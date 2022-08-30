هل تتطلع لأن تكون مبرمجًا أو مبرمجًا؟ أم أنك مرتبك بين الحصول على مطور أكواد أو مطور لا يحتوي على كود كمهنة؟ أو هل ترغب في إنشاء تطبيق وبرامج سطح مكتب أو جوال باستخدام أنظمة أساسية بدون تعليمات برمجية؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فهذا الدليل مناسب لك. اليوم عالم من السهولة. يعمل العلم والتكنولوجيا على تعديل مستوى الاسترخاء في حياتنا. بغض النظر عن ما تريده ، فليس فقط نقرة واحدة بل أصبح من السهل القيام به يوميًا.

الشيء نفسه ينطبق على تطوير تطبيقات البرمجيات. لا يزال إنشاء كل نوع من التطبيقات في نظام تشفير تقليدي ممكنًا. ومع ذلك ، كانت تستغرق وقتًا طويلاً ومكلفة وتتطلب مجموعة من الخبرة لتطوير تطبيقات جيدة وسريعة الاستجابة. بالإضافة إلى ذلك ، غالبًا ما تكون هناك فرق تطوير برمجيات تشارك في التطوير الكامل ، ويتم ترميز تطبيق البرنامج بالكامل يدويًا. اليوم مع زيادة الإنتاجية ، أصبحت الحياة أيضًا أكثر انشغالًا ، لذلك يأخذ كل قسم في الاعتبار اختصارًا لكل مهمة.

لهذا السبب ، يحدث التطور ، وتحولت التكنولوجيا نحو طريقة تطوير بدون كود. الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية هي منصات سابقة الإنشاء تسمح لمطوري البرامج بتطوير التطبيقات من خلال طريقة السحب والإفلات. يساعد ذلك في تسريع عملية التطوير وتقليل التكلفة والقوى العاملة لتطوير تطبيقات البرامج. نتيجة لذلك ، كانت الشركات تبحث عن طرق لتسريع العملية. ظهرت منصات التطوير منخفضة الكود ومنصات التطوير التي لا تحتوي على كود باعتبارها الحل الأول لجميع الشركات التي ترغب في الحصول على أصابع قدمها في عالم الإنترنت من خلال تطبيق سطح المكتب أو الهاتف المحمول.

ما هي منصات تطوير البرمجيات منخفضة التعليمات البرمجية؟

منصات التطوير منخفضة التعليمات البرمجية والأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية هي الأنظمة التي تسمح بتطوير التطبيقات ، وموقع الويب ، والرسوم التوضيحية الرسومية ، وتطبيقات سطح المكتب ، وتطبيقات الأجهزة المحمولة ، وتطوير البرامج الأخرى دون الحاجة إلى استخدام لغة البرمجة أو الترميز. في بعض الحالات ، لا يلزم سوى السحب والإفلات ، لذلك قد لا يتطلب الأمر حتى مبرمجًا أو مطورًا. مع القليل من الفهم للكمبيوتر ، يمكن لأي شخص إنشاء برنامج وتطبيق من اختياره وفقًا لاحتياجات أعمالهم باستخدام طريقة منخفضة الكود / بدون رمز.

تزداد شعبيتها مع تقدم الوقت ، وتستمر في اكتسابها. السبب الرئيسي وراء شعبيتها المتزايدة هو نهجها الأقل استهلاكا للوقت ، والأكثر فعالية من حيث التكلفة ، والأكثر إنتاجية للشركات من تطوير تطبيقات الترميز التقليدية.

باستخدام طريقة تطوير منخفضة الكود / بدون رمز ، يسهل إنشاء جميع أنواع التطبيقات. تشترك في رسم توضيحي مرئي رسومي يسمح للمستخدمين برؤية ما يقومون بإنشائه في المقام الأول ، على عكس الترميز التقليدي ، حيث يتم إجراء تشفير الواجهة الخلفية ثم تحويلها لرؤية النتيجة الفعلية. يمكنك فقط سحب العناصر وإفلاتها وإنشاء ميزات لا نهاية لها لتطبيقك.

حددت الأبحاث أن منصات التطوير منخفضة الكود / بدون رمز وأدوات بدون رمز ستصل إلى أكثر من 65 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027 ، وفي عام 2020 ، ستنشئ أعمالًا تجارية بأكثر من 13 مليار دولار أمريكي. والسبب هو أن هذه الأنظمة الأساسية ذات الكود المنخفض / التي لا تحتوي على أكواد يسهل التعامل معها ، وعندما يكون الوقت مالًا ، ستوفر هذه المنصات كلاهما.

الأنظمة الأساسية لتطوير البرامج منخفضة التعليمات البرمجية مقابل أنظمة تشغيل البرامج التي لا تحتوي على تعليمات برمجية

توفر أطر العمل ذات التعليمات البرمجية المنخفضة والتي لا تحتوي على تعليمات برمجية مزايا مركزية مماثلة. ومع ذلك ، فإن أسمائهم تظهر الفرق الحيوي بين هاتين الاستراتيجيتين للتطبيقات وتطوير البرمجيات. يتوقع تحسين الكود المنخفض أن يقوم العملاء ببعض الترميز ، ولكن أقل بكثير مما هو متوقع مع تقدم التطبيقات التقليدية. يستخدم المصممون ومهندسو البرمجيات المحترفون الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية لنقل التطبيقات بسرعة ونقل مساعيهم من تعهدات برمجة البرامج إلى أعمال أكثر تعقيدًا وابتكارًا بتأثير أكبر وقيمة أكبر.

يستخدم الخبراء غير التقنيين الذين لديهم بعض معلومات البرمجة أيضًا أدوات النظام الأساسي منخفضة التعليمات البرمجية لإنشاء تطبيقات أو إمكانات موسعة داخل تطبيق برمجي. من ناحية أخرى ، فإن التطوير بدون كود يستهدف العملاء غير التقنيين ذوي القدرات التجارية المختلفة الذين يفهمون احتياجات وقواعد العمل ؛ ومع ذلك ، فإن لديهم خبرة ترميز تقترب من الصفر وقدرات لغة برمجة. يمكن لمطوري البرامج هؤلاء الاستفادة من عدم وجود رمز لإنشاء تطبيقات أعمالهم واختبارها ونقلها بشكل فعال وفوري ، طالما أن الأدوات المختارة تتوافق مع إمكانات وقدرات المنتج هذه. توفر منصات تطوير البرامج الخالية من التعليمات البرمجية والأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية تدخل المستخدم الرسومي للعمل عليها دون الحاجة إلى معرفة الترميز.

أفضل 10 منصات تطوير برمجيات منخفضة الكود / بدون كود

تتضمن القائمة أدناه أفضل 10 منصات تطوير برمجيات منخفضة الكود / لا تحتوي على تعليمات برمجية وأدوات بدون كود في السوق يتم استخدامها لعدة أسباب:

AppMaster

كانفا

فقاعة

Zoho Creator

كويك بيس

تطبيقات مايكروسوفت باور

ميل تشيمب

Hubspot CMS

Appy Pie

LANSA البصرية

AppMaster

AppMaster هو رمز غير مستخدم لإنشاء جميع أنواع التطبيقات ، سواء أكانت تطبيقات برامج سطح المكتب أو تطبيقات الهاتف المحمول ، عن طريق تقنية تداخل المستخدم الرسومية وطريقة السحب والإفلات. إنه لأتمتة العمليات التجارية مع إنشاء كود الخلفية. AppMaster هو رمز غير مستخدم لإنشاء جميع أنواع التطبيقات ، سواء أكانت تطبيقات برامج سطح المكتب أو تطبيقات الهاتف المحمول ، عن طريق تقنية تداخل المستخدم الرسومية وطريقة السحب والإفلات. إنه لأتمتة العمليات التجارية مع إنشاء كود الخلفية.

يكمن تفرد AppMaster في حقيقة أنك لا تحصل فقط على حلول MVP ؛ تحصل على تطبيقات كاملة الميزات تمامًا كما لو تم تطويرها بواسطة فريق تطوير. يتم تحقيق ذلك من خلال الوظائف القوية لمحرر عمليات الأعمال. يمكنك أيضًا الحصول على الكود المصدري للتطبيق الخاص بك ، بالإضافة إلى التوثيق الخاص به ، والذي تتم كتابته تلقائيًا. AppMaster هو فريق التطوير الجاهز الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ولا يمرض أبدًا أو يحتاج إلى إجازة.

كانفا

يستخدم Canva لتصميم الجرافيك. لديها عدة أنواع من الرسوم التوضيحية الرسومية. إنها أداة مجانية لتطوير الرسوم بدون كود على الإنترنت. يحتوي على تطبيق سطح مكتب وجوال يمكن استخدامه لتطوير العروض التقديمية ومنشورات الوسائط الاجتماعية وشعارات الشركة ومقاطع الفيديو والكتيبات والنشرات وبطاقات العمل والمزيد.

فقاعة

Bubble هي أداة تطوير برمجية بدون كود تستخدم التداخل البصري ولغة البرمجة وتطور التطبيقات التي تسمح للأشخاص الذين ليس لديهم معرفة بالترميز بتطوير تطبيقات مستندة إلى الويب والجوّال دون متاعب.

Zoho Creator

Zoho Creator عبارة عن تطبيق منخفض التعليمات البرمجية ونظام أساسي لتطوير البرامج يسمح لمطوري البرامج والمستخدمين بتطوير تطبيقات تلبي احتياجاتهم بقليل من المعرفة والخبرة بالشفرة.

كويك بيس

Quick Base هو نظام أساسي لتطوير البرامج وقواعد البيانات وأداة تطوير التطبيقات منخفضة التعليمات البرمجية. يتيح للفرق العمل والعمل معًا في مشاريع مشتركة وتقارير حول عملية تلقائية.

تطبيقات مايكروسوفت باور

تم تقديم تطبيقات الطاقة من Microsoft بواسطة Microsoft نفسها وأيضًا ، مثل الآخرين ، تسمح للمستخدمين بتطوير تطبيقات أعمال مخصصة ، سواء كانت تطبيقات قائمة على سطح المكتب / موقع الويب أو تطبيقات محمولة باستخدام طريقة التعليمات البرمجية المنخفضة / بدون رمز.

ميل تشيمب

يركز النهج التسويقي لـ MailChimp على أنظمة وأساليب إدارة الاتصال المبسطة (CMS) ، وحملات التسويق المصممة بشكل كبير ، وتحليلات البيانات المتقدمة باستخدام طريقة تطوير منخفضة الكود / بدون كود.

Hubspot CMS

تقدم Hubspot نظامًا مجانيًا لإدارة المحتوى (CMS) يعتمد على نظام أساسي منخفض / لا يحتوي على كود يسمح لك بإنشاء وتشغيل موقع الويب لعلامتك التجارية حسب حاجتك من خلال محرر رسومي مرئي. كما أن لديها أمانًا داخليًا للموقع لحمايته من الفيروسات.

Appy Pie

Appy Pie هو نظام أساسي آخر لا يحتوي على تعليمات برمجية يضمن أن غير المطورين وغير العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات يمكنهم أيضًا تطوير أي نوع من مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة والبرامج الأخرى دون مساعدة مبرمج محترف أو مطور.

LANSA البصرية

يعد Visual LANSA نظامًا أساسيًا وأداة ذات رمز منخفض والتي ستكون مناسبة لشخص لديه القليل إلى بعض المعرفة حول لغات البرمجة. يسمح بتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة ، وتطوير البرامج ، والنشر ، وإنشاء وظائف التطبيقات لجعل الأعمال التجارية تتألق عبر الإنترنت. يمكنك إنشاء تطبيقات مختلطة على Visual LANSA.

لماذا توجد منصات لا تحتوي على كود؟

تغمر مهنة البرمجة وتطوير التطبيقات والطلب مع المبرمجين ومطوري البرامج الذين يحاولون الدخول إلى الميدان بمنافسة عالية. ومع ذلك ، ليس لديهم مثل هذه الخبرة للتغلب على المتطلبات عالية المستوى للمبرمجين ومطوري البرمجيات الذين تم تعيينهم بالفعل ، حتى أن بعضهم يفتقر إلى التفاصيل الأساسية حول لغات البرمجة. لكن الشيء الجيد في تطوير الكود المنخفض / بدون رمز هو أن هذه المعرفة القليلة واستخدام الأنظمة الأساسية منخفضة الكود يمكن أن يخلق عجائب من التطبيقات التي لا نهاية لها.

استنادًا إلى الخبرة الماهرة في تطوير البرامج والتطبيقات ، فإن الاستنتاج الأفضل هو أنه من المهم للغاية لمطوري البرامج أو المبرمجين تقديم تطبيقات وبرامج مبتكرة وموثوقة تلبي احتياجات المستخدم النهائي وتنفيذها بسرعة للحفاظ على الأعمال في سوق شديدة التنافسية. يجب على المبرمج أن يلبي حاجة العميل إلى المرونة دون التضحية بجودة المهمة.

لحسن الحظ ، تعمل الأنظمة الأساسية منخفضة الكود / بدون رمز على تسهيل مطوري البرامج في تسريع تطوير البرامج والتطبيقات من خلال حلول خالية من الأكواد تستغرق وقتًا أقل وتكون ذات جودة أعلى. تعد الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على رموز مثل AppMaster خيارًا مثاليًا لإنشاء أي نوع من التطبيقات وإيجاد حلول لمشكلة البرمجة. يمكن استخدامها لتطوير تطبيقات وبرامج أكثر تعقيدًا أو صقلًا ، وبالتالي يمكن الاعتماد عليها في كل مشروع.

الدافع الأساسي لتطوير عدم وجود رمز هو الأتمتة. أصبح مطورو البرامج العاديون أكثر ديناميكية وانشغالًا ، والمساعدة في زيادة أدوات البرمجيات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة / التي لا تحتوي على كود بالنسبة لهم هي بيانات اعتماد هائلة وأكبر للشركات بحيث يكون لدى الموظفين إمكانية واضحة لأتمتة المهام اليومية باستخدام هذه ميزات المنصات مثل AppMaster.

ستكون منصات No-Code و Low-Code هي المصير النهائي لتطوير البرمجيات. في المستقبل ، سينشئ المبرمجون المدنيون العديد من التطبيقات باستخدام منصات بدون تشفير ومنخفضة الشفرة والتي ستوفر التحكم الضروري في نتائج الوظائف التفاعلية. يعد التطوير بدون رمز / رمز منخفض أمرًا جذابًا لأنه مريح في الاستخدام ويسمح لغير المطورين بإنشاء تطبيقات أو مهام سير عمل في أي وقت من الأوقات. يمكن أن يفيد نقص الكود المبرمجين والشركات التي لديها بالفعل فرق برمجة وتطوير وتريد استبدالها لقضايا التكلفة.

إذن ، هل سيحل التطور منخفض الكود / عدم وجود رمز محل التنمية التقليدية؟ حسنًا ، ربما لا ؛ سيتم تحديث نفسها من طريقة تطوير تقليدية إلى طريقة تطوير أكثر ملاءمة بدون رمز ورمز منخفض.

متى أصبحت No-Code مشهورة؟

أصبح No-code أكثر شيوعًا هذه الأيام ، لكنه لم يكن دائمًا! إذا ألقينا نظرة خاطفة على التاريخ ونظرنا إلى التحول الرقمي للرمز المنخفض وبدون رمز في ذلك الوقت ، فسيتم تمكيننا من أنه لم يكن ما هو عليه الآن. رمز Low-code / No-code هو منهجية إنشاء تطبيقات على شبكة الإنترنت أو على الهاتف المحمول تسمح لأي شخص بإنشاء تطبيقات دون كتابة أي رمز ، بغض النظر عن الخلفية السابقة أو مستوى الإتقان. نظرًا لأن الأنظمة الأساسية منخفضة الكود / بدون رمز هي توضيح رسومي مرئي لوظائف التطبيقات والبرامج ، يمكن للمبرمجين والمطورين تغيير وظائف البرامج والعمليات من خلالها بسرعة.

الموعد النهائي هنا ولن ينتهي للحظات. من المتوقع أن تبلغ قيمة هذا السوق منخفض الكود وغير المشفر مليارات من المليارات بحلول عام 2024 مما هو عليه الآن. لكن ما هو التاريخ وراء هذا المكان الرائع؟ قبل أن ننظر إلى المستقبل ، دعنا نلقي نظرة خاطفة على التحول الرقمي للرمز المنخفض وعدم وجود رمز.

الثمانينيات

في الثمانينيات كان التحول الرقمي حيث بدأ كل شيء مثل خط. كانت هذه الفترة الزمنية مهمة في سجل الترميز بشكل عام حيث ظهر Microsoft Excel إلى حيز الوجود. كانت هذه أول أداة بيانات حيث يمكن للمستخدم النهائي وضع البيانات ومعالجتها وتغييرها وتعديلها دون الحاجة إلى أي ترميز. علاوة على ذلك ، كان الاختراع الرئيسي في هذا الوقت هو ظهور البرمجة المرئية.

التسعينيات - العقد الأول من القرن الحادي والعشرين

منذ بداية التسعينيات ، WWW - كانت شبكة الويب العالمية متاحة للمستخدم النهائي ، ولكن لبناء تلك WWW ، كانت هناك حاجة إلى لغة تشفير في شكل لغة برمجة تُعرف باسم HTML. مع تقدم حقبة التسعينيات ، مكّنت مواقع الويب مثل Geocities المستخدمين النهائيين من استخدام وإنشاء صفحات ويب شخصية مثل المدونات ومواقع الويب باستخدام البرمجة المرئية .

في أواخر التسعينيات من القرن الماضي ، كان المصطلح الجدير بالذكر والذي يسمى "الحوسبة السحابية" علامة تجارية. كان هذا المصطلح لبنة البناء الرئيسية لعصر اليوم من أدوات التعليمات البرمجية المنخفضة / بدون تعليمات برمجية.

بعد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين

من أين انتقلت تقنية الكود المنخفض / بدون رمز من هنا؟ بعد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، نما التحول الرقمي لعدم وجود رمز وتطور ودفع حدود ما لم يكن من الممكن تطويره باعتباره خاليًا من الكود. كانت Uncork رائدة في أداة تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة / التي لا تحتوي على تعليمات برمجية للأعمال.

الآن ، تتزايد هذه الجهود والتقييمات ، ومن ثم تجعل الأنظمة الأساسية مثل AppMaster من السهل تنفيذ المفاهيم ومراقبة التقدم في الوقت الفعلي أثناء تطوير التطبيقات بدون تعليمات برمجية. يمكن لأي شخص استخدام طريقة السحب والإفلات لبناء التطبيقات ، مما يؤدي إلى إنشاء جميع أنواع التطبيقات بقناعة وحرية وبسرعة إضاءة.

ما هو تطوير No-Code ولماذا هو مهم؟

البرمجة بدون رمز / رمز منخفض هي طريقة تستخدم آليات بسيطة مثل السحب والإفلات والاختيار من بين بدائل معينة لإنشاء تطبيق جوال. يتم توضيح الأنظمة الأساسية منخفضة الكود / بدون رمز بيانياً حيث يمكن للمستخدمين الذين ليس لديهم فهم برمجي بالتأكيد إنشاء تطبيقات ويب / جوال تعمل بكامل طاقتها وسهلة الاستخدام. بدون رمز ، يمكن للشركات تنفيذ أو الانتقال بسهولة إلى نظام أنيق. يسمح الرمز المنخفض / عدم وجود رمز للمستخدمين بإنشاء حلول جديدة تعمل على تحويل استراتيجيات الأعمال وتلبية احتياجات العملاء بجميع النطاقات. البرمجة غير المشفرة ليست مجرد وسيلة أو حتى تقنية ؛ إنه بعيد جدًا عن ذلك.

فوائد أدوات تطوير التعليمات البرمجية المنخفضة أو بدون تعليمات برمجية

إنتاجية محسّنة : تسمح لك الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة / التي لا تحتوي على تعليمات برمجية بإنشاء المزيد من التطبيقات في وقت أقصر بسهولة. نظرًا لأنك لست مضطرًا إلى إنشاء تسلسلات طويلة من التعليمات البرمجية ولديك المزيد من الاحتمالات لأتمتة استراتيجياتك ، يمكنك إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول أو الويب حتى في غضون ساعات.

: تسمح لك الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة / التي لا تحتوي على تعليمات برمجية بإنشاء المزيد من التطبيقات في وقت أقصر بسهولة. نظرًا لأنك لست مضطرًا إلى إنشاء تسلسلات طويلة من التعليمات البرمجية ولديك المزيد من الاحتمالات لأتمتة استراتيجياتك ، يمكنك إنشاء تطبيقات للهاتف المحمول أو الويب حتى في غضون ساعات. تكلفة متناقصة : مع وجود رمز منخفض / عدم وجود رمز ، يتم تطوير المزيد من التطبيقات بوتيرة أسرع! يمكنك بسهولة خفض التكاليف لتوظيف منشئي محتوى أفضل واستخدام المزيد من أدوات التطوير. تتيح لك هذه الأنظمة الأساسية إنشاء تطبيقات تعمل بسلاسة عبر جميع الأنظمة الأساسية والأجهزة المحمولة.

: مع وجود رمز منخفض / عدم وجود رمز ، يتم تطوير المزيد من التطبيقات بوتيرة أسرع! يمكنك بسهولة خفض التكاليف لتوظيف منشئي محتوى أفضل واستخدام المزيد من أدوات التطوير. تتيح لك هذه الأنظمة الأساسية إنشاء تطبيقات تعمل بسلاسة عبر جميع الأنظمة الأساسية والأجهزة المحمولة. مهارة المؤسسة : تمكّننا الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على رمز / رمز منخفض من إنشاء تطبيقات تعمل بسلاسة عبر جميع الوسائط. يمكن للمستخدمين الوصول إلى البيانات واستخدامها بشكل فعال من أي مكان على مستوى العالم ، أينما كانوا ، وفي أي وقت من اليوم ، على مدار الساعة.

: تمكّننا الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على رمز / رمز منخفض من إنشاء تطبيقات تعمل بسلاسة عبر جميع الوسائط. يمكن للمستخدمين الوصول إلى البيانات واستخدامها بشكل فعال من أي مكان على مستوى العالم ، أينما كانوا ، وفي أي وقت من اليوم ، على مدار الساعة. الإدارة الفعالة : تتغير السياسات بشكل متكرر ، مما يجعل من الصعب على الشركات اتباعها. يمكن أن تساعدك الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة / التي لا تحتوي على تعليمات برمجية والأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية في اتباع هذه القواعد والالتزام بها لحماية نفسك من التهديدات.

شيء صغير

لا شك في أن الأنظمة الأساسية منخفضة الكود / التي لا تحتوي على تعليمات برمجية تحظى بشعبية كبيرة في عصر اليوم. يجب أن يتعلم المطورون أيضًا وأن يتعرفوا على الأنظمة الأساسية والأدوات منخفضة الكود / التي لا تحتوي على كود لأنهم مستقبل البرمجة التي ستساعدهم كثيرًا في حياتهم المهنية. إذا كنت تدير نشاطًا تجاريًا ، ففكر في إنشاء تطبيق عملك اليوم باستخدام نهج سهل بدون رمز. AppMaster هو الأفضل بين الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على أكواد ويسمح لك بتطوير جميع أنواع تطبيقات سطح المكتب والجوال بسهولة باستخدام طريقة السحب والإفلات في رسم توضيحي مرئي. يمكن إنشاء جميع أنواع التطبيقات تقريبًا لجميع الأغراض باستخدام AppMaster. سجل اليوم لتبدأ في بناء عملك الخاص! وإذا كان لديك أي استفسارات ، فلا تتردد في طرح الأسئلة والتواصل مع فريق خبراء AppMaster.