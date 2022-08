Freust du dich darauf, Programmierer oder Coder zu werden? Oder sind Sie verwirrt, ob Sie einen Code-Entwickler oder einen No-Code-Entwickler als Karriere machen möchten? Oder möchten Sie Ihre Desktop- oder mobile App und Software mithilfe von No-Code-Plattformen erstellen? Wenn JA, ist dieser Leitfaden für Sie. Heute ist eine Welt der Leichtigkeit. Wissenschaft und Technologie machen Wiedergutmachung bei der Aktualisierung der Entspannung in unserem Leben. Egal, was Sie wollen, es ist nicht nur einen Klick entfernt, sondern wird täglich einfacher.

Dasselbe gilt für die Entwicklung von Software-Apps. Das Erstellen jeder Art von Anwendung in einem traditionellen Codierungssystem war weiterhin möglich. Dennoch war es zeitaufwändig, teuer und erforderte eine Reihe von Fachkenntnissen, um gute, reaktionsschnelle Anwendungen zu entwickeln. Außerdem sind oft Softwareentwicklungsteams an der vollständigen Entwicklung beteiligt, und die gesamte Software-App wird von Hand codiert. Heutzutage wird das Leben mit zunehmender Produktivität auch hektischer, sodass jede Abteilung für jede Aufgabe eine Abkürzung in Betracht zieht.

Aus diesem Grund findet eine Evolution statt und die Technologie hat sich einer No-Code-Entwicklungsmethode zugewandt. Die No-Code-Plattformen sind vorgefertigte Plattformen, die es Softwareentwicklern ermöglichen, Apps per Drag-and-Drop-Methode zu entwickeln. Dies trägt dazu bei, den Entwicklungsprozess zu beschleunigen und die Kosten und den Personalaufwand für die Entwicklung von Software-Apps zu reduzieren. Infolgedessen haben Unternehmen nach Möglichkeiten gesucht, den Prozess zu beschleunigen. Low-Code-Entwicklungsplattformen und No-Code-Entwicklungsplattformen haben sich zur Lösung Nr. 1 für alle Unternehmen entwickelt, die sich über eine Desktop- oder mobile App in der Online-Welt austoben möchten.

Was sind Low-Code-Softwareentwicklungsplattformen?

Low-Code-Entwicklungsplattformen und No-Code-Plattformen ermöglichen die Entwicklung von Apps, Websites, grafischen Illustrationen, Desktop-Apps, mobilen Apps und anderer Softwareentwicklung ohne Codierung oder Programmiersprache. In einigen Fällen ist nur Drag & Drop erforderlich, sodass möglicherweise nicht einmal ein Programmierer oder Entwickler erforderlich ist. Mit wenig Computerverständnis kann jeder mit einer Low-Code/No-Code-Methode Software und Apps seiner Wahl gemäß seinen Geschäftsanforderungen erstellen.

Es wird im Laufe der Zeit immer beliebter und gewinnt weiter an Popularität. Der Hauptgrund für seine zunehmende Popularität ist sein weniger zeitaufwendiger, kostengünstigerer und produktiverer Ansatz für Unternehmen als die Entwicklung herkömmlicher Programmier-Apps.

Mit einer Low-Code/No-Code-Entwicklungsmethode lassen sich alle Arten von Apps einfach erstellen. Es teilt eine grafische visuelle Darstellung, die es den Benutzern ermöglicht, zu sehen, was sie überhaupt erstellen, im Gegensatz zur herkömmlichen Codierung, bei der die Backend-Codierung durchgeführt und dann konvertiert wird, um das tatsächliche Ergebnis zu sehen. Sie können die Elemente einfach per Drag-and-Drop ziehen und endlose Funktionen für Ihre App erstellen.

Untersuchungen haben ergeben, dass Low-Code/No-Code-Entwicklungsplattformen und No-Code-Tools bis 2027 mehr als 65 Milliarden US-Dollar erreichen und im Jahr 2020 ein Geschäft von mehr als 13 Milliarden US-Dollar schaffen werden. Der Grund dafür ist, dass diese Low-Code/No-Code-Plattformen einfach zu handhaben sind, und wenn Zeit Geld ist, sparen diese Plattformen beide.

Low-Code vs. No-Code Softwareentwicklungsplattformen

Low-Code- und No-Code-Frameworks bieten ähnliche zentrale Vorteile. Ihre Namen zeigen jedoch den entscheidenden Unterschied zwischen diesen beiden Strategien für die Anwendungs- und Softwareentwicklung. Bei der Low-Code-Verbesserung wird von den Kunden erwartet, dass sie etwas codieren, jedoch erheblich weniger als bei der Weiterentwicklung herkömmlicher Anwendungen erwartet wird. Kompetente Designer und Softwareingenieure nutzen Low-Code-Plattformen, um Anwendungen schnell zu übertragen und ihre Bemühungen von Softwareprogrammierungsunternehmen zu komplizierteren und neuartigeren Arbeiten mit größerer Wirkung und größerem Wert zu verlagern.

Nicht-technische Experten mit einigen Programmierkenntnissen verwenden ebenfalls Low-Code-Plattforminstrumente , um Anwendungen oder erweiterte Funktionen innerhalb einer Software-App zu erstellen. Auf der anderen Seite richtet sich die No-Code-Entwicklung an nicht-technische Kunden mit unterschiedlichen Geschäftsfähigkeiten, die die Geschäftsanforderungen und -regeln verstehen; Sie haben jedoch so gut wie keine Programmiererfahrung und Programmiersprachenkenntnisse. Diese Softwareentwickler können No-Code verwenden, um ihre Geschäftsanwendungen effektiv und sofort zu erstellen, zu testen und zu übertragen, solange die ausgewählten Instrumente mit diesen Produktfähigkeiten und -kapazitäten übereinstimmen. No-Code-Softwareentwicklungsplattformen und No-Code-Tools bieten den grafischen Benutzereingriff, um ohne Programmierkenntnisse daran zu arbeiten.

Top 10 der besten Low-Code/No-Code-Softwareentwicklungsplattformen

Die folgende Liste umfasst die Top 10 der besten Low-Code/No-Code-Softwareentwicklungsplattformen und No-Code-Tools auf dem Markt, die aus mehreren Gründen verwendet werden:

AppMaster

Leinwand

Blase

Zoho-Creator

Schnellbasis

Microsoft PowerApps

MailChimp

Hubspot-CMS

Appy Pie

Visuelles LANSA

AppMaster

AppMaster ist ein No-Code, der verwendet wird, um alle Arten von Apps zu erstellen, ob Desktop- oder mobile Softwareanwendungen, durch grafische Benutzereingriffstechnologie und Drag-and-Drop-Methode. Es dient zur Automatisierung von Geschäftsprozessen mit Backend-Codegenerierung.

Die Einzigartigkeit von AppMaster liegt darin, dass Sie nicht nur MVP-Lösungen erhalten; Sie erhalten Anwendungen mit vollem Funktionsumfang genauso, als wären sie von einem Entwicklungsteam entwickelt worden. Dies wird durch die leistungsstarke Funktionalität des Geschäftsprozess-Editors erreicht. Sie können auch den Quellcode Ihrer Anwendung sowie die Dokumentation dazu erhalten, die automatisch geschrieben wird. AppMaster ist Ihr sofort einsatzbereites Entwicklungsteam, das rund um die Uhr arbeitet und nie krank wird oder Urlaub braucht.

Leinwand

Canva wird für die grafische Gestaltung verwendet. Es hat mehrere Arten von grafischen Illustrationen. Es ist ein kostenloses Online-Tool zur grafischen Entwicklung ohne Code. Es verfügt über einen Desktop und eine mobile App, mit denen Präsentationen, Social-Media-Beiträge, Firmenlogos, Videos, Broschüren, Flyer, Visitenkarten und mehr entwickelt werden können.

Blase

Bubble ist ein No-Code-Softwareentwicklungstool , das visuelle Interferenzen und Programmiersprachen verwendet und Apps entwickelt, die es Menschen ohne Programmierkenntnisse ermöglichen, webbasierte und mobile Apps problemlos zu entwickeln.

Zoho-Creator

Zoho Creator ist eine Low-Code-App- und Softwareentwicklungsplattform, die es Softwareentwicklern und Benutzern ermöglicht, Apps zu entwickeln, die ihre Anforderungen mit wenig Programmierkenntnissen und -erfahrung erfüllen.

Schnellbasis

Quick Base ist eine Low-Code-Softwareentwicklungsplattform, Datenbank und ein App-Entwicklungstool. Es lässt Teams an gemeinsamen Projekten arbeiten und zusammenarbeiten und berichtet über einen automatischen Prozess.

Microsoft PowerApps

Microsoft Power Apps wurden von Microsoft selbst eingeführt und ermöglichen es Benutzern, wie andere auch, benutzerdefinierte Business-Apps zu entwickeln, unabhängig davon, ob es sich um Desktop-/Website-basierte Apps oder mobile Apps handelt, die eine Low-Code-/No-Code-Methode verwenden.

MailChimp

Der Marketingansatz von MailChimp konzentriert sich auf optimierte Kontaktmanagementsysteme (CMS) und -methoden, durchdachte Marketingkampagnen und fortschrittliche Datenanalysen mit einer Low-Code/No-Code-Entwicklungsmethode.

Hubspot-CMS

Hubspot bietet ein kostenloses Low-Code/No-Code-Plattform-basiertes Content-Management-System (CMS), mit dem Sie die Website für Ihre Marke nach Bedarf über einen visuellen grafischen Editor erstellen und starten können. Es hat auch eine eingebaute Sicherheit für die Website, um sie vor Viren zu schützen.

Appy Pie

Appy Pie ist eine weitere No-Code-Plattform, die sicherstellt, dass auch Nicht-Entwickler und Nicht-IT-Personal jede Art von Website, mobilen Apps und anderer Software ohne die Hilfe eines professionellen Programmierers oder Entwicklers entwickeln können.

Visuelles LANSA

Visual LANSA ist eine Low-Code-Plattform und ein Tool, das für eine Person mit wenig bis wenig Wissen über Programmiersprachen geeignet ist. Es ermöglicht die Entwicklung mobiler Apps, die Softwareentwicklung, die Bereitstellung und die Erstellung von Funktionen der Apps, um ein Unternehmen online zum Strahlen zu bringen. Sie können Hybrid-Apps auf Visual LANSA erstellen.

Warum gibt es No-Code-Plattformen?

Die Karriere und Nachfrage in der Programmier- und App-Entwicklung wird von Programmierern und Softwareentwicklern überschwemmt, die versuchen, in diesem Bereich mit starker Konkurrenz Fuß zu fassen. Dennoch verfügen sie nicht über das erforderliche Fachwissen, um die hohen Anforderungen bereits festgelegter Programmierer und Softwareentwickler zu übertreffen, einigen fehlen sogar grundlegende Details zu Programmiersprachen. Aber das Gute an der Low-Code/No-Code-Entwicklung ist, dass dieses kleine Wissen und die Verwendung von Low-Code-Plattformen Wunder endloser Apps schaffen können.

Basierend auf fundierter Erfahrung in der Software- und App-Entwicklung ist die bessere Schlussfolgerung, dass es für Softwareentwickler oder Programmierer äußerst wichtig ist, innovative, zuverlässige Apps und Software zu liefern, die die Anforderungen der Endbenutzer erfüllen und schnell ausgeführt werden, um das Geschäft auf dem hart umkämpften Markt aufrechtzuerhalten. Ein Programmierer muss das Bedürfnis des Kunden nach Flexibilität erfüllen, ohne die Qualität der Aufgabe zu opfern.

Glücklicherweise erleichtern Low-Code/No-Code-Plattformen den Softwareentwicklern die Beschleunigung der Software- und App-Entwicklung mit codefreien Lösungen, die weniger Zeit in Anspruch nehmen und von höherer Qualität sind. Codelose Plattformen wie AppMaster sind die perfekte Wahl, um jede Art von Anwendung zu erstellen und Lösungen für ein Programmierproblem zu finden. Sie können verwendet werden, um kompliziertere oder raffiniertere Apps und Software zu entwickeln, sodass Sie sich daher bei jedem Projekt auf sie verlassen können.

Die Hauptmotivation der No-Code-Entwicklung ist die Automatisierung. Die durchschnittlichen Softwareentwickler werden dynamischer und beschäftigter, und die Hilfe beim Aufkommen von Low-Code-/No-Code-Softwaretools für sie ist immens und größere Anerkennung für Unternehmen, so dass die Mitarbeiter eine klare Möglichkeit haben, alltägliche Aufgaben mit diesen zu automatisieren Plattformfunktionen wie AppMaster.

No-Code- und Low-Code-Plattformen werden das ultimative Schicksal der Softwareentwicklung sein. In Zukunft werden zivile Programmierer mehrere Anwendungen mit codelosen und Low-Code-Plattformen erstellen, die die notwendige Kontrolle über das Ergebnis interaktiver Funktionen bieten. No-Code-/Low-Code-Entwicklung ist attraktiv, weil sie komfortabel zu bedienen ist und es Nicht-Entwicklern ermöglicht, Apps oder Workflows in kürzester Zeit zu erstellen. Der Mangel an Code kann Programmierern und Unternehmen zugute kommen, die bereits über Programmier- und Entwicklungsteams verfügen und diese aus Kostengründen ersetzen möchten.

Wird die Low-Code/No-Code-Evolution also die traditionelle Entwicklung ersetzen? Nun, vielleicht nicht; es wird sich von einer traditionellen zu einer bequemeren Entwicklungsmethode mit No-Code und Low-Code aktualisieren.

Wann wurde No-Code populär?

No-Code ist heutzutage beliebter, aber das war nicht immer so! Wenn wir einen Blick zurück in die Geschichte werfen und uns die damalige digitale Transformation von Low-Code und No-Code ansehen, wäre es möglich, dass es nicht das war, was es jetzt ist. Low-Code/No-Code ist eine Methode zur Erstellung webbasierter oder mobiler Anwendungen, die es jedem ermöglicht, Anwendungen zu erstellen, ohne Code schreiben zu müssen, unabhängig von Vorkenntnissen oder Beherrschungsgrad. Da die Low-Code/No-Code-Plattformen eine visuelle grafische Darstellung der App- und Softwarefunktionalität sind, können Programmierer und Entwickler die Softwarefunktionalität und -prozesse schnell ändern.

Die Frist ist da, und sie wird noch nicht vorüber sein. Dieser Low-Code- und No-Code-Markt wird voraussichtlich bis 2024 Milliarden mehr wert sein als heute. Aber was ist die Geschichte hinter diesem unglaublichen Ort? Bevor wir in die Zukunft blicken, werfen wir einen Blick auf die digitale Transformation von Low-Code und No-Code.

Die 80er

In den 80er Jahren begann die digitale Transformation wie ein Durchbruch. Dieser Zeitraum war in der gesamten Programmiergeschichte wichtig, als Microsoft Excel entstand. Das war das erste Datentool, in das der Endbenutzer die Daten einfügen, manipulieren, ändern und modifizieren konnte, ohne dass eine Codierung erforderlich war. Darüber hinaus war die wichtigste Erfindung zu dieser Zeit die Entstehung visueller Programmierung.

Die 90er - 00er

Seit Anfang der frühen 90er Jahre war das WWW – das World Wide Web – für den Endbenutzer verfügbar, aber um dieses WWW noch aufzubauen, wurde eine Codierungssprache in Form einer als HTML bekannten Programmiersprache benötigt. Im Laufe der 90er Jahre ermöglichten Websites wie Geocities Endbenutzern, persönliche Webseiten wie Blogs und Websites mit visueller Programmierung zu verwenden und zu erstellen.

In den späten 90er Jahren wurde der bemerkenswerte Begriff "Cloud Computing" markenrechtlich geschützt. Dieser Begriff war der Hauptbaustein der heutigen Ära der Low-Code/No-Code-Tools.

Nach den 00ern

Wo hat sich die Low-Code/No-Code-Technologie von hier aus entwickelt? Nach den 00er Jahren wuchs und entwickelte sich die digitale Transformation von No-Code und verschob die Grenzen dessen, was als codefreie Entwicklung nicht möglich war. Uncork war Pionier eines Low-Code/No-Code-Entwicklungstools für Unternehmen.

Jetzt nehmen diese Bemühungen und Bewertungen zu, und Plattformen wie AppMaster machen es dann mühelos, Konzepte umzusetzen und den Fortschritt in Echtzeit während der No-Code-App-Entwicklung zu überwachen. Jeder kann eine Drag-and-Drop-Methode zum Erstellen der Apps verwenden, um alle Arten von Anwendungen mit Überzeugung, Freiheit und Lichtgeschwindigkeit zu erstellen.

Was ist No-Code-Entwicklung und warum ist sie wichtig?

No-Code/Low-Code-Programmierung ist eine Methode, die einfache Mechanismen wie Drag and Drop und die Auswahl aus vorgegebenen Alternativen verwendet, um eine mobile App zu erstellen. Low-Code/No-Code-Plattformen werden grafisch dargestellt, wo Benutzer ohne Programmierkenntnisse voll funktionsfähige und einfach zu bedienende Web-/Mobilanwendungen erstellen können. Ohne Code können Unternehmen problemlos ein elegantes System ausführen oder zu einem solchen wechseln. Low-Code/No-Code ermöglicht es Benutzern, neue Lösungen zu generieren, die Geschäftsstrategien umsetzen und Kundenanforderungen in vollem Umfang erfüllen. Codelose Programmierung ist nicht nur ein Medium oder gar eine Technologie; es ist weit davon entfernt.

Verbesserte Produktivität : Mit den Low-Code/No-Code-Plattformen können Sie problemlos mehr Apps in kürzerer Zeit erstellen. Da Sie keine langen Codesequenzen erstellen müssen und mehr Möglichkeiten haben, Ihre Strategien zu automatisieren, können Sie mobile oder Webanwendungen sogar in Stunden erstellen.

: Mit den Low-Code/No-Code-Plattformen können Sie problemlos mehr Apps in kürzerer Zeit erstellen. Da Sie keine langen Codesequenzen erstellen müssen und mehr Möglichkeiten haben, Ihre Strategien zu automatisieren, können Sie mobile oder Webanwendungen sogar in Stunden erstellen. Niedrigere Kosten : Mit Low-Code/No-Code mehr Apps in einem schnelleren Tempo entwickeln! Sie können die Kosten leicht senken, um bessere Entwickler einzustellen und mehr Entwicklungstools zu verwenden. Mit diesen Plattformen können Sie Apps erstellen, die nahtlos auf allen Plattformen und Mobilgeräten ausgeführt werden.

: Mit Low-Code/No-Code mehr Apps in einem schnelleren Tempo entwickeln! Sie können die Kosten leicht senken, um bessere Entwickler einzustellen und mehr Entwicklungstools zu verwenden. Mit diesen Plattformen können Sie Apps erstellen, die nahtlos auf allen Plattformen und Mobilgeräten ausgeführt werden. Geschicklichkeit des Unternehmens : Die No-Code/Low-Code-Plattformen ermöglichen es uns, Apps zu erstellen, die nahtlos auf allen Medien laufen. Benutzer können von überall auf der Welt, überall und zu jeder Tageszeit rund um die Uhr effektiv auf Daten zugreifen und diese nutzen.

: Die No-Code/Low-Code-Plattformen ermöglichen es uns, Apps zu erstellen, die nahtlos auf allen Medien laufen. Benutzer können von überall auf der Welt, überall und zu jeder Tageszeit rund um die Uhr effektiv auf Daten zugreifen und diese nutzen. Effektives Management : Richtlinien ändern sich häufig, was es für Unternehmen schwierig macht, sie zu befolgen. Low-Code/No-Code-Plattformen und No-Code-Tools können Sie dabei unterstützen, diese Regeln zu befolgen und einzuhalten, um sich vor Bedrohungen zu schützen.

Kurzgesagt

Es besteht kein Zweifel, warum Low-Code/No-Code-Plattformen in der heutigen Zeit so beliebt sind. Auch die Entwickler müssen lernen und sich mit Low-Code-/No-Code-Plattformen und -Tools vertraut machen, da sie die Zukunft der Programmierung sind, die ihnen bei ihrer Karriere sehr helfen wird. Wenn Sie ein Unternehmen führen, sollten Sie erwägen, Ihre Unternehmens-App noch heute mit einem einfachen No-Code-Ansatz zu erstellen. AppMaster ist die beste unter den No-Code-Plattformen und ermöglicht Ihnen die einfache Entwicklung aller Arten von Desktop- und mobilen Apps mit der Drag-and-Drop-Methode in einer visuellen Darstellung. Mit AppMaster können fast alle Arten von Apps für alle Zwecke erstellt werden. Melden Sie sich noch heute an, um mit dem Aufbau Ihres eigenen Unternehmens zu beginnen! Und wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an das Expertenteam von AppMaster.