Oggi parleremo delle differenze tra applicazioni desktop e web. Non promettiamo di essere completamente imparziali, ma cercheremo di considerare onestamente tutti i pro e i contro.

Un'applicazione web funziona attraverso un browser, utilizzandolo come runtime, mentre un'applicazione desktop viene installata, lanciata ed eseguita localmente. Confrontiamole in base alle loro caratteristiche principali.

Installazione, aggiornamento

L'applicazione web non richiede l'installazione, tutti gli aggiornamenti avvengono sul server e vengono consegnati agli utenti immediatamente: è sufficiente ricaricare la pagina o uscire, per poi accedere nuovamente al proprio account. A volte, però, per funzionare è necessario installare librerie aggiuntive o utilizzare protocolli di rete sicuri.

L'applicazione desktop deve essere installata su un computer o su un dispositivo mobile e aggiornata ogni volta che viene rilasciata una nuova versione. Anche se nella maggior parte dei casi il processo è automatizzato, richiede comunque tempo e risorse per gli utenti. Inoltre, dovrete tenere traccia delle versioni su ogni computer, smartphone e tablet.

Pubblicazione/deploy

L'applicazione web viene pubblicata su un server locale o cloud e il processo di aggiornamento avviene lì. In questo caso, il server è necessario in ogni caso, anche se la soluzione è piuttosto semplice. Dopo tutto, oltre al frontend, con cui gli utenti lavoreranno attraverso il browser, è necessario ospitare il backend da qualche parte.

L'applicazione desktop dovrà essere installata manualmente su ogni dispositivo. In un'azienda con molti lavori, questa operazione può richiedere molto tempo. La buona notizia è che non è necessario scegliere un server o cercare risorse da pubblicare se non si tratta di una soluzione client-server.

Affidabilità

Il funzionamento di un'applicazione web dipende non solo dalla competenza con cui è stata sviluppata e dalle caratteristiche del dispositivo dell'utente, ma anche dalla velocità della connessione a Internet e dalle prestazioni del server remoto.

L'applicazione desktop funziona in modo autonomo, quindi l'aspetto principale è la qualità del codice e la stabilità dell'hardware su cui viene eseguito. Ma se è necessaria la comunicazione con il server, si presentano gli stessi problemi del "concorrente".

Disponibilità

L'applicazione web è accessibile da qualsiasi parte del mondo, da qualsiasi dispositivo, e i file degli utenti sono sempre a portata di mano. Ma solo se c'è una connessione a Internet o se è stata implementata la possibilità di lavorare offline e di scaricare e caricare dati.

L'applicazione desktop è sempre disponibile, ma solo dal dispositivo su cui è installata. Per lavorare da dispositivi diversi, dovrete installarla su ciascuno di essi, e anche capire dove memorizzare i file in modo da averne sempre accesso.

Multipiattaforma

L'applicazione web funzionerà ugualmente bene su qualsiasi dispositivo, che sia un computer fisso, un portatile, un tablet o uno smartphone: in pratica non dipende dall'hardware o dal sistema operativo. La cosa principale è il browser giusto. In genere Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari di Apple o un browser Windows (Microsoft Edge / Internet Explorer) funzionano per la maggior parte dei client web.

L'applicazione desktop dipende dal sistema operativo, dal processore, dalla scheda video e da molti altri parametri. È necessario tenere conto delle sfumature di ogni ambiente (anche quando si "catturano" gli errori), scrivere il codice tenendo conto delle possibili opzioni, assumere singoli sviluppatori o addirittura interi team per le versioni per i diversi sistemi operativi.

Funzionalità e prestazioni

L'applicazione web dipende completamente dal browser e dalla sua tecnologia. Pertanto, ci sono diverse restrizioni, ad esempio nell'accesso all'hardware del dispositivo. È impossibile aggirare questa e altre restrizioni (almeno ora). Ma diversi compiti possono essere risolti secondo il principio "ciò che non può essere riscritto, può essere costruito o ampliato". Editori di documenti, immagini, audio, video, grafica 3D; sistemi di gestione dei progetti; archiviazione di file; costruttori no-code - funzionano con successo nei browser. Gli strumenti di integrazione rapida dei servizi e le librerie front-end ampliano ulteriormente le capacità esistenti.

L'applicazione desktop consente di implementare qualsiasi funzione e in questo supera il web. In ogni caso, nessuno ha ancora sviluppato un analogo online completo di Photoshop o Sony Vegas. Le utility di sistema sono il regno dello sviluppo desktop. Così come i programmi che devono lavorare in background per molto tempo - ad esempio, le chat o i client torrent - sarà semplicemente scomodo lavorare con loro attraverso un browser. Inoltre, questi software sono più spesso utilizzati per progetti specifici, con interfacce o funzioni non standard. Pertanto, lo sviluppo web non rappresenta ancora un pericolo per i programmatori desktop: queste tecnologie si svilupperanno in parallelo, solo per compiti diversi.

Per quanto riguarda la velocità del lavoro, non è tutto così chiaro come potrebbe sembrare. Anche se il client del browser scambia costantemente dati con il server, le prestazioni dipendono in larga misura dalla competenza della progettazione, dalla "purezza" del codice, dalle capacità delle apparecchiature e dalla stabilità del canale di comunicazione. La differenza di prestazioni, evidente durante i test, è spesso invisibile agli utenti.

La sicurezza

L'applicazione web sviluppata utilizzando protocolli e strumenti di sicurezza moderni può garantire pienamente la sicurezza dei dati. Tuttavia, gli sviluppatori non possono influenzare alcuni punti: browser, server cloud, canale di comunicazione - possono aumentare il livello di sicurezza grazie a mezzi di verifica aggiuntivi, ma anche ridurlo a causa delle loro vulnerabilità. Un vantaggio per gli utenti: questo software è più facile da controllare. Le limitazioni dell'ambiente rendono meno probabile l'accesso segreto ai file o l'avvio di un processo.

L'applicazione desktop è configurabile in modo più flessibile, il che significa che teoricamente tutte le potenziali vulnerabilità possono essere previste durante il suo sviluppo. In pratica, è improbabile. Tuttavia, è possibile renderla completamente sicura. Ma solo se il dispositivo su cui è installato non si connetterà da nessuna parte, nemmeno a una rete locale sicura. In caso contrario, ci sarà comunque un rischio.

È difficile (se non impossibile) stabilire cosa sia più sicuro. Questo è influenzato da molti fattori, primo fra tutti il fattore umano. Ma il significato di tutte le misure di sicurezza risiede proprio nella protezione dal fattore umano.

La fiducia nel software desktop è maggiore. Alcune organizzazioni sono fondamentalmente in disaccordo con i browser e molti utenti sono ancora diffidenti nei loro confronti. Tuttavia, la situazione sta cambiando: con lo sviluppo delle tecnologie, la fedeltà delle persone nei loro confronti aumenta.

Le nostre scoperte

Le possibilità di sviluppo dei browser sono enormi e il loro potenziale è ben lungi dall'essere completamente svelato. La tecnologia avanza, il mercato IT cresce e offre sempre più applicazioni: a parità di condizioni, gli utenti sceglieranno il web semplicemente perché è più conveniente. Se parliamo di soluzioni per le aziende, le applicazioni per browser sono insostituibili. Sono flessibili, versatili, non richiedono una preparazione preliminare dell'ambiente e fanno risparmiare le finanze dell'azienda, le risorse hardware e il tempo dei dipendenti.

Opinione alternativa

Ma consideriamo un'opinione diversa. Alcuni sviluppatori ritengono che le prospettive siano tutt'altro che prive di ombre. Le tecnologie operative dei browser sono troppo imperfette, troppo software di bassa qualità è già stato "codificato". Di conseguenza, gli utenti di soluzioni per browser torneranno alle soluzioni desktop. Questa tendenza continuerà finché gli sviluppatori di browser utilizzeranno Java Script in grandi quantità. Solo quando apparirà una vera alternativa sarà possibile fare previsioni per il futuro.

Le applicazioni Web sono già adatte a risolvere molti problemi, sia per le aziende che per gli utenti comuni.

