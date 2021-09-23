今天我们将讨论桌面应用程序和 Web 应用程序之间的区别。我们不保证我们可以完全公正，但我们会努力诚实地考虑所有的利弊。

Web 应用程序通过浏览器工作，将其用作运行时、桌面应用程序- 在本地安装、启动和运行。让我们根据它们的主要特征来比较它们。

安装、更新

Web 应用程序不需要安装，所有更新都在服务器上进行，会立即交付给用户 - 您只需要重新加载页面或退出，然后重新登录到您的帐户。但有时要使其工作，您需要安装额外的库或使用安全网络协议。

桌面应用程序需要安装在计算机或移动设备上，每次发布新版本时都会更新。尽管大多数情况下该过程是自动化的，但它仍然需要用户的时间和设备资源。此外，您必须在每台计算机、智能手机和平板电脑上跟踪版本。

发布/部署

Web 应用程序发布在本地或云服务器上，更新过程在那里进行。在这种情况下，无论如何都需要服务器，即使解决方案非常简单。毕竟，除了用户将通过浏览器工作的前端之外，您还需要在某处托管后端。

桌面应用程序必须手动安装在每台设备上。在一个有很多工作岗位的公司中，这可能需要很长时间。好消息是，如果我们不讨论客户端-服务器解决方案，您就不必选择服务器或搜索要发布的资源。

可靠性

Web 应用程序的运行不仅取决于它的开发能力和用户设备的特性，还取决于 Internet 连接的速度和远程服务器的性能。

桌面应用程序自主运行，因此主要的是代码的质量和执行此代码的硬件的稳定性。但是如果需要与服务器通信，那么就会出现与“竞争对手”相同的问题。

可用性

Web 应用程序可从世界任何地方、任何设备访问，并且用户文件始终在手边。但只有在有 Internet 连接或离线工作以及下载和上传数据的能力的情况下才能实现。

桌面应用程序始终可用 - 但仅限于安装它的设备。要在不同的设备上工作，您必须在每个设备上安装它，还要弄清楚文件的存储位置，以便您始终可以访问它们。

跨平台

Web 应用程序在任何设备上都可以很好地运行，它可以是固定式计算机、笔记本电脑、平板电脑或智能手机——毕竟，它实际上不依赖于硬件或操作系统。最重要的是正确的浏览器。通常，Google Chrome、Mozilla Firefox、Apple 的 Safari 或 Windows 浏览器（Microsoft Edge / Internet Explorer）适用于大多数 Web 客户端。

桌面应用程序取决于操作系统、处理器、显卡和其他几个参数。您必须考虑每个环境的细微差别（包括“捕获”错误时），考虑可能的选项编写代码，为不同操作系统的版本雇用个人开发人员甚至整个团队。

功能、性能

Web 应用程序完全依赖于浏览器及其技术。因此，有一些限制，例如 - 在访问您设备的硬件方面。绕过这个和其他一些限制是不可能的（至少现在是这样）。但是有几个任务可以根据“不能重写，可以建立或扩展”的原则来解决。文档、图像、音频、视频、3D 图形的编辑器；项目管理系统；文件存储；无代码构造函数 - 在浏览器中成功运行。快速服务集成工具和前端库进一步扩展了现有功能。

桌面应用程序允许您实现任何功能 - 在这方面，它超越了网络。无论如何，还没有人开发出 Photoshop 或 Sony Vegas 的成熟在线模拟软件。系统实用程序是桌面开发的领域。除了需要在后台运行很长时间的程序（例如聊天或 Torrent 客户端）之外，通过浏览器使用它们也很不方便。此外，此类软件更常用于特定项目，具有非标准的接口或功能。因此，Web 开发还没有给桌面程序员带来任何危险——这些技术将并行开发，只是针对不同的任务。

至于工作速度，一切都不像看起来那么清楚。虽然浏览器客户端不断地与服务器交换数据，但性能在很大程度上取决于它的设计能力、代码的“纯度”、设备的能力以及通信通道的稳定性。性能差异在测试过程中很明显，但用户通常看不到。

安全

使用现代协议和安全工具开发的Web 应用程序可以充分保证数据的安全。但是，开发人员无法影响以下几点：浏览器、云服务器、通信渠道——他们可以通过额外的验证手段来提高安全级别，但也会因为他们的漏洞而降低安全级别。对用户来说绝对是一个优势：这样的软件更容易控制。环境的限制使其不太可能秘密访问文件或启动进程。

桌面应用程序的可配置性更灵活，这意味着理论上所有潜在的漏洞都可以在其开发过程中预见。在实践中，这是不可能的。但是，您仍然可以使其完全安全。但前提是安装它的设备无法连接到任何地方，甚至无法连接到安全的本地网络。否则，仍然会有风险。

很难（如果不是不可能的话）说什么更安全。这受到许多因素的影响，主要是人为因素。但所有安全措施的意义确实在于保护免受人为因素的影响。

对桌面软件的信任度更高。一些组织从根本上不同意浏览器，许多用户仍然对它们保持警惕。然而，情况正在发生变化——随着技术的发展，人们对它们的忠诚度越来越高。

我们的发现

浏览器开发的可能性是巨大的，其潜力还远未完全发挥。技术在进步，IT 市场在增长，提供越来越多的应用程序——在其他条件相同的情况下，用户会选择网络只是因为它更方便。如果我们谈论企业客户的解决方案，那么浏览器应用程序是不可替代的。它们灵活、通用，不需要预先准备环境，节省公司财务、硬件资源和员工时间。

另类意见

但请考虑不同的意见。一些开发商认为，前景远非万里无云。浏览器操作技术太不完善，太多低质量的软件已经被“编码”了。因此，浏览器解决方案的用户将退回到桌面解决方案。只要浏览器开发人员大量使用 Java Script，这种趋势就会持续下去。只有当真正的替代方案出现时，才有可能对未来做出预测。

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