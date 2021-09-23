سنتحدث اليوم عن الاختلافات بين تطبيقات سطح المكتب والويب. نحن لا نعد بأننا يمكن أن نكون غير متحيزين تمامًا ، لكننا سنحاول النظر بصدق في جميع الإيجابيات والسلبيات.

يعمل تطبيق الويب من خلال متصفح ، ويستخدمه كوقت تشغيل ، وتطبيق سطح المكتب - يتم تثبيته وتشغيله وتشغيله محليًا. لنقارنهم وفقًا لخصائصهم الرئيسية.

التثبيت والتحديث

لا يتطلب تطبيق الويب التثبيت ، حيث تتم جميع التحديثات على الخادم ، ويتم تسليمها إلى المستخدمين على الفور - ما عليك سوى إعادة تحميل الصفحة أو الخروج ، ثم تسجيل الدخول مرة أخرى إلى حسابك. ولكن في بعض الأحيان لكي تنجح ، تحتاج إلى تثبيت مكتبات إضافية أو استخدام بروتوكولات شبكة آمنة.

يجب تثبيت تطبيق سطح المكتب على جهاز كمبيوتر أو جهاز محمول ، ويتم تحديثه في كل مرة يتم فيها إصدار إصدار جديد. على الرغم من أن العملية غالبًا ما تكون تلقائية ، إلا أنها لا تزال تستغرق وقتًا وموارد الجهاز من المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك ، سيتعين عليك تتبع الإصدارات على كل جهاز كمبيوتر وهاتف ذكي وجهاز لوحي.

انشر / انشر

يتم نشر تطبيق الويب على خادم محلي أو خادم سحابي ، وتتم عملية التحديث هناك. في هذه الحالة ، هناك حاجة إلى الخادم في أي حال ، حتى لو كان الحل بسيطًا للغاية. بعد كل شيء ، بالإضافة إلى الواجهة الأمامية ، التي سيعمل المستخدمون من خلالها من خلال المتصفح ، تحتاج إلى استضافة الواجهة الخلفية في مكان ما.

يجب تثبيت تطبيق سطح المكتب يدويًا على كل جهاز. في شركة بها العديد من الوظائف ، قد يستغرق هذا وقتًا طويلاً. الخبر السار هو أنه ليس عليك اختيار خادم أو البحث عن موارد لنشرها إذا لم نتحدث عن حل خادم عميل.

مصداقية

لا يعتمد تشغيل تطبيق الويب على مدى كفاءة تطويره وخصائص جهاز المستخدم فحسب ، بل يعتمد أيضًا على سرعة اتصال الإنترنت وأداء الخادم البعيد.

يعمل تطبيق سطح المكتب بشكل مستقل ، لذا فإن الشيء الرئيسي هو جودة الكود واستقرار الجهاز الذي يتم تنفيذ هذا الرمز عليه. ولكن إذا كان الاتصال بالخادم ضروريًا ، فستظهر نفس المشكلات التي يواجهها "المنافس".

التوفر

يمكن الوصول إلى تطبيق الويب من أي مكان في العالم ومن أي جهاز ، وتكون ملفات المستخدم دائمًا في متناول اليد. ولكن فقط في حالة وجود اتصال بالإنترنت أو تنفيذ القدرة على العمل دون اتصال بالإنترنت وتنزيل وتحميل البيانات.

يتوفر تطبيق سطح المكتب دائمًا - ولكن فقط من الجهاز المثبت عليه. للعمل من أجهزة مختلفة ، سيتعين عليك تثبيته على كل جهاز ، وكذلك معرفة مكان تخزين الملفات بحيث يمكنك الوصول إليها دائمًا.

عبر منصة

سيعمل تطبيق الويب بشكل جيد على أي جهاز ، يمكن أن يكون جهاز كمبيوتر ثابتًا أو كمبيوتر محمولًا أو جهازًا لوحيًا أو هاتفًا ذكيًا - بعد كل شيء ، لا يعتمد عمليًا على الأجهزة أو نظام التشغيل. الشيء الرئيسي هو المتصفح الصحيح. عادةً ما يعمل Google Chrome أو Mozilla Firefox أو Apple's Safari أو مستعرض Windows (Microsoft Edge / Internet Explorer) مع معظم عملاء الويب.

يعتمد تطبيق سطح المكتب على نظام التشغيل والمعالج وبطاقة الفيديو والعديد من المعلمات الأخرى. عليك أن تأخذ في الاعتبار الفروق الدقيقة لكل بيئة (بما في ذلك عند "اصطياد" الأخطاء) ، وكتابة التعليمات البرمجية مع مراعاة الخيارات الممكنة ، وتوظيف مطورين فرديين أو حتى فرق كاملة لإصدارات لأنظمة تشغيل مختلفة.

الوظيفة والأداء

يعتمد تطبيق الويب كليًا على المتصفح وتقنيته. لذلك ، هناك العديد من القيود ، على سبيل المثال - في الوصول إلى أجهزة جهازك. من المستحيل الالتفاف على هذا وبعض القيود الأخرى (على الأقل الآن). لكن يمكن حل العديد من المهام وفقًا لمبدأ "ما لا يمكن إعادة كتابته ، يمكن البناء عليه أو توسيعه". محرري المستندات والصور والصوت والفيديو والرسومات ثلاثية الأبعاد ؛ أنظمة إدارة المشاريع؛ ملف التخزين؛ أدوات إنشاء بدون كود - تعمل بنجاح في المتصفحات. تعمل أدوات تكامل الخدمة السريعة والمكتبات الأمامية على توسيع القدرات الحالية بشكل أكبر.

يتيح لك تطبيق سطح المكتب تنفيذ أي وظيفة - في هذا ، يتفوق على الويب. على أي حال ، لم يقم أحد حتى الآن بتطوير نظير كامل عبر الإنترنت لبرنامج Photoshop أو Sony Vegas. أدوات النظام هي مجال تطوير سطح المكتب. بالإضافة إلى البرامج التي تحتاج إلى العمل في الخلفية لفترة طويلة - على سبيل المثال ، الدردشات أو عملاء التورنت - سيكون من غير الملائم العمل معهم من خلال المتصفح. أيضًا ، يتم استخدام هذه البرامج غالبًا لمشاريع محددة ، مع واجهات أو وظائف غير قياسية. لذلك ، لا يمثل تطوير الويب أي خطر على مبرمجي سطح المكتب حتى الآن - سيتم تطوير هذه التقنيات بالتوازي ، فقط لمهام مختلفة.

أما بالنسبة لسرعة العمل ، فكل شيء ليس واضحًا كما قد يبدو. على الرغم من أن عميل المتصفح يتبادل البيانات باستمرار مع الخادم ، إلا أن الأداء سيعتمد إلى حد كبير على مدى كفاءة تصميمه و "نقاء" الكود وقدرات المعدات واستقرار قناة الاتصال. غالبًا ما يكون الاختلاف في الأداء ، الذي يكون واضحًا أثناء الاختبار ، غير مرئي للمستخدمين.

حماية

يمكن لتطبيق الويب الذي تم تطويره باستخدام البروتوكولات الحديثة وأدوات الأمان أن يضمن سلامة البيانات بشكل كامل. ومع ذلك ، لا يمكن للمطورين التأثير في بعض النقاط: المتصفح ، والخادم السحابي ، وقناة الاتصال - يمكنهم زيادة مستوى الأمان بسبب وسائل التحقق الإضافية ، ولكن أيضًا تقليله بسبب نقاط الضعف لديهم. ميزة إضافية محددة للمستخدمين: من السهل التحكم في مثل هذه البرامج. تقلل قيود البيئة من احتمال حصولها على حق الوصول سرًا إلى الملفات أو بدء عملية.

تطبيق سطح المكتب قابل للتكوين بشكل أكثر مرونة ، مما يعني أنه من الناحية النظرية يمكن توقع جميع نقاط الضعف المحتملة أثناء تطويره. في الممارسة العملية ، من غير المحتمل. ومع ذلك ، لا يزال بإمكانك جعلها آمنة تمامًا. ولكن فقط إذا كان الجهاز المثبت عليه لا يتصل بأي مكان ، حتى بشبكة محلية آمنة. خلاف ذلك ، لا يزال هناك خطر.

من الصعب (إن لم يكن من المستحيل) تحديد ما هو أكثر أمانًا. هذا يتأثر بالعديد من العوامل ، في المقام الأول العامل البشري. لكن معنى كل الإجراءات الأمنية يكمن في الحقيقة في الحماية من العامل البشري.

الثقة في برامج سطح المكتب أعلى. تختلف بعض المؤسسات بشكل أساسي مع المتصفحات ، ولا يزال العديد من المستخدمين حذرين منها. ومع ذلك ، فإن الوضع يتغير - مع تطور التقنيات ، يزداد ولاء الناس لها.

النتائج التي توصلنا إليها

إن إمكانيات تطوير المتصفح هائلة ، وإمكاناته لم يتم الكشف عنها بالكامل. تتقدم التكنولوجيا ، وينمو سوق تكنولوجيا المعلومات ، ويقدم المزيد والمزيد من التطبيقات - مع تساوي جميع الأشياء الأخرى ، سيختار المستخدمون الويب لمجرد أنه أكثر ملاءمة. إذا تحدثنا عن حلول لعملاء الشركات ، فلا يمكن الاستغناء عن تطبيقات المتصفح. فهي مرنة ومتعددة الاستخدامات ولا تتطلب إعدادًا أوليًا للبيئة وتوفر موارد الشركة المالية وموارد الأجهزة ووقت الموظف.

رأي بديل

لكن ضع في اعتبارك رأيًا مختلفًا. يعتقد بعض المطورين أن الآفاق بعيدة كل البعد عن السحاب. تقنيات تشغيل المتصفح معيبة للغاية ، وقد تم بالفعل "ترميز" الكثير من البرامج منخفضة الجودة. لذلك ، سيعود مستخدمو حلول المستعرض إلى حلول سطح المكتب. سيستمر هذا الاتجاه طالما أن مطوري المستعرض يستخدمون Java Script بكميات كبيرة. فقط عندما يظهر بديل حقيقي سيكون من الممكن عمل تنبؤات للمستقبل.

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