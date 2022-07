Aujourd'hui, nous allons parler des différences entre les applications de bureau et les applications Web. Nous ne promettons pas que nous pouvons être complètement impartiaux, mais nous essaierons de considérer honnêtement tous les avantages et inconvénients.

Une application Web fonctionne via un navigateur, l'utilisant comme un environnement d'exécution, une application de bureau - est installée, lancée et exécutée localement. Comparons-les selon leurs principales caractéristiques.

Installation, mise à jour

L' application Web ne nécessite pas d'installation, toutes les mises à jour ont lieu sur le serveur, sont livrées immédiatement aux utilisateurs - il vous suffit de recharger la page ou de quitter, puis de vous reconnecter à votre compte. Mais parfois, pour que cela fonctionne, vous devez installer des bibliothèques supplémentaires ou utiliser des protocoles réseau sécurisés.

L' application de bureau doit être installée sur un ordinateur ou un appareil mobile, mise à jour chaque fois qu'une nouvelle version est publiée. Même si le plus souvent le processus est automatisé, il prend tout de même du temps et des ressources de l'appareil aux utilisateurs. De plus, vous devrez suivre les versions sur chaque ordinateur, smartphone et tablette.

Publier/déployer

L' application Web est publiée sur un serveur local ou cloud, et le processus de mise à jour s'y déroule. Dans ce cas, le serveur est nécessaire dans tous les cas, même si la solution est assez simple. Après tout, en plus du frontend, avec lequel les utilisateurs travailleront via le navigateur, vous devez héberger le backend quelque part.

L' application de bureau devra être installée manuellement sur chaque appareil. Dans une entreprise avec de nombreux emplois, cela peut prendre beaucoup de temps. La bonne nouvelle est que vous n'avez pas à choisir un serveur ou à rechercher des ressources à publier si nous ne parlons pas d'une solution client-serveur.

Fiabilité

Le fonctionnement d'une application Web dépend non seulement de la compétence avec laquelle elle est développée et des caractéristiques de l'appareil utilisateur, mais également de la vitesse de la connexion Internet et des performances du serveur distant.

L' application de bureau fonctionne de manière autonome, l'essentiel est donc la qualité du code et la stabilité du matériel sur lequel ce code est exécuté. Mais si la communication avec le serveur est nécessaire, les mêmes problèmes se posent que le "concurrent".

Disponibilité

L' application Web est accessible de n'importe où dans le monde, depuis n'importe quel appareil, et les fichiers des utilisateurs sont toujours à portée de main. Mais seulement s'il existe une connexion Internet ou la possibilité de travailler hors ligne et de télécharger et télécharger des données est mise en œuvre.

L' application de bureau est toujours disponible - mais uniquement à partir de l'appareil sur lequel elle est installée. Pour travailler à partir de différents appareils, vous devrez l'installer sur chacun d'eux, et également déterminer où stocker les fichiers afin que vous y ayez toujours accès.

Multiplateforme

L' application Web fonctionnera aussi bien sur n'importe quel appareil, il peut s'agir d'un ordinateur fixe, d'un ordinateur portable, d'une tablette ou d'un smartphone - après tout, cela ne dépend pratiquement pas du matériel ou du système d'exploitation. L'essentiel est le bon navigateur. Généralement, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari d'Apple ou un navigateur Windows (Microsoft Edge / Internet Explorer) fonctionneront pour la plupart des clients Web.

L' application de bureau dépend du système d'exploitation, du processeur, de la carte vidéo et de plusieurs autres paramètres. Vous devez prendre en compte les nuances de chaque environnement (y compris lors de la « recherche » d'erreurs), écrire du code en tenant compte des options possibles, embaucher des développeurs individuels ou même des équipes entières pour des versions pour différents systèmes d'exploitation.

Fonctionnalité, performances

L' application Web est entièrement dépendante du navigateur et de sa technologie. Par conséquent, il existe plusieurs restrictions, par exemple - dans l'accès au matériel de votre appareil. Il est impossible de contourner cela et certaines autres restrictions (au moins maintenant). Mais plusieurs tâches peuvent être résolues selon le principe "ce qui ne peut pas être réécrit, peut être construit ou développé". Editeurs de documents, images, audio, vidéo, graphiques 3D ; systèmes de gestion de projet; stockage de fichiers; constructeurs sans code - fonctionnent avec succès dans les navigateurs. Les outils d'intégration rapide de services et les bibliothèques frontales étendent davantage les capacités existantes.

L' application de bureau vous permet de mettre en œuvre n'importe quelle fonction - en cela, elle surpasse le Web. En tout cas, personne n'a encore développé d'analogue en ligne à part entière de Photoshop ou de Sony Vegas. Les utilitaires système sont le domaine du développement de bureau. En plus des programmes qui doivent fonctionner en arrière-plan pendant une longue période - par exemple, les chats ou les clients torrent - il sera tout simplement gênant de travailler avec eux via un navigateur. De plus, ces logiciels sont plus souvent utilisés pour des projets spécifiques, avec des interfaces ou des fonctions non standard. Par conséquent, le développement Web ne présente pas encore de danger pour les programmeurs de bureau - ces technologies se développeront en parallèle, uniquement pour différentes tâches.

Quant à la vitesse de travail, tout n'est pas aussi clair qu'il y paraît. Bien que le client du navigateur échange constamment des données avec le serveur, les performances dépendront largement de la compétence de sa conception, de la « pureté » du code, des capacités de l'équipement et de la stabilité du canal de communication. La différence de performances, évidente lors des tests, est souvent invisible pour les utilisateurs.

Sécurité

L' application Web développée à l'aide de protocoles et d'outils de sécurité modernes peut pleinement garantir la sécurité des données. Cependant, les développeurs ne peuvent pas influencer certains points : navigateur, serveur cloud, canal de communication - ils peuvent augmenter le niveau de sécurité grâce à des moyens de vérification supplémentaires, mais aussi le réduire en raison de leurs vulnérabilités. Un plus indéniable pour les utilisateurs : un tel logiciel est plus facile à contrôler. Les limitations de l'environnement rendent moins probable qu'il accède secrètement aux fichiers ou lance un processus.

L' application de bureau est configurable de manière plus flexible, ce qui signifie que théoriquement toutes les vulnérabilités potentielles peuvent être prévues lors de son développement. En pratique, c'est peu probable. Cependant, vous pouvez toujours le rendre complètement sûr. Mais seulement si l'appareil sur lequel il est installé ne se connectera nulle part, même à un réseau local sécurisé. Sinon, il y aura toujours un risque.

Il est difficile (voire impossible) de dire ce qui est plus sûr. Ceci est influencé par de nombreux facteurs, principalement le facteur humain. Mais le sens de toutes les mesures de sécurité réside bien dans la protection contre le facteur humain.

La confiance dans les logiciels de bureau est plus élevée. Certaines organisations sont fondamentalement en désaccord avec les navigateurs, et de nombreux utilisateurs s'en méfient encore. Cependant, la situation est en train de changer - avec le développement des technologies, la fidélité des gens à leur égard augmente.

Nos découvertes

Les possibilités de développement de navigateurs sont énormes, et son potentiel est loin d'être pleinement révélé. La technologie avance, le marché de l'informatique se développe, offrant de plus en plus d'applications - toutes choses étant égales par ailleurs, les utilisateurs choisiront le web simplement parce qu'il est plus pratique. Si nous parlons de solutions pour les entreprises clientes, les applications de navigateur sont irremplaçables. Ils sont flexibles, polyvalents, ne nécessitent pas de préparation préalable de l'environnement et économisent les finances de l'entreprise, les ressources matérielles et le temps des employés.

Opinion alternative

Mais considérez une opinion différente. Certains développeurs pensent que les perspectives sont loin d'être sans nuage. Les technologies d'exploitation des navigateurs sont trop imparfaites, trop de logiciels de mauvaise qualité ont déjà été "codés". Par conséquent, les utilisateurs de solutions de navigateur se rabattront sur les solutions de bureau. Cette tendance se poursuivra tant que les développeurs de navigateurs utiliseront Java Script en grande quantité. Ce n'est que lorsqu'une véritable alternative apparaîtra qu'il sera possible de faire des prédictions pour l'avenir.

Les applications Web sont déjà adaptées pour résoudre de nombreux problèmes - pour les utilisateurs professionnels et ordinaires. Si vous décidez de développer le vôtre, utilisez la plate-forme sans code AppMaster.io .

Des blocs de code prêts à l'emploi et des outils visuels pour travailler avec eux vous aideront à créer une application Web et son back-end beaucoup plus facilement et plus rapidement que les méthodes de programmation classiques !