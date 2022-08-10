Вы хотите стать программистом? Или вы пытаетесь выбрать между карьерой классического разработчика или разработчика без кода? Вы хотите создать свое веб или мобильное приложение, используя платформы без кода? Если ДА, то это руководство для вас. Наука и техника вносят правки в нашу жизнь облегчая ее.

То же самое касается разработки программного обеспечения. Создание приложения традиционным способом отнимало много времени, было дорогостоящим и требовало набора знаний для разработки хороших, отзывчивых приложений. Кроме того, часто в традиционной разработке участвуют целые команды разработчиков программного обеспечения, и все программное приложение пишется вручную. Сегодня с ростом производительности жизнь также становится все более стремительной.

По этой причине происходит эволюция, и технология повернулась к методу разработки без кода. Платформы без кода - это платформы визуального программирования, которые позволяют разработчикам программного обеспечения разрабатывать приложения с помощью метода перетаскивания элементов или drag-and-drop. Это помогает ускорить процесс разработки и снизить финансовые затраты и трудозатраты на разработку программных приложений. В результате компании ищут способы ускорить процесс. Платформы разработки с низким кодом и платформы разработки без кода стали решением номер один для всех компаний, которые хотят освоиться в онлайн-мире через веб или мобильное приложение.

Что такое платформы для разработки программного обеспечения с низким кодом (low-code)?

Платформы разработки с низким кодом (low-code) и платформы без кода (no-code)- это платформы, которые позволяют разрабатывать приложения, веб-сайты, веб приложения, мобильные приложения и другое программное обеспечение без использования языка программирования. В некоторых случаях требуется только drag-and-drop , поэтому для этого может даже не потребоваться программист или разработчик. Обладая небольшим пониманием работы с компьютером, любой может создавать программное обеспечение и приложения по своему выбору в соответствии с потребностями своего бизнеса с помощью метода low-code/no-code.

С течением времени он становится все более популярным и продолжает набирать его. Основная причина его растущей популярности заключается в том, что он требует меньше времени, более рентабельный и более продуктивный подход для бизнеса, чем традиционная разработка приложений.

Благодаря методу разработки low-code/no-code легко создавать все виды приложений. Он имеет графический редактор, который позволит пользователям видеть, что они создают, в отличие от традиционного программирования, где разработка выполняется, а затем компилируется, чтобы увидеть фактический результат. Вы можете просто перетаскивать элементы и создавать бесконечные функции для своего приложения.

Исследования показали, что к 2027 году оборот платформ разработки low-code/no-code и инструментов без кода достигнет более 65 миллиардов долларов США, а в 2020 году они создадут бизнес стоимостью более 13 миллиардов долларов США. Причина в том, что с этими платформами low-code/no-code легко работать, и когда время стоит денег, эти платформы сохраняют и время и деньги.

Платформы разработки программного обеспечения low-code/no-code

Платформы low-code/no-code предлагают схожие основные преимущества. Тем не менее, их названия показывают существенное различие между этими двумя стратегиями разработки приложений и программного обеспечения. Подход с малым кодом предполагает, что клиенты будут выполнять некоторое программирование, но значительно меньше, чем ожидается при улучшении обычных приложений. Опытные дизайнеры и инженеры-программисты используют платформы с низким кодом, чтобы быстро создавать приложения и переводить свои усилия с задач программирования на более сложные и новые проекты и задачи с большим эффектом и большей ценностью.

Специалисты, не являющиеся техническими специалистами, обладающие базовым представлением о программировании, также используют инструменты платформы с низким кодом для создания приложений или расширения возможностей и функционала внутри программного приложения. С другой стороны, разработка без кода нацелена на нетехнических пользователей с различными бизнес-возможностями, которые понимают бизнес-потребности; однако у них почти нулевой опыт в программировании и отсутствуют знания языков программирования. Эти разработчики программного обеспечения могут использовать no-code для эффективного и быстрого создания, тестирования своих бизнес-приложений, если выбранные инструменты соответствуют возможностям этих продуктов.

Топ-10 лучших платформ для разработки программного обеспечения low-code/no-code

В приведенный ниже список входят 10 лучших платформ разработки программного обеспечения low-code/no-code и инструменты без кода на рынке, которые используются по нескольким причинам:

AppMaster

Canva

Bubble

Zoho Creator

Quickbase

Microsoft Power Apps

MailChimp

Hubspot CMS

Appy Pie

Visual LANSA

AppMaster

AppMaster - no-code платформа, используемая для создания всех видов приложений, будь то веб или мобильные программные приложения, с помощью технологии визуального программирования и drag-and-drop. Он предназначен для автоматизации бизнес-процессов с возможностью кодогенерации.

Уникальность AppMaster заключается в том, что вы получаете не просто решения MVP; вы получаете полнофункциональные приложения точно такие же, как если бы они были разработаны командой разработчиков. Это достигается за счет мощного функционала редактора бизнес-процессов. Вы также можете получить исходный код вашего приложения, а также документацию к нему, которая пишется автоматически. AppMaster - это готовая команда разработчиков из коробки, которая работает круглосуточно и без выходных, никогда не болеет и не нуждается в отпуске.

Canva

Canva используется для графического дизайна. Имеет несколько видов графических иллюстраций. Это бесплатный онлайн-инструмент для разработки графики без кода. У него есть веб и мобильное приложение, которое можно использовать для разработки презентаций, сообщений в социальных сетях, логотипов компаний, видеороликов, брошюр, листовок, визитных карточек и многого другого.

Bubble

Bubble - это инструмент разработки программного обеспечения без кода, который использует визуальное программирование и разрабатывает приложения, которые позволяют людям, не имеющим знаний в области программирования, без проблем разрабатывать веб-приложения и мобильные приложения.

Zoho Creator

Zoho Creator - это платформа для разработки приложений и программного обеспечения с низким кодом, которая позволяет разработчикам программного обеспечения и пользователям разрабатывать приложения, которые удовлетворят их потребности, с небольшими знаниями и опытом программирования.

Quick Base

Quick Base — это платформа для разработки программного обеспечения с низким кодом, база данных и инструмент для разработки приложений. Это позволяет командам работать вместе над общими проектами и отчетами об автоматическом процессе.

Приложения Microsoft Power

Приложения Microsoft Power были представлены самой Microsoft, а также, как и другие, позволяют пользователям разрабатывать собственные бизнес-приложения, будь то веб приложения/веб-сайтов или мобильные приложения с использованием метода low-code/no-code.

MailChimp

Маркетинговый подход MailChimp сосредоточен на оптимизированных системах и методах управления контактами (CMS), хорошо продуманных маркетинговых кампаниях и расширенной аналитике данных с использованием метода разработки с минимальным кодом или без кода.

Hubspot

Hubspot предлагает бесплатную систему управления контентом (CMS) на основе платформ low-code/no-code, которая позволит вам создать и запустить веб-сайт для вашего бренда в соответствии с вашими потребностями с помощью визуального графического редактора. Он также имеет встроенную систему безопасности для защиты веб-сайта от вирусов.

Appy Pie

Appy Pie - это еще одна платформа без кода, которая гарантирует, что пользователи без навыков программирования также смогут разрабатывать веб-сайты, мобильные приложения и другое программное обеспечение без помощи профессионального разработчика.

Visual LANSA

Visual LANSA - это платформа и инструмент с низким кодом, который подойдет для человека, который мало знаком с языками программирования. Она позволяет разрабатывать мобильные приложения, программное обеспечение, развертывать, чтобы сделать бизнес более эффективным.

Почему существуют платформы без кода?

Карьера и спрос в области программирования и разработки приложений очень высок. Новички разработчики программного обеспечения, пытающиеся выйти на рынок сталкиваются с высокой конкуренцией. Но хорошая новость состоит в том что в разработке с низким кодом / без кода, небольшие знания в разработке достаточны для того что-бы использовать платформы с низким кодом для разработки приложений.

Основываясь на богатом опыте разработки программного обеспечения и приложений, можно сделать вывод, что для разработчиков программного обеспечения или программистов крайне важно создавать инновационные, надежные приложения и программное обеспечение, которые будут удовлетворять потребности конечных пользователей и быстро выполняться для поддержания бизнеса на высококонкурентном рынке. Программист должен удовлетворить потребность клиента в гибкости, не жертвуя качеством.

К счастью, платформы с низким кодом / без кода облегчают разработчикам программного обеспечения ускорение разработки программного обеспечения и приложений с помощью решений без кода, которые занимают меньше времени и имеют более высокое качество. Платформы без кода, такие как AppMaster, являются идеальным выбором для создания любых приложений и поиска решений проблем программирования. Их можно использовать для разработки более сложных или усовершенствованных приложений и программного обеспечения, поэтому на них можно положиться в каждом проекте.

Основной мотивацией разработки без кода является автоматизация. В целом разработчики программного обеспечения становятся все более загруженными, и помощь в развитии программных инструментов с низким кодом / без кода для них огромна и дает больше полномочий для бизнеса, так что у сотрудников есть четкая возможность автоматизировать повседневные задачи, используя эти функции платформ.

Платформы No-Code и Low-Code станут закономерным развитием разработки программного обеспечения. Разработка без кода/с низким кодом привлекательна, потому что она удобна в использовании и позволяет не разработчикам создавать приложения или рабочие процессы в кратчайшие сроки. Отсутствие кода может принести пользу программистам и предприятиям, у которых уже есть команды программистов и разработчиков, и которые хотят заменить с целью сокращения затрат или перевода программистов на более сложные и комплексные задачи.

Так заменит ли эволюция low-code/no-code традиционную разработку? Скорее всего, нет но алгоритмы low-code/no-code со временем будут улучшаться и возьмут на себя всю рутинную работу.

Когда No-Code стал популярным?

No-code популярен в наши дни, но так было не всегда! Low-code/No-code - это методология создания веб-приложений или мобильных приложений, которая позволяет любому создавать приложения без написания кода, независимо от предыдущего опыта или уровня мастерства. Поскольку платформы low-code/no-code представляют собой визуальный метод разработки, программисты могут быстро изменять функциональные возможности и процессы программного обеспечения.

Ожидается, что к 2024 году этот рынок с низким кодом и без кода будет стоить на миллиарды больше, чем сейчас. Но какова история этого подхода к разработке? Прежде чем мы заглянем в будущее, давайте взглянем на цифровую трансформацию low-code и no-code.

80-е

В 80-х годах происходит цифровая трансформация. Этот период времени был важен в истории программирования в целом, когда появился Microsoft Excel. Это был первый инструмент обработки данных, в котором конечный пользователь мог помещать данные, манипулировать ими, изменять и модифицировать их без какого-либо программирования. Кроме того, главным изобретением того времени было появление визуального программирования.

90-е - 00-е

С начала 90-х WWW - всемирная паутина была доступна для конечного пользователя, но для создания этой WWW по-прежнему требовался язык программирования, известного как HTML. По мере развития эпохи 90-х веб-сайты, такие как Geocities, позволяли конечным пользователям использовать и создавать личные веб-страницы, такие как блоги и веб-сайты, с помощью визуального программирования .

В конце 90-х годов термин «облачные вычисления» был зарегистрирован как товарный знак. Этот термин был основным строительным блоком сегодняшней эпохи инструментов low-code/no-code.

После 00-х

Откуда пошла технология low-code/no-code? После 00-х годов цифровая трансформация без кода росла и развивалась, расширяя ограничения того, что было невозможно разработать без кода. Uncork стал пионером в разработке инструмента для бизнеса с низким кодом / без кода.

А сегодня такие платформы, как AppMaster, упрощают процесс создания приложения и вы можете видеть результат в реальном времени во время разработки приложений без кода. Разработка стала более доступной чем когда либо прежде.

Что такое разработка без кода и почему это важно?

Low-code/no-code программирование - это метод, в котором используются простые механизмы, такие как перетаскивание и выбор блоков и модулей с помощью которых пользователи, совершенно не разбирающиеся в программировании, могут создавать полнофункциональные и простые в использовании веб-приложения и мобильные приложения. Low-code/no-code позволяет пользователям создавать новые решения, которые преобразуют бизнес-стратегии и полностью удовлетворяют потребности клиентов.

Преимущества инструментов разработки с low-code/no-code

Повышенная производительность . Платформы low-code/no-code позволяют легко создавать больше приложений за более короткое время. Поскольку вам не нужно составлять длинные последовательности кода и у вас есть больше возможностей для автоматизации ваших стратегий, вы можете создавать мобильные или веб-приложения даже за несколько часов.

. Платформы low-code/no-code позволяют легко создавать больше приложений за более короткое время. Поскольку вам не нужно составлять длинные последовательности кода и у вас есть больше возможностей для автоматизации ваших стратегий, вы можете создавать мобильные или веб-приложения даже за несколько часов. Уменьшенная стоимость : low-code/no-code разработка большего количества приложений в более быстром темпе! Вы можете легко сократить расходы, чтобы нанять лучших авторов и использовать больше инструментов для разработки. Эти платформы позволяют создавать приложения, которые без проблем работают на всех платформах и мобильных устройствах.

: low-code/no-code разработка большего количества приложений в более быстром темпе! Вы можете легко сократить расходы, чтобы нанять лучших авторов и использовать больше инструментов для разработки. Эти платформы позволяют создавать приложения, которые без проблем работают на всех платформах и мобильных устройствах. Кросплатформенность : Платформы low-code/no-code позволяют нам создавать приложения, которые без проблем работают на всех носителях. Пользователи могут эффективно получать доступ к данным и использовать их из любой точки мира, где бы они ни находились, в любое время суток и круглосуточно.

: Платформы low-code/no-code позволяют нам создавать приложения, которые без проблем работают на всех носителях. Пользователи могут эффективно получать доступ к данным и использовать их из любой точки мира, где бы они ни находились, в любое время суток и круглосуточно. Эффективное управление : политики часто меняются, что затрудняет их соблюдение предприятиями. Платформы low-code/no-code и инструменты без кода могут помочь вам следовать и соблюдать эти правила, чтобы защитить себя от угроз.

В двух словах

Нет никаких сомнений в том, почему платформы low-code/no-code так популярны в наше время. Разработчикам так же может быть интересно познакомиться с платформами и инструментами low-code/no-code, поскольку за ними будущее программирования, которое очень поможет им в их карьере. Если вы занимаетесь бизнесом, рассмотрите возможность создания бизнес-приложения уже сегодня, используя простой подход без написания кода. AppMaster является лучшей среди платформ без кода и позволяет легко разрабатывать веб и мобильных приложений, используя метод перетаскивания. Зарегистрируйтесь сегодня, чтобы начать строить свой собственный бизнес! И если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь спрашивать и связываться с командой экспертов AppMaster.