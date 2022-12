Vandaag bespreken we de verschillen tussen desktop- en webapplicaties. We beloven niet dat we volledig onbevooroordeeld kunnen zijn, maar we zullen proberen alle voor- en nadelen eerlijk te overwegen.

Een webapplicatie werkt via een browser en gebruikt die als runtime, een desktopapplicatie - wordt geïnstalleerd, gestart en lokaal uitgevoerd. Laten we ze vergelijken op basis van hun belangrijkste kenmerken.

De webapplicatie vereist geen installatie, alle updates vinden plaats op de server, worden onmiddellijk aan de gebruikers geleverd - u hoeft alleen de pagina opnieuw te laden of af te sluiten, en vervolgens weer in te loggen op uw account. Maar om het te laten werken, moet u soms extra bibliotheken installeren of beveiligde netwerkprotocollen gebruiken.

De desktopapplicatie moet worden geïnstalleerd op een computer of een mobiel apparaat, en telkens als er een nieuwe versie uitkomt, worden bijgewerkt. Ook al is dit proces meestal geautomatiseerd, het kost de gebruikers toch tijd en apparaatbronnen. Bovendien moet u versies bijhouden op elke computer, smartphone en tablet.

Publiceren/deployeren

De webapplicatie wordt gepubliceerd op een lokale of cloud server, en het update proces vindt daar plaats. In dit geval is de server hoe dan ook nodig, ook al is de oplossing vrij eenvoudig. Immers, naast de frontend, waarmee gebruikers via de browser zullen werken, moet ook de backend ergens gehost worden.

De desktopapplicatie zal handmatig op elk apparaat geïnstalleerd moeten worden. In een bedrijf met veel banen kan dat veel tijd kosten. Het goede nieuws is dat u geen server hoeft te kiezen of bronnen hoeft te zoeken om te publiceren als het niet om een client-server oplossing gaat.

Betrouwbaarheid

De werking van een webtoepassing hangt niet alleen af van de deskundigheid waarmee ze is ontwikkeld en de kenmerken van het apparaat van de gebruiker, maar ook van de snelheid van de internetverbinding en de prestaties van de externe server.

De desktopapplicatie werkt autonoom, dus het belangrijkste is de kwaliteit van de code en de stabiliteit van de hardware waarop deze code wordt uitgevoerd. Maar als communicatie met de server nodig is, doen zich dezelfde problemen voor als bij de "concurrent".

Beschikbaarheid

De webapplicatie is overal ter wereld toegankelijk, vanaf elk apparaat, en de bestanden van de gebruiker zijn altijd bij de hand. Maar alleen als er een internetverbinding is of als de mogelijkheid om offline te werken en gegevens te downloaden en te uploaden is geïmplementeerd.

De desktopapplicatie is altijd beschikbaar - maar alleen vanaf het apparaat waarop deze is geïnstalleerd. Om vanaf verschillende apparaten te werken, moet u het op elk apparaat installeren, en ook uitzoeken waar u de bestanden opslaat, zodat u er altijd bij kunt.

Platformoverschrijdend

De webapplicatie werkt even goed op elk apparaat, het kan een vaste computer, laptop, tablet of smartphone zijn - ze is immers praktisch niet afhankelijk van hardware of besturingssysteem. Het belangrijkste is de juiste browser. Meestal werken Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple's Safari, of een Windows browser (Microsoft Edge / Internet Explorer) voor de meeste webclients.

De desktopapplicatie is afhankelijk van het besturingssysteem, de processor, de videokaart en diverse andere parameters. U moet rekening houden met de nuances van elke omgeving (ook bij het "vangen" van fouten), code schrijven die rekening houdt met mogelijke opties, individuele ontwikkelaars of zelfs hele teams inhuren voor versies voor verschillende OS.

Functionaliteit, prestaties

De webapplicatie is volledig afhankelijk van de browser en zijn technologie. Daarom zijn er verschillende beperkingen, bijvoorbeeld - in de toegang tot de hardware van uw apparaat. Het is onmogelijk om deze en enkele andere beperkingen te omzeilen (althans nu). Maar verschillende taken kunnen worden opgelost volgens het principe "wat niet kan worden herschreven, kan worden opgebouwd of uitgebreid". Editors van documenten, afbeeldingen, audio, video, 3D-graphics; projectbeheersystemen; bestandsopslag; no-code constructors - werken met succes in browsers. Tools voor snelle service-integratie en front-end bibliotheken breiden de bestaande mogelijkheden verder uit.

Met de desktopapplicatie kan elke functie worden geïmplementeerd - hierin overtreft zij het web. In ieder geval heeft nog niemand een volwaardige online analoog van Photoshop of Sony Vegas ontwikkeld. Systeemhulpprogramma's zijn het domein van de desktopontwikkeling. Evenals programma's die lange tijd op de achtergrond moeten werken - bijvoorbeeld chats of torrent clients - is het gewoon onhandig om daarmee via een browser te werken. Ook wordt dergelijke software vaker gebruikt voor specifieke projecten, met niet-standaard interfaces of functies. Daarom vormt webontwikkeling nog geen gevaar voor desktop-programmeurs - deze technologieën zullen zich parallel ontwikkelen, alleen voor verschillende taken.

Wat de snelheid van werken betreft, is alles niet zo duidelijk als het lijkt. Hoewel de browser-client voortdurend gegevens uitwisselt met de server, zullen de prestaties grotendeels afhangen van het ontwerp, de "zuiverheid" van de code, de mogelijkheden van de apparatuur en de stabiliteit van het communicatiekanaal. Het verschil in prestaties, dat duidelijk is tijdens het testen, is vaak onzichtbaar voor de gebruikers.

Beveiliging

De webapplicatie die met moderne protocollen en beveiligingshulpmiddelen is ontwikkeld, kan de veiligheid van gegevens volledig garanderen. Ontwikkelaars kunnen echter op sommige punten geen invloed uitoefenen: browser, cloudserver, communicatiekanaal - zij kunnen het beveiligingsniveau verhogen door extra controlemiddelen, maar ook verlagen door hun kwetsbaarheden. Een duidelijk pluspunt voor gebruikers: dergelijke software is gemakkelijker te controleren. De beperkingen van de omgeving maken het minder waarschijnlijk dat het stiekem toegang krijgt tot bestanden of een proces start.

De desktopapplicatie is flexibeler te configureren, waardoor theoretisch alle potentiële kwetsbaarheden tijdens de ontwikkeling ervan kunnen worden voorzien. In de praktijk is dat onwaarschijnlijk. U kunt het echter nog steeds volledig veilig maken. Maar alleen als het apparaat waarop het wordt geïnstalleerd nergens verbinding maakt, zelfs niet met een beveiligd lokaal netwerk. Anders blijft er een risico.

Het is moeilijk (zo niet onmogelijk) om te zeggen wat veiliger is. Dit wordt beïnvloed door vele factoren, in de eerste plaats de menselijke factor. Maar de zin van alle veiligheidsmaatregelen ligt inderdaad in de bescherming tegen de menselijke factor.

Het vertrouwen in desktopsoftware is groter. Sommige organisaties zijn het fundamenteel oneens met browsers, en veel gebruikers zijn er nog steeds huiverig voor. De situatie verandert echter - met de ontwikkeling van technologieën groeit de loyaliteit van mensen eraan.

Onze bevindingen

De mogelijkheden van de ontwikkeling van browsers zijn enorm, en het potentieel ervan is nog lang niet uitgeput. De technologie gaat vooruit, de IT-markt groeit en biedt steeds meer toepassingen - als alle andere dingen gelijk blijven, zullen de gebruikers voor het web kiezen, gewoon omdat het handiger is. Als we het hebben over oplossingen voor zakelijke klanten, dan zijn browsertoepassingen onvervangbaar. Ze zijn flexibel, veelzijdig, vereisen geen voorafgaande voorbereiding van de omgeving en besparen bedrijfsfinanciën, hardwarebronnen en tijd van werknemers.

Andere mening

Maar overweeg een andere mening. Sommige ontwikkelaars geloven dat de vooruitzichten verre van rooskleurig zijn. Browserbesturingstechnologieën zijn te onvolmaakt, er is al te veel software van lage kwaliteit "gecodeerd". Daarom zullen gebruikers van browseroplossingen terugvallen op desktopoplossingen. Deze trend zal aanhouden zolang ontwikkelaars van browsers Java Script in grote hoeveelheden gebruiken. Pas wanneer een echt alternatief verschijnt, zal het mogelijk zijn toekomstvoorspellingen te doen.

Webapplicaties zijn nu al geschikt voor het oplossen van veel problemen - zowel voor bedrijven als voor gewone gebruikers. Als u besluit zelf te ontwikkelen, gebruik dan het no-code platform AppMaster.io.

Kant-en-klare blokken code en visuele hulpmiddelen om ermee te werken zullen u helpen om een webapplicatie en de back-end ervan veel gemakkelijker en sneller te creëren dan met klassieke programmeermethoden!