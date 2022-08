Você está ansioso para ser um programador ou codificador? Ou você está confuso entre obter um desenvolvedor de código ou um desenvolvedor sem código como carreira? Ou você deseja criar seu aplicativo e software para desktop ou dispositivos móveis usando plataformas sem código? Se SIM, este guia é para você. Hoje é um mundo de facilidades. A ciência e a tecnologia estão fazendo as pazes na atualização do relaxamento em nossas vidas. Não importa o que você deseja, não está apenas a um clique de distância, mas fica mais fácil de fazer diariamente.

O mesmo vale para o desenvolvimento de aplicativos de software. Criar todo tipo de aplicativo em um sistema de codificação tradicional ainda era possível. Ainda assim, era demorado, caro e exigia um conjunto de conhecimentos para desenvolver aplicativos bons e responsivos. Além disso, muitas vezes, há equipes de desenvolvimento de software envolvidas no desenvolvimento completo, e todo o aplicativo de software é codificado à mão. Hoje, com o aumento da produtividade, as vidas também estão ficando mais ocupadas, então cada departamento leva em conta um atalho para cada tarefa.

Por esse motivo, a evolução está ocorrendo e a tecnologia se voltou para um método de desenvolvimento sem código. As plataformas sem código são plataformas pré-construídas que permitem que os desenvolvedores de software desenvolvam aplicativos por meio do método de arrastar e soltar. Isso ajuda a acelerar o processo de desenvolvimento e reduzir o custo e a mão de obra para o desenvolvimento de aplicativos de software. Com isso, as empresas têm buscado formas de agilizar o processo. As plataformas de desenvolvimento low-code e as plataformas de desenvolvimento sem código surgiram como a solução número um para todas as empresas que desejam entrar no mundo on-line por meio de um aplicativo de desktop ou móvel.

O que são plataformas de desenvolvimento de software Low-Code?

As plataformas de desenvolvimento low-code e as plataformas sem código são aquelas que permitem o desenvolvimento de aplicativos, site, ilustrações gráficas, aplicativos de desktop, aplicativos móveis e outros desenvolvimentos de software sem envolver codificação ou linguagem de programação. Em alguns casos, apenas arrastar e soltar é necessário, portanto, pode nem exigir um programador ou desenvolvedor. Com pouca compreensão do computador, qualquer pessoa pode criar software e aplicativo de sua escolha de acordo com suas necessidades de negócios com um método low-code/no-code.

Está aumentando em popularidade com o passar do tempo, e continua a ganhá-la. A principal razão por trás de sua crescente popularidade é sua abordagem menos demorada, mais econômica e mais produtiva para as empresas do que o desenvolvimento tradicional de aplicativos de codificação.

Com um método de desenvolvimento low-code/no-code, todos os tipos de aplicativos são fáceis de fazer. Ele compartilha uma ilustração visual gráfica que permitirá que os usuários vejam o que estão criando em primeiro lugar, ao contrário da codificação tradicional, onde a codificação de back-end é feita e depois convertida para ver o resultado real. Você pode simplesmente arrastar e soltar os elementos e criar recursos infinitos para seu aplicativo.

A pesquisa determinou que as plataformas de desenvolvimento low-code/no-code e as ferramentas sem código atingirão mais de 65 bilhões de dólares até 2027 e, em 2020, criarão um negócio de mais de 13 bilhões de dólares. A razão é que essas plataformas low-code/no-code são fáceis de trabalhar e, quando tempo é dinheiro, essas plataformas salvarão as duas.

Plataformas de Desenvolvimento de Software Low-Code vs No-Code

As estruturas de baixo código e sem código oferecem vantagens centrais semelhantes. No entanto, seus nomes mostram a distinção vital entre essas duas estratégias para aplicativos e desenvolvimento de software. A melhoria de baixo código espera que os clientes façam alguma codificação, mas consideravelmente menos do que o esperado com o avanço de aplicativos convencionais. Designers proficientes e engenheiros de software utilizam plataformas de baixo código para transmitir rapidamente aplicativos e mover seus esforços de empreendimentos de programação de software para trabalhos mais intrincados e inovadores com maior efeito e mais valor.

Especialistas não técnicos com algumas informações de programação também utilizam instrumentos de plataforma de baixo código para criar aplicativos ou recursos estendidos dentro de um aplicativo de software. Por outro lado, o desenvolvimento sem código visa clientes não técnicos com diferentes capacidades de negócios que compreendem necessidades e regras de negócios; no entanto, eles têm quase zero experiência em codificação e habilidades de linguagem de programação. Esses desenvolvedores de software podem utilizar sem código para construir, testar e transmitir de forma eficaz e imediata seus aplicativos de negócios, desde que os instrumentos escolhidos estejam alinhados com esses recursos e capacidades do produto. As plataformas de desenvolvimento de software sem código e as ferramentas sem código fornecem a interferência gráfica do usuário para trabalhar neles sem ter conhecimento de codificação.

As 10 melhores plataformas de desenvolvimento de software Low-Code/No-Code

A lista abaixo inclui as 10 melhores plataformas de desenvolvimento de software low-code/no-code e ferramentas no-code do mercado que estão sendo usadas por vários motivos:

AppMaster

Canva

Bolha

Zoho Creator

Quickbase

Aplicativos de energia da Microsoft

MailChimp

Hubspot CMS

Appy Pie

Visual LANSA

AppMaster

AppMaster é um no-code usado para criar todos os tipos de aplicativos, sejam aplicativos de software de desktop ou móveis, por tecnologia de interferência gráfica do usuário e método de arrastar e soltar. É para automatizar processos de negócios com geração de código de back-end.

A singularidade do AppMaster reside no fato de que você obtém não apenas soluções MVP; você obtém aplicativos completos exatamente como se fossem desenvolvidos por uma equipe de desenvolvimento. Isso é obtido por meio da poderosa funcionalidade do editor de processos de negócios. Você também pode obter o código-fonte do seu aplicativo, bem como a documentação para ele, que é escrita automaticamente. AppMaster é sua equipe de desenvolvimento pronta para uso que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana e nunca fica doente ou precisa de férias.

Canva

O Canva é usado para design gráfico. Possui vários tipos de ilustrações gráficas. É uma ferramenta online gratuita de desenvolvimento gráfico sem código. Possui um desktop e um aplicativo móvel que podem ser usados para desenvolver apresentações, postagens em mídias sociais, logotipos de empresas, vídeos, folhetos, panfletos, cartões de visita e muito mais.

Bolha

Bubble é uma ferramenta de desenvolvimento de software sem código que usa interferência visual e linguagem de programação e desenvolve aplicativos que permitem que pessoas sem conhecimento de codificação desenvolvam aplicativos móveis e baseados na Web sem problemas.

Zoho Creator

O Zoho Creator é um aplicativo de baixo código e plataforma de desenvolvimento de software que permite que desenvolvedores e usuários de software desenvolvam aplicativos que atendam às suas necessidades com pouco conhecimento e experiência de codificação.

Quickbase

Quick Base é uma plataforma de desenvolvimento de software low-code, banco de dados e ferramenta de desenvolvimento de aplicativos. Ele permite que as equipes trabalhem e funcionem juntas em projetos comuns e relatórios em um processo automático.

Aplicativos de energia da Microsoft

Os aplicativos de energia da Microsoft foram introduzidos pela própria Microsoft e também, como outros, permitem que os usuários desenvolvam aplicativos de negócios personalizados, sejam aplicativos baseados em desktop/site ou aplicativos móveis usando um método low-code/no-code.

MailChimp

A abordagem de marketing do MailChimp concentra-se em sistemas e métodos de gerenciamento de contatos (CMS) simplificados, campanhas de marketing altamente concebidas e análise avançada de dados usando um método de desenvolvimento de código baixo/sem código.

Hubspot CMS

A Hubspot oferece um sistema de gerenciamento de conteúdo (CMS) baseado em plataformas de baixo código/sem código gratuito que permitirá que você crie e lance o site para sua marca conforme sua necessidade por meio de um editor gráfico visual. Ele também possui segurança embutida para o site para protegê-lo contra vírus.

Appy Pie

Appy Pie é outra plataforma sem código que garantirá que não desenvolvedores e não pessoal de TI também possam desenvolver qualquer tipo de site, aplicativos móveis e outros softwares sem a ajuda de um programador profissional ou desenvolvedor.

Visual LANSA

Visual LANSA é uma plataforma e ferramenta de baixo código que será adequada para uma pessoa com pouco ou algum conhecimento sobre linguagens de programação. Ele permite o desenvolvimento de aplicativos móveis, desenvolvimento de software, implantação e funcionalidades de criação dos aplicativos para fazer um negócio brilhar online. Você pode criar aplicativos híbridos no Visual LANSA.

Por que existem plataformas sem código?

A carreira e a demanda de programação e desenvolvimento de aplicativos são inundadas com codificadores e desenvolvedores de software tentando entrar em campo com alta concorrência. Ainda assim, eles não têm essa experiência para superar as demandas de alto nível de programadores e desenvolvedores de software já definidos, alguns até carecendo de detalhes fundamentais sobre linguagens de programação. Mas a coisa boa no desenvolvimento low-code/no-code é que esse pouco conhecimento e o uso de plataformas low-code podem criar maravilhas de aplicativos infinitos.

Com base na experiência proficiente em desenvolvimento de software e aplicativos, a melhor conclusão é extremamente importante para desenvolvedores de software ou programadores fornecer aplicativos e softwares inovadores e confiáveis que satisfaçam as necessidades do usuário final e executem rapidamente para manter os negócios no mercado altamente competitivo. Um programador deve atender à necessidade de flexibilidade do cliente sem sacrificar a qualidade da tarefa.

Felizmente, as plataformas low-code/no-code facilitam os desenvolvedores de software em acelerar o desenvolvimento de software e aplicativos com soluções sem código que levarão menos tempo e serão de maior qualidade. Plataformas sem código como o AppMaster são a escolha perfeita para criar qualquer tipo de aplicativo e encontrar soluções para um problema de programação. Eles podem ser utilizados para desenvolver aplicativos e softwares mais complicados ou refinados, portanto, podem ser confiáveis para todos os projetos.

A principal motivação do desenvolvimento sem código é a automação. Os desenvolvedores de software médios estão ficando mais dinâmicos e ocupados, e a ajuda no surgimento de ferramentas de software low-code/no-code para eles é imensa e maiores credenciais para as empresas, para que os funcionários tenham uma possibilidade clara de automatizar tarefas diárias Simplificadas usando esses recursos de plataformas como AppMaster.

As plataformas No-Code e Low-Code serão o destino final do desenvolvimento de software. No futuro, os programadores civis criarão vários aplicativos usando plataformas codeless e low-code que fornecerão o controle necessário sobre o resultado das funções interativas. O desenvolvimento sem código/código baixo é atraente porque é confortável de usar e permite que não desenvolvedores criem aplicativos ou fluxos de trabalho rapidamente. A falta de código pode beneficiar programadores e empresas que já possuem equipes de programação e desenvolvimento e desejam substituí-las por questões de custo.

Então, a evolução low-code/no-code substituirá o desenvolvimento tradicional? Bem, talvez não; ele se atualizará de um método de desenvolvimento tradicional para um método de desenvolvimento mais conveniente, sem código e com pouco código.

Quando o No-Code se tornou popular?

No-code é mais popular hoje em dia, mas nem sempre foi! Se olharmos para trás na história e olharmos para a transformação digital de low-code e no-code naquela época, seria possível que não fosse o que é agora. Low-code/No-code é uma metodologia de criação de aplicativos móveis ou baseada na Web que autoriza qualquer pessoa a criar aplicativos sem escrever nenhum código, independentemente do histórico anterior ou nível de domínio. Como as plataformas low-code/no-code são uma ilustração gráfica visual da funcionalidade do aplicativo e do software, programadores e desenvolvedores podem alterar rapidamente a funcionalidade e os processos do software por meio dela.

O prazo está aqui, e não vai acabar momentaneamente. Espera-se que esse mercado de código baixo e sem código valha bilhões a mais até 2024 do que agora. Mas qual é a história por trás desse lugar incrível? Antes de olharmos para o futuro, vamos dar uma olhada em uma transformação digital de low-code e no-code.

Os anos 80

Nos anos 80 é a transformação digital onde tudo começou como uma raia. Esse período de tempo foi importante na história da codificação em geral quando o Microsoft Excel surgiu. Essa foi a primeira ferramenta de dados em que o usuário final poderia colocar os dados, manipulá-los, alterá-los e modificá-los sem qualquer codificação envolvida. Além disso, a principal invenção nessa época foi o surgimento da programação visual.

Os anos 90 - anos 00

Desde o início dos anos 90, a WWW - a world wide web estava disponível para o usuário final, mas para construir essa WWW ainda, era necessária uma linguagem de codificação na forma de uma linguagem de programação conhecida como HTML. À medida que a era dos anos 90 avançava, sites como o Geocities permitiram que os usuários finais usassem e criassem páginas pessoais como blogs e sites usando programação visual .

No final dos anos 90, um termo digno de nota chamado "computação em nuvem" foi registrado. Este termo foi o principal alicerce da era atual de ferramentas low-code/no-code.

Depois dos anos 00

Para onde foi a tecnologia low-code/no-code a partir daqui? Após os anos 2000, a transformação digital do no-code cresceu e evoluiu e empurrou as limitações do que não era possível desenvolver como code free. A Uncork foi pioneira em uma ferramenta de desenvolvimento low-code/no-code para negócios.

Agora, esses esforços e avaliações aumentam e, em seguida, plataformas como o AppMaster facilitam a execução de conceitos e o monitoramento do avanço em tempo real durante o desenvolvimento de aplicativos sem código. Qualquer um pode usar um método de arrastar e soltar para construir os aplicativos para criar todos os tipos de aplicativos com convicção, liberdade e com a velocidade da luz.

O que é o desenvolvimento sem código e por que é importante?

A programação sem código/código baixo é um método que usa mecanismos simples, como arrastar e soltar e escolher entre determinadas alternativas para criar um aplicativo móvel. Plataformas low-code/no-code são ilustradas graficamente onde usuários sem nenhum entendimento de programação podem construir aplicativos web/mobile totalmente funcionais e fáceis de usar. Sem código, as empresas podem facilmente executar ou fazer a transição para um sistema elegante. Low-code/no-code permite que os usuários gerem novas soluções que convertem estratégias de negócios e satisfaçam as necessidades dos clientes em todos os níveis. A programação sem código não é apenas um meio ou mesmo uma tecnologia; está muito longe disso.

Benefícios das Ferramentas de Desenvolvimento Low-Code ou No-Code

Produtividade aprimorada : As plataformas low-code/no-code permitem que você crie mais aplicativos em menos tempo com facilidade. Como você não precisa compor longas sequências de código e tem mais possibilidades de automatizar suas estratégias, você pode criar aplicativos móveis ou web mesmo em horas.

: As plataformas low-code/no-code permitem que você crie mais aplicativos em menos tempo com facilidade. Como você não precisa compor longas sequências de código e tem mais possibilidades de automatizar suas estratégias, você pode criar aplicativos móveis ou web mesmo em horas. Custo reduzido : Com low-code/no-code desenvolvendo mais aplicativos em um ritmo mais rápido! Você pode cortar custos facilmente para contratar melhores criadores e usar mais ferramentas de desenvolvimento. Essas plataformas permitem que você crie aplicativos que funcionam perfeitamente em todas as plataformas e dispositivos móveis.

: Com low-code/no-code desenvolvendo mais aplicativos em um ritmo mais rápido! Você pode cortar custos facilmente para contratar melhores criadores e usar mais ferramentas de desenvolvimento. Essas plataformas permitem que você crie aplicativos que funcionam perfeitamente em todas as plataformas e dispositivos móveis. Habilidade da empresa : As plataformas sem código/código baixo nos permitem criar aplicativos que funcionam perfeitamente em todas as mídias. Os usuários podem acessar e usar dados com eficiência de qualquer lugar do mundo, onde quer que estejam e a qualquer hora do dia, 24 horas por dia.

: As plataformas sem código/código baixo nos permitem criar aplicativos que funcionam perfeitamente em todas as mídias. Os usuários podem acessar e usar dados com eficiência de qualquer lugar do mundo, onde quer que estejam e a qualquer hora do dia, 24 horas por dia. Gestão eficaz : As políticas mudam frequentemente, tornando difícil para as empresas segui-las. Plataformas com pouco código/sem código e ferramentas sem código podem ajudá-lo a seguir e aderir a essas regras para se proteger contra ameaças.

Em poucas palavras

Não há dúvida de por que as plataformas low-code/no-code são tão populares na era de hoje. Os desenvolvedores também devem aprender e se familiarizar com plataformas e ferramentas low-code/no-code, pois elas são o futuro da programação que os ajudará muito em suas carreiras. Se você estiver administrando um negócio, considere construir seu aplicativo de negócios hoje usando uma abordagem fácil sem código.