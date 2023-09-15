ACID 属性（原子性、一致性、隔离性、持久性）

在关系数据库的上下文中，ACID 属性是指数据库管理系统 (DBMS) 必须具备的基本特征，以确保事务的可靠性和稳健性。 ACID 是缩写词，代表原子性、一致性、隔离性和持久性等属性。当维护这些属性时，即使在复杂、多用户或高负载的环境中，数据库也可以为数据的完整性和正确性提供强有力的保证。

原子性是确保事务完全完成或根本不执行的属性。换句话说，单个事务中涉及的所有操作都被视为一个不可分割的单元。如果事务内的任何操作失败，则整个事务被视为不成功，并且事务期间所做的所有更改都将回滚。原子性对于维护数据完整性至关重要，因为它可以防止数据库因部分完成的事务而进入不一致状态。例如，在银行系统中，两个帐户之间转移资金涉及从一个帐户借记和向另一个帐户贷记。如果这些操作中只有一个成功，原子性可确保其他操作也执行，从而保持财务记录的一致性。

一致性是指确保数据库在事务之前、期间和之后保持一致状态的属性。它要求数据库以一致的状态开始，并且在整个事务过程中维护任何约束或业务规则。事务完成后，数据库应再次处于一致状态。一致性确保数据遵守所有定义的架构约束，例如唯一键、外键和检查约束。例如，在库存管理系统中，一致性规则可能规定产品的库存水平不能为负。如果事务尝试将库存水平降低到零以下，则事务将被中止，从而确保库存数据的一致性。

隔离性是确保每个事务与其他并发事务隔离并且不知道其他并发事务的属性。这意味着一个事务的操作在事务完全完成之前对其他事务不可见。隔离可以防止多个事务尝试同时访问或修改相同数据时可能发生的不良副作用，例如更新丢失、脏读或不可重复读。隔离程度不同，从优先考虑性能和并发性但可能允许不一致的低级别，到优先考虑数据一致性和隔离但牺牲性能的高级别。根据应用程序的具体要求，在一致性和性能之间实现适当的平衡至关重要。

持久性保证一旦事务成功完成，它对数据的影响是永久的，不会丢失。此属性可确保数据库保持稳定，即使在系统故障或崩溃的情况下也是如此。持久性可以通过各种技术来实现，例如预写日志记录和日记记录，其中更改在应用于数据库之前首先写入日志。在系统出现故障的情况下，日志可以用来恢复丢失的数据，将数据库恢复到一致的状态。持久性对于处理关键数据（例如金融交易）的应用程序尤其重要，因为数据丢失可能会造成严重后果。

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