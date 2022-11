Non vedete l'ora di diventare programmatori o codificatori? O siete confusi tra la scelta di diventare uno sviluppatore di codice o uno sviluppatore no-code come carriera? Oppure volete creare la vostra applicazione desktop o mobile e il vostro software utilizzando piattaforme no-code? Se sì, questa guida è per voi. Oggi il mondo è facile. La scienza e la tecnologia stanno facendo ammenda nell'aggiornare il relax delle nostre vite. Qualsiasi cosa si desideri, non è solo a portata di clic, ma diventa sempre più facile da fare.

Lo stesso vale per lo sviluppo di applicazioni software. Creare ogni tipo di applicazione con un sistema di codifica tradizionale era ancora possibile. Tuttavia, era lungo, costoso e richiedeva una serie di competenze per sviluppare applicazioni valide e reattive. Inoltre, spesso i team di sviluppo software sono coinvolti nello sviluppo completo e l'intera applicazione software viene codificata a mano. Oggi, con l'aumento della produttività, anche la vita è sempre più frenetica, quindi ogni reparto prende in considerazione una scorciatoia per ogni compito.

Per questo motivo è in atto un'evoluzione e la tecnologia si è orientata verso un metodo di sviluppo no-code. Le piattaforme no-code sono piattaforme pre-costruite che consentono agli sviluppatori di software di sviluppare applicazioni attraverso il metodo drag-and-drop. Ciò consente di accelerare il processo di sviluppo e di ridurre i costi e la manodopera per lo sviluppo di applicazioni software. Di conseguenza, le aziende sono alla ricerca di modi per accelerare il processo. Le piattaforme di sviluppo low-code e le piattaforme di sviluppo no-code sono emerse come la soluzione numero uno per tutte le aziende che vogliono entrare nel mondo online attraverso un'applicazione desktop o mobile.

Cosa sono le piattaforme di sviluppo software low-code?

Le piattaforme di sviluppo low-code o no-code sono quelle che permettono di sviluppare applicazioni, siti web, illustrazioni grafiche, applicazioni desktop, applicazioni mobili e altri software senza ricorrere alla codifica o al linguaggio di programmazione. In alcuni casi, è sufficiente il drag and drop, quindi potrebbe non essere necessario un programmatore o uno sviluppatore. Con poche conoscenze informatiche, chiunque può creare il software e l'applicazione che preferisce in base alle proprie esigenze aziendali con un metodo low-code/no-code.

La sua popolarità sta aumentando con il passare del tempo e continua a crescere. Il motivo principale della sua crescente popolarità è l'approccio meno dispendioso in termini di tempo, più economico e più produttivo per le aziende rispetto allo sviluppo di app con codifica tradizionale.

Con un metodo di sviluppo low-code/no-code, è possibile realizzare facilmente tutti i tipi di app. Condivide un'illustrazione grafica visiva che consente agli utenti di vedere in primo luogo ciò che stanno creando, a differenza della codifica tradizionale, in cui viene eseguita la codifica di back-end e poi convertita per vedere il risultato effettivo. È possibile trascinare e rilasciare gli elementi e creare infinite funzionalità per la propria applicazione.

Una ricerca ha stabilito che le piattaforme di sviluppo low-code/no-code e gli strumenti no-code raggiungeranno oltre 65 miliardi di dollari entro il 2027 e nel 2020 creeranno un business di oltre 13 miliardi di dollari. Il motivo è che queste piattaforme low-code/no-code sono facili da usare e quando il tempo è denaro, queste piattaforme fanno risparmiare entrambi.

Piattaforme di sviluppo software low-code vs no-code

I framework low-code e no-code offrono vantaggi centrali simili. Tuttavia, i loro nomi mostrano la distinzione vitale tra queste due strategie per lo sviluppo di applicazioni e software. Il miglioramento del low-code prevede che i clienti eseguano un po' di codifica, ma in misura notevolmente inferiore rispetto a quanto previsto per lo sviluppo di applicazioni convenzionali. Progettisti e ingegneri del software esperti utilizzano piattaforme low-code per realizzare rapidamente applicazioni e spostare i loro sforzi dalla programmazione di software a lavori più complessi e innovativi, con maggiore efficacia e valore.

Anche gli esperti non tecnici con qualche informazione sulla programmazione utilizzano gli strumenti delle piattaforme low-code per creare applicazioni o funzionalità estese all'interno di un'applicazione software. D'altra parte, lo sviluppo no-code si rivolge a clienti non tecnici con diverse capacità commerciali che comprendono le esigenze e le regole aziendali, ma che non hanno quasi nessuna esperienza di codifica e capacità di linguaggio di programmazione. Questi sviluppatori di software possono utilizzare il no-code per costruire, testare e trasmettere in modo efficace e immediato le loro applicazioni aziendali, a patto che gli strumenti scelti siano in linea con le capacità del prodotto. Le piattaforme di sviluppo software no-code e gli strumenti no-code forniscono l'interferenza grafica dell'utente per lavorare su di essi senza avere conoscenze di codifica.

Le 10 migliori piattaforme di sviluppo software low-code/no-code

L'elenco che segue comprende le 10 migliori piattaforme di sviluppo software low-code/no-code e gli strumenti no-code presenti sul mercato e utilizzati per diversi motivi:

AppMaster

Canva

Bolla

Zoho Creator

Quickbase

Microsoft Power Apps

MailChimp

Hubspot CMS

Appy Pie

LANSA visiva

AppMaster

AppMaster è un software no-code utilizzato per creare tutti i tipi di applicazioni, sia desktop che mobili, attraverso la tecnologia dell'interferenza grafica e il metodo drag and drop. Serve ad automatizzare i processi aziendali con la generazione di codice backend.

L'unicità di AppMaster sta nel fatto che non si ottengono solo soluzioni MVP, ma applicazioni complete esattamente come se fossero state sviluppate da un team di sviluppo. Ciò è possibile grazie alle potenti funzionalità dell'editor dei processi aziendali. È inoltre possibile ottenere il codice sorgente dell'applicazione e la relativa documentazione, che viene redatta automaticamente. AppMaster è il vostro team di sviluppo che lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non si ammala e non ha mai bisogno di ferie.

Canva

Canva è utilizzato per la progettazione grafica. Ha diversi tipi di illustrazioni grafiche. È uno strumento gratuito di sviluppo grafico online senza codice. Dispone di un'applicazione desktop e mobile che può essere utilizzata per sviluppare presentazioni, post sui social media, loghi aziendali, video, brochure, volantini, biglietti da visita e altro ancora.

Bubble

Bubble è uno strumento di sviluppo software no-code che utilizza l'interferenza visiva e il linguaggio di programmazione e sviluppa applicazioni che consentono a chi non ha conoscenze di codifica di sviluppare applicazioni web e mobili senza problemi.

Zoho Creator

Zoho Creator è una piattaforma di sviluppo software e app low-code che consente agli sviluppatori di software e agli utenti di sviluppare app che soddisfino le loro esigenze con poche conoscenze ed esperienze di codifica.

Quickbase

Quick Base è una piattaforma di sviluppo software low-code, un database e uno strumento di sviluppo di app. Consente ai team di lavorare e collaborare su progetti e rapporti comuni con un processo automatico.

Microsoft Power Apps

Le power app di Microsoft sono state introdotte da Microsoft stessa e, come altre, consentono agli utenti di sviluppare applicazioni aziendali personalizzate, sia che si tratti di applicazioni basate su desktop/sito web che di applicazioni mobili, utilizzando un metodo low-code/no-code.

MailChimp

L'approccio di marketing di MailChimp si concentra su sistemi e metodi di gestione dei contatti (CMS) semplificati, campagne di marketing molto concepite e analisi dei dati avanzate, utilizzando un metodo di sviluppo low-code/no-code.

CMS Hubspot

Hubspot offre un sistema di gestione dei contenuti (CMS) gratuito basato su piattaforme low-code/no-code che vi permetterà di creare e lanciare il sito web per il vostro marchio secondo le vostre esigenze attraverso un editor grafico visivo. Inoltre, è dotato di un sistema di sicurezza incorporato per proteggere il sito web dai virus.

Appy Pie

Appy Pie è un'altra piattaforma no-code che consente anche ai non sviluppatori e al personale non informatico di sviluppare qualsiasi tipo di sito web, applicazioni mobili e altri software senza l'aiuto di un programmatore o sviluppatore professionista.

Visual LANSA

Visual LANSA è una piattaforma e uno strumento low-code adatto a chi ha poche o nessuna conoscenza dei linguaggi di programmazione. Consente lo sviluppo di app per dispositivi mobili, lo sviluppo di software, la distribuzione e la creazione di app per far brillare un'azienda online. È possibile creare applicazioni ibride su Visual LANSA.

Perché esistono piattaforme No-Code?

La carriera e la domanda di programmazione e sviluppo di app sono invase da coder e sviluppatori di software che cercano di entrare nel settore con un'elevata concorrenza. Tuttavia, non hanno le competenze necessarie per battere le richieste di alto livello di programmatori e sviluppatori di software già affermati, alcuni dei quali mancano persino dei dettagli fondamentali sui linguaggi di programmazione. Ma l'aspetto positivo dello sviluppo low-code/no-code è che queste poche conoscenze e l'utilizzo di piattaforme low-code possono creare meraviglie di applicazioni infinite.

Sulla base dell'esperienza maturata nello sviluppo di software e applicazioni, la conclusione migliore è che è estremamente importante per gli sviluppatori di software o i programmatori fornire applicazioni e software innovativi e affidabili, in grado di soddisfare le esigenze degli utenti finali e di essere eseguiti rapidamente per mantenere il business in un mercato altamente competitivo. Un programmatore deve soddisfare le esigenze di flessibilità del cliente senza sacrificare la qualità dell'incarico.

Fortunatamente, le piattaforme low-code/no-code facilitano gli sviluppatori di software nell'accelerare lo sviluppo di software e applicazioni con soluzioni prive di codice che richiederanno meno tempo e saranno di qualità superiore. Piattaforme senza codice come AppMaster sono una scelta perfetta per creare qualsiasi tipo di applicazione e trovare soluzioni a un problema di programmazione. Possono essere utilizzate per sviluppare applicazioni e software più complicati o raffinati e, pertanto, si può fare affidamento su di esse per ogni progetto.

La motivazione principale dello sviluppo no-code è l'automazione. Gli sviluppatori medi di software stanno diventando sempre più dinamici e impegnati, e l'aiuto che gli strumenti software low-code/no-code forniscono loro è immenso e offre maggiori credenziali alle aziende, in modo che i dipendenti abbiano la possibilità di automatizzare gli incarichi quotidiani utilizzando le funzioni di queste piattaforme come AppMaster.

Le piattaforme No-Code e Low-Code saranno il destino ultimo dello sviluppo software. In futuro, i programmatori civili creeranno diverse applicazioni utilizzando piattaforme senza codice e a basso codice che forniranno il controllo necessario sul risultato delle funzioni interattive. Lo sviluppo no-code/low-code è interessante perché è comodo da usare e permette ai non sviluppatori di creare applicazioni o flussi di lavoro in poco tempo. L'assenza di codice può avvantaggiare i programmatori e le aziende che hanno già team di programmazione e sviluppo e vogliono sostituirli per questioni di costi.

L'evoluzione del low-code/no-code sostituirà quindi lo sviluppo tradizionale? Forse no; si aggiornerà da un metodo di sviluppo tradizionale a uno più conveniente con il no-code e il low-code.

Quando il no-code è diventato popolare?

Il no-code è più popolare al giorno d'oggi, ma non lo è sempre stato! Se guardiamo indietro nella storia e analizziamo la trasformazione digitale del low-code e del no-code all'epoca, ci accorgeremo che non era quello che è ora. Low-code/No-code è una metodologia di creazione di applicazioni web o mobile che autorizza chiunque a creare applicazioni senza scrivere alcun codice, indipendentemente dal background precedente o dal livello di padronanza. Poiché le piattaforme low-code/no-code sono un'illustrazione grafica visiva delle funzionalità di app e software, i programmatori e gli sviluppatori possono modificare rapidamente le funzionalità e i processi del software attraverso di esse.

La scadenza è arrivata e non finirà subito. Si prevede che entro il 2024 il mercato low-code e no-code varrà miliardi in più rispetto ad oggi. Ma qual è la storia che sta dietro a questo incredibile posto? Prima di guardare al futuro, diamo un'occhiata alla trasformazione digitale di low-code e no-code.

Gli anni '80

Gli anni '80 sono la trasformazione digitale in cui tutto è iniziato come una striscia. Questo periodo è stato importante per la storia della codifica in generale, poiché è nato Microsoft Excel. È stato il primo strumento per i dati in cui l'utente finale poteva inserire i dati, manipolarli, cambiarli e modificarli senza dover ricorrere alla codifica. Inoltre, l'invenzione principale di questo periodo fu l'emergere della programmazione visuale.

Anni '90 - '00

All'inizio degli anni '90, il WWW (World Wide Web) era disponibile per l'utente finale, ma per costruire questo WWW era necessario un linguaggio di codifica sotto forma di linguaggio di programmazione noto come HTML. Con il progredire degli anni '90, siti web come Geocities permisero agli utenti finali di utilizzare e creare pagine web personali come blog e siti web utilizzando la programmazione visuale.

Alla fine degli anni '90 è stato registrato il termine "cloud computing". Questo termine è stato il principale elemento costitutivo dell'odierna era degli strumenti low-code/no-code.

Dopo gli anni '00

Dove è andata a finire la tecnologia low-code/no-code? Dopo gli anni '00, la trasformazione digitale del no-code è cresciuta e si è evoluta, spingendo i limiti di ciò che non era possibile sviluppare senza codice. Uncork è stato il pioniere di uno strumento di sviluppo low-code/no-code per le aziende.

Ora gli sforzi e le valutazioni aumentano e le piattaforme come AppMaster rendono facile l'esecuzione dei concetti e il monitoraggio dei progressi in tempo reale durante lo sviluppo di applicazioni no-code. Chiunque può utilizzare un metodo di costruzione delle app basato sul drag-and-drop per creare applicazioni di ogni tipo con convinzione, libertà e alla velocità della luce.

Cos'è lo sviluppo no-code e perché è importante?

La programmazione no-code/low-code è un metodo che utilizza meccanismi semplici come il drag-and-drop e la scelta tra alternative date per creare un'applicazione mobile. Le piattaforme low-code/no-code sono illustrate graficamente e gli utenti che non hanno alcuna conoscenza di programmazione possono costruire applicazioni web/mobili completamente funzionali e facili da usare. Senza codice, le aziende possono facilmente eseguire o passare a un sistema elegante. Il low-code/no-code permette agli utenti di generare nuove soluzioni che convertono le strategie aziendali e soddisfano le esigenze dei clienti a tutti i livelli. La programmazione senza codice non è solo un mezzo o una tecnologia, ma è molto più avanti.

Vantaggi degli strumenti di sviluppo Low-Code o No-Code

Maggiore produttività : Le piattaforme low-code/no-code consentono di creare più applicazioni in tempi più brevi. Non dovendo comporre lunghe sequenze di codice e avendo maggiori possibilità di automatizzare le strategie, è possibile creare applicazioni mobili o web anche in poche ore.

: Le piattaforme low-code/no-code consentono di creare più applicazioni in tempi più brevi. Non dovendo comporre lunghe sequenze di codice e avendo maggiori possibilità di automatizzare le strategie, è possibile creare applicazioni mobili o web anche in poche ore. Costi ridotti : Con il low-code/no-code si sviluppano più applicazioni a un ritmo più veloce! Potete facilmente ridurre i costi per assumere creatori migliori e utilizzare più strumenti di sviluppo. Queste piattaforme consentono di creare applicazioni che funzionano senza problemi su tutte le piattaforme e i dispositivi mobili.

: Con il low-code/no-code si sviluppano più applicazioni a un ritmo più veloce! Potete facilmente ridurre i costi per assumere creatori migliori e utilizzare più strumenti di sviluppo. Queste piattaforme consentono di creare applicazioni che funzionano senza problemi su tutte le piattaforme e i dispositivi mobili. Abilità dell'impresa : Le piattaforme no-code/low-code ci permettono di costruire app che funzionano senza problemi su tutti i supporti. Gli utenti possono accedere e utilizzare efficacemente i dati da qualsiasi luogo, ovunque si trovino, e in qualsiasi momento della giornata, 24 ore su 24.

: Le piattaforme no-code/low-code ci permettono di costruire app che funzionano senza problemi su tutti i supporti. Gli utenti possono accedere e utilizzare efficacemente i dati da qualsiasi luogo, ovunque si trovino, e in qualsiasi momento della giornata, 24 ore su 24. Gestione efficace: Le politiche cambiano spesso e per le aziende è difficile seguirle. Le piattaforme low-code/no-code e gli strumenti no-code possono aiutarvi a seguire e rispettare queste regole per proteggervi dalle minacce.

In breve

Non c'è dubbio che le piattaforme low-code/no-code siano molto popolari nell'era odierna. Anche gli sviluppatori devono imparare e conoscere le piattaforme e gli strumenti low-code/no-code, perché sono il futuro della programmazione e li aiuteranno molto nella loro carriera. Se gestite un'azienda, prendete in considerazione l'idea di creare oggi stesso la vostra applicazione aziendale utilizzando un approccio semplice e senza codice. AppMaster è la migliore tra le piattaforme no-code e consente di sviluppare facilmente tutti i tipi di applicazioni desktop e mobili utilizzando il metodo drag and drop in un'illustrazione visiva. Quasi tutti i tipi di applicazioni per tutti gli scopi possono essere realizzati con AppMaster. Iscrivetevi oggi stesso per iniziare a costruire la vostra attività! E se avete domande, non esitate a chiedere e a mettervi in contatto con il team di esperti di AppMaster.