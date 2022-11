Een SQL-database is een relationele database die gebruik maakt van Structured Query Language (SQL) voor het opslaan, opvragen en manipuleren van gegevens. Het is een programmeertaal. SQL-databases zijn het meest voorkomende type relationele database, en ze worden gebruikt door een grote verscheidenheid aan bedrijven en organisaties.

Structured Query Language (SQL) databases zijn gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden en bieden vele mogelijkheden die ze geschikt maken voor diverse toepassingen. SQL-databases bieden bijvoorbeeld het volgende:

Robuuste gegevensbeveiliging

Schaalbaarheid

Hoge prestaties

gebruiksgemak

Wat is een NoSQL-database (niet-relationele database)?



Een NoSQL-database is een niet-relationele database die geen gebruik maakt van de traditionele, op tabellen gebaseerde structuur van relationele databases. NoSQL-databases worden vaak gebruikt voor de verwerking van grote hoeveelheden gegevens die niet goed passen in het relationele model.

NoSQL-databases kunnen worden ingedeeld in vier hoofdcategorieën:

Sleutel-waarde opslag



NoSQL database slaat gegevens op een schema-loze manier op als een verzameling key-value paren. De waarde, die kan variëren van een eenvoudige tekst tot een meer ingewikkelde gegevensstructuur, wordt opgezocht met behulp van de sleutel. Voorbeelden van key-value stores zijn DynamoDB en Riak.

Kolom-georiënteerde winkels



Zij slaan gegevens op in kolommen in plaats van rijen. Kolom-georiënteerde winkels worden vaak gebruikt voor datawarehousing en analysetoepassingen. Voorbeelden van kolomgeoriënteerde winkels zijn Cassandra en HBase.

Document opslag



In dergelijke NoSQL-databases worden gegevens opgeslagen in documenten. Documenten kunnen op alle mogelijke manieren worden gestructureerd, waardoor ze zeer flexibel zijn. Voorbeelden van document stores zijn MongoDB en Couchbase.

Grafiekopslag



Deze database slaat gegevens op in een grafiekstructuur, met knooppunten en randen die de gegevens met elkaar verbinden. Graph stores worden vaak gebruikt voor toepassingen die complexe relaties moeten analyseren. Voorbeelden van graph stores zijn Neo4j en OrientDB.

Voordelen van SQL



SQL-databases (relationele databankbeheersystemen) bestaan al tientallen jaren en zijn de populairste database die tegenwoordig wordt gebruikt. Hier volgen enkele redenen waarom SQL-databases zo populair zijn:

SQL-databases zijn gemakkelijk te gebruiken. Zelfs mensen zonder eerdere database-ervaring kunnen met een klein beetje training leren omgaan met SQL-databases. Ze zijn zeer veelzijdig en kunnen worden gebruikt voor alles van kleine persoonlijke tot grote databases op bedrijfsniveau die gegevensopslag nodig hebben. SQL-databases zijn betrouwbaar. Ze zijn ontworpen om grote hoeveelheden gegevens en transacties te verwerken zonder verlies of beschadiging van de database. Als ze gebruik maken van een gedistribueerde database, kan dat veiligheid bieden. Een gedistribueerde database heeft soortgelijke databases op verschillende plaatsen. Je kunt ze schalen. Ze kunnen gemakkelijk worden uitgebreid om zo nodig meer gegevens en gebruikers op te nemen. U krijgt meer gegevensopslag. De meeste grote databankleveranciers ondersteunen SQL-databases. Dit betekent dat er veel opties beschikbaar zijn voor bedrijven bij het kiezen van een SQL-database. Ze worden ondersteund door een sterke gemeenschap van ontwikkelaars. Deze gemeenschap biedt ondersteuning en middelen voor bedrijven en particulieren die SQL-databases gebruiken.

SQL vs NoSQL: Belangrijkste verschillen



SQL- en NoSQL-databases zijn twee van de populairste soorten databases. Ze zijn beide machtig en waardevol op hun eigen manier. Hier zijn de belangrijkste verschillen:

SQL-databases zijn relationele databases. Dit betekent dat gegevens worden georganiseerd in tabellen, en dat elke tabel een specifieke structuur heeft. Tabellen zijn met elkaar verbonden door middel van relaties. Dit maakt SQL-databases zeer krachtig voor het opslaan van gegevens die op een bepaalde manier moeten worden benaderd.

NoSQL-databases zijn niet-relationele databases. Dit betekent dat gegevens worden opgeslagen in een verzameling documenten. Deze documenten hebben geen specifieke structuur en zijn niet met elkaar verbonden via relaties. Ze zijn dus meer geschikt voor het opslaan van gegevens die niet op een bepaalde manier benaderd hoeven te worden.

Een belangrijk verschil tussen SQL- en NoSQL-databases is de manier waarop ze schalen. SQL-databases gebruiken een verticale schaalbenadering, wat betekent dat ze schalen door meer vermogen aan de server toe te voegen. NoSQL-databases gebruiken een horizontale schaalbenadering, wat betekent dat ze schalen door meer servers toe te voegen.

Een ander verschil is dat SQL-databases doorgaans duurder in onderhoud zijn dan NoSQL-databases. SQL-databases vereisen meer beheer, zoals het aanmaken en onderhouden van indexen en Views. NoSQL-databases zijn vaak minder duur omdat er minder beheer nodig is.

SQL-databases zijn doorgaans ook complexer dan NoSQL-databases. Dat komt omdat SQL-databases ACID regels moeten volgen (atomiciteit, consistentie, isolatie en duurzaamheid), wat ze trager en ingewikkelder kan maken. NoSQL-databases daarentegen zijn vaak eenvoudiger en kunnen sneller zijn omdat ze de regels ACID niet hoeven te volgen.

SQL's ACID regels:



ACID staat voor atomiciteit, consistentie, isolatie en duurzaamheid. Kortom, het betekent dat gegevens veilig en zeker worden opgeslagen, en dat transacties betrouwbaar en consistent worden verwerkt. NoSQL daarentegen volgt de ACID-regels niet. Dit betekent dat het flexibeler is in het opslaan en verwerken van gegevens. Het betekent echter ook dat gegevens niet altijd veilig worden opgeslagen, en dat de verwerking van transacties onbetrouwbaar en inconsistent kan zijn.

Dus, wat is beter? Dat hangt af van uw behoeften. Heb je een flexibele database nodig die veel gegevens aankan, dan is NoSQL een goede keuze. Heb je een betrouwbare en consistente database nodig, dan is SQL een betere keuze. Als u een database nodig hebt die gemakkelijk te bevragen is en verticaal schaalt, dan is een SQL-database een goede keuze. Als u een database nodig hebt die gemakkelijk horizontaal schaalt en minder duur is in onderhoud, dan is een NoSQL-database een goede keuze.

MongoDB vs MySQL



MongoDB en MySQL zijn beide populaire keuzes in de wereld van databases. Maar welke is de juiste keuze voor uw project? In dit artikel vergelijken we MongoDB en MySQL op het gebied van prestaties, schaalbaarheid en gebruiksgemak.

MongoDB is een documentgeoriënteerde database die gemakkelijk schaalbaar is. Het gebruikt JSON-achtige documenten met dynamische schema's, waardoor het gemakkelijker is om gegevens op te slaan en te bevragen. Het is ook geschikt voor ongestructureerde gegevens, zoals logbestanden en gegevens van sociale media.

MySQL is een relationele database die moeilijker te schalen is. Het gebruikt een vast schema, waardoor het een grotere uitdaging is om gegevens op te slaan en te bevragen. MySQL is echter een goede keuze voor gestructureerde gegevens, zoals financiële gegevens. Qua prestaties is MongoDB over het algemeen sneller dan MySQL. Het is ook beter schaalbaar dan MySQL.

In termen van gebruiksgemak is MongoDB gemakkelijker te gebruiken dan MySQL.

Dus, welke database is de juiste keuze voor uw project? Dat hangt af van de eisen van uw project. MongoDB is een goede keuze als u een snelle, schaalbare database voor ongestructureerde gegevens nodig hebt. MySQL is geschikt als u een relationele database nodig hebt voor gestructureerde gegevens.

De cloud en de toekomst van SQL en NoSQL



De cloud is een integraal onderdeel geworden van ons persoonlijke en professionele leven. Een wereld zonder cloud is niet gemakkelijk voor te stellen. Dankzij de cloud hebben we overal en altijd toegang tot informatie en toepassingen. Het heeft ons ook in staat gesteld gegevens efficiënter op te slaan en te delen. Het heeft gegevensopslag gemakkelijker gemaakt.

De cloud heeft een grote invloed gehad op de wereld van databases. In het verleden gebruikten de meeste bedrijven relationele databases zoals SQL. De cloud heeft het voor bedrijven echter ook mogelijk gemaakt om NoSQL-databases te gebruiken. NoSQL-databases zijn minder rigide en schaalbaarder dan SQL-databases. Ze zijn ook beter geschikt voor het verwerken van big data.

Voorbeelden van SQL-databases



SQL-databases behoren tot de meest gebruikte databases ter wereld die gebruik maken van meerdere SQL-talen. Ze worden gebruikt in diverse toepassingen, van kleine bedrijven tot grote ondernemingen.

Ze zijn gemakkelijk te gebruiken en bieden veel flexibiliteit. Bedrijven kunnen ze gebruiken voor het opslaan, manipuleren en opvragen van gegevens.

Er zijn veel verschillende soorten SQL-databases, maar de meest voorkomende zijn MySQL, Microsoft SQL Server, MariaDB en Oracle.

MySQL is een gratis, open-source database die populair is bij kleine bedrijven en webapplicaties.

Microsoft SQL Server is een commerciële database die grote organisaties gebruiken. Oracle is ook een commerciële database.

Voorbeelden van NoSQL-databases



MongoDB is een populaire NoSQL-database. Het is een documentgeoriënteerde database die gemakkelijk te gebruiken en schaalbaar is. MongoDB is ook zeer flexibel, waardoor een breed scala aan datatypes kan worden opgeslagen. Ze kunnen grote gegevens aan.

Cassandra is een andere populaire NoSQL-database. Het is een kolom-georiënteerde database die is ontworpen voor hoge beschikbaarheid en schaalbaarheid. Cassandra wordt vaak gebruikt voor de opslag van grote hoeveelheden gegevens.

HBase is een kolomgeoriënteerde database die is gebouwd bovenop het Hadoop-bestandssysteem. HBase is ontworpen voor schaalbaarheid en prestaties. HBase wordt vaak gebruikt voor real-time gegevensanalyse.

Redis is een in-memory robuuste database die vaak wordt gebruikt voor caching. Redis is snel en kan voor veel toepassingen worden gebruikt.

NoSQL-databases worden steeds populairder naarmate de behoefte aan schaalbaarheid en flexibiliteit groeit. Er zijn verschillende soorten NoSQL-databases, elk met hun sterke en zwakke punten. In dit artikel is gekeken naar enkele van de populairste NoSQL-databases en zijn de kenmerken ervan onderzocht. Laten we nu onderzoeken wanneer welke te gebruiken.

Wanneer gebruikt u SQL vs NoSQL voor uw bedrijf?



Er is geen pasklaar antwoord op de vraag wanneer SQL vs NoSQL te gebruiken voor uw bedrijf. De beslissing welke databasetechnologie te gebruiken hangt af van verschillende factoren, waaronder de aard van de gegevens, de prestatie-eisen, de schaalbaarheidseisen en het budget.

Sommige bedrijven zullen duidelijk de voorkeur geven aan de ene databasetechnologie boven de andere. Bedrijven die bijvoorbeeld grote hoeveelheden gestructureerde gegevens verwerken, vinden SQL-databases wellicht beter geschikt. Anderzijds kunnen bedrijven die snel moeten schalen en grote hoeveelheden ongestructureerde gegevens moeten verwerken, NoSQL-databases een betere keuze vinden.

Andere bedrijven moeten wellicht zowel SQL- als NoSQL-databases gebruiken om hun gegevens optimaal te benutten. Een bedrijf kan bijvoorbeeld een SQL-database gebruiken voor transactionele gegevens en een NoSQL-database voor analyses.

Het komt erop neer dat er geen goed of fout antwoord is bij de keuze tussen SQL- en NoSQL-databases. De beste beslissing voor uw bedrijf hangt af van uw specifieke positie.

Database in AppMaster



Als u een ontwikkelaar bent, weet u dat een van de essentiële onderdelen van uw werk het maken en onderhouden van een database is. En als u met MySQL werkt, weet u dat dit een ontmoedigende taak kan zijn. Maar wat als er een hulpmiddel was dat het ontwerpen en beheren van databases gemakkelijk zou maken, zelfs voor degenen met minimale codeerervaring?

Bovendien, hoewel elk type database unieke kenmerken heeft, delen ze allemaal één gemeenschappelijke uitdaging: het ontwerpen van het databaseschema. Dit is het proces van het ontwikkelen van de tabellen, velden en onderlinge relaties die de gegevens zullen opslaan.

Het kan een complex en tijdrovend proces zijn, vooral als de database compatibel moet zijn met meerdere types. Dit is waar AppMaster om de hoek komt kijken.

Het is een no-code

Dit visuele hulpmiddel voor databaseontwerp maakt uw leven gemakkelijker. Met AppMaster kunt u gemakkelijk databases maken, tabellen ontwerpen en uw gegevens beheren zonder programmeertaal. Dit alles met behulp van zijn krachtige AI-hulp.

kunt u gemakkelijk databases maken, tabellen ontwerpen en uw gegevens beheren zonder programmeertaal. Dit alles met behulp van zijn krachtige AI-hulp. Met AppMaster is het maken van een database net zo eenvoudig. U hoeft geen ingewikkelde code te schrijven; u kunt drag and drop tabellen in een schema zetten om een database te construeren en te visualiseren en er verbindingen tussen te maken.

U kunt tabellen en velden toevoegen, en AppMaster genereert automatisch de nodige code. En als u later wijzigingen in uw database moet aanbrengen, kunt u terecht op AppMaster.

U kunt er geavanceerde schema's mee maken.



Visueel een databasestructuur maken en wijzigen.



Verkennen en toevoegen van vitale vreemde links tussen modellen



Automatiseert database veranderingsproces



Het maakt complexe taken beter beheersbaar.



Het bespaart geld en tijd.



Dus, als u op zoek bent naar een tool die uw leven gemakkelijker maakt en geen ingewikkelde codes wilt, dan is AppMaster de tool voor u!