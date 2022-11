Czy nie możesz się doczekać, aby być programistą lub koderem? A może jesteś zdezorientowany między uzyskaniem dewelopera kodu lub dewelopera bez kodu jako kariery? A może chcesz stworzyć swoją aplikację desktopową lub mobilną i oprogramowanie za pomocą platform bez kodu? Jeśli TAK, ten przewodnik jest dla ciebie. Dziś jest to świat łatwości. Nauka i technologia dokonują poprawek w aktualizacji relaksu w naszym życiu. Bez względu na to, co chcesz, to nie tylko kliknięcie, ale coraz łatwiej zrobić codziennie.

To samo dotyczy rozwoju aplikacji oprogramowania. Tworzenie każdego rodzaju aplikacji w tradycyjnym systemie kodowania było jeszcze możliwe. Nadal jednak było to czasochłonne, drogie i wymagało zestawu wiedzy specjalistycznej, aby opracować dobre, responsywne aplikacje. Plus, często są zespoły programistów zaangażowane w kompletny rozwój, a cała aplikacja jest kodowana ręcznie. Dziś wraz z rosnącą produktywnością, życie staje się również bardziej ruchliwe, więc każdy dział bierze pod uwagę skrót do każdego zadania.

Z tego powodu następuje ewolucja, a technologia zwróciła się w kierunku metody rozwoju no-code. Platformy no-code to platformy pre-build, które umożliwiają programistom tworzenie aplikacji metodą "przeciągnij i upuść". Pomaga to przyspieszyć proces rozwoju i zmniejszyć koszty i siłę roboczą do tworzenia aplikacji. W rezultacie firmy szukały sposobów na przyspieszenie tego procesu. Platformy programistyczne low-code i no-code pojawiły się jako rozwiązanie numer jeden dla wszystkich firm, które chcą dostać swoje palce w świecie online poprzez pulpit lub aplikacji mobilnej.

Czym są platformy programistyczne Low-Code?

Niski-kod platformy rozwoju i nie-kod platformy są takie, które pozwalają na rozwój aplikacji, strony internetowej, ilustracji graficznych, aplikacji pulpitu, aplikacji mobilnych i innych rozwoju oprogramowania bez angażowania kodowania lub języka programowania. W niektórych przypadkach, tylko przeciągnij i upuść jest potrzebne, więc może nawet nie wymagają programisty lub dewelopera. Z niewielkim zrozumieniem komputera, każdy może stworzyć oprogramowanie i aplikację do wyboru na ich potrzeby biznesowe z metodą low-code/no-code.

Jest coraz bardziej popularny w miarę upływu czasu i nadal go zdobywa. Głównym powodem jego rosnącej popularności jest jego mniej czasochłonne, bardziej opłacalne i bardziej produktywne podejście dla firm niż tradycyjne kodowanie rozwoju aplikacji.

Z metodą rozwoju low-code / no-code, wszystkie rodzaje aplikacji są łatwe do wykonania. Dzieli się graficzną ilustracją wizualną, która pozwoli użytkownikom zobaczyć, co tworzą w pierwszej kolejności, w przeciwieństwie do tradycyjnego kodowania, gdzie kodowanie backend jest wykonywane, a następnie przekształcone, aby zobaczyć rzeczywisty wynik. Możesz po prostu przeciągnąć i upuścić elementy i stworzyć nieskończone funkcje dla swojej aplikacji.

Badania określiły, że platformy programistyczne o niskim kodzie / bez kodu i narzędzia bez kodu osiągną ponad 65 miliardów USD do 2027 roku, a w 2020 roku stworzą biznes o wartości ponad 13 miliardów USD. Powodem jest to, że te platformy low-code / no-code są łatwe do pracy, a kiedy czas to pieniądz, te platformy zaoszczędzą oba.

Platformy do tworzenia oprogramowania typu low-code vs no-code

Ramy low-code i no-code oferują podobne centralne zalety. Jednak ich nazwy pokazują istotne rozróżnienie między tymi dwoma strategiami tworzenia aplikacji i oprogramowania. Ulepszanie niskokodowe wymaga od klientów trochę kodowania, ale znacznie mniej niż w przypadku konwencjonalnych aplikacji. Biegli projektanci i inżynierowie oprogramowania wykorzystują platformy o niskim kodzie do szybkiego przekazywania aplikacji i przenoszenia swoich wysiłków z przedsięwzięć związanych z programowaniem do bardziej skomplikowanych i nowatorskich prac o większym efekcie i wartości.

Nietechniczne eksperci z niektórych informacji programowania podobnie wykorzystują instrumenty platformy low-code do tworzenia aplikacji lub rozszerzonych możliwości wewnątrz aplikacji. Z drugiej strony, rozwój bez kodu skierowany jest do nietechnicznych klientów z różnymi zdolnościami biznesowymi, którzy rozumieją potrzeby biznesowe i zasady, ale mają prawie zerowe doświadczenie w kodowaniu i umiejętności języka programowania. Ci programiści mogą wykorzystać no-code do skutecznego i natychmiastowego konstruowania, testowania i przekazywania swoich aplikacji biznesowych, tak długo jak wybrane instrumenty są zgodne z tymi możliwościami i zdolnościami produktu. No-code platformy rozwoju oprogramowania i no-code narzędzia zapewniają graficzną ingerencję użytkownika do pracy na nich bez posiadania wiedzy kodowania.

Top 10 Best Low-Code/No-Code Software Development Platforms

Poniższa lista obejmuje 10 najlepszych platform programistycznych low-code/no-code i narzędzi no-code na rynku, które są używane z kilku powodów:

AppMaster

Canva

Bubble

Zoho Creator

Quickbase

Microsoft Power Apps

MailChimp

Hubspot CMS

Appy Pie

Visual LANSA

AppMaster

AppMaster to no-code służący do tworzenia wszelkiego rodzaju aplikacji, zarówno desktopowych jak i mobilnych, za pomocą technologii graficznej ingerencji użytkownika oraz metody drag and drop. Służy do automatyzacji procesów biznesowych z generowaniem kodu backendowego.

Wyjątkowość AppMaster polega na tym, że otrzymujesz nie tylko rozwiązania MVP; otrzymujesz w pełni funkcjonalne aplikacje dokładnie takie same, jak gdyby zostały opracowane przez zespół programistów. Jest to osiągane dzięki potężnej funkcjonalności edytora procesów biznesowych. Możesz również otrzymać kod źródłowy swojej aplikacji, a także dokumentację dla niej, która jest pisana automatycznie. AppMaster to Twój nieszablonowy zespół programistów, który pracuje 24/7 i nigdy nie choruje ani nie potrzebuje urlopu.

Canva

Canva służy do projektowania graficznego. Posiada kilka rodzajów ilustracji graficznych. Jest to darmowe narzędzie do tworzenia grafiki online bez kodu. Ma pulpit i aplikację mobilną, które mogą być używane do opracowywania prezentacji, postów w mediach społecznościowych, logo firmy, filmów, broszur, ulotek, wizytówek i innych.

Bubble

Bubble to narzędzie do tworzenia oprogramowania bez kodu, które wykorzystuje wizualną ingerencję i język programowania i tworzy aplikacje, które pozwalają osobom bez wiedzy o kodowaniu na bezproblemowe tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych.

Zoho Creator

Zoho Creator to platforma do tworzenia aplikacji i oprogramowania o niskim kodzie, która umożliwia programistom i użytkownikom tworzenie aplikacji, które spełnią ich potrzeby przy niewielkiej wiedzy i doświadczeniu w kodowaniu.

Quickbase

Quick Base to platforma do tworzenia oprogramowania typu low-code, baza danych i narzędzie do tworzenia aplikacji. Pozwala zespołom pracować i funkcjonować razem nad wspólnymi projektami i raportami na zasadzie automatycznego procesu.

Microsoft Power Apps

Microsoft power apps zostały wprowadzone przez sam Microsoft i również, podobnie jak inne, pozwalają użytkownikom rozwijać niestandardowe aplikacje biznesowe, czy to aplikacje oparte na pulpicie / stronie internetowej, czy aplikacje mobilne przy użyciu metody niskiego kodu / bez kodu.

MailChimp

Podejście marketingowe MailChimp koncentruje się na usprawnionych systemach zarządzania kontaktami (CMS) i metodach, znacznie pomyślanych kampaniach marketingowych i zaawansowanej analityce danych przy użyciu metody rozwoju low-code / no-code.

Hubspot CMS

Hubspot oferuje bezpłatny system zarządzania treścią (CMS) oparty na platformach low-code/no-code, który pozwoli Ci stworzyć i uruchomić stronę internetową dla Twojej marki zgodnie z Twoimi potrzebami poprzez wizualny edytor graficzny. Posiada również wbudowane zabezpieczenia dla strony internetowej, aby chronić ją przed wirusami.

Appy Pie

Appy Pie to kolejna platforma no-code, która zapewni, że osoby niebędące programistami i personelem nieinformatycznym mogą również tworzyć wszelkiego rodzaju strony internetowe, aplikacje mobilne i inne oprogramowanie bez pomocy profesjonalnego programisty lub dewelopera.

Visual LANSA

Visual LANSA to platforma i narzędzie low-code, które będzie odpowiednie dla osoby z niewielką lub pewną wiedzą na temat języków programowania. Pozwala na tworzenie aplikacji mobilnych, tworzenie oprogramowania, wdrażanie i tworzenie funkcjonalności aplikacji, aby firma zabłysła w sieci. Na Visual LANSA można tworzyć aplikacje hybrydowe.

Dlaczego istnieją platformy No-Code?

Kariera i popyt na programowanie i tworzenie aplikacji są zalane koderami i programistami próbującymi dostać się na pole z dużą konkurencją. Mimo to, nie mają oni takiej wiedzy, aby pokonać wysokie wymagania już ustawionych programistów i twórców oprogramowania, niektórym brakuje nawet podstawowych szczegółów na temat języków programowania. Ale dobrą rzeczą w rozwoju low-code/no-code jest to, że ta niewielka wiedza i używanie platform low-code może stworzyć cuda niekończących się aplikacji.

W oparciu o biegłe doświadczenie w rozwoju oprogramowania i aplikacji, lepszy wniosek jest taki, że niezwykle ważne dla twórców oprogramowania lub programistów do dostarczania innowacyjnych, niezawodnych aplikacji i oprogramowania, które zaspokoją potrzeby użytkowników końcowych i wykonać szybko, aby utrzymać firmę w bardzo konkurencyjnym rynku. Programista musi dostarczyć klientowi potrzebę elastyczności bez poświęcania jakości zadania.

Na szczęście, low-code / no-code platformy ułatwić programistom w przyspieszeniu rozwoju oprogramowania i aplikacji z rozwiązań bez kodu, które będą trwać krócej i być wyższej jakości. Codeless platformy jak AppMaster są doskonałym wyborem do tworzenia wszelkiego rodzaju aplikacji i znalezienia rozwiązań problemu programowania. Mogą być wykorzystywane do tworzenia bardziej skomplikowanych lub wyrafinowanych aplikacji i oprogramowania, dlatego można na nich polegać przy każdym projekcie.

Podstawową motywacją rozwoju no-code jest automatyzacja. Przeciętni programiści są coraz bardziej dynamiczne i bardziej zajęty, a pomoc w rosnących z niskiego kodu / no-code narzędzi programowych dla nich jest ogromna i większe referencje dla firm, tak że pracownicy mają jasną możliwość automatyzacji Streamline codziennych zadań za pomocą tych funkcji platform, takich jak AppMaster.

Platformy No-Code i Low-Code będą ostatecznym przeznaczeniem rozwoju oprogramowania. W przyszłości programiści cywilni stworzą kilka aplikacji wykorzystujących platformy bezkodowe i niskokodowe, które zapewnią niezbędną kontrolę nad wynikiem działania funkcji interaktywnych. Rozwój bez kodu/niskiego kodu jest atrakcyjny, ponieważ jest wygodny w użyciu i pozwala osobom niebędącym programistami na błyskawiczne tworzenie aplikacji lub przepływów pracy. Brak kodu może być korzystny dla programistów i firm, które posiadają już zespoły programistów i deweloperów i chcą je zastąpić ze względu na koszty.

Czy zatem ewolucja low-code/no-code zastąpi tradycyjny rozwój? Cóż, może nie; zaktualizuje się z tradycyjnej do bardziej wygodnej metody rozwoju z no-code i low-code.

Kiedy No-Code stał się popularny?

No-code jest bardziej popularny w dzisiejszych czasach, ale nie zawsze był! Jeśli zerkniemy w historię i przyjrzymy się cyfrowej transformacji low-code i no-code w tamtym czasie, to okaże się, że nie była ona tym, czym jest teraz. Low-code/No-code to metodologia tworzenia aplikacji internetowych lub mobilnych, która upoważnia każdego do tworzenia aplikacji bez pisania jakiegokolwiek kodu, niezależnie od wcześniejszego tła lub poziomu opanowania. Ponieważ platformy low-code/no-code są wizualną graficzną ilustracją funkcjonalności aplikacji i oprogramowania, programiści i deweloperzy mogą szybko zmienić funkcjonalność oprogramowania i procesy za jego pośrednictwem.

Termin jest tutaj i nie skończy się momentalnie. Ten rynek low-code i no-code ma być wart miliardy więcej do 2024 roku niż teraz. Ale jaka jest historia stojąca za tym niesamowitym miejscem? Zanim spojrzymy w przyszłość, zerknijmy na cyfrową transformację low-code i no-code.

Lata 80.

W latach 80. to cyfrowa transformacja, w której wszystko zaczęło się jak smuga. Ten okres czasu był ważny w historii kodowania ogólnie, ponieważ powstał Microsoft Excel. To było pierwsze narzędzie danych, w którym użytkownik końcowy mógł umieścić dane, manipulować nimi, zmieniać je i modyfikować bez żadnego zaangażowania w kodowanie. Ponadto, głównym wynalazkiem w tym czasie było pojawienie się programowania wizualnego.

Lata 90. - 00.

Od początku lat 90-tych, WWW - World Wide Web był dostępny dla użytkownika końcowego, ale aby zbudować ten WWW nadal, potrzebny był język kodowania w postaci języka programowania znanego jako HTML. W miarę postępu ery lat 90-tych, strony internetowe takie jak Geocities umożliwiły użytkownikom końcowym korzystanie i tworzenie osobistych stron internetowych takich jak blogi i strony internetowe przy użyciu programowania wizualnego.

W późnych latach 90-tych warto zwrócić uwagę na termin zwany "cloud computing", który został oznaczony znakiem towarowym. Termin ten był głównym budulcem dzisiejszej ery narzędzi low-code/no-code.

Po latach '00

Dokąd zmierzała technologia low-code/no-code? Po latach 00-tych cyfrowa transformacja no-code rosła i ewoluowała, przesuwając ograniczenia tego, co nie było możliwe rozwijając się jako wolne od kodu. Uncork był pionierem narzędzia do rozwoju low-code/no-code dla biznesu.

Teraz te wysiłki i oceny rosną, a następnie platformy takie jak AppMaster sprawiają, że bez wysiłku można wykonać koncepcje i monitorować postępy w czasie rzeczywistym podczas rozwoju aplikacji no-code. Każdy może użyć metody drag-and-drop do budowy aplikacji będzie tworzyć wszelkiego rodzaju aplikacje z przekonaniem, wolności i z prędkością światła.

Co to jest No-Code Development i dlaczego jest ważne?

No-code/low-code programming to metoda, która wykorzystuje proste mechanizmy, takie jak przeciąganie i upuszczanie oraz wybieranie z podanych alternatyw, aby stworzyć aplikację mobilną. Platformy low-code/no-code są ilustrowane graficznie, gdzie użytkownicy nie mający pojęcia o programowaniu mogą konstruować w pełni funkcjonalne i łatwe w użyciu aplikacje internetowe/mobilne. Bez kodu, firmy mogą łatwo wykonać lub przejść do eleganckiego systemu. Low-code/no-code pozwala użytkownikom generować nowe rozwiązania, które przekształcają strategie biznesowe i zaspokajają potrzeby klientów w każdym zakresie. Programowanie bezkodowe nie jest tylko środkiem czy nawet technologią; jest daleko do przodu.

Korzyści płynące z zastosowania narzędzi programistycznych typu Low-Code lub No-Code

Zwiększona produktywność : Platformy low-code/no-code pozwalają łatwo zbudować więcej aplikacji w krótszym czasie. Ponieważ nie musisz komponować długich sekwencji kodu i masz więcej możliwości automatyzacji strategii, możesz tworzyć aplikacje mobilne lub webowe nawet w kilka godzin.

: Platformy low-code/no-code pozwalają łatwo zbudować więcej aplikacji w krótszym czasie. Ponieważ nie musisz komponować długich sekwencji kodu i masz więcej możliwości automatyzacji strategii, możesz tworzyć aplikacje mobilne lub webowe nawet w kilka godzin. Zmniejszony koszt : Dzięki low-code/no-code rozwijając więcej aplikacji w szybszym tempie! Możesz łatwo przyciąć koszty, aby zatrudnić lepszych twórców i użyć więcej narzędzi rozwoju. Platformy te pozwalają budować aplikacje, które płynnie działają na wszystkich platformach i urządzeniach mobilnych.

: Dzięki low-code/no-code rozwijając więcej aplikacji w szybszym tempie! Możesz łatwo przyciąć koszty, aby zatrudnić lepszych twórców i użyć więcej narzędzi rozwoju. Platformy te pozwalają budować aplikacje, które płynnie działają na wszystkich platformach i urządzeniach mobilnych. Umiejętności przedsiębiorstwa : Platformy no-code/low-code pozwalają na budowanie aplikacji, które bezproblemowo działają na wszystkich nośnikach. Użytkownicy mogą skutecznie uzyskać dostęp do danych i korzystać z nich z dowolnego miejsca na świecie, gdziekolwiek się znajdują i o każdej porze dnia, przez całą dobę.

: Platformy no-code/low-code pozwalają na budowanie aplikacji, które bezproblemowo działają na wszystkich nośnikach. Użytkownicy mogą skutecznie uzyskać dostęp do danych i korzystać z nich z dowolnego miejsca na świecie, gdziekolwiek się znajdują i o każdej porze dnia, przez całą dobę. Skuteczne zarządzanie: Polityki często się zmieniają, co powoduje, że przestrzeganie ich przez firmy stanowi wyzwanie. Platformy typu low-code/no-code i narzędzia typu no-code mogą pomóc w śledzeniu i przestrzeganiu tych zasad w celu ochrony przed zagrożeniami.

W skrócie

Nie ma wątpliwości, dlaczego platformy low-code/no-code są tak bardzo popularne w dzisiejszych czasach. Programiści muszą również uczyć się i zapoznawać z platformami i narzędziami low-code/no-code, ponieważ są one przyszłością programowania, która bardzo pomoże im w karierze. Jeśli prowadzisz firmę, rozważ zbudowanie swojej aplikacji biznesowej dzisiaj przy użyciu łatwego podejścia bez kodu. AppMaster jest najlepszy tam wśród platform bez kodu i pozwala łatwo opracować wszystkie rodzaje aplikacji desktopowych i mobilnych za pomocą metody przeciągania i upuszczania w wizualnej ilustracji. Prawie wszystkie rodzaje aplikacji dla wszystkich celów mogą być wykonane przy użyciu AppMaster. Zarejestruj się już dziś, aby zacząć budować swój własny biznes! A jeśli masz jakiekolwiek pytania, nie krępuj się zapytać i połączyć z zespołem ekspertów AppMaster.