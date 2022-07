Bugün masaüstü ve web uygulamaları arasındaki farklardan bahsedeceğiz. Tamamen tarafsız olabileceğimize söz vermiyoruz, ancak tüm artıları ve eksileri dürüstçe değerlendirmeye çalışacağız.

Bir web uygulaması bir tarayıcı aracılığıyla çalışır, onu bir çalışma zamanı, bir masaüstü uygulaması olarak kullanır - yerel olarak kurulur, başlatılır ve çalıştırılır. Bunları ana özelliklerine göre karşılaştıralım.

Kurulum, güncelleme

Web uygulaması kurulum gerektirmez, tüm güncellemeler sunucuda gerçekleşir, kullanıcılara hemen teslim edilir - sadece sayfayı yeniden yüklemeniz veya çıkmanız ve ardından hesabınıza tekrar giriş yapmanız yeterlidir. Ancak bazen çalışması için ek kitaplıklar kurmanız veya güvenli ağ protokolleri kullanmanız gerekir.

Masaüstü uygulamasının bir bilgisayara veya mobil cihaza yüklenmesi gerekir, her yeni sürüm çıktığında güncellenir. Çoğu zaman süreç otomatikleştirilmiş olsa da, yine de kullanıcıların zamanını ve cihaz kaynaklarını alır. Ek olarak, her bilgisayarda, akıllı telefonda ve tablette sürümleri izlemeniz gerekecektir.

Yayınla/dağıt

Web uygulaması bir yerel veya bulut sunucusunda yayınlanır ve güncelleme işlemi orada gerçekleşir. Bu durumda, çözüm oldukça basit olsa bile, sunucuya her durumda ihtiyaç vardır. Sonuçta, kullanıcıların tarayıcı üzerinden çalışacağı ön uca ek olarak, arka ucu bir yerde barındırmanız gerekir.

Masaüstü uygulamasının her cihaza manuel olarak yüklenmesi gerekecektir. Birçok işi olan bir şirkette bu uzun zaman alabilir. İyi haber şu ki, bir istemci-sunucu çözümünden bahsetmiyorsak, bir sunucu seçmenize veya yayınlayacak kaynakları aramanıza gerek yok.

Güvenilirlik

Bir web uygulamasının çalışması, yalnızca ne kadar yetkin geliştirildiğine ve kullanıcı cihazının özelliklerine değil, aynı zamanda İnternet bağlantısının hızına ve uzak sunucunun performansına da bağlıdır.

Masaüstü uygulaması bağımsız olarak çalışır, bu nedenle ana şey, kodun kalitesi ve bu kodun yürütüldüğü donanımın kararlılığıdır. Ancak sunucu ile iletişim gerekliyse, "rakip" ile aynı sorunlar ortaya çıkar.

kullanılabilirlik

Web uygulamasına dünyanın her yerinden, herhangi bir cihazdan erişilebilir ve kullanıcı dosyaları her zaman elinizin altındadır. Ancak yalnızca bir İnternet bağlantısı varsa veya çevrimdışı çalışma ve veri indirme ve yükleme yeteneği uygulanır.

Masaüstü uygulaması her zaman kullanılabilir - ancak yalnızca yüklü olduğu cihazdan. Farklı cihazlardan çalışmak için, her birine yüklemeniz ve ayrıca dosyalara her zaman erişebilmeniz için nerede saklanacağını bulmanız gerekir.

Çapraz platform

Web uygulaması herhangi bir cihazda eşit derecede iyi çalışır, sabit bir bilgisayar, dizüstü bilgisayar, tablet veya akıllı telefon olabilir - sonuçta, pratik olarak donanıma veya işletim sistemine bağlı değildir. Ana şey doğru tarayıcıdır. Çoğu web istemcisi için genellikle Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple's Safari veya bir Windows tarayıcısı (Microsoft Edge / Internet Explorer) çalışacaktır.

Masaüstü uygulaması işletim sistemine, işlemciye, video kartına ve diğer birkaç parametreye bağlıdır. Her ortamın nüanslarını hesaba katmanız (hataları "yakalarken" dahil), olası seçenekleri hesaba katarak kod yazmanız, farklı işletim sistemleri için sürümler için bireysel geliştiriciler ve hatta tüm ekipleri kiralamanız gerekir.

İşlevsellik, performans

Web uygulaması tamamen tarayıcıya ve teknolojisine bağlıdır. Bu nedenle, örneğin - cihazınızın donanımına erişimde birkaç kısıtlama vardır. Bunu ve diğer bazı kısıtlamaları aşmak mümkün değil (en azından şimdi). Ancak “yeniden yazılamaz, üzerine inşa edilebilir veya genişletilebilir” ilkesine göre birkaç görev çözülebilir. Belge, resim, ses, video, 3D grafik editörleri; proje yönetim sistemleri; dosya depolama; kodsuz kurucular - tarayıcılarda başarıyla çalışır. Hızlı hizmet entegrasyon araçları ve ön uç kitaplıklar, mevcut yetenekleri daha da genişletir.

Masaüstü uygulaması , herhangi bir işlevi uygulamanıza izin verir - bu konuda web'i aşar. Her durumda, henüz kimse Photoshop veya Sony Vegas'ın tam teşekküllü bir çevrimiçi analogunu geliştirmedi. Sistem yardımcı programları, masaüstü geliştirme alanıdır. Arka planda uzun süre çalışması gereken programların yanı sıra - örneğin sohbetler veya torrent istemcileri - onlarla bir tarayıcı aracılığıyla çalışmak uygun olmayacaktır. Ayrıca, bu tür yazılımlar, standart olmayan arayüzlere veya işlevlere sahip belirli projeler için daha sık kullanılır. Bu nedenle, web geliştirme henüz masaüstü programcıları için herhangi bir tehlike arz etmiyor - bu teknolojiler sadece farklı görevler için paralel olarak gelişecek.

İşin hızına gelince, her şey göründüğü kadar net değil. Tarayıcı istemcisi sunucuyla sürekli veri alışverişinde bulunsa da, performans büyük ölçüde ne kadar yetkin tasarlandığına, kodun "saflığına", ekipmanın yeteneklerine ve iletişim kanalının kararlılığına bağlı olacaktır. Test sırasında bariz olan performans farkı, genellikle kullanıcılar tarafından görülmez.

Güvenlik

Modern protokoller ve güvenlik araçları kullanılarak geliştirilen web uygulaması , verilerin güvenliğini tam olarak sağlayabilir. Ancak geliştiriciler bazı noktaları etkileyemezler: tarayıcı, bulut sunucusu, iletişim kanalı - ek doğrulama araçları nedeniyle güvenlik düzeyini artırabilirler, ancak güvenlik açıkları nedeniyle de azaltabilirler. Kullanıcılar için kesin bir artı: Bu tür yazılımların kontrol edilmesi daha kolaydır. Ortamın sınırlamaları, gizlice dosyalara erişme veya bir işlem başlatma olasılığını azaltır.

Masaüstü uygulaması daha esnek bir şekilde yapılandırılabilir, bu da teorik olarak tüm potansiyel güvenlik açıklarının geliştirme sırasında öngörülebileceği anlamına gelir. Pratikte, pek olası değildir. Ancak yine de tamamen güvenli hale getirebilirsiniz. Ancak yalnızca kurulu olduğu cihaz, güvenli bir yerel ağa bile hiçbir yere bağlanmayacaksa. Aksi takdirde, yine de bir risk olacaktır.

Neyin daha güvenli olduğunu söylemek zor (imkansız değilse de). Bu, başta insan faktörü olmak üzere birçok faktörden etkilenir. Ancak tüm güvenlik önlemlerinin anlamı gerçekten de insan faktöründen korunmada yatmaktadır.

Masaüstü yazılımına olan güven daha yüksektir. Bazı kuruluşlar tarayıcılarla temelde aynı fikirde değil ve birçok kullanıcı hala tarayıcılara karşı temkinli. Ancak durum değişiyor - teknolojilerin gelişmesiyle birlikte insanların onlara olan sadakati artıyor.

Bulgularımız

Tarayıcı geliştirme olanakları muazzamdır ve potansiyeli tam olarak ortaya çıkmaktan uzaktır. Teknoloji ilerliyor, BT pazarı büyüyor, giderek daha fazla uygulama sunuyor - diğer her şey eşit olduğunda, kullanıcılar web'i sadece daha uygun olduğu için seçecekler. Kurumsal müşteriler için çözümlerden bahsedersek, tarayıcı uygulamalarının yeri doldurulamaz. Esnektirler, çok yönlüdürler, ortamın ön hazırlığını gerektirmezler ve şirket finansmanından, donanım kaynaklarından ve çalışan zamanından tasarruf sağlarlar.

alternatif görüş

Ama farklı bir görüş düşünün. Bazı geliştiriciler, beklentilerin bulutsuz olmaktan uzak olduğuna inanıyor. Tarayıcı işletim teknolojileri çok kusurlu, çok fazla düşük kaliteli yazılım zaten "kodlanmış". Bu nedenle, tarayıcı çözümlerinin kullanıcıları, masaüstü çözümlerine geri dönecektir. Bu eğilim, tarayıcı geliştiricileri Java Script'i büyük miktarlarda kullandığı sürece devam edecektir. Ancak gerçek bir alternatif ortaya çıktığında gelecek için tahminlerde bulunmak mümkün olacaktır.

Web uygulamaları, hem iş hem de sıradan kullanıcılar için birçok sorunu çözmek için zaten uygundur. Kendinizinkini geliştirmeye karar verirseniz, kodsuz AppMaster.io platformunu kullanın.

Hazır kod blokları ve bunlarla çalışmak için görsel araçlar, bir web uygulaması ve arka ucunu klasik programlama yöntemlerinden çok daha kolay ve hızlı oluşturmanıza yardımcı olacaktır!