que prioriza a consistência e o isolamento dos dados em detrimento do desempenho. Alcançar o equilíbrio adequado entre consistência e desempenho é essencial, dependendo dos requisitos específicos da aplicação.

A durabilidade garante que, uma vez concluída com sucesso uma transação, seus efeitos nos dados sejam permanentes e não serão perdidos. Esta propriedade garante que o banco de dados permaneça estável, mesmo em caso de falhas ou travamentos do sistema. A durabilidade pode ser alcançada por meio de várias técnicas, como registro em log write-ahead e registro em diário, onde as alterações são primeiro gravadas em um log antes de serem aplicadas ao banco de dados. No caso de uma falha do sistema, o log pode ser usado para recuperar os dados perdidos e restaurar o banco de dados para um estado consistente. A durabilidade é particularmente importante para aplicações que lidam com dados críticos, como transações financeiras, onde a perda de dados pode ter consequências graves.

