Propriétés ACIDE (Atomicité, Cohérence, Isolation, Durabilité)

Dans le contexte des bases de données relationnelles, les propriétés ACID font référence aux caractéristiques fondamentales que les systèmes de gestion de bases de données (SGBD) doivent posséder pour garantir la fiabilité et la robustesse des transactions. ACID est un acronyme représentant les propriétés d'atomicité, de cohérence, d'isolement et de durabilité. Lorsque ces propriétés sont conservées, la base de données peut fournir de solides garanties quant à l'intégrité et à l'exactitude des données, même dans des environnements complexes, multi-utilisateurs ou à forte charge.

L'atomicité est la propriété qui garantit qu'une transaction est soit entièrement terminée, soit pas exécutée du tout. En d’autres termes, toutes les opérations impliquées dans une même transaction sont traitées comme une unité unique et indivisible. Si une opération au sein de la transaction échoue, la transaction entière est considérée comme ayant échoué et toutes les modifications apportées au cours de la transaction sont annulées. L'atomicité est cruciale pour maintenir l'intégrité des données, car elle empêche la base de données d'entrer dans un état incohérent en raison de transactions partiellement terminées. Par exemple, dans un système bancaire, transférer des fonds entre deux comptes implique un débit d’un compte et un crédit sur un autre. Si une seule de ces opérations réussit, l’atomicité garantit que l’autre opération est également exécutée, préservant ainsi la cohérence des registres financiers.

La cohérence fait référence à la propriété qui garantit qu'une base de données reste dans un état cohérent avant, pendant et après une transaction. Cela nécessite que la base de données démarre avec un état cohérent et que toutes les contraintes ou règles métier soient respectées tout au long de la transaction. Une fois la transaction terminée, la base de données doit à nouveau être dans un état cohérent. La cohérence garantit que les données adhèrent à toutes les contraintes de schéma définies, telles que les clés uniques, les clés étrangères et les contraintes de vérification. Par exemple, dans un système de gestion des stocks, les règles de cohérence pourraient imposer que le niveau de stock d’un produit ne puisse pas être négatif. Si une transaction tente de réduire le niveau de stock en dessous de zéro, la transaction sera annulée, garantissant ainsi la cohérence des données d'inventaire.

L'isolement est la propriété qui garantit que chaque transaction est isolée et ignorante des autres transactions simultanées. Cela signifie que les opérations d'une transaction ne sont pas visibles pour les autres transactions tant que la transaction n'est pas entièrement terminée. L'isolation évite les effets secondaires indésirables qui peuvent survenir lorsque plusieurs transactions tentent d'accéder ou de modifier simultanément les mêmes données, telles que des mises à jour perdues, des lectures incorrectes ou des lectures non répétables. Il existe différents degrés d'isolement, depuis un niveau bas qui donne la priorité aux performances et à la concurrence mais peut autoriser des incohérences, jusqu'à un niveau élevé qui donne la priorité à la cohérence et à l'isolement des données au détriment des performances. Il est essentiel d’atteindre l’équilibre approprié entre cohérence et performances, en fonction des exigences spécifiques de l’application.

La durabilité garantit qu'une fois qu'une transaction est terminée avec succès, ses effets sur les données sont permanents et ne seront pas perdus. Cette propriété garantit que la base de données reste stable, même en cas de panne ou de crash du système. La durabilité peut être obtenue grâce à diverses techniques, telles que la journalisation et la journalisation à écriture anticipée, où les modifications sont d'abord écrites dans un journal avant d'être appliquées à la base de données. En cas de panne du système, le journal peut être utilisé pour récupérer les données perdues et restaurer la base de données dans un état cohérent. La durabilité est particulièrement importante pour les applications qui traitent des données critiques, telles que les transactions financières, où la perte de données pourrait avoir de graves conséquences.

La plateforme no-code AppMaster utilise les propriétés ACID pour garantir la fiabilité et l'intégrité des applications qu'elle génère. Ses applications peuvent fonctionner avec n'importe quelle base de données compatible PostgreSQL en tant que base de données principale, tirant parti des fortes garanties ACID de PostgreSQL. Grâce à la prise en charge intégrée des migrations de schémas de bases de données, des contrôles de cohérence et de la gestion des transactions, AppMaster permet aux utilisateurs de créer des applications back-end, Web et mobiles robustes, évolutives et cohérentes, même dans des cas d'utilisation à forte charge ou en entreprise. Cette combinaison de facilité d'utilisation, de flexibilité et de respect rigoureux des propriétés ACID a permis à AppMaster de devenir une solution leader pour le développement d'applications rapides, rentables et évolutives.