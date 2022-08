Bir programcı veya kodlayıcı olmak için sabırsızlanıyor musunuz? Yoksa kariyer olarak bir kod geliştiricisi veya kodsuz bir geliştirici almak arasında kafanız mı karıştı? Yoksa kodsuz platformlar kullanarak masaüstü veya mobil uygulamanızı ve yazılımınızı mı oluşturmak istiyorsunuz? EVET ise, bu kılavuz tam size göre. Bugün bir kolaylık dünyası. Bilim ve teknoloji, hayatımızdaki rahatlamayı güncellemede değişiklik yapıyor. Ne istersen, sadece bir tık uzakta değil, her gün yapmak daha da kolaylaşıyor.

Aynı şey yazılım uygulaması geliştirme için de geçerlidir. Geleneksel bir kodlama sisteminde her tür uygulamayı oluşturmak hala mümkündü. Yine de zaman alıcıydı, pahalıydı ve iyi, duyarlı uygulamalar geliştirmek için bir dizi uzmanlık gerektiriyordu. Ayrıca, genellikle tam geliştirmeyle ilgilenen yazılım geliştirme ekipleri vardır ve tüm yazılım uygulaması elle kodlanır. Artan üretkenlik ile birlikte hayatlar da daha yoğun hale geliyor, bu nedenle her departman her görev için bir kısayolu hesaba katıyor.

Bu nedenle evrim yaşanıyor ve teknoloji kodsuz bir geliştirme yöntemine yöneldi. Kodsuz platformlar, yazılım geliştiricilerin sürükle ve bırak yöntemiyle uygulamalar geliştirmesine olanak tanıyan önceden oluşturulmuş platformlardır. Bu, geliştirme sürecini hızlandırmaya ve yazılım uygulaması geliştirme maliyetini ve insan gücünü azaltmaya yardımcı olur. Sonuç olarak, şirketler süreci hızlandırmanın yollarını arıyorlar. Düşük kodlu geliştirme platformları ve kodsuz geliştirme platformları, bir masaüstü veya mobil uygulama aracılığıyla çevrimiçi dünyaya ayak uydurmak isteyen tüm işletmeler için bir numaralı çözüm olarak ortaya çıkmıştır.

Düşük Kodlu Yazılım Geliştirme Platformları Nelerdir?

Düşük kodlu geliştirme platformları ve kodsuz platformlar, kodlama veya programlama dili gerektirmeden uygulamaların, web sitesinin, grafik illüstrasyonların, masaüstü uygulamalarının, mobil uygulamaların ve diğer yazılım geliştirmenin geliştirilmesine izin veren platformlardır. Bazı durumlarda, yalnızca sürükle ve bırak gereklidir, bu nedenle bir programcı veya geliştirici bile gerektirmeyebilir. Az bilgisayar bilgisi ile herkes, düşük kodlu/kodsuz bir yöntemle iş gereksinimlerine göre kendi seçtikleri bir yazılım ve uygulama oluşturabilir.

Zaman geçtikçe popülaritesi artıyor ve kazanmaya devam ediyor. Artan popülaritesinin arkasındaki ana neden, işletmeler için geleneksel kodlama uygulaması geliştirmeye göre daha az zaman alan, daha uygun maliyetli ve daha üretken yaklaşımıdır.

Düşük kodlu/kodsuz geliştirme yöntemiyle her türlü uygulamanın yapılması kolaydır. Arka uç kodlamanın yapıldığı ve daha sonra gerçek sonucu görmek için dönüştürüldüğü geleneksel kodlamanın aksine, kullanıcıların ilk etapta ne yarattıklarını görmelerini sağlayacak bir grafik görsel illüstrasyonu paylaşır. Öğeleri sürükleyip bırakabilir ve uygulamanız için sonsuz özellikler oluşturabilirsiniz.

Araştırmalar, düşük kodlu/kodsuz geliştirme platformlarının ve kodsuz araçların 2027 yılına kadar 65 milyar USD'nin üzerine çıkacağını ve 2020'de 13 milyar USD'nin üzerinde bir iş yaratacağını belirledi. Bunun nedeni, bu düşük kodlu/kodsuz platformlarla çalışmanın kolay olması ve zaman nakit olduğunda bu platformların her ikisini de kurtaracak olmasıdır.

Düşük kodlu ve Kodsuz Yazılım Geliştirme Platformları

Düşük kodlu ve kodsuz çerçeveler benzer merkezi avantajlar sunar. Yine de isimleri, uygulamalar ve yazılım geliştirme için bu iki strateji arasındaki hayati ayrımı göstermektedir. Düşük kod geliştirme, müşterilerin bir miktar kodlama yapmasını bekler, ancak geleneksel uygulama geliştirmesiyle beklenenden çok daha az. Yetkin tasarımcılar ve yazılım mühendisleri, uygulamaları hızlı bir şekilde iletmek ve çabalarını yazılım programlama girişimlerinden daha karmaşık ve daha büyük etkili ve daha değerli yeni çalışmalara taşımak için düşük kodlu platformlar kullanır.

Bazı programlama bilgilerine sahip teknik olmayan uzmanlar, bir yazılım uygulaması içinde uygulamalar veya genişletilmiş yetenekler yapmak için benzer şekilde düşük kodlu platform araçlarını kullanır . Öte yandan, kodsuz geliştirme, iş ihtiyaçlarını ve kurallarını anlayan, farklı iş yeteneklerine sahip teknik olmayan müşterileri hedefler; ancak, sıfıra yakın kodlama deneyimine ve programlama dili yeteneklerine sahiptirler. Bu yazılım geliştiriciler, seçilen araçlar bu ürün yetenekleri ve kapasiteleri ile uyumlu olduğu sürece, iş uygulamalarını etkin ve hızlı bir şekilde oluşturmak, test etmek ve iletmek için kodsuz kullanabilirler. Kodsuz yazılım geliştirme platformları ve kodsuz araçlar, kodlama bilgisine sahip olmadan üzerlerinde çalışmak için grafiksel kullanıcı müdahalesini sağlar.

En İyi 10 Düşük Kodlu/Kodsuz Yazılım Geliştirme Platformu

Aşağıdaki liste, çeşitli nedenlerle kullanılan piyasadaki en iyi 10 düşük kodlu/kodsuz yazılım geliştirme platformunu ve kodsuz aracı içerir:

Uygulama Yöneticisi

Canva

kabarcık

Zoho Yaratıcısı

Hızlı taban

Microsoft Güç Uygulamaları

MailChimp

Hubspot İYS

Uygula Pasta

Görsel LANSA

Uygulama Yöneticisi

AppMaster, ister masaüstü ister mobil yazılım uygulamaları olsun, grafik kullanıcı müdahale teknolojisi ve sürükle ve bırak yöntemiyle her türlü uygulamayı oluşturmak için kullanılan kodsuz bir yazılımdır. Arka uç kod oluşturma ile iş süreçlerini otomatikleştirmek içindir. AppMaster, ister masaüstü ister mobil yazılım uygulamaları olsun, grafik kullanıcı müdahale teknolojisi ve sürükle ve bırak yöntemiyle her türlü uygulamayı oluşturmak için kullanılan kodsuz bir yazılımdır. Arka uç kod oluşturma ile iş süreçlerini otomatikleştirmek içindir.

AppMaster'ın benzersizliği, yalnızca MVP çözümlerini değil; bir geliştirme ekibi tarafından geliştirilmiş gibi tam özellikli uygulamalara sahip olursunuz. Bu, iş süreci düzenleyicisinin güçlü işlevselliği ile sağlanır. Ayrıca uygulamanızın kaynak kodunu ve otomatik olarak yazılan belgelerini de alabilirsiniz. AppMaster, 7/24 çalışan ve asla hastalanmayan veya tatile ihtiyacı olmayan kullanıma hazır geliştirme ekibinizdir.

Canva

Canva grafik tasarım için kullanılır. Birkaç tür grafik çizimi vardır. Ücretsiz bir çevrimiçi kodsuz grafik geliştirme aracıdır. Sunumlar, sosyal medya gönderileri, şirket logoları, videolar, broşürler, el ilanları, kartvizitler ve daha fazlasını geliştirmek için kullanılabilecek bir masaüstü ve mobil uygulaması vardır.

kabarcık

Bubble, görsel müdahale ve programlama dili kullanan ve kodlama bilgisi olmayan kişilerin zahmetsizce web tabanlı ve mobil uygulamalar geliştirmesine olanak tanıyan uygulamalar geliştiren kodsuz bir yazılım geliştirme aracıdır .

Zoho Yaratıcısı

Zoho Creator, yazılım geliştiricilerin ve kullanıcıların çok az kodlama bilgisi ve deneyimi ile ihtiyaçlarını karşılayacak uygulamalar geliştirmelerine olanak sağlayan düşük kodlu bir uygulama ve yazılım geliştirme platformudur.

Hızlı taban

Quick Base, düşük kodlu yazılım geliştirme platformu, veritabanı ve uygulama geliştirme aracıdır. Ekiplerin ortak projeler üzerinde birlikte çalışmasına ve çalışmasına olanak tanır ve otomatik bir süreç hakkında raporlar.

Microsoft Güç Uygulamaları

Microsoft güç uygulamaları Microsoft'un kendisi tarafından tanıtıldı ve ayrıca diğerleri gibi kullanıcıların masaüstü/web sitesi tabanlı uygulamalar veya düşük kodlu/kodsuz yöntem kullanan mobil uygulamalar gibi özel iş uygulamaları geliştirmelerine olanak tanır.

MailChimp

MailChimp'in pazarlama yaklaşımı, basitleştirilmiş iletişim yönetimi sistemleri (CMS) ve yöntemleri, büyük ölçüde tasarlanmış pazarlama kampanyaları ve düşük kodlu/kodsuz geliştirme yöntemi kullanan gelişmiş veri analitiğine odaklanır.

Hubspot İYS

Hubspot, görsel bir grafik düzenleyici aracılığıyla ihtiyacınıza göre markanız için web sitesi oluşturmanıza ve başlatmanıza olanak tanıyan ücretsiz, düşük kodlu/kodsuz platform tabanlı bir içerik yönetim sistemi (CMS) sunar. Ayrıca, web sitesini virüslerden korumak için yerleşik bir güvenliğe sahiptir.

Uygula Pasta

Appy Pie, geliştirici olmayanların ve BT dışı personelin de profesyonel bir programcının veya geliştiricinin yardımı olmadan her türlü web sitesini, mobil uygulamayı ve diğer yazılımları geliştirmesini sağlayacak başka bir kodsuz platformdur.

Görsel LANSA

Visual LANSA, programlama dilleri hakkında çok az veya biraz bilgisi olan bir kişi için uygun olacak düşük kodlu bir platform ve araçtır. Bir işletmenin çevrimiçi ortamda parıldamasını sağlamak için mobil uygulama geliştirme, yazılım geliştirme, dağıtım ve uygulama oluşturma işlevlerine olanak tanır. Visual LANSA'da hibrit uygulamalar oluşturabilirsiniz.

Neden Kodsuz Platformlar Var?

Programlama ve uygulama geliştirme kariyeri ve talebi, yüksek rekabetle alana girmeye çalışan kodlayıcılar ve yazılım geliştiricilerle dolup taşmaktadır. Yine de, önceden belirlenmiş programcıların ve yazılım geliştiricilerin üst düzey taleplerini yenecek kadar uzmanlığa sahip değiller, hatta bazıları programlama dilleri hakkında temel ayrıntılardan yoksundur. Ancak düşük kodlu/kodsuz geliştirmenin iyi yanı, bu küçük bilgi birikiminin ve düşük kodlu platformların kullanılmasının sonsuz sayıda uygulama harikası yaratabilmesidir.

Yazılım ve uygulama geliştirme konusundaki yetkin deneyime dayanarak, daha iyi sonuç, yazılım geliştiricileri veya programcıları için son kullanıcı ihtiyaçlarını karşılayacak ve son derece rekabetçi pazarda işi sürdürmek için hızlı bir şekilde yürütecek yenilikçi, güvenilir uygulamalar ve yazılımlar sunmanın son derece önemli olduğudur. Bir programcı, görevin kalitesinden ödün vermeden müşterinin esneklik ihtiyacını sağlamalıdır.

Neyse ki, düşük kodlu/kodsuz platformlar, daha az zaman alacak ve daha kaliteli olacak kodsuz çözümlerle yazılım geliştiricilerin yazılım ve uygulama geliştirmeyi hızlandırmalarını kolaylaştırıyor. AppMaster gibi kodsuz platformlar, her türlü uygulamayı oluşturmak ve bir programlama sorununa çözüm bulmak için mükemmel bir seçimdir. Daha karmaşık veya rafine uygulamalar ve yazılımlar geliştirmek için kullanılabilirler, bu nedenle her proje için güvenilebilirler.

Kodsuz geliştirmenin birincil motivasyonu otomasyondur. Ortalama yazılım geliştiriciler daha dinamik ve daha yoğun hale geliyor ve onlar için düşük kodlu/kodsuz yazılım araçlarının artmasındaki yardım, işletmeler için çok büyük ve daha fazla referans sağlıyor, böylece çalışanlar bunları kullanarak Streamline günlük atamalarını otomatikleştirme konusunda net bir olasılığa sahip oluyorlar. AppMaster gibi platformların özellikleri.

Kodsuz ve Düşük Kodlu platformlar, yazılım geliştirmenin nihai kaderi olacaktır. Gelecekte, sivil programcılar, etkileşimli işlevlerin sonucu üzerinde gerekli kontrolü sağlayacak kodsuz ve düşük kodlu platformlar kullanarak çeşitli uygulamalar oluşturacaklar. Kodsuz/düşük kodlu geliştirme, kullanımı rahat olduğu ve geliştirici olmayanların kısa sürede uygulamalar veya iş akışları oluşturmasına izin verdiği için çekicidir. Kod eksikliği, halihazırda programlama ve geliştirme ekiplerine sahip olan ve maliyet sorunları için bunları değiştirmek isteyen programcılara ve işletmelere fayda sağlayabilir.

Peki, düşük kodlu/kodsuz evrim, geleneksel geliştirmenin yerini alacak mı? Belki değil; kendini kodsuz ve düşük kodlu geleneksel bir geliştirme yönteminden daha uygun bir geliştirme yöntemine güncelleyecektir.

No-Code Ne Zaman Popüler Oldu?

Kodsuz bu günlerde daha popüler, ama her zaman değildi! Tarihe dönüp düşük kodlu ve kodsuz dijital dönüşüme bakarsak, şimdiki gibi olmaması mümkün olabilirdi. Düşük kodlu/kodsuz, önceki arka plan veya uzmanlık düzeyi ne olursa olsun, herkese herhangi bir kod yazmadan uygulama oluşturma yetkisi veren web tabanlı veya mobil uygulama oluşturma metodolojisidir. Düşük kodlu/kodsuz platformlar, uygulama ve yazılım işlevselliğinin görsel bir grafik gösterimi olduğundan, programcılar ve geliştiriciler yazılım işlevselliğini ve süreçlerini bunun aracılığıyla hızla değiştirebilir.

Son teslim tarihi burada ve bir an için bitmeyecek. Bu düşük kodlu ve kodsuz pazarın 2024 yılına kadar şimdi olduğundan milyarlarca daha fazla olması bekleniyor. Ama bu inanılmaz yerin arkasındaki tarih nedir? Geleceğe bakmadan önce, düşük kodlu ve kodsuz dijital dönüşüme bir göz atalım.

80'ler

80'ler, her şeyin bir seri gibi başladığı dijital dönüşümdür. Bu süre, Microsoft Excel'in ortaya çıkmasıyla birlikte genel olarak kodlama tarihi açısından önemliydi. Bu, son kullanıcının herhangi bir kodlama olmaksızın verileri koyabildiği, değiştirebildiği, değiştirebildiği ve değiştirebildiği ilk veri aracıydı. Ayrıca, şu anda ana buluş, görsel programlamanın ortaya çıkmasıydı.

90'lar - 00'lar

90'ların başından itibaren, WWW - dünya çapında ağ son kullanıcının kullanımına sunuldu, ancak bu WWW'yi oluşturmak için hala HTML olarak bilinen bir programlama dili biçiminde bir kodlama diline ihtiyaç vardı. 90'lar dönemi ilerledikçe Geocities gibi web siteleri, son kullanıcıların görsel programlama kullanarak bloglar ve web siteleri gibi kişisel web sayfalarını kullanmasını ve oluşturmasını sağladı.

90'ların sonlarında "bulut bilişim" olarak adlandırılan dikkate değer bir terim ticari marka haline geldi. Bu terim, günümüzün düşük kodlu/kodsuz araçlar çağının ana yapı taşıydı.

00'lardan sonra

Düşük kodlu/kodsuz teknoloji buradan nereye gitti? 00'lardan sonra, kodsuz dijital dönüşüm büyüdü ve gelişti ve kodsuz olarak geliştirmenin mümkün olmadığı sınırlamaları zorladı. Uncork, iş için düşük kodlu/kodsuz bir geliştirme aracına öncülük etti.

Şimdi, bu çabalar ve değerlendirmeler artıyor ve ardından AppMaster gibi platformlar, kodsuz uygulama geliştirme sırasında kavramları yürütmeyi ve gerçek zamanlı ilerlemeyi izlemeyi zahmetsiz hale getiriyor. Herkes, uygulamaları oluşturmak için sürükle ve bırak yöntemini kullanabilir, inanç, özgürlük ve ışık hızıyla her türlü uygulamayı oluşturacaktır.

Kodsuz Geliştirme Nedir ve Neden Önemlidir?

Kodsuz/düşük kodlu programlama, bir mobil uygulama oluşturmak için sürükle ve bırak ve verilen alternatifler arasından seçim yapma gibi basit mekanizmaları kullanan bir yöntemdir. Düşük kodlu/kodsuz platformlar, kesinlikle hiçbir programlama anlayışına sahip olmayan kullanıcıların tamamen işlevsel ve kullanımı kolay web/mobil uygulamaları oluşturabileceği grafiksel olarak gösterilmiştir. Kod olmadan işletmeler kolayca çalıştırabilir veya zarif bir sisteme geçiş yapabilir. Düşük kodlu/kodsuz, kullanıcıların iş stratejilerini dönüştüren ve müşteri ihtiyaçlarını her boyutta karşılayan yeni çözümler üretmesine izin verir. Kodsuz programlama sadece bir araç, hatta bir teknoloji değildir; bundan çok uzaktır.

Düşük Kodlu veya Kodsuz Geliştirme Araçlarının Faydaları

Gelişmiş Üretkenlik : Düşük kodlu/kodsuz platformlar, daha fazla uygulamayı daha kısa sürede kolayca oluşturmanıza olanak tanır. Uzun kod dizileri oluşturmanız gerekmediğinden ve stratejilerinizi otomatikleştirmek için daha fazla imkanınız olduğundan, saatler içinde bile mobil veya web uygulamaları oluşturabilirsiniz.

: Düşük kodlu/kodsuz platformlar, daha fazla uygulamayı daha kısa sürede kolayca oluşturmanıza olanak tanır. Uzun kod dizileri oluşturmanız gerekmediğinden ve stratejilerinizi otomatikleştirmek için daha fazla imkanınız olduğundan, saatler içinde bile mobil veya web uygulamaları oluşturabilirsiniz. Azaltılmış Maliyet : Düşük kodlu/kodsuz daha hızlı bir şekilde daha fazla uygulama geliştirme! Daha iyi içerik oluşturucuları işe almak ve daha fazla geliştirme aracı kullanmak için maliyetleri kolayca azaltabilirsiniz. Bu platformlar, tüm platformlarda ve mobil cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır.

: Düşük kodlu/kodsuz daha hızlı bir şekilde daha fazla uygulama geliştirme! Daha iyi içerik oluşturucuları işe almak ve daha fazla geliştirme aracı kullanmak için maliyetleri kolayca azaltabilirsiniz. Bu platformlar, tüm platformlarda ve mobil cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan uygulamalar oluşturmanıza olanak tanır. Kurumsal beceri : Kodsuz/düşük kodlu platformlar, tüm ortamlarda sorunsuz bir şekilde çalışan uygulamalar oluşturmamızı sağlar. Kullanıcılar, dünyanın her yerinden, nerede olurlarsa olsunlar ve günün herhangi bir saatinde, günün her saatinde verilere etkin bir şekilde erişebilir ve verileri kullanabilirler.

: Kodsuz/düşük kodlu platformlar, tüm ortamlarda sorunsuz bir şekilde çalışan uygulamalar oluşturmamızı sağlar. Kullanıcılar, dünyanın her yerinden, nerede olurlarsa olsunlar ve günün herhangi bir saatinde, günün her saatinde verilere etkin bir şekilde erişebilir ve verileri kullanabilirler. Etkili yönetim : Politikalar sık sık değişir ve işletmelerin bunları takip etmesini zorlaştırır. Düşük kodlu/kodsuz platformlar ve kodsuz araçlar, kendinizi tehditlerden korumak için bu kurallara uymanıza ve bunlara uymanıza yardımcı olabilir.

Kısaca

Düşük kodlu/kodsuz platformların günümüz çağında neden bu kadar popüler olduğuna hiç şüphe yok. Geliştiriciler ayrıca, kariyerlerinde onlara çok yardımcı olacak programlamanın geleceği oldukları için düşük kodlu/kodsuz platformları ve araçları öğrenmeli ve tanımalıdır. Bir işletme yürütüyorsanız, kod gerektirmeyen kolay bir yaklaşım kullanarak iş uygulamanızı bugün oluşturmayı düşünün. AppMaster, kodsuz platformlar arasında en iyisidir ve görsel bir çizimde sürükle ve bırak yöntemini kullanarak her türlü masaüstü ve mobil uygulamayı kolayca geliştirmenize olanak tanır. AppMaster kullanılarak hemen hemen her amaca yönelik her türlü uygulama yapılabilir. Kendi işinizi kurmaya başlamak için bugün kaydolun! Ve herhangi bir sorunuz varsa, çekinmeyin ve AppMaster'ın uzman ekibiyle bağlantı kurun.