Właściwości ACID (atomowość, konsystencja, izolacja, trwałość)

W kontekście relacyjnych baz danych właściwości ACID odnoszą się do podstawowych cech, jakie muszą posiadać systemy zarządzania bazami danych (DBMS), aby zapewnić niezawodność i solidność transakcji. ACID to akronim reprezentujący właściwości atomowości, konsystencji, izolacji i trwałości. Jeśli te właściwości zostaną zachowane, baza danych może zapewnić silną gwarancję integralności i poprawności danych, nawet w środowiskach złożonych, z wieloma użytkownikami lub o dużym obciążeniu.

Niepodzielność to właściwość zapewniająca, że ​​transakcja zostanie albo całkowicie zakończona, albo w ogóle nie zostanie wykonana. Innymi słowy, wszystkie operacje składające się na pojedynczą transakcję są traktowane jako jedna, niepodzielna jednostka. Jeśli jakakolwiek operacja w ramach transakcji zakończy się niepowodzeniem, cała transakcja zostanie uznana za nieudaną, a wszystkie zmiany dokonane podczas transakcji zostaną wycofane. Niepodzielność ma kluczowe znaczenie dla utrzymania integralności danych, ponieważ zapobiega wejściu bazy danych w stan niespójny z powodu częściowo zakończonych transakcji. Na przykład w systemie bankowym transfer środków między dwoma rachunkami wiąże się z obciążeniem jednego konta i uznaniem drugiego. Jeśli tylko jedna z tych operacji zakończy się sukcesem, atomowość gwarantuje wykonanie drugiej operacji, zachowując spójność zapisów finansowych.

Spójność odnosi się do właściwości, która zapewnia, że ​​baza danych pozostaje w spójnym stanie przed, w trakcie i po transakcji. Wymaga, aby baza danych rozpoczynała się od spójnego stanu i aby podczas całej transakcji przestrzegane były wszelkie ograniczenia i reguły biznesowe. Po zakończeniu transakcji baza danych powinna znów być w spójnym stanie. Spójność gwarantuje, że dane są zgodne ze wszystkimi zdefiniowanymi ograniczeniami schematu, takimi jak klucze unikalne, klucze obce i ograniczenia sprawdzające. Na przykład w systemie zarządzania zapasami zasady spójności mogą narzucać, że poziom zapasów produktu nie może być ujemny. Jeśli w ramach transakcji nastąpi próba zmniejszenia poziomu zapasów poniżej zera, transakcja zostanie przerwana, co zapewni spójność danych inwentaryzacyjnych.

Izolacja to właściwość zapewniająca, że ​​każda transakcja jest odizolowana od innych równoległych transakcji i nie jest świadoma ich istnienia. Oznacza to, że operacje jednej transakcji nie są widoczne dla innych transakcji, dopóki transakcja nie zostanie w pełni sfinalizowana. Izolacja zapobiega niepożądanym efektom ubocznym, które mogą wystąpić, gdy wiele transakcji próbuje jednocześnie uzyskać dostęp do tych samych danych lub je zmodyfikować, takim jak utracone aktualizacje, błędne odczyty lub odczyty niepowtarzalne. Istnieją różne stopnie izolacji, od niskiego poziomu, który priorytetowo traktuje wydajność i współbieżność, ale może dopuszczać niespójności, do wysokiego poziomu, który priorytetowo traktuje spójność i izolację danych kosztem wydajności. Osiągnięcie odpowiedniej równowagi pomiędzy spójnością a wydajnością jest niezbędne, w zależności od konkretnych wymagań aplikacji.

Trwałość gwarantuje, że po pomyślnym zakończeniu transakcji jej wpływ na dane będzie trwały i nie zostanie utracony. Ta właściwość zapewnia, że ​​baza danych pozostanie stabilna, nawet w przypadku awarii lub awarii systemu. Trwałość można osiągnąć za pomocą różnych technik, takich jak rejestrowanie z wyprzedzeniem i kronikowanie, w których zmiany są najpierw zapisywane w dzienniku przed zastosowaniem w bazie danych. W przypadku awarii systemu log może posłużyć do odzyskania utraconych danych i przywrócenia spójnego stanu bazy danych. Trwałość jest szczególnie ważna w przypadku aplikacji obsługujących krytyczne dane, takich jak transakcje finansowe, gdzie utrata danych może mieć poważne konsekwencje.

Platforma AppMaster no-code wykorzystuje właściwości ACID, aby zapewnić niezawodność i integralność generowanych aplikacji. Jego aplikacje mogą współpracować z dowolną bazą danych kompatybilną z PostgreSQL jako podstawową bazą danych, wykorzystując silne gwarancje ACID PostgreSQL. Dzięki wbudowanej obsłudze migracji schematów baz danych, kontroli spójności i zarządzania transakcjami, AppMaster umożliwia użytkownikom tworzenie solidnych, skalowalnych i spójnych aplikacji zaplecza, aplikacji internetowych i mobilnych, nawet w przypadku dużego obciążenia lub zastosowań korporacyjnych. To połączenie łatwości użycia, elastyczności i rygorystycznego przestrzegania właściwości ACID pomogło AppMaster stać się wiodącym rozwiązaniem do szybkiego, opłacalnego i przyszłościowego tworzenia aplikacji.