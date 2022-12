Dziś porozmawiamy o różnicach między aplikacjami desktopowymi a webowymi. Nie obiecujemy, że możemy być całkowicie bezstronni, ale postaramy się uczciwie rozważyć wszystkie za i przeciw.

Aplikacja internetowa działa za pośrednictwem przeglądarki, używając jej jako runtime, aplikacja desktopowa - jest instalowana, uruchamiana i uruchamiana lokalnie. Porównajmy je według ich głównych cech.

Instalacja, aktualizacja

Aplikacja internetowa nie wymaga instalacji, wszystkie aktualizacje odbywają się na serwerze, są dostarczane użytkownikom natychmiast - wystarczy przeładować stronę lub wyjść, a następnie ponownie zalogować się na swoje konto. Czasami jednak, aby działała, trzeba zainstalować dodatkowe biblioteki lub korzystać z bezpiecznych protokołów sieciowych.

Aplikacja desktopowa musi być zainstalowana na komputerze lub urządzeniu mobilnym, aktualizowana za każdym razem, gdy pojawi się nowa wersja. Mimo że najczęściej proces ten jest zautomatyzowany, to nadal zajmuje czas użytkowników i zasoby urządzenia. Dodatkowo trzeba będzie śledzić wersje na każdym komputerze, smartfonie i tablecie.

Publikacja/deploy

Aplikacja webowa jest publikowana na serwerze lokalnym lub w chmurze i tam odbywa się proces aktualizacji. W tym przypadku serwer jest potrzebny w każdym przypadku, nawet jeśli rozwiązanie jest dość proste. W końcu oprócz frontu, z którym użytkownicy będą pracować przez przeglądarkę, trzeba gdzieś hostować backend.

Aplikacja desktopowa będzie musiała być instalowana ręcznie na każdym urządzeniu. W firmie z wieloma stanowiskami może to zająć sporo czasu. Dobra wiadomość jest taka, że nie trzeba wybierać serwera ani szukać zasobów do publikacji, jeśli nie mówimy o rozwiązaniu klient-serwer.

Niezawodność

Działanie aplikacji internetowej zależy nie tylko od tego, jak kompetentnie jest opracowana i od cech urządzenia użytkownika, ale także od szybkości połączenia internetowego i wydajności zdalnego serwera.

Aplikacja desktopowa działa autonomicznie, więc najważniejsza jest jakość kodu i stabilność sprzętu, na którym ten kod jest wykonywany. Jeśli jednak konieczna jest komunikacja z serwerem, to pojawiają się te same problemy, które ma "konkurent".

Dostępność

Aplikacja internetowa jest dostępna z każdego miejsca na świecie, z każdego urządzenia, a pliki użytkownika są zawsze pod ręką. Ale tylko wtedy, gdy jest połączenie z Internetem lub zaimplementowana jest możliwość pracy offline oraz pobierania i wysyłania danych.

Aplikacja desktopowa jest zawsze dostępna - ale tylko z urządzenia, na którym jest zainstalowana. Aby pracować z różnych urządzeń, będziesz musiał zainstalować ją na każdym, a także wymyślić, gdzie przechowywać pliki, aby zawsze mieć do nich dostęp.

Cross-platform

Aplikacja internetowa będzie działać równie dobrze na każdym urządzeniu, może to być komputer stacjonarny, laptop, tablet czy smartfon - w końcu praktycznie nie zależy od sprzętu czy systemu operacyjnego. Najważniejsza jest odpowiednia przeglądarka. Zazwyczaj Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari firmy Apple lub przeglądarka dla systemu Windows (Microsoft Edge / Internet Explorer) będą działać dla większości klientów internetowych.

Aplikacja desktopowa zależy od systemu operacyjnego, procesora, karty wideo i kilku innych parametrów. Trzeba brać pod uwagę niuanse każdego środowiska (także przy "wyłapywaniu" błędów), pisać kod z uwzględnieniem możliwych opcji, zatrudniać poszczególnych programistów lub nawet całe zespoły do wersji dla różnych OS.

Funkcjonalność, wydajność

Aplikacja webowa jest całkowicie zależna od przeglądarki i jej technologii. W związku z tym istnieje kilka ograniczeń, na przykład - w dostępie do sprzętu urządzenia użytkownika. Niemożliwe jest obejście tego i kilku innych ograniczeń (przynajmniej teraz). Ale kilka zadań można rozwiązać zgodnie z zasadą "co nie może być przepisane, może być zbudowane na lub rozszerzone." Edytory dokumentów, obrazów, audio, wideo, grafiki 3D; systemy zarządzania projektami; przechowywanie plików; konstruktory bez kodu - działają z powodzeniem w przeglądarkach. Narzędzia szybkiej integracji usług i biblioteki front-end dodatkowo rozszerzają istniejące możliwości.

Aplikacja desktopowa pozwala na realizację dowolnej funkcji - w tym przewyższa sieć WWW. W każdym razie nikt jeszcze nie opracował pełnoprawnego internetowego analogu Photoshopa czy Sony Vegas. Narzędzia systemowe to sfera rozwoju pulpitu. Podobnie jak programy, które muszą działać w tle przez długi czas - na przykład czaty lub klienci torrentów - praca z nimi przez przeglądarkę będzie po prostu niewygodna. Również takie oprogramowanie jest częściej wykorzystywane do specyficznych projektów, z niestandardowymi interfejsami lub funkcjami. Dlatego web development nie stanowi jeszcze żadnego zagrożenia dla programistów desktopowych - technologie te będą się rozwijać równolegle, po prostu do różnych zadań.

Jeśli chodzi o szybkość pracy, to wszystko nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać. Wprawdzie klient przeglądarki stale wymienia dane z serwerem, ale wydajność będzie w dużej mierze zależała od tego, jak kompetentnie zostanie zaprojektowany, od "czystości" kodu, od możliwości sprzętu i od stabilności kanału komunikacyjnego. Różnica w wydajności, która jest oczywista podczas testów, często jest niewidoczna dla użytkowników.

Bezpieczeństwo

Aplikacja internetowa stworzona z wykorzystaniem nowoczesnych protokołów i narzędzi bezpieczeństwa może w pełni zapewnić bezpieczeństwo danych. Deweloperzy nie mają jednak wpływu na niektóre punkty: przeglądarkę, serwer w chmurze, kanał komunikacyjny - mogą podnieść poziom bezpieczeństwa dzięki dodatkowym sposobom weryfikacji, ale też obniżyć go ze względu na ich podatności. Zdecydowany plus dla użytkowników: takie oprogramowanie jest łatwiejsze do kontrolowania. Ograniczenia środowiska sprawiają, że mniejsze jest prawdopodobieństwo, że potajemnie uzyska ono dostęp do plików lub uruchomi jakiś proces.

Aplikacja desktopowa jest konfigurowana bardziej elastycznie, co oznacza, że teoretycznie można przewidzieć wszystkie potencjalne podatności podczas jej tworzenia. W praktyce jest to mało prawdopodobne. Wciąż jednak można uczynić ją całkowicie bezpieczną. Ale tylko wtedy, gdy urządzenie, na którym jest zainstalowany, nie będzie się nigdzie łączyć, nawet z bezpieczną siecią lokalną. W przeciwnym razie nadal będzie istniało ryzyko.

Trudno (jeśli nie można) powiedzieć, co jest bezpieczniejsze. Ma na to wpływ wiele czynników, przede wszystkim czynnik ludzki. Ale sens wszystkich zabezpieczeń leży rzeczywiście w ochronie przed czynnikiem ludzkim.

Zaufanie do oprogramowania desktopowego jest większe. Niektóre organizacje zasadniczo nie zgadzają się z przeglądarkami, a wielu użytkowników nadal jest wobec nich nieufnych. Sytuacja jednak się zmienia - wraz z rozwojem technologii rośnie lojalność ludzi wobec nich.

Nasze wnioski

Możliwości rozwoju przeglądarek są ogromne, a ich potencjał jest daleki od pełnego ujawnienia. Technologia idzie do przodu, rynek IT rozwija się, oferując coraz więcej aplikacji - wszystko inne jest takie samo, użytkownicy będą wybierać sieć po prostu dlatego, że jest wygodniejsza. Jeśli mówimy o rozwiązaniach dla klientów korporacyjnych, to aplikacje przeglądarkowe są niezastąpione. Są elastyczne, uniwersalne, nie wymagają wstępnego przygotowania środowiska, oszczędzają firmowe finanse, zasoby sprzętowe i czas pracowników.

Alternatywna opinia

Rozważmy jednak inną opinię. Niektórzy programiści uważają, że perspektywy są dalekie od bezchmurnych. Technologie obsługi przeglądarek są zbyt niedoskonałe, zbyt wiele niskiej jakości oprogramowania zostało już "zakodowane". Dlatego użytkownicy rozwiązań przeglądarkowych będą spadać do rozwiązań desktopowych. Trend ten będzie utrzymywał się tak długo, jak długo twórcy przeglądarek będą w dużych ilościach korzystać z Java Script. Dopiero gdy pojawi się prawdziwa alternatywa, będzie można snuć prognozy na przyszłość.

Aplikacje internetowe już teraz nadają się do rozwiązywania wielu problemów - zarówno dla biznesu, jak i zwykłych użytkowników. Jeśli zdecydujesz się na stworzenie własnych, skorzystaj z platformy no-code AppMaster.io.

Gotowe bloki kodu i wizualne narzędzia do pracy z nimi pomogą Ci stworzyć aplikację internetową i jej back-end znacznie łatwiej i szybciej niż klasyczne metody programowania!