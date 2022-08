Avez-vous hâte d'être programmeur ou codeur ? Ou êtes-vous confus entre avoir un développeur de code ou un développeur sans code comme carrière ? Ou souhaitez-vous créer votre application et logiciel de bureau ou mobile à l'aide de plates-formes sans code ? Si OUI, ce guide est pour vous. Aujourd'hui est un monde de facilité. La science et la technologie font amende honorable en mettant à jour la relaxation dans nos vies. Peu importe ce que vous voulez, ce n'est pas seulement à portée de clic, mais cela devient plus facile à faire au quotidien.

Il en va de même pour le développement d'applications logicielles. Créer chaque type d'application dans un système de codage traditionnel était encore possible. Pourtant, cela prenait du temps, coûtait cher et nécessitait un ensemble d'expertise pour développer de bonnes applications réactives. De plus, souvent, des équipes de développement de logiciels sont impliquées dans le développement complet, et l'ensemble de l'application logicielle est codée à la main. Aujourd'hui, avec l'augmentation de la productivité, les vies deviennent également plus occupées, de sorte que chaque service prend en compte un raccourci pour chaque tâche.

Pour cette raison, une évolution est en cours et la technologie s'est tournée vers une méthode de développement sans code. Les plates-formes sans code sont des plates-formes pré-construites qui permettent aux développeurs de logiciels de développer des applications via la méthode du glisser-déposer. Cela permet d'accélérer le processus de développement et de réduire les coûts et la main-d'œuvre pour le développement d'applications logicielles. En conséquence, les entreprises ont cherché des moyens d'accélérer le processus. Les plates-formes de développement low-code et les plates-formes de développement sans code sont devenues la solution numéro un pour toutes les entreprises qui souhaitent se familiariser avec le monde en ligne via une application de bureau ou mobile.

Qu'est-ce qu'une plate-forme de développement logiciel Low-Code ?

Les plates-formes de développement low-code et les plates-formes sans code sont celles qui permettent le développement d'applications, de sites Web, d'illustrations graphiques, d'applications de bureau, d'applications mobiles et d'autres développements de logiciels sans impliquer de codage ou de langage de programmation. Dans certains cas, seul le glisser-déposer est nécessaire, il se peut donc qu'il ne nécessite même pas de programmeur ou de développeur. Avec peu de connaissances en informatique, n'importe qui peut créer le logiciel et l'application de son choix en fonction des besoins de son entreprise avec une méthode low-code/no-code.

Il gagne en popularité au fil du temps et continue de le gagner. La principale raison de sa popularité croissante est son approche moins chronophage, plus rentable et plus productive pour les entreprises que le développement d'applications de codage traditionnelles.

Avec une méthode de développement low-code/no-code, toutes sortes d'applications sont faciles à créer. Il partage une illustration visuelle graphique qui permettra aux utilisateurs de voir ce qu'ils créent en premier lieu, contrairement au codage traditionnel, où le codage backend est effectué puis converti pour voir le résultat réel. Vous pouvez simplement faire glisser et déposer les éléments et créer des fonctionnalités infinies pour votre application.

La recherche a déterminé que les plates-formes de développement low-code/no-code et les outils sans code atteindront plus de 65 milliards USD d'ici 2027, et en 2020, ils créeront une entreprise de plus de 13 milliards USD. La raison en est que ces plates-formes low-code/no-code sont faciles à utiliser, et lorsque le temps c'est de l'argent, ces plates-formes les sauveront toutes les deux.

Plateformes de développement logiciel low-code vs no-code

Les frameworks low-code et no-code offrent des avantages centraux similaires. Pourtant, leurs noms montrent la distinction essentielle entre ces deux stratégies de développement d'applications et de logiciels. L'amélioration du code faible attend des clients qu'ils effectuent un peu de codage, mais considérablement moins que prévu avec l'avancement des applications conventionnelles. Des concepteurs et des ingénieurs logiciels compétents utilisent des plates-formes low-code pour transmettre rapidement des applications et déplacer leurs efforts des entreprises de programmation logicielle vers des travaux plus complexes et nouveaux avec plus d'effet et plus de valeur.

Les experts non techniques disposant de certaines informations de programmation utilisent également des instruments de plate-forme à faible code pour créer des applications ou des fonctionnalités étendues dans une application logicielle. D'autre part, le développement sans code cible des clients non techniques avec différentes capacités commerciales qui comprennent les besoins et les règles de l'entreprise ; cependant, ils ont une expérience de codage et des compétences en langage de programmation quasi nulles. Ces développeurs de logiciels peuvent utiliser le no-code pour construire, tester et transmettre efficacement et immédiatement leurs applications métier, tant que les instruments choisis s'alignent sur ces capacités et capacités du produit. Les plates-formes de développement de logiciels sans code et les outils sans code fournissent l'interférence graphique de l'utilisateur pour travailler dessus sans avoir de connaissances en codage.

Top 10 des meilleures plates-formes de développement de logiciels Low-Code/No-Code

La liste ci-dessous comprend les 10 meilleures plates-formes de développement de logiciels low-code/no-code et les meilleurs outils no-code du marché qui sont utilisés pour plusieurs raisons :

AppMaster

Toile

Bulle

Créateur Zoho

Base rapide

Applications Microsoft Power

MailChimp

HubSpot CMS

Tarte Appy

LANSA visuel

AppMaster

AppMaster est un no-code utilisé pour créer toutes sortes d'applications, qu'il s'agisse d'applications logicielles de bureau ou mobiles, par la technologie d'interférence graphique de l'utilisateur et la méthode du glisser-déposer. Il s'agit d'automatiser les processus métier avec la génération de code backend.

Le caractère unique d'AppMaster réside dans le fait que vous n'obtenez pas seulement des solutions MVP ; vous obtenez des applications complètes exactement comme si elles avaient été développées par une équipe de développement. Ceci est réalisé grâce à la fonctionnalité puissante de l'éditeur de processus métier. Vous pouvez également obtenir le code source de votre application, ainsi que sa documentation, qui est écrite automatiquement. AppMaster est votre équipe de développement prête à l'emploi qui travaille 24h/24 et 7j/7 et ne tombe jamais malade ou n'a jamais besoin de vacances.

Toile

Canva est utilisé pour la conception graphique. Il a plusieurs types d'illustrations graphiques. Il s'agit d'un outil de développement graphique en ligne gratuit et sans code. Il dispose d'un ordinateur de bureau et d'une application mobile qui peuvent être utilisés pour développer des présentations, des publications sur les réseaux sociaux, des logos d'entreprise, des vidéos, des brochures, des dépliants, des cartes de visite, etc.

Bulle

Bubble est un outil de développement logiciel sans code qui utilise des interférences visuelles et un langage de programmation et développe des applications qui permettent aux personnes n'ayant aucune connaissance en codage de développer des applications Web et mobiles sans tracas.

Créateur Zoho

Zoho Creator est une plate-forme de développement d'applications et de logiciels low-code qui permet aux développeurs et aux utilisateurs de logiciels de développer des applications qui répondront à leurs besoins avec peu de connaissances et d'expérience en matière de codage.

Base rapide

Quick Base est une plate-forme de développement de logiciels low-code, une base de données et un outil de développement d'applications. Il permet aux équipes de travailler et de fonctionner ensemble sur des projets communs et de générer des rapports sur un processus automatique.

Applications Microsoft Power

Les applications Microsoft Power ont été introduites par Microsoft lui-même et, comme d'autres, permettent également aux utilisateurs de développer des applications professionnelles personnalisées, qu'il s'agisse d'applications de bureau/basées sur un site Web ou d'applications mobiles utilisant une méthode low-code/no-code.

MailChimp

L'approche marketing de MailChimp se concentre sur des systèmes et des méthodes de gestion des contacts (CMS) rationalisés, des campagnes marketing bien conçues et des analyses de données avancées utilisant une méthode de développement low-code/no-code.

HubSpot CMS

Hubspot propose un système de gestion de contenu (CMS) gratuit basé sur des plates-formes low-code/no-code qui vous permettra de créer et de lancer le site Web de votre marque selon vos besoins via un éditeur graphique visuel. Il a également une sécurité intégrée pour le site Web afin de le protéger contre les virus.

Tarte Appy

Appy Pie est une autre plate-forme sans code qui garantira que les non-développeurs et le personnel non informatique peuvent également développer tout type de site Web, d'applications mobiles et d'autres logiciels sans l'aide d'un programmeur professionnel ou d'un développeur.

LANSA visuel

Visual LANSA est une plate-forme et un outil low-code qui conviendront à une personne ayant peu ou pas de connaissances sur les langages de programmation. Il permet le développement d'applications mobiles, le développement de logiciels, le déploiement et les fonctionnalités de création des applications pour faire briller une entreprise en ligne. Vous pouvez créer des applications hybrides sur Visual LANSA.

Pourquoi existe-t-il des plateformes sans code ?

La carrière et la demande de programmation et de développement d'applications sont inondées de codeurs et de développeurs de logiciels qui tentent de se lancer sur le terrain avec une forte concurrence. Pourtant, ils n'ont pas une telle expertise pour répondre aux exigences de haut niveau des programmeurs et des développeurs de logiciels déjà établis, certains manquant même de détails fondamentaux sur les langages de programmation. Mais la bonne chose dans le développement low-code/no-code est que ce peu de connaissances et l'utilisation de plates-formes low-code peuvent créer des merveilles d'applications sans fin.

Sur la base d'une expérience compétente dans le développement de logiciels et d'applications, la meilleure conclusion est qu'il est extrêmement important pour les développeurs de logiciels ou les programmeurs de fournir des applications et des logiciels innovants et fiables qui satisferont les besoins des utilisateurs finaux et s'exécuteront rapidement pour maintenir les activités sur le marché hautement concurrentiel. Un programmeur doit répondre au besoin de flexibilité du client sans sacrifier la qualité de la mission.

Heureusement, les plates-formes low-code/no-code permettent aux développeurs de logiciels d'accélérer le développement de logiciels et d'applications avec des solutions sans code qui prendront moins de temps et seront de meilleure qualité. Les plates-formes sans code comme AppMaster sont un choix parfait pour créer tout type d'application et trouver des solutions à un problème de programmation. Ils peuvent être utilisés pour développer des applications et des logiciels plus complexes ou raffinés, de sorte qu'ils peuvent être utilisés pour chaque projet.

La principale motivation du développement sans code est l'automatisation. Les développeurs de logiciels moyens deviennent plus dynamiques et plus occupés, et l'aide à la montée en puissance d'outils logiciels low-code / no-code pour eux est immense et plus grande pour les entreprises afin que les employés aient une possibilité claire d'automatiser les tâches quotidiennes en utilisant ces fonctionnalités des plates-formes comme AppMaster.

Les plates-formes No-Code et Low-Code seront le destin ultime du développement logiciel. À l'avenir, les programmeurs civils créeront plusieurs applications utilisant des plates-formes sans code et à faible code qui fourniront le contrôle nécessaire sur le résultat des fonctions interactives. Le développement sans code/low-code est attrayant car il est confortable à utiliser et permet aux non-développeurs de créer des applications ou des flux de travail en un rien de temps. Le manque de code peut profiter aux programmeurs et aux entreprises qui ont déjà des équipes de programmation et de développement et qui souhaitent les remplacer pour des problèmes de coût.

Alors, l'évolution low-code/no-code remplacera-t-elle le développement traditionnel ? Eh bien, peut-être pas; il se mettra à jour d'une méthode de développement traditionnelle à une méthode de développement plus pratique avec no-code et low-code.

Quand le No-Code est-il devenu populaire ?

Le no-code est plus populaire de nos jours, mais cela n'a pas toujours été le cas ! Si nous jetons un coup d'œil dans l'histoire et regardons la transformation numérique du low-code et du no-code à cette époque, il serait possible que ce n'était pas ce qu'il est maintenant. Low-code/No-code est une méthodologie de création d'applications web ou mobile qui autorise n'importe qui à créer des applications sans écrire de code, quel que soit son bagage ou son niveau de maîtrise. Étant donné que les plates-formes low-code/no-code sont une illustration graphique visuelle des fonctionnalités des applications et des logiciels, les programmeurs et les développeurs peuvent rapidement modifier les fonctionnalités et les processus du logiciel à travers elle.

La date limite est arrivée, et elle ne sera pas terminée de sitôt. Ce marché low-code et no-code devrait valoir des milliards de plus d'ici 2024 qu'il ne l'est actuellement. Mais quelle est l'histoire derrière cet endroit incroyable ? Avant de nous tourner vers l'avenir, jetons un coup d'œil sur une transformation numérique du low-code et du no-code.

Les années 80

Dans les années 80, c'est la transformation numérique où tout a commencé comme une séquence. Cette période de temps était importante dans l'histoire du codage dans son ensemble lorsque Microsoft Excel a vu le jour. C'était le premier outil de données où l'utilisateur final pouvait mettre les données, les manipuler, les changer et les modifier sans aucun codage. De plus, la principale invention à cette époque était l'émergence de la programmation visuelle.

Les années 90 - 00

Dès le début des années 90, WWW - le World Wide Web était disponible pour l'utilisateur final, mais pour construire encore ce WWW, un langage de codage était nécessaire sous la forme d'un langage de programmation connu sous le nom de HTML. Au fur et à mesure que les années 90 avançaient, des sites Web comme Geocities permettaient aux utilisateurs finaux d'utiliser et de créer des pages Web personnelles telles que des blogs et des sites Web à l'aide de la programmation visuelle .

À la fin des années 90, il convient de noter que le terme appelé "cloud computing" a été déposé. Ce terme était le principal élément constitutif de l'ère actuelle des outils low-code/no-code.

Après les années 2000

Où est passée la technologie low-code/no-code ? Après les années 2000, la transformation numérique du no-code s'est développée et a évolué et a repoussé les limites de ce qui n'était pas possible en se développant sans code. Uncork a été le pionnier d'un outil de développement low-code/no-code pour les entreprises.

Aujourd'hui, ces efforts et ces évaluations augmentent, puis des plateformes comme AppMaster permettent d'exécuter facilement des concepts et de surveiller l'avancement en temps réel pendant le développement d'applications sans code. N'importe qui peut utiliser une méthode de glisser-déposer pour créer les applications créera toutes sortes d'applications avec conviction, liberté et à la vitesse de la lumière.

Qu'est-ce que le développement sans code et pourquoi est-ce important ?

La programmation sans code/low-code est une méthode qui utilise des mécanismes simples comme le glisser-déposer et le choix parmi des alternatives données pour créer une application mobile. Les plates-formes low-code/no-code sont illustrées graphiquement où les utilisateurs sans aucune compréhension de la programmation peuvent créer des applications Web/mobiles entièrement fonctionnelles et faciles à utiliser. Sans code, les entreprises peuvent facilement exécuter ou passer à un système élégant. Low-code/no-code permet aux utilisateurs de générer de nouvelles solutions qui convertissent les stratégies commerciales et satisfont les besoins des clients dans toutes les mesures. La programmation sans code n'est pas seulement un média ou même une technologie ; c'est loin de là.

Avantages des outils de développement Low-Code ou No-Code

Productivité améliorée : les plates-formes low-code/no-code vous permettent de créer facilement plus d'applications en un temps plus court. Comme vous n'avez pas à composer de longues séquences de code et que vous avez plus de possibilités d'automatiser vos stratégies, vous pouvez créer des applications mobiles ou Web même en quelques heures.

: les plates-formes low-code/no-code vous permettent de créer facilement plus d'applications en un temps plus court. Comme vous n'avez pas à composer de longues séquences de code et que vous avez plus de possibilités d'automatiser vos stratégies, vous pouvez créer des applications mobiles ou Web même en quelques heures. Coût réduit : avec un développement low-code/no-code de plus d'applications à un rythme plus rapide ! Vous pouvez facilement réduire les coûts pour embaucher de meilleurs créateurs et utiliser davantage d'outils de développement. Ces plates-formes vous permettent de créer des applications qui s'exécutent de manière transparente sur toutes les plates-formes et tous les appareils mobiles.

réduit : avec un développement low-code/no-code de plus d'applications à un rythme plus rapide ! Vous pouvez facilement réduire les coûts pour embaucher de meilleurs créateurs et utiliser davantage d'outils de développement. Ces plates-formes vous permettent de créer des applications qui s'exécutent de manière transparente sur toutes les plates-formes et tous les appareils mobiles. L'habileté de l'entreprise : les plates-formes no-code/low-code nous permettent de créer des applications qui s'exécutent de manière transparente sur tous les supports. Les utilisateurs peuvent accéder et utiliser efficacement les données de n'importe où dans le monde, où qu'ils se trouvent et à tout moment de la journée, 24 heures sur 24.

: les plates-formes no-code/low-code nous permettent de créer des applications qui s'exécutent de manière transparente sur tous les supports. Les utilisateurs peuvent accéder et utiliser efficacement les données de n'importe où dans le monde, où qu'ils se trouvent et à tout moment de la journée, 24 heures sur 24. Gestion efficace : les politiques changent fréquemment, ce qui rend difficile pour les entreprises de les suivre. Les plates-formes low-code/no-code et les outils no-code peuvent vous aider à suivre et à respecter ces règles pour vous protéger des menaces.

En un mot

Il ne fait aucun doute que les plates-formes low-code/no-code sont si populaires à l'ère actuelle. Les développeurs doivent également apprendre et se familiariser avec les plates-formes et les outils low-code/no-code car ils sont l'avenir de la programmation qui les aidera beaucoup dans leur carrière. Si vous dirigez une entreprise, envisagez de créer votre application d'entreprise dès aujourd'hui en utilisant une approche simple sans code. AppMaster est la meilleure parmi les plates-formes sans code et vous permet de développer facilement toutes sortes d'applications de bureau et mobiles en utilisant la méthode du glisser-déposer dans une illustration visuelle. Presque toutes sortes d'applications à toutes fins peuvent être créées à l'aide d'AppMaster. Inscrivez-vous aujourd'hui pour commencer à créer votre propre entreprise ! Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander et à vous connecter avec l'équipe d'experts d'AppMaster.