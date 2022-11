LetGo gibi bir uygulama nasıl yapılır?

LetGo, kullanılmış ürünleri yerel olarak alıp satmanıza izin veren ücretsiz bir uygulamadır. Uygulama, iOS ve Android cihazlarda mevcuttur ve kullanımı kolaydır. Bir profil oluşturmalı ve satmak istediğiniz ürünlerin resimlerini göndermelisiniz. Ayrıca, satın almak istediğiniz ürünleri arayabilir ve doğrudan uygulama aracılığıyla satıcılara mesaj gönderebilirsiniz. LetGo ayrıca yerleşik bir sohbet işlevine sahiptir, böylece kolayca fiyat pazarlığı yapabilir ve teslim alma veya bırakma ayarlayabilirsiniz. LetGo, evinizi düzene sokmanın ve aynı anda ekstra para kazanmanın harika bir yoludur.

LetGo gibi uygulamalar yapmak için eklemeniz gereken başlıca uygulama özellikleri

Bir mobil uygulama oluştururken, uygulamanızın diğerlerinden farklı olmasını sağlayacak çeşitli özellikleri göz önünde bulundurmanız çok önemlidir. Ne de olsa, başarılı bir uygulama oluşturmanın en önemli yönlerinden biri, benzersiz ve çekici bir işlevselliğe sahip olmasını sağlamaktır.

Uygulamanızı kullanıcılar için daha kapsayıcı ve ilgi çekici bir seçenek haline getirmek için ekleyebileceğiniz birçok farklı türde uygulama özelliği vardır. Bu özelliklerden bazıları, özellikle uygulamanızın daha geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olmaya yönelik olabilir. Buna karşılık diğerleri, kullanıcı deneyimini iyileştirmeye veya temel uygulamanın kendisine yeni işlevler eklemeye odaklanır.

Peki, LetGo gibi uygulamalar yapmak için eklemeniz gereken en önemli özelliklerden bazıları nelerdir? İşte göz önünde bulundurmanız gereken birkaç fikir:

Sosyal paylaşım özellikleri

Bir uygulamanın en önemli yönlerinden biri, sosyal medya veya doğrudan mesajlaşma yoluyla başkalarıyla ne kadar kolay paylaşılabileceğidir. Bu nedenle, kullanıcıların uygulamanızla ilgili deneyimlerini paylaşmalarını kolaylaştıran özellikler eklemek, büyümenize ve daha geniş bir kullanıcı tabanını korumanıza yardımcı olacaktır.

Uygulama içi mesajlaşma özellikleri

Kullanıcı katılımının bir diğer önemli kısmı, e-posta veya Facebook Messenger gibi harici kanallara güvenmek yerine doğrudan uygulamanızın içinden başkalarıyla iletişim kurabilme yeteneğidir. Uygulama içi mesajlaşma özellikleri eklemek, kullanıcıların geri gelmelerini ve uygulamanızı tekrar tekrar kullanmalarını sağlar.

çevrimdışı işlevsellik

Tüm kullanıcıların tutarlı ve güvenilir internet bağlantısına erişimi yoktur. Bu nedenle, belirli temel özellikler için çevrimdışı yetenekler sağlayarak veya "çevrimdışı çalışma modu" aracılığıyla, kullanıcılar web'e bağlı değilken bile uygulamanızın kullanılabilmesini sağlamak önemlidir.

Push bildirimleri

Bildirimler , herhangi bir uygulamanın önemli bir parçasıdır çünkü kullanıcılara yeni güncellemeler veya bilmeleri gereken diğer önemli bilgiler olduğunda bunu bildirirler. Anlık bildirimleri uygulamanıza dahil ederek, kullanıcı katılımını artırabilir ve kullanıcılarınızın uygulamanızdaki en son gelişmelerle sürekli bağlantıda kalmasını sağlayabilirsiniz.

Zengin içerik özellikleri

Uygulamanızın gerçekten başarılı olması için, kullanıcılara uygulamanızda yalnızca temel özelliklerinize göz atmak veya bunları kullanmaktan daha fazlasını yapma fırsatı sağlamanız gerekir. Bunu başarmanın bir yolu video, ses gibi zengin içerik özellikleri eklemektir.

Genel olarak, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve popülaritesini artırmak için mobil uygulamanıza yararlı ve ilgi çekici özellikler ekleyebileceğiniz birçok farklı yol vardır. Sizi farklı kılacak en önemli özellikleri göz önünde bulundurarak, diğerlerinden sıyrılan bir uygulama oluşturabilirsiniz.

LetGo gibi bir uygulama nasıl yapılır?

LetGo gibi bir uygulama yapmak için öncelikle gezinmesi kolay, kullanıcı dostu bir arayüz oluşturun.

LetGo'nun arayüzü temiz ve basittir, bu da kullanıcıların aradıklarını bulmalarını kolaylaştırır.

İkinci olarak, kullanıcıların öğelerini hızlı ve kolay bir şekilde listelemelerine olanak tanıyan özellikler ekleyin. LetGo'nun listeleri basittir ve oluşturmak için yalnızca birkaç tıklama gerekir.

Üçüncüsü, uygulamanızın iyi tasarlanmış olduğundan ve profesyonel göründüğünden emin olun.

LetGo'nun uygulaması görsel olarak çekici ve kullanıcılara saygın bir şirketle iş yaptıklarına dair güven vermelerine yardımcı oluyor.

Son olarak, uygulamanızı sosyal medya ve çevrimiçi reklamlar gibi çevrimiçi kanallar aracılığıyla tanıtın. LetGo , uygulamasını bu kanallar aracılığıyla potansiyel kullanıcıların önüne başarıyla geçirdi.

Bu adımları izleyerek, kullanıcıları başarılı bir şekilde çeken ve elinde tutan LetGo gibi bir uygulama oluşturabilirsiniz .

LetGo gibi bir uygulama oluşturmanın maliyeti nedir?

LetGo gibi bir uygulama oluşturmanın ne kadara mal olacağını anlamak için, uygulamanın hangi özelliklere sahip olduğunu ve her bir özelliği geliştirmek için hangi bileşenlerin gerekli olduğunu anlamamız gerekir. LetGo, kullanıcıların satmak istedikleri ürünler için liste oluşturmasına olanak tanıyan sınıflandırılmış bir reklam ve eşler arası alım satım platformudur. Uygulama ayrıca alıcı ve satıcıların birbirleriyle iletişim kurabilmeleri için mesajlaşma özelliğine de sahiptir.

Geliştirme açısından, uygulamanın kullanıcı verilerini ve listelerini depolamak için bir arka uç veritabanına ve ayrıca ön uçla arayüz oluşturmak için bir API'ye ihtiyacı olacaktır. Ek olarak, uygulamanın hem iOS hem de Android platformları için oluşturulması gerekir. Tüm bu faktörleri hesaba katarsak, LetGo gibi bir uygulama geliştirmenin tahmini maliyeti 50.000 ABD Doları ile 100.000 ABD Doları arasında olacaktır.

Vay! Neden bu kadar pahalı, soruyorsun? Bunun profesyonel bir geliştirme ekibi veya bir geliştirme şirketi tutmayı gerektiren geleneksel bir geliştirme yaklaşımı olduğunu söylüyoruz. Geliştirici işgücünün maliyeti farklı ülkelerde değişiklik gösterir, ancak yine de bu kadar çok para yatırmaya hazır değilseniz ne yapacağınız oldukça yüksektir. Tavsiyemiz görsel programlamadır . Aşağıda bunun hakkında daha ayrıntılı olarak konuşacağız. Ancak, no-code araçların geleneksel geliştirme yaklaşımından on kat daha ucuz olduğunu bilmek önemlidir.

Ne kadar sürer?

LetGo gibi bir uygulama oluşturmanın ne kadar süreceğini merak ediyorsanız, yanıt birkaç faktöre bağlıdır. İlk olarak, projenin kapsamını dikkate almak önemlidir. Hangi özellikleri eklemek istiyorsunuz? Kaç platformu desteklemek istiyorsunuz? Uygulama ne kadar karmaşıksa, geliştirilmesi o kadar uzun sürer. İkincisi, baştan net ve iyi tanımlanmış bir plana sahip olmak çok önemlidir.

Ne kadar organize ve hazırlıklı olursanız, geliştirme süreci o kadar sorunsuz olur. Son olarak, vizyonunuzu hayata geçirebilecek deneyimli ve profesyonel geliştiricilerle çalışmak önemlidir. Onların yardımıyla makul bir sürede harika bir uygulama oluşturabilirsiniz. Yani, başlamaya hazırsanız, hiçbir şeyin sizi engellemesine izin vermeyin.

No-code çözüm

AppMaster , LetGo gibi bir uygulama oluşturmak isteyen herkes için mükemmel no-code kodsuz çözümdür. Platformumuz, herhangi bir kodlama yapmadan özel bir uygulama oluşturmayı kolaylaştırır ve tüm özelliklerimiz, rekabette öne çıkacak güçlü, profesyonel bir uygulama oluşturmanıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Araçlar ve destek de dahil olmak üzere LetGo gibi bir uygulama oluşturmak için ihtiyacınız olan her şeyi sağlıyoruz. Ayrıca platformumuz, uygulamanızdan en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olmak için her zaman hazır olan bir uzman ekibi tarafından desteklenmektedir. AppMaster ile nihayet her zaman istediğiniz uygulamayı herhangi bir zorluk veya stres olmadan oluşturabilirsiniz. Öyleyse ne bekliyorsun? Bugün başlayın ve AppMaster.io ile bir uygulama oluşturmanın ne kadar kolay olduğunu görün!