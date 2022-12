Hôm nay chúng ta sẽ nói về sự khác biệt giữa ứng dụng máy tính để bàn và web. Chúng tôi không hứa rằng chúng tôi có thể hoàn toàn không thiên vị, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng trung thực xem xét tất cả những ưu và khuyết điểm.

Một ứng dụng web hoạt động thông qua một trình duyệt, sử dụng nó làm thời gian chạy, một ứng dụng dành cho máy tính để bàn - được cài đặt, khởi chạy và chạy cục bộ. Hãy so sánh chúng theo các đặc điểm chính của chúng.

Cài đặt, cập nhật

Ứng dụng web không yêu cầu cài đặt, tất cả các bản cập nhật diễn ra trên máy chủ, được chuyển đến người dùng ngay lập tức - bạn chỉ cần tải lại trang hoặc thoát, sau đó đăng nhập lại vào tài khoản của mình. Nhưng đôi khi để nó hoạt động, bạn cần cài đặt thêm các thư viện hoặc sử dụng các giao thức mạng an toàn.

Ứng dụng dành cho máy tính để bàn cần được cài đặt trên máy tính hoặc thiết bị di động, được cập nhật mỗi khi phiên bản mới được phát hành. Mặc dù hầu hết quy trình được tự động hóa, nó vẫn tốn thời gian của người dùng và tài nguyên thiết bị. Ngoài ra, bạn sẽ phải theo dõi các phiên bản trên từng máy tính, điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Xuất bản / triển khai

Ứng dụng web được xuất bản trên máy chủ cục bộ hoặc đám mây và quá trình cập nhật diễn ra ở đó. Trong trường hợp này, máy chủ là cần thiết trong mọi trường hợp, ngay cả khi giải pháp khá đơn giản. Rốt cuộc, ngoài giao diện người dùng sẽ làm việc thông qua trình duyệt, bạn cần phải lưu trữ chương trình phụ trợ ở đâu đó.

Ứng dụng máy tính để bàn sẽ phải được cài đặt thủ công trên mỗi thiết bị. Trong một công ty có nhiều công việc, điều này có thể mất nhiều thời gian. Tin tốt là bạn không phải chọn máy chủ hoặc tìm kiếm tài nguyên để xuất bản nếu chúng ta không nói về giải pháp máy khách-máy chủ.

độ tin cậy

Hoạt động của một ứng dụng web không chỉ phụ thuộc vào mức độ phát triển của ứng dụng đó và đặc điểm của thiết bị người dùng mà còn phụ thuộc vào tốc độ kết nối Internet và hiệu suất của máy chủ từ xa.

Ứng dụng máy tính để bàn hoạt động độc lập, vì vậy điều quan trọng chính là chất lượng của mã và sự ổn định của phần cứng mà mã này được thực thi. Nhưng nếu giao tiếp với máy chủ là cần thiết, thì các vấn đề tương tự như đối thủ cạnh tranh sẽ phát sinh.

khả dụng

Ứng dụng web có thể truy cập từ mọi nơi trên thế giới, từ mọi thiết bị và tệp người dùng luôn ở trong tầm tay. Nhưng chỉ khi có kết nối Internet hoặc khả năng làm việc ngoại tuyến và tải xuống và tải lên dữ liệu được thực hiện.

Ứng dụng dành cho máy tính để bàn luôn có sẵn - nhưng chỉ từ thiết bị mà nó được cài đặt. Để làm việc từ các thiết bị khác nhau, bạn sẽ phải cài đặt nó trên mỗi thiết bị và cũng phải tìm ra nơi lưu trữ các tệp để bạn luôn có quyền truy cập vào chúng.

Đa nền tảng

Ứng dụng web sẽ hoạt động tốt như nhau trên mọi thiết bị, nó có thể là máy tính cố định, máy tính xách tay, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh - xét cho cùng, nó thực tế không phụ thuộc vào phần cứng hoặc hệ điều hành. Điều chính là trình duyệt phù hợp. Thông thường, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari của Apple hoặc trình duyệt Windows (Microsoft Edge / Internet Explorer) sẽ hoạt động với hầu hết các ứng dụng web.

Ứng dụng máy tính để bàn phụ thuộc vào hệ điều hành, bộ xử lý, card màn hình và một số thông số khác. Bạn phải tính đến các sắc thái của từng môi trường (kể cả khi "bắt" lỗi), viết mã có tính đến các tùy chọn khả thi, thuê các nhà phát triển cá nhân hoặc thậm chí toàn bộ nhóm cho các phiên bản dành cho hệ điều hành khác nhau.

Chức năng, hiệu suất

Ứng dụng web hoàn toàn phụ thuộc vào trình duyệt và công nghệ của nó. Do đó, có một số hạn chế, ví dụ - trong quyền truy cập vào phần cứng của thiết bị của bạn. Không thể vượt qua điều này và một số hạn chế khác (ít nhất là bây giờ). Nhưng một số nhiệm vụ có thể được giải quyết theo nguyên tắc "những gì không thể viết lại, có thể được xây dựng hoặc mở rộng." Biên tập viên tài liệu, hình ảnh, âm thanh, video, đồ họa 3D; các hệ thống quản lý dự án; lưu trữ tập tin; trình tạo không mã - hoạt động thành công trong trình duyệt. Các công cụ tích hợp dịch vụ nhanh chóng và thư viện front-end mở rộng hơn nữa các khả năng hiện có.

Ứng dụng dành cho máy tính để bàn cho phép bạn triển khai bất kỳ chức năng nào - về mặt này, nó vượt qua cả web. Trong mọi trường hợp, chưa ai phát triển một bản tương tự trực tuyến chính thức của Photoshop hoặc Sony Vegas. Tiện ích hệ thống là lĩnh vực phát triển máy tính để bàn. Cũng như các chương trình cần hoạt động ở chế độ nền trong thời gian dài - ví dụ: trò chuyện hoặc ứng dụng khách torrent - sẽ đơn giản là bất tiện khi làm việc với chúng thông qua trình duyệt. Ngoài ra, phần mềm như vậy thường được sử dụng cho các dự án cụ thể, với các giao diện hoặc chức năng không chuẩn. Do đó, phát triển web không gây ra bất kỳ nguy hiểm nào cho các lập trình viên máy tính để bàn - những công nghệ này sẽ phát triển song song, chỉ dành cho các nhiệm vụ khác nhau.

Đối với tốc độ làm việc, mọi thứ không rõ ràng như người ta tưởng. Mặc dù máy khách trình duyệt liên tục trao đổi dữ liệu với máy chủ, hiệu suất sẽ phụ thuộc phần lớn vào mức độ thiết kế của nó, độ "tinh khiết" của mã, khả năng của thiết bị và sự ổn định của kênh giao tiếp. Sự khác biệt về hiệu suất, rõ ràng trong quá trình thử nghiệm, người dùng thường không nhìn thấy được.

Bảo vệ

Ứng dụng web được phát triển bằng các giao thức và công cụ bảo mật hiện đại hoàn toàn có thể đảm bảo an toàn cho dữ liệu. Tuy nhiên, các nhà phát triển không thể tác động đến một số điểm: trình duyệt, máy chủ đám mây, kênh giao tiếp - họ có thể tăng mức độ bảo mật do các phương tiện xác minh bổ sung, nhưng cũng giảm nó do các lỗ hổng của chúng. Một điểm cộng cho người dùng: phần mềm như vậy dễ kiểm soát hơn. Những hạn chế của môi trường làm cho nó ít có khả năng bí mật truy cập vào các tệp hoặc khởi chạy một quy trình.

Ứng dụng máy tính để bàn có thể cấu hình linh hoạt hơn, có nghĩa là về mặt lý thuyết, tất cả các lỗ hổng tiềm ẩn có thể được nhìn thấy trước trong quá trình phát triển của nó. Trong thực tế, điều đó khó xảy ra. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể làm cho nó hoàn toàn an toàn. Nhưng chỉ khi thiết bị được cài đặt sẽ không kết nối ở bất kỳ đâu, ngay cả với mạng cục bộ an toàn. Nếu không, vẫn sẽ có rủi ro.

Rất khó (nếu không muốn nói là không thể) để nói điều gì là an toàn hơn. Điều này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, trong đó chủ yếu là yếu tố con người. Nhưng ý nghĩa của tất cả các biện pháp an ninh thực sự nằm ở việc bảo vệ khỏi yếu tố con người.

Sự tin tưởng vào phần mềm máy tính để bàn cao hơn. Một số tổ chức về cơ bản không đồng ý với các trình duyệt và nhiều người dùng vẫn còn cảnh giác với chúng. Tuy nhiên, tình hình đang thay đổi - với sự phát triển của công nghệ, lòng trung thành của mọi người đối với chúng ngày càng lớn.

Sự tìm kiếm của chúng ta

Khả năng phát triển trình duyệt là rất lớn và tiềm năng của nó còn lâu mới được bộc lộ hết. Công nghệ ngày càng phát triển, thị trường CNTT ngày càng phát triển, cung cấp ngày càng nhiều ứng dụng - tất cả những thứ khác đều bình đẳng, người dùng sẽ chọn web đơn giản vì nó tiện lợi hơn. Nếu chúng ta nói về các giải pháp cho khách hàng doanh nghiệp, thì các ứng dụng trình duyệt là không thể thay thế. Chúng linh hoạt, đa năng, không yêu cầu chuẩn bị sơ bộ về môi trường và tiết kiệm tài chính công ty, tài nguyên phần cứng và thời gian của nhân viên.

Ý kiến thay thế

Nhưng hãy xem xét một ý kiến khác. Một số nhà phát triển tin rằng triển vọng không có đám mây. Công nghệ vận hành trình duyệt quá không hoàn hảo, quá nhiều phần mềm chất lượng thấp đã được "mã hóa". Do đó, người dùng các giải pháp trình duyệt sẽ quay trở lại với các giải pháp máy tính để bàn. Xu hướng này sẽ tiếp tục miễn là các nhà phát triển trình duyệt sử dụng Java Script với số lượng lớn. Chỉ khi một giải pháp thay thế thực sự xuất hiện thì người ta mới có thể đưa ra dự đoán cho tương lai.

Các ứng dụng web đã phù hợp để giải quyết nhiều vấn đề - cho cả doanh nghiệp và người dùng thông thường. Nếu bạn quyết định phát triển của riêng mình, hãy sử dụng nền tảng AppMaster.io không mã.

Các khối mã và công cụ trực quan được tạo sẵn để làm việc với chúng sẽ giúp bạn tạo một ứng dụng web và phần phụ của nó dễ dàng và nhanh hơn nhiều so với các phương pháp lập trình cổ điển!