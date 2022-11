Wil je programmeur of codeur worden? Of bent u verward tussen het krijgen van een code ontwikkelaar of een no-code ontwikkelaar als een carrière? Of wilt u uw desktop of mobiele app en software maken met behulp van no-code platforms? Zo JA, dan is deze gids voor jou. Vandaag is een wereld van gemak. Wetenschap en technologie maken wijzigingen in de ontspanning in ons leven. Wat u ook wilt, het is niet alleen een klik verwijderd, maar wordt steeds gemakkelijker om dagelijks te doen.

Hetzelfde geldt voor software app ontwikkeling. Het creëren van elk type applicatie in een traditioneel coderingssysteem was nog steeds mogelijk. Toch was het tijdrovend, duur, en vereiste het een set van expertise om goede, responsieve applicaties te ontwikkelen. Bovendien zijn er vaak softwareontwikkelingsteams betrokken bij de volledige ontwikkeling, en wordt de hele software-app met de hand gecodeerd. Nu de productiviteit toeneemt, wordt het leven ook steeds drukker, zodat elke afdeling voor elke taak een kortere weg neemt.

Om deze reden vindt er een evolutie plaats, en is de technologie zich gaan richten op een no-code ontwikkelingsmethode. De no-code platforms zijn pre-build platforms waarmee softwareontwikkelaars apps kunnen ontwikkelen via de drag-and-drop methode. Dit helpt het ontwikkelingsproces te versnellen en de kosten en mankracht voor de ontwikkeling van software-apps te verminderen. Hierdoor zijn bedrijven op zoek gegaan naar manieren om het proces te versnellen. Low-code ontwikkelingsplatforms en no-code ontwikkelingsplatforms zijn naar voren gekomen als de nummer één oplossing voor alle bedrijven die hun tenen in de online wereld willen zetten via een desktop of mobiele app.

Wat zijn low-code platforms voor softwareontwikkeling?

Low-code ontwikkeling platforms en no-code platforms zijn degene die de ontwikkeling van apps, website, grafische illustraties, desktop apps, mobiele apps, en andere software ontwikkeling zonder codering of programmeertaal. In sommige gevallen is alleen slepen en neerzetten nodig, zodat er niet eens een programmeur of ontwikkelaar nodig is. Met weinig computerkennis kan iedereen software en apps naar keuze maken per bedrijfsbehoefte met een low-code/no-code methode.

Het wordt steeds populairder naarmate de tijd vordert, en het blijft aan populariteit winnen. De belangrijkste reden achter de toenemende populariteit is de minder tijdrovende, meer kosteneffectieve en productievere aanpak voor bedrijven dan de traditionele codeer app ontwikkeling.

Met een low-code/no-code ontwikkelingsmethode zijn allerlei soorten apps gemakkelijk te maken. Het deelt een grafische visuele illustratie waarmee de gebruikers in de eerste plaats kunnen zien wat ze creëren, in tegenstelling tot traditionele codering, waarbij de backend codering wordt gedaan en vervolgens wordt omgezet om het werkelijke resultaat te zien. Je kunt de elementen gewoon verslepen en eindeloze functies voor je app creëren.

Onderzoek heeft uitgewezen dat low-code/no-code ontwikkelingsplatforms en no-code tools tegen 2027 meer dan 65 miljard USD zullen bereiken. De reden hiervoor is dat deze low-code/no-code platforms gemakkelijk zijn om mee te werken, en wanneer tijd geld is, zullen deze platforms beide besparen.

Low-code vs No-Code Software Ontwikkeling Platforms

Low-code en no-code frameworks bieden vergelijkbare centrale voordelen. Toch tonen hun namen het essentiële onderscheid tussen deze twee strategieën voor toepassingen en softwareontwikkeling. Low-code verbetering verwacht dat klanten wat codering doen, maar aanzienlijk minder dan bij conventionele toepassingen. Bekwame ontwerpers en software engineers maken gebruik van low-code platforms om snel toepassingen te ontwikkelen en hun inspanningen te verplaatsen van software programmering naar meer ingewikkeld en nieuw werk met meer effect en waarde.

Niet-technische experts met enige programmeerkennis gebruiken eveneens low-code platforminstrumenten om toepassingen of uitgebreide mogelijkheden in een software-app te maken. Aan de andere kant richt no-code ontwikkeling zich op niet-technische klanten met verschillende zakelijke capaciteiten die de zakelijke behoeften en regels begrijpen; zij hebben echter bijna geen coderingservaring en programmeertaalvaardigheden. Deze softwareontwikkelaars kunnen no-code gebruiken om effectief en onmiddellijk hun zakelijke toepassingen te bouwen, te testen en over te dragen, zolang de gekozen instrumenten overeenstemmen met deze productmogelijkheden en -capaciteiten. No-code software ontwikkeling platforms en no-code tools bieden de grafische gebruiker interferentie om te werken op hen zonder codering kennis.

Top 10 Beste Low-Code/No-Code Software Ontwikkeling Platforms

De onderstaande lijst bevat de top 10 beste low-code/no-code software ontwikkelingsplatforms en no-code tools op de markt die om verschillende redenen worden gebruikt:

AppMaster

Canva

Bubble

Zoho Creator

Quickbase

Microsoft Power Apps

MailChimp

Hubspot CMS

Appy Pie

Visuele LANSA

AppMaster

AppMaster is een no-code gebruikt om allerlei soorten apps te maken, zowel desktop als mobiele software applicaties, door grafische gebruikersinterferentie technologie en drag and drop methode. Het is voor het automatiseren van bedrijfsprocessen met backend code generatie.

Het unieke van AppMaster ligt in het feit dat u niet alleen MVP-oplossingen krijgt; u krijgt volledig functionele toepassingen die precies hetzelfde zijn als wanneer ze door een ontwikkelteam zijn ontwikkeld. Dit wordt bereikt door de krachtige functionaliteit van de business process editor. U kunt ook de broncode van uw applicatie krijgen, evenals documentatie ervoor, die automatisch wordt geschreven. AppMaster is uw out-of-the-box ontwikkelteam dat 24/7 werkt en nooit ziek wordt of vakantie nodig heeft.

Canva

Canva wordt gebruikt voor grafisch ontwerpen. Het heeft verschillende soorten grafische illustraties. Het is een gratis online no-code tool voor grafische ontwikkeling. Het heeft een desktop en een mobiele app die kan worden gebruikt om presentaties, social media posts, bedrijfslogo's, video's, brochures, flyers, visitekaartjes en meer te ontwikkelen.

Bubble

Bubble is een no-code softwareontwikkelingstool die visuele bemoeienis en programmeertaal gebruikt en apps ontwikkelt waarmee mensen zonder coderingskennis webgebaseerde en mobiele apps kunnen ontwikkelen zonder gedoe.

Zoho Creator

Zoho Creator is een low-code app en software ontwikkelingsplatform waarmee software ontwikkelaars en gebruikers apps kunnen ontwikkelen die aan hun behoeften voldoen met weinig coderingskennis en ervaring.

Quickbase

Quick Base is een low-code software ontwikkelingsplatform, database en app ontwikkelingstool. Het laat teams samenwerken aan gemeenschappelijke projecten en rapporten op een automatisch proces.

Microsoft Power Apps

Microsoft power apps zijn door Microsoft zelf geïntroduceerd en stellen gebruikers ook in staat om aangepaste zakelijke apps te ontwikkelen, of het nu gaat om desktop/website-gebaseerde apps of mobiele apps met behulp van een low-code/no-code methode.

MailChimp

De marketingaanpak van MailChimp concentreert zich op gestroomlijnde contactbeheersystemen (CMS) en -methoden, sterk uitgedachte marketingcampagnes en geavanceerde gegevensanalyse met behulp van een low-code/no-code ontwikkelingsmethode.

Hubspot CMS

Hubspot biedt een gratis low-code/no-code platform gebaseerd content management systeem (CMS) waarmee u de website voor uw merk kunt maken en lanceren volgens uw behoefte via een visuele grafische editor. Het heeft ook ingebouwde beveiliging voor de website om deze te beschermen tegen virussen.

Appy Pie

Appy Pie is een ander no-code platform dat ervoor zorgt dat niet-ontwikkelaars en niet-IT-personeel ook elk soort website, mobiele apps en andere software kunnen ontwikkelen zonder de hulp van een professionele programmeur of een ontwikkelaar.

Visuele LANSA

Visual LANSA is een low-code platform en tool dat geschikt is voor iemand met weinig tot enige kennis van programmeertalen. Het maakt mobiele app ontwikkeling, software ontwikkeling, implementatie en creatie functionaliteiten van de apps mogelijk om een bedrijf online te laten schitteren. U kunt hybride apps maken op Visual LANSA.

Waarom zijn er No-Code Platforms?

De programmeer en app ontwikkeling carrière en vraag worden overspoeld met programmeurs en software ontwikkelaars die proberen in het veld te komen met hoge concurrentie. Toch hebben ze niet de expertise om de hoge eisen van reeds gevestigde programmeurs en software ontwikkelaars te verslaan, sommigen missen zelfs fundamentele details over programmeertalen. Maar het goede van low-code/no-code ontwikkeling is dat deze kleine kennis en het gebruik van low-code platforms wonderen van eindeloze apps kan creëren.

Gebaseerd op deskundige ervaring in software en app-ontwikkeling, is de betere conclusie dat het uiterst belangrijk is voor software-ontwikkelaars of programmeurs om innovatieve, betrouwbare apps en software te leveren die voldoen aan de behoeften van de eindgebruiker en snel worden uitgevoerd om zaken te doen in de sterk concurrerende markt. Een programmeur moet voldoen aan de behoefte van de klant aan flexibiliteit zonder de kwaliteit van de opdracht op te offeren.

Gelukkig vergemakkelijken low-code/no-code platforms de softwareontwikkelaars in het versnellen van de software- en app-ontwikkeling met codevrije oplossingen die minder tijd kosten en van hogere kwaliteit zijn. Codeloze platforms zoals AppMaster zijn een perfecte keuze voor het maken van elk soort applicatie en het vinden van oplossingen voor een programmeerprobleem. Ze kunnen worden gebruikt om meer ingewikkelde of verfijnde apps en software te ontwikkelen, zodat ze voor elk project kunnen worden gebruikt.

De primaire motivatie van no-code ontwikkeling is automatisering. De gemiddelde softwareontwikkelaars worden steeds dynamischer en drukker, en de hulp in opkomst van low-code/no-code software tools voor hen is immens en grotere geloofsbrieven aan bedrijven, zodat de werknemers een duidelijke mogelijkheid hebben om de dagelijkse opdrachten te automatiseren met behulp van de functies van deze platforms, zoals AppMaster.

No-Code en Low-Code platforms zullen de ultieme bestemming van software ontwikkeling worden. In de toekomst zullen burgerlijke programmeurs verschillende toepassingen creëren met behulp van codeloze en low-code platforms die de nodige controle bieden over het resultaat van interactieve functies. No-code/low-code-ontwikkeling is aantrekkelijk omdat het comfortabel in gebruik is en niet-ontwikkelaars in staat stelt in een mum van tijd apps of workflows te creëren. Het gebrek aan code kan ten goede komen aan programmeurs en bedrijven die al programmeer- en ontwikkelingsteams hebben en deze uit kostenoverwegingen willen vervangen.

Dus zal low-code/no-code evolutie de traditionele ontwikkeling vervangen? Nou, misschien niet; het zal zichzelf updaten van een traditionele naar een handigere ontwikkelingsmethode met no-code en low-code.

Wanneer is no-code populair geworden?

No-code is tegenwoordig populairder, maar dat was het niet altijd! Als we terugblikken in de geschiedenis en kijken naar de digitale transformatie van low-code en no-code in die tijd, zou het mogelijk zijn dat het niet was wat het nu is. Low-code/No-code is een methode voor het maken van web- of mobiele applicaties die iedereen in staat stelt applicaties te maken zonder code te schrijven, ongeacht eerdere achtergrond of beheersingsniveau. Omdat de low-code/no-code platforms een visuele grafische illustratie zijn van app- en softwarefunctionaliteit, kunnen programmeurs en ontwikkelaars er snel softwarefunctionaliteit en -processen mee veranderen.

De deadline is hier, en het zal niet snel voorbij zijn. Deze low-code en no-code markt zal in 2024 naar verwachting miljarden meer waard zijn dan nu. Maar wat is de geschiedenis achter deze ongelooflijke plek? Voordat we naar de toekomst kijken, laten we een blik werpen op de digitale transformatie van low-code en no-code.

De jaren '80

In de jaren '80 is de digitale transformatie waar het allemaal als een lopend vuurtje begon. Deze periode was belangrijk in de algemene coderingsgeschiedenis omdat Microsoft Excel ontstond. Dat was de eerste datatool waarin de eindgebruiker de gegevens kon plaatsen, manipuleren, wijzigen en aanpassen zonder dat er codering aan te pas kwam. Verder was de belangrijkste uitvinding in deze tijd het ontstaan van visuele programmering.

De jaren '90 - '00

Vanaf het begin van de vroege jaren '90 was het WWW - het world wide web - beschikbaar voor de eindgebruiker, maar om dat WWW toch te bouwen was een coderingstaal nodig in de vorm van een programmeertaal die bekend staat als HTML. Naarmate de jaren '90 vorderden, stelden websites zoals Geocities eindgebruikers in staat persoonlijke webpagina's zoals blogs en websites te gebruiken en te maken met behulp van visuele programmering.

Eind jaren '90 werd de opmerkelijke term "cloud computing" in de handel gebracht. Deze term was de belangrijkste bouwsteen van het huidige tijdperk van low-code/no-code tools.

Na de jaren '00

Waar ging de low-code/no-code technologie naartoe? Na de jaren '00 groeide en evolueerde de digitale transformatie van no-code en verlegde de beperkingen van wat niet mogelijk was om als code te ontwikkelen. Uncork pionierde met een low-code/no-code ontwikkelingstool voor het bedrijfsleven.

Nu nemen deze inspanningen en evaluaties toe, en dan maken platforms zoals AppMaster het moeiteloos om concepten uit te voeren en real-time de voortgang te volgen tijdens no-code app-ontwikkeling. Iedereen kan een drag-and-drop methode van het bouwen van de apps zal alle soorten toepassingen te creëren met overtuiging, vrijheid, en met de snelheid van het licht.

Wat is no-code ontwikkeling & waarom is het belangrijk?

No-code / low-code programmeren is een methode die gebruik maakt van eenvoudige mechanismen zoals slepen en neerzetten en kiezen uit gegeven alternatieven om een mobiele app te maken. Low-code/no-code platforms worden grafisch geïllustreerd waar gebruikers met absoluut geen programmeerkennis volledig functionele en eenvoudig te gebruiken web/mobiele toepassingen kunnen bouwen. Zonder code kunnen bedrijven gemakkelijk een elegant systeem uitvoeren of overstappen. Low-code/no-code laat gebruikers toe om nieuwe oplossingen te genereren die bedrijfsstrategieën omzetten en in alle opzichten voldoen aan de behoeften van de klant. Programmeren zonder code is niet zomaar een middel of zelfs een technologie; het is veel verder dan dat.

Verbeterde productiviteit : Met de low-code/no-code platforms kunt u gemakkelijk meer apps bouwen in een kortere tijd. Aangezien u geen lange reeksen code hoeft samen te stellen en u meer mogelijkheden hebt om uw strategieën te automatiseren, kunt u mobiele of webapplicaties zelfs in uren maken.

: Met de low-code/no-code platforms kunt u gemakkelijk meer apps bouwen in een kortere tijd. Aangezien u geen lange reeksen code hoeft samen te stellen en u meer mogelijkheden hebt om uw strategieën te automatiseren, kunt u mobiele of webapplicaties zelfs in uren maken. Verminderde kosten : Met low-code/no-code ontwikkelen meer apps in een sneller tempo! U kunt gemakkelijk kosten besparen door betere makers in te huren en meer ontwikkeltools te gebruiken. Met deze platforms kunt u apps bouwen die naadloos draaien op alle platforms en mobiele apparaten.

: Met low-code/no-code ontwikkelen meer apps in een sneller tempo! U kunt gemakkelijk kosten besparen door betere makers in te huren en meer ontwikkeltools te gebruiken. Met deze platforms kunt u apps bouwen die naadloos draaien op alle platforms en mobiele apparaten. Vaardigheid van de onderneming : De no-code/low-code platforms maken het mogelijk om apps te bouwen die naadloos draaien op alle media. Gebruikers kunnen overal ter wereld, waar ze zich ook bevinden en op elk moment van de dag, de klok rond, effectief toegang krijgen tot en gebruik maken van gegevens.

: De no-code/low-code platforms maken het mogelijk om apps te bouwen die naadloos draaien op alle media. Gebruikers kunnen overal ter wereld, waar ze zich ook bevinden en op elk moment van de dag, de klok rond, effectief toegang krijgen tot en gebruik maken van gegevens. Effectief beheer: Beleidsregels veranderen vaak, waardoor het voor bedrijven een uitdaging is om ze te volgen. Low-code/no-code platforms en no-code tools kunnen u helpen deze regels te volgen en na te leven om u te beschermen tegen bedreigingen.

In een notendop

Er bestaat geen twijfel over waarom low-code/no-code platforms zo populair zijn in het huidige tijdperk. De ontwikkelaars moeten ook leren en kennismaken met low-code/no-code platforms en tools, omdat zij de toekomst van het programmeren zijn, die hen veel zal helpen in hun carrière. Als u een bedrijf runt, overweeg dan vandaag nog uw zakelijke app te bouwen met behulp van een eenvoudige no-code aanpak. AppMaster is de beste onder de no-code platforms en stelt u in staat om gemakkelijk allerlei desktop en mobiele apps te ontwikkelen met behulp van de drag-and-drop methode in een visuele illustratie. Bijna alle soorten apps voor alle doeleinden kunnen met AppMaster worden gemaakt. Meld je vandaag nog aan om te beginnen met het bouwen van je eigen bedrijf! En als je vragen hebt, voel je vrij om ze te stellen en contact op te nemen met het team van experts van AppMaster.