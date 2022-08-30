您期待成为程序员或编码员吗？或者，您是否对将代码开发人员或无代码开发人员作为职业感到困惑？或者您想使用无代码平台创建您的桌面或移动应用程序和软件？如果是，本指南适合您。今天是一个轻松的世界。科学技术正在改善我们生活中的放松。无论您想要什么，它不仅只需点击一下，而且每天都可以更轻松地完成。

软件应用程序开发也是如此。在传统编码系统中创建每种类型的应用程序仍然是可能的。尽管如此，它还是耗时、昂贵，并且需要一组专业知识来开发良好的响应式应用程序。此外，通常会有软件开发团队参与完整的开发，整个软件应用程序都是手工编码的。如今，随着生产力的提高，生活也变得越来越忙碌，因此每个部门都会为每项任务考虑捷径。

出于这个原因，进化正在发生，技术已经转向无代码开发方法。无代码平台是预构建平台，允许软件开发人员通过拖放方法开发应用程序。这有助于加快开发过程并降低软件应用程序开发的成本和人力。因此，公司一直在寻找加快这一进程的方法。低代码开发平台和无代码开发平台已成为所有希望通过桌面或移动应用程序涉足网络世界的企业的首选解决方案。

什么是低代码软件开发平台？

低代码开发平台和无代码平台是允许在不涉及编码或编程语言的情况下开发应用程序、网站、图形插图、桌面应用程序、移动应用程序和其他软件开发的平台。在某些情况下，只需要拖放，因此它甚至可能不需要程序员或开发人员。在对计算机了解不多的情况下，任何人都可以使用低代码/无代码方法根据业务需求创建自己选择的软件和应用程序。

随着时间的推移，它越来越受欢迎，并且它继续获得它。它越来越受欢迎的主要原因是它比传统的编码应用程序开发更省时、更具成本效益和更高效的企业方法。

采用低代码/无代码开发方式，轻松制作各类应用。它共享一个图形可视化插图，让用户首先看到他们正在创建的内容，这与传统编码不同，后者完成后端编码然后转换以查看实际结果。您只需拖放元素并为您的应用程序创建无穷无尽的功能。

研究确定，到2027年低代码/无代码开发平台和无代码工具将达到650亿美元以上，2020年将创造超过130亿美元的业务。原因是这些低代码/无代码平台易于使用，当时间就是金钱时，这些平台将节省它们。

低代码与无代码软件开发平台

低代码和无代码框架提供了类似的核心优势。然而，它们的名称显示了这两种应用程序和软件开发策略之间的重要区别。低代码改进期望客户进行一些编码，但远低于传统应用程序改进的预期。熟练的设计师和软件工程师利用低代码平台快速传达应用程序，并将他们的努力从软件编程事业转移到更复杂、更新颖、效果更大、价值更高的工作。

具有一些编程信息的非技术专家同样利用低代码平台工具在软件应用程序内制作应用程序或扩展功能。另一方面，无代码开发针对理解业务需求和规则的具有不同业务能力的非技术客户；但是，他们的编码经验和编程语言能力几乎为零。那些软件开发人员可以利用无代码来有效和立即地构建、测试和传达他们的业务应用程序，只要选择的仪器与这些产品功能和能力一致。无代码软件开发平台和无代码工具提供图形用户干预以在没有编码知识的情况下对其进行操作。

十大最佳低代码/无代码软件开发平台

下面的列表包含市场上使用的前 10 个最佳低代码/无代码软件开发平台和无代码工具，原因如下：

应用大师

帆布

气泡

Zoho Creator

快速基地

微软电源应用

邮件黑猩猩

Hubspot CMS

应用派

视觉兰萨

应用大师

AppMaster 是一个无代码的应用程序，用于通过图形用户干扰技术和拖放方法创建各种应用程序，无论是桌面还是移动软件应用程序。它用于通过后端代码生成自动化业务流程。 AppMaster 是一个无代码的应用程序，用于通过图形用户干扰技术和拖放方法创建各种应用程序，无论是桌面还是移动软件应用程序。它用于通过后端代码生成自动化业务流程。

AppMaster 的独特之处在于您获得的不仅仅是 MVP 解决方案；您将获得与由开发团队开发的完全一样的功能齐全的应用程序。这是通过业务流程编辑器的强大功能实现的。您还可以获得应用程序的源代码以及自动编写的文档。 AppMaster 是您开箱即用的开发团队，24/7 全天候工作，永远不会生病或需要休假。

帆布

Canva 用于图形设计。它有几种类型的图形插图。它是一个免费的在线无代码图形开发工具。它有一个桌面和一个移动应用程序，可用于开发演示文稿、社交媒体帖子、公司徽标、视频、小册子、传单、名片等。

气泡

Bubble 是一种无代码软件开发工具，它使用视觉干扰和编程语言开发应用程序，让没有编码知识的人可以轻松开发基于 Web 和移动应用程序。

Zoho Creator

Zoho Creator 是一个低代码应用程序和软件开发平台，允许软件开发人员和用户开发满足其需求的应用程序，而无需编码知识和经验。

快速基地

Quick Base 是低代码软件开发平台、数据库和应用程序开发工具。它让团队可以在共同的项目上一起工作和运作，并报告自动流程。

微软电源应用

Microsoft Power Apps 由 Microsoft 自己推出，并且与其他应用程序一样，允许用户开发自定义业务应用程序，无论是基于桌面/网站的应用程序还是使用低代码/无代码方法的移动应用程序。

邮件黑猩猩

MailChimp 的营销方法专注于简化的联系人管理系统 (CMS) 和方法、精心构思的营销活动以及使用低代码/无代码开发方法的高级数据分析。

Hubspot CMS

Hubspot 提供基于低代码/无代码平台的免费内容管理系统 (CMS)，可让您通过可视化图形编辑器根据需要为您的品牌创建和启动网站。它还为网站提供了内置的安全性，以保护其免受病毒侵害。

应用派

Appy Pie 是另一个无代码平台，它将确保非开发人员和非 IT 人员也可以在没有专业程序员或开发人员帮助的情况下开发任何类型的网站、移动应用程序和其他软件。

视觉兰萨

Visual LANSA 是一个低代码平台和工具，适合对编程语言知之甚少的人。它允许应用程序的移动应用程序开发、软件开发、部署和创建功能，使企业在网上大放异彩。您可以在 Visual LANSA 上创建混合应用程序。

为什么有无代码平台？

编程和应用程序开发的职业和需求充斥着试图进入竞争激烈的领域的程序员和软件开发人员。尽管如此，他们仍然没有这样的专业知识来满足已经设定好的程序员和软件开发人员的高级需求，有些甚至缺乏有关编程语言的基本细节。但是低代码/无代码开发的好处是，这种小知识和使用低代码平台可以创造出无穷无尽的应用程序的奇迹。

基于在软件和应用程序开发方面的熟练经验，更好的结论是，对于软件开发人员或程序员来说，提供创新、可靠的应用程序和软件非常重要，这些应用程序和软件将满足最终用户的需求并快速执行以在竞争激烈的市场中维持业务。程序员必须在不牺牲任务质量的情况下满足客户对灵活性的需求。

幸运的是，低代码/无代码平台通过无代码解决方案简化了软件开发人员加快软件和应用程序开发的速度，这些解决方案将花费更少的时间和更高的质量。像 AppMaster 这样的无代码平台是创建任何类型的应用程序和寻找编程问题解决方案的完美选择。它们可用于开发更复杂或更精细的应用程序和软件，因此可以在每个项目中依赖它们。

无代码开发的主要动机是自动化。普通软件开发人员变得更加活跃和忙碌，低代码/无代码软件工具的兴起对他们来说是巨大的和更大的凭证，因此员工有明显的可能性使用这些工具来自动化简化日常任务AppMaster 等平台的功能。

无代码和低代码平台将是软件开发的最终命运。未来，民间程序员将使用无代码和低代码平台创建多个应用程序，这些平台将对交互功能的结果提供必要的控制。无代码/低代码开发很有吸引力，因为它使用起来很舒服，并且允许非开发人员立即创建应用程序或工作流。缺乏代码可以使已经拥有编程和开发团队并希望因成本问题而更换它们的程序员和企业受益。

那么低代码/无代码进化会取代传统开发吗？好吧，也许不是；它将自己从传统的开发方式更新为更便捷的无代码和低代码开发方式。

无代码是什么时候流行起来的？

如今，无代码更受欢迎，但并非总是如此！如果我们回顾历史，看看当时低代码和无代码的数字化转型，就会发现它不是现在这样。低代码/无代码是一种基于 Web 或移动应用程序的创建方法，它授权任何人在不编写任何代码的情况下创建应用程序，无论之前的背景或掌握水平如何。因为低代码/无代码平台是应用程序和软件功能的可视化图形说明，程序员和开发人员可以通过它快速更改软件功能和流程。

截止日期到了，暂时不会结束。到 2024 年，这个低代码和无代码市场的价值预计将比现在高出数十亿美元。但是这个令人难以置信的地方背后的历史是什么？在展望未来之前，让我们先来看看低代码和无代码的数字化转型。

80 年代

上世纪 80 年代是数字化转型，这一切都始于一波三折。随着 Microsoft Excel 的出现，这段时间在整个编码历史中非常重要。这是第一个数据工具，最终用户可以在其中放置、操作、更改和修改数据，而无需任何编码。此外，此时的主要发明是可视化编程的出现。

90-00 年代

从 90 年代初开始，WWW - 最终用户可以使用万维网，但要构建该 WWW，仍然需要一种称为 HTML 的编程语言形式的编码语言。随着 90 年代的发展，Geocities 等网站使最终用户能够使用和创建个人网页，例如使用可视化编程的博客和网站。

在 90 年代后期，值得注意的术语“云计算”被注册了商标。这个术语是当今低代码/无代码工具时代的主要组成部分。

00后

低代码/无代码技术从何而来？上世纪 00 年代之后，无代码的数字化转型不断发展壮大，并突破了无代码开发的局限性。 Uncork 开创了一种用于业务的低代码/无代码开发工具。

现在，这些努力和评估增加了，然后像 AppMaster 这样的平台可以在无代码应用程序开发期间轻松执行概念和监控实时进展。任何人都可以使用拖放的方式构建应用程序，将创建具有信念、自由和光速的各种应用程序。

什么是无代码开发以及为什么它很重要？

无代码/低代码编程是一种使用简单机制（如拖放）以及从给定替代方案中进行选择来创建移动应用程序的方法。低代码/无代码平台以图形方式说明，绝对没有编程知识的用户可以构建功能齐全且易于使用的网络/移动应用程序。没有代码，企业可以轻松执行或过渡到优雅的系统。低代码/无代码允许用户生成新的解决方案，以转换业务策略并最大限度地满足客户需求。无代码编程不仅仅是一种媒介，甚至是一种技术；远非如此。

低代码或无代码开发工具的好处

提高生产力 ：低代码/无代码平台允许您在更短的时间内轻松构建更多应用程序。由于您不必编写冗长的代码序列，并且您有更多的可能性来自动化您的策略，因此您甚至可以在数小时内创建移动或 Web 应用程序。

：低代码/无代码平台允许您在更短的时间内轻松构建更多应用程序。由于您不必编写冗长的代码序列，并且您有更多的可能性来自动化您的策略，因此您甚至可以在数小时内创建移动或 Web 应用程序。 降低 成本 ：使用低代码/无代码以更快的速度开发更多应用程序！您可以轻松削减成本以雇用更好的创作者并使用更多的开发工具。这些平台允许您构建在所有平台和移动设备上无缝运行的应用程序。

：使用低代码/无代码以更快的速度开发更多应用程序！您可以轻松削减成本以雇用更好的创作者并使用更多的开发工具。这些平台允许您构建在所有平台和移动设备上无缝运行的应用程序。 企业的技巧 ：无代码/低代码平台使我们能够构建在所有媒体上无缝运行的应用程序。用户可以在全球任何地方、随时随地、全天候有效地访问和使用数据。

：无代码/低代码平台使我们能够构建在所有媒体上无缝运行的应用程序。用户可以在全球任何地方、随时随地、全天候有效地访问和使用数据。 有效管理：政策经常变化，使企业难以遵循这些政策。低代码/无代码平台和无代码工具可以帮助您遵循并遵守这些规则，以保护自己免受威胁。

简而言之

毫无疑问，为什么低代码/无代码平台在当今时代如此受欢迎。开发人员还必须学习并熟悉低代码/无代码平台和工具，因为它们是编程的未来，将对他们的职业生涯有很大帮助。如果您正在经营一家企业，请考虑立即使用一种简单的无代码方法构建您的业务应用程序。 AppMaster 是无代码平台中最好的，它允许您使用可视插图中的拖放方法轻松开发各种桌面和移动应用程序。几乎所有用途的各种应用程序都可以使用 AppMaster 制作。立即注册，开始建立自己的业务！如果您有任何疑问，请随时询问并与 AppMaster 的专家团队联系。