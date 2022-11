Baza danych SQL jest relacyjną bazą danych, która używa Strukturalnego Języka Zapytań (SQL) do przechowywania, pobierania i manipulowania danymi. Kwalifikuje się ona jako język programowania. Bazy danych SQL są najbardziej rozpowszechnionym typem relacyjnych baz danych i są wykorzystywane przez wiele różnych firm i organizacji.

Bazy danych SQL (Structured Query Language) są łatwe w użyciu i utrzymaniu oraz oferują wiele cech, które sprawiają, że dobrze nadają się do różnych zastosowań. Na przykład, bazy danych SQL zapewniają następujące cechy:

Solidne bezpieczeństwo danych

Skalowalność

Wysoką wydajność

Łatwość użytkowania

Czym jest baza danych NoSQL (nierelacyjna baza danych)?



Baza danych NoSQL to nierelacyjna baza danych, która nie wykorzystuje tradycyjnej struktury tabelarycznej relacyjnych baz danych. Bazy danych NoSQL są często wykorzystywane do obsługi dużych ilości danych, które nie są dobrze dopasowane do modelu relacyjnego.

Bazy danych NoSQL można podzielić na cztery główne kategorie:

Magazyny wartości kluczowych



Baza danych NoSQL przechowuje dane w sposób pozbawiony schematu jako zbiór par klucz-wartość. Wartość, którą może być wszystko, od prostego tekstu do bardziej skomplikowanej struktury danych, jest wyszukiwana przy użyciu klucza. Przykłady magazynów wartości kluczowych obejmują DynamoDB i Riak.

Magazyny zorientowane na kolumny



Przechowują one dane w kolumnach, a nie w wierszach. Magazyny zorientowane na kolumny są często używane w hurtowniach danych i aplikacjach analitycznych. Przykłady sklepów zorientowanych na kolumny obejmują Cassandra i HBase.

Magazyny dokumentów



W takich bazach NoSQL dane są przechowywane w dokumentach. Dokumenty mogą być ustrukturyzowane w dowolny sposób, co czyni je bardzo elastycznymi. Przykładami magazynów dokumentów są MongoDB i Couchbase.

Magazyny grafów



Te bazy danych przechowują dane w strukturze grafu, z węzłami i krawędziami łączącymi dane. Magazyny grafów są często używane w aplikacjach, które muszą analizować złożone relacje. Przykładami sklepów grafowych są Neo4j oraz OrientDB.

Zalety SQL



Bazy danych SQL (systemy zarządzania relacyjnymi bazami danych) istnieją od dziesięcioleci i są najpopularniejszą bazą danych używaną obecnie. Oto kilka powodów, dla których bazy danych SQL są tak popularne:

Bazy danych SQL są łatwe w użyciu. Nawet osoby bez wcześniejszego doświadczenia z bazami danych mogą nauczyć się korzystać z baz danych SQL przy odrobinie szkolenia. Są one bardzo wszechstronne i mogą być używane do wszystkiego, od małych osobistych do dużych baz danych na poziomie przedsiębiorstwa, które potrzebują przechowywania danych. Bazy danych SQL są niezawodne. Zostały zaprojektowane do obsługi dużych ilości danych i transakcji bez utraty lub uszkodzenia bazy danych. Jeśli wykorzystują rozproszoną bazę danych, mogą zapewnić bezpieczeństwo. Rozproszona baza danych ma podobne bazy danych w różnych miejscach. Można je skalować. Można je łatwo rozbudować, aby pomieścić więcej danych i użytkowników w razie potrzeby. Otrzymujesz więcej miejsca do przechowywania danych. Większość głównych sprzedawców baz danych obsługuje bazy danych SQL. Oznacza to, że istnieje wiele opcji dostępnych dla firm, jeśli chodzi o wybór bazy danych SQL. Wspiera je silna społeczność programistów. Ta społeczność zapewnia wsparcie i zasoby dla firm i osób prywatnych, które korzystają z baz danych SQL.

SQL vs NoSQL: Główne różnice



Bazy danych SQL i NoSQL to dwa najpopularniejsze typy baz danych. Oba są potężne i wartościowe na swoje sposoby. Oto główne różnice:

Bazy danych SQL są relacyjnymi bazami danych. Oznacza to, że dane są zorganizowane w tabelach, a każda tabela ma określoną strukturę. Tabele są połączone ze sobą poprzez relacje. To sprawia, że bazy SQL są bardzo wydajne w przechowywaniu danych, do których trzeba mieć dostęp w określony sposób.

Bazy danych NoSQL są nierelacyjnymi bazami danych. Oznacza to, że dane są przechowywane w kolekcji dokumentów. Nie ma określonej struktury tych dokumentów i nie są one połączone ze sobą poprzez relacje. Są więc bardziej odpowiednie do przechowywania danych, które nie muszą być dostępne w określony sposób.

Jedną z głównych różnic między bazami danych SQL i NoSQL jest sposób ich skalowania. Bazy danych SQL używają pionowego podejścia do skalowania, co oznacza, że skalują się poprzez dodanie większej mocy do serwera. Bazy danych NoSQL wykorzystują podejście skalowania poziomego, co oznacza, że skalują się poprzez dodawanie kolejnych serwerów.

Kolejną różnicą jest to, że bazy danych SQL są zazwyczaj droższe w utrzymaniu niż bazy danych NoSQL. Bazy danych SQL wymagają więcej administracji, takich jak tworzenie i utrzymywanie indeksów i widoków. Bazy NoSQL są często mniej kosztowne, ponieważ wymagają mniejszej administracji.

Bazy danych SQL są również zazwyczaj bardziej złożone niż bazy danych NoSQL. Dzieje się tak, ponieważ bazy danych SQL muszą przestrzegać zasad ACID (atomowość, spójność, izolacja i trwałość), co może sprawić, że będą wolniejsze i bardziej skomplikowane. Z drugiej strony, bazy danych NoSQL są często bardziej proste i mogą być szybsze, ponieważ nie muszą przestrzegać reguł ACID .

Zasady SQL'a ACID :



ACID oznacza atomowość, spójność, izolację i trwałość. W skrócie oznacza to, że dane są przechowywane bezpiecznie i pewnie, a transakcje są przetwarzane niezawodnie i konsekwentnie. Z kolei NoSQL nie przestrzega zasad ACID. Oznacza to, że jest bardziej elastyczny w przechowywaniu i przetwarzaniu danych. Oznacza to jednak również, że dane nie zawsze są przechowywane bezpiecznie, a przetwarzanie transakcji może być zawodne i niespójne.

Który z nich jest więc lepszy? To zależy od Twoich potrzeb. Jeśli potrzebujesz elastycznej bazy danych, która może obsłużyć wiele danych, to NoSQL jest dobrym wyborem. Jeśli potrzebujesz niezawodnej i spójnej bazy danych, to SQL jest lepszym wyborem. Jeśli potrzebujesz bazy danych, która jest łatwa do odpytywania i skaluje się w pionie, to baza danych SQL jest dobrym wyborem. Jeśli potrzebujesz bazy danych, która jest łatwa w odpytywaniu i skaluje się w pionie, wtedy baza danych NoSQL jest dobrym wyborem.

MongoDB vs MySQL



MongoDB Baza danych SQL i MySQL to popularne bazy danych. Ale która z nich jest właściwym wyborem dla Twojego projektu? W tym artykule porównamy MongoDB i MySQL pod względem wydajności, skalowalności i łatwości użycia.

MongoDB to baza danych zorientowana na dokumenty, która jest łatwa do skalowania. Używa dokumentów podobnych do JSON z dynamicznymi schematami, dzięki czemu łatwiej jest przechowywać i odpytywać dane. Nadaje się również do danych nieustrukturyzowanych, takich jak pliki dzienników i dane z mediów społecznościowych.

MySQL to relacyjna baza danych, która jest trudniejsza do skalowania. Używa stałego schematu, co sprawia, że przechowywanie i odpytywanie danych jest trudniejsze. MySQL jest jednak dobrym wyborem dla danych strukturalnych, takich jak dane finansowe. Pod względem wydajności, MongoDB jest generalnie szybszy niż MySQL. Jest również bardziej skalowalny niż MySQL.

Pod względem łatwości użycia MongoDB jest łatwiejszy w użyciu niż MySQL.

Tak więc, która baza danych jest właściwym wyborem dla twojego projektu? To zależy od wymagań Twojego projektu. MongoDB to dobry wybór, jeśli potrzebujesz szybkiej, skalowalnej bazy danych dla niestrukturalnych danych. MySQL jest odpowiedni, jeśli potrzebujesz relacyjnej bazy danych dla danych strukturalnych.

Chmura a przyszłość SQL i NoSQL



Chmura stała się integralną częścią naszego życia osobistego i zawodowego. Niełatwo wyobrazić sobie świat bez niej. Chmura umożliwiła nam dostęp do informacji i aplikacji w dowolnym miejscu i czasie. Pozwoliła nam również na bardziej efektywne przechowywanie i udostępnianie danych. Ułatwiła przechowywanie danych.

Chmura miała znaczący wpływ na świat baz danych. W przeszłości większość firm korzystała z relacyjnych baz danych, takich jak SQL. Jednak chmura umożliwiła również firmom korzystanie z baz danych NoSQL. Bazy danych NoSQL są mniej sztywne i bardziej skalowalne niż bazy SQL. Są też lepiej przystosowane do obsługi dużych danych.

Przykłady baz danych SQL



Bazy danych SQL to jedne z najczęściej używanych baz danych na świecie, które wykorzystują wiele języków SQL. Są używane w różnych zastosowaniach, od małych firm po duże przedsiębiorstwa.

Są łatwe w użyciu i oferują dużą elastyczność. Firmy mogą używać ich do przechowywania danych, manipulowania nimi i ich pobierania.

Istnieje wiele różnych typów baz danych SQL, ale najbardziej popularne to MySQL, Microsoft SQL Server, MariaDB, i Oracle.

MySQL to darmowa baza danych typu open-source, popularna wśród małych firm i aplikacji internetowych.

Microsoft SQL Server jest komercyjną bazą danych, z której korzystają duże organizacje. Oracle jest również komercyjną bazą danych.

Przykłady baz danych NoSQL



MongoDB jest popularną bazą danych NoSQL. Jest to baza danych zorientowana na dokumenty, która jest łatwa w użyciu i skalowalna. MongoDB jest również bardzo elastyczny, umożliwiając przechowywanie szerokiego zakresu typów danych. Są w stanie obsłużyć duże dane.

Cassandra to kolejna popularna baza danych NoSQL. Jest to baza danych zorientowana na kolumny, która została zaprojektowana z myślą o wysokiej dostępności i skalowalności. Cassandra jest często używana do przechowywania dużych ilości danych.

HBase jest zorientowaną na kolumny bazą danych, która jest zbudowana na szczycie systemu plików Hadoop. HBase została zaprojektowana z myślą o skalowalności i wydajności. HBase jest często używany do analizy danych w czasie rzeczywistym.

Redis to solidna baza danych in-memory, która jest często używana do buforowania. Redis jest szybki i może być używany do wielu zastosowań.

Bazy danych NoSQL stają się coraz bardziej popularne, ponieważ rośnie zapotrzebowanie na skalowalność i elastyczność. Istnieje kilka rodzajów baz danych NoSQL, z których każdy ma swoje mocne i słabe strony. W tym artykule przyjrzeliśmy się kilku najpopularniejszym bazom danych NoSQL i zbadaliśmy ich cechy. Teraz zastanówmy się, kiedy należy użyć której z nich.

Kiedy używać SQL vs NoSQL dla swojego biznesu



Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na pytanie, kiedy używać SQL vs NoSQL w swojej firmie. Decyzja o wyborze technologii bazy danych zależy od kilku czynników, w tym charakteru danych, wymagań dotyczących wydajności, skalowalności i budżetu.

Niektóre firmy będą wyraźnie preferować jedną technologię bazy danych nad drugą. Na przykład firmy, które mają do czynienia z dużymi ilościami danych strukturalnych, mogą uznać, że bazy danych SQL są lepiej dopasowane. Z drugiej strony, firmy, które muszą szybko skalować i obsługiwać duże ilości nieustrukturyzowanych danych, mogą uznać, że lepszym wyborem są bazy danych NoSQL.

Inne firmy mogą potrzebować baz danych SQL i NoSQL, aby w pełni wykorzystać swoje dane. Na przykład firma może używać bazy danych SQL do danych transakcyjnych, a bazy danych NoSQL do analiz.

Wniosek jest taki, że nie ma dobrej lub złej odpowiedzi przy wyborze między bazami danych SQL i NoSQL. Najlepsza decyzja dla Twojej firmy będzie zależała od Twojej konkretnej pozycji.

Baza danych w AppMaster



Jeśli jesteś programistą, wiesz, że jedną z istotnych części Twojej pracy jest tworzenie i utrzymywanie bazy danych. A jeśli pracujesz z MySQL, wiesz, że może to być zniechęcające zadanie. Ale co by było, gdyby istniało narzędzie, które ułatwiłoby projektowanie i zarządzanie bazami danych, nawet dla osób z minimalnym doświadczeniem w kodowaniu?

Co więcej, podczas gdy każdy typ bazy danych ma unikalne cechy, wszystkie one mają jedno wspólne wyzwanie: projektowanie schematu bazy danych. Jest to proces tworzenia tabel, pól i relacji między nimi, które będą przechowywały dane.

Może to być skomplikowany i czasochłonny proces, zwłaszcza jeśli baza danych musi być kompatybilna z wieloma typami. Tu właśnie z pomocą przychodzi AppMaster.

Jest to no-code

To wizualne narzędzie do projektowania baz danych ułatwia życie. Z AppMaster , możesz łatwo tworzyć bazy danych, projektować tabele i zarządzać danymi bez języka programowania. Wszystko to z pomocą potężnej pomocy AI.

, możesz łatwo tworzyć bazy danych, projektować tabele i zarządzać danymi bez języka programowania. Wszystko to z pomocą potężnej pomocy AI. Z AppMaster , tworzenie bazy danych jest tak proste. Nie musisz pisać skomplikowanego kodu; możesz drag and drop Nie musisz pisać skomplikowanego kodu, wystarczy, że połączysz tabele w schemat, aby zbudować i zwizualizować bazę danych oraz utworzyć połączenia między nimi.

Możesz dodać tabele i pola, a AppMaster automatycznie wygeneruje niezbędny kod. A jeśli później będziesz musiał wprowadzić zmiany w swojej bazie danych, AppMaster ma cię pod opieką.

Pozwala tworzyć zaawansowane diagramy schematów.



Wizualnie tworzyć i modyfikować strukturę bazy danych.



Odkrywaj i dodawaj istotne powiązania obce pomiędzy modelami



Automatyzuje proces zmiany bazy danych



Sprawia, że skomplikowane zadania stają się łatwiejsze do wykonania.



Oszczędza pieniądze i czas.



Tak więc, jeśli szukasz narzędzia, które ułatwi ci życie i nie chcesz skomplikowanych kodów, AppMaster jest narzędziem dla ciebie!