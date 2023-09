ZUUR-eigenschappen (atomiciteit, consistentie, isolatie, duurzaamheid)

In de context van relationele databases verwijzen ACID-eigenschappen naar de fundamentele kenmerken die databasebeheersystemen (DBMS) moeten bezitten om de betrouwbaarheid en robuustheid van transacties te garanderen. ACID is een acroniem dat de eigenschappen Atomiciteit, Consistentie, Isolatie en Duurzaamheid vertegenwoordigt. Wanneer deze eigenschappen behouden blijven, kan de database sterke garanties bieden over de integriteit en juistheid van de gegevens, zelfs in complexe omgevingen met meerdere gebruikers of met hoge belasting.

Atomiciteit is de eigenschap die ervoor zorgt dat een transactie volledig wordt voltooid of helemaal niet wordt uitgevoerd. Met andere woorden: alle handelingen die betrokken zijn bij een enkele transactie worden behandeld als één enkele, ondeelbare eenheid. Als een bewerking binnen de transactie mislukt, wordt de gehele transactie als mislukt beschouwd en worden alle wijzigingen die tijdens de transactie zijn aangebracht, ongedaan gemaakt. Atomiciteit is van cruciaal belang voor het behoud van de gegevensintegriteit, omdat het voorkomt dat de database in een inconsistente toestand terechtkomt als gevolg van gedeeltelijk voltooide transacties. In een banksysteem betekent het overboeken van geld tussen twee rekeningen bijvoorbeeld een debitering van de ene rekening en een creditering naar de andere. Als slechts één van deze operaties slaagt, zorgt atomicity ervoor dat de andere operatie ook wordt uitgevoerd, waardoor de consistentie van de financiële administratie behouden blijft.

Consistentie verwijst naar de eigenschap die ervoor zorgt dat een database vóór, tijdens en na een transactie in een consistente staat blijft. Het vereist dat de database in een consistente staat begint en dat eventuele beperkingen of bedrijfsregels gedurende de hele transactie worden gehandhaafd. Nadat de transactie is voltooid, moet de database zich weer in een consistente staat bevinden. Consistentie zorgt ervoor dat de gegevens voldoen aan alle gedefinieerde schemabeperkingen, zoals unieke sleutels, externe sleutels en controlebeperkingen. In een voorraadbeheersysteem kunnen consistentieregels bijvoorbeeld voorschrijven dat het voorraadniveau voor een product niet negatief kan zijn. Als een transactie probeert het voorraadniveau onder nul te brengen, wordt de transactie afgebroken, waardoor de consistentie van de voorraadgegevens wordt gewaarborgd.

Isolatie is de eigenschap die ervoor zorgt dat elke transactie geïsoleerd is van en zich niet bewust is van andere gelijktijdige transacties. Dit betekent dat de handelingen van één transactie pas zichtbaar zijn voor andere transacties als de transactie volledig is voltooid. Isolatie voorkomt ongewenste bijwerkingen die kunnen optreden wanneer meerdere transacties gelijktijdig toegang proberen te krijgen tot dezelfde gegevens of deze kunnen wijzigen, zoals verloren updates, vuile leesbewerkingen of niet-herhaalbare leesbewerkingen. Er zijn verschillende gradaties van isolatie, van een laag niveau dat prioriteit geeft aan prestaties en gelijktijdigheid, maar inconsistenties mogelijk maakt, tot een hoog niveau dat prioriteit geeft aan gegevensconsistentie en -isolatie ten koste van de prestaties. Het bereiken van de juiste balans tussen consistentie en prestaties is essentieel, afhankelijk van de specifieke vereisten van de toepassing.

Duurzaamheid garandeert dat zodra een transactie succesvol is voltooid, de effecten op de gegevens permanent zijn en niet verloren gaan. Deze eigenschap zorgt ervoor dat de database stabiel blijft, zelfs bij systeemstoringen of crashes. Duurzaamheid kan worden bereikt door middel van verschillende technieken, zoals vooruitschrijvende logboekregistratie en journaling, waarbij wijzigingen eerst naar een logboek worden geschreven voordat ze op de database worden toegepast. In het geval van een systeemfout kan het logboek worden gebruikt om de verloren gegevens te herstellen en de database in een consistente staat te herstellen. Duurzaamheid is vooral belangrijk voor toepassingen die omgaan met kritieke gegevens, zoals financiële transacties, waarbij gegevensverlies ernstige gevolgen kan hebben.

