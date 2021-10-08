Сегодня поговорим об отличиях десктопных и веб-приложений. Не обещаем, что сможем быть полностью непредвзятыми, но постараемся честно рассмотреть плюсы и минусы.

Итак, веб-приложение работает через браузер, используя его как среду выполнения, десктопное — устанавливается, запускается и работает локально. Сравним их по основным характеристикам.

Установка, обновление

Веб-приложение не требует установки, все обновления происходят на сервере, доставляются пользователям сразу — достаточно просто перезагрузить страницу или выйти, а потом снова зайти в аккаунт. Но иногда для его работы нужно установить дополнительные библиотеки или использовать защищенные сетевые протоколы.

Десктопное нужно устанавливать на компьютере или мобильном устройстве, обновлять каждый раз, как выходит новая версия. Несмотря на то, что чаще всего процесс автоматизирован — все равно это занимает время пользователей и ресурсы устройств. Дополнительно придется отслеживать версии на каждом компьютере, смартфоне и планшете.

Публикация / развертывание

Веб-приложение публикуется на локальном или облачном сервере, там же происходит процесс обновления. При этом сервер нужен в любом случае, даже если решение совсем простое. Ведь кроме фронтенда, с которым пользователи будут работать через браузер, нужно где-то размещать бэкенд.

Десктопное придется устанавливать вручную на каждом устройстве. В компании, где много рабочих мест, это может занять достаточно много времени. Плюс в том, что не обязательно выбирать сервер или искать ресурсы для публикации, если речь не идет о клиент-серверном решении.

Надежность

Работа веб-приложения зависит не только от того, насколько грамотно оно разработано и характеристик пользовательского устройства, но также от скорости интернет-соединения, работоспособности удаленного сервера.

Десктопное работает автономно, поэтому главное — качество кода и стабильность оборудования, на котором этот код выполняется. Но если связь с сервером необходима — то возникают те же проблемы, что у «конкурента».

Доступность

Веб-приложение доступно из любой точки мира, с любого устройства, а пользовательские файлы всегда будут под рукой. Но только если есть интернет-соединение или реализована возможность работы офлайн и загрузки-выгрузки данных.

Десктопное доступно всегда — но только с устройства, на котором оно установлено. Чтобы работать с разных устройств, его придется установить на каждом, а также придумать, где хранить файлы, чтобы всегда иметь к ним доступ.

Кроссплатформенность

Веб-приложение одинаково хорошо будет работать на любом устройстве, будь то стационарный компьютер, ноутбук, планшет или смартфон — ведь оно практически не зависит от «железа» или операционной системы. Главное — подходящий браузер. Как правило, для работы большинства веб-клиентов подходят Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari от Apple или Windows-браузер (Microsoft Edge / Internet Explorer).

Десктопное зависит от операционной системы, процессора, видеокарты, ряда других параметров. Приходится учитывать нюансы каждой среды (в том числе при «отлове» ошибок), писать код с учетом возможных вариантов, нанимать отдельных разработчиков или даже целые команды для версий под разные ОС.

Функциональность, быстродействие

Веб-приложение полностью зависит от браузера и технологий его работы. Поэтому есть ряд ограничений, например — в доступе к аппаратному обеспечению вашего устройства. Это и некоторые другие ограничения обойти невозможно (во всяком случае, сейчас). Но целый ряд задач можно решить по принципу «что нельзя переписать, можно надстраивать или расширять». Редакторы документов, изображений, аудио, видео, 3D графики; системы управления проектами; хранилища файлов no-code конструкторы — успешно работают в браузерах. Инструменты быстрой интеграции сервисов, а также интерфейсные библиотеки еще больше расширяют существующие возможности.

Десктопное позволяет реализовать буквально любые функции — в этом оно однозначно превосходит веб. Во всяком случае, полноценного онлайн аналога Photoshop или Sony Vegas еще никто не разработал. Системные утилиты — определенно сфера десктопной разработки. Как и программы, которые должны долго работать в фоновом режиме — например, чаты или торрент-клиенты — через браузер с ними просто неудобно будет работать. Также такое ПО чаще используется для специфических проектов, с нестандартными интерфейсами или функциями. Поэтому web разработка пока не представляет опасности для разработчиков десктопных приложений, эти технологии будут развиваться параллельно, просто под разные задачи.

По поводу скорости работы все не так однозначно, как может показаться. Несмотря на то, что браузерный клиент постоянно обменивается данными с сервером, быстродействие будет во многом будет зависеть от того, насколько грамотно он спроектирован, «чистоты» кода, возможностей оборудования, стабильности канала связи. Разница в быстродействии, которая очевидна при тестировании, зачастую незаметна для пользователей.

Безопасность

Веб-приложение, разработанное с использованием современных протоколов и средств защиты, способно полноценно обеспечивать сохранность данных. Однако на некоторые моменты разработчики не могут повлиять: браузер, облачный сервер, канал связи — могут повысить уровень безопасности за счет дополнительных средств проверки, но также снизить его за счет своих уязвимостей. Несомненный плюс для пользователей: такое ПО проще контролировать. Ограничения среды снижают вероятность, что оно скрыто получит доступ к файлам или запустит какой-либо процесс.

Десктопное настраивается более гибко, а значит — теоретически при его разработке можно предусмотреть все потенциальные уязвимости. На практике — вряд ли. Впрочем, сделать его полностью безопасным все же можно. Но только если устройство, на котором оно установлено, не будет никуда подключаться, даже к защищенной локальной сети. В противном случае — риск все равно будет.

Однозначно сказать, что безопаснее — сложно (если вообще возможно). На это влияют много факторов, прежде всего — человеческий. А ведь именно в защите от человеческого фактора, в различных его проявлениях, заключается смысл всех мер безопасности.

Но очевидно, что доверие к десктопному ПО выше. Некоторые организации принципиально не соглашаются работать в браузерах, многие пользователи все еще относятся к ним настороженно. Однако ситуация меняется — с развитием технологий растет лояльность людей к ним.

Наши выводы

Возможности браузерной разработки огромны, ее потенциал раскрыт далеко не полностью. Технологии развиваются, рынок ИТ растет, предлагая все новые приложения — при прочих равных пользователи будут выбирать web просто потому, что это удобнее. Если говорить о решениях для корпоративных клиентов, то тут браузерные приложения незаменимы. Они гибкие, универсальные, не требуют предварительной подготовки среды, позволяют сэкономить финансы компании, аппаратные ресурсы, время сотрудников.

Альтернативное мнение

Но рассмотрим другое мнение. Некоторые разработчики считают, что перспективы далеко не безоблачные. Слишком несовершенны технологии работы браузеров, слишком много некачественного ПО уже «накодили». Поэтому пользователи браузерных решений будут возвращаться обратно к десктопным. Такая тенденция будет продолжаться, пока разработчики браузеров массово используют Java Script. Только когда появится реальная альтернатива — можно будет делать прогнозы на будущее.

Веб-приложения уже сейчас подходят для решения многих задач — как бизнеса, так и обычных пользователей. Если вы решили разработать свое — используйте no-code платформу AppMaster.io.

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