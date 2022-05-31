Teknolojik uygulama kullanımının gücü ve hayatımızın her yönünü düzene sokan dijital devrim, insanların nakitsiz, kartsız ve yine de güvenilir olmalarını sağlıyor. Teknoloji, günlük hayatımıza o kadar yerleşti ki, nakit para gibi temel öğeleri neredeyse modası geçmiş hale getirdi. Artık insanlar paraları bittiğinde en yakın ATM'yi bulmak için mücadele etmek zorunda değiller. Kullanıcılar, mobil p2p uygulamanız veya dijital cüzdanınız aracılığıyla eşler arası ödeme yapabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 70 milyon kişi, tek tıkla sipariş teknolojilerinden yararlanmak, kredi kartı kullanmaktan kaçınmak ve nakitsiz bir ekonomiyi desteklemek için mobil p2p ödeme uygulamalarını veya dijital cüzdanları kullanıyor. Uygulama endüstrisi büyümeye devam edecek ve eşler arası ödeme uygulamalarınızı yapmak istiyorsanız, öncelikle p2p ödemenin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anlamanız gerekir.

Eşler Arası Uygulama

Müşteriler, banka hesaplarından veya kredi kartlarından para aktarmak için bir uygulama kullanabilir. Öğle yemeği faturasını bölmekten kira ödemelerine kadar her şey işlemlere dahil edilebilir. Bir mobil uygulama kullanarak eşler arası ödemeler yapmak pek de roket bilimi değildir. Müşterinin izlemesi gereken birkaç adımdan oluşan basit bir prosedürdür:

Adım 1: Tüm kullanıcılar, p2p ödeme uygulamalarıyla bir hesap oluşturacaktır.

Adım 2: Tüm kullanıcılar banka hesaplarını veya kredi kartlarını p2p ödeme uygulamalarına bağlayacaktır.

Adım 3: Tüm kullanıcılar kişisel bilgilerini dolduracak, güvenlik sorularını yanıtlayacak ve uygulamayı kullanmak için bir şifre oluşturacaktır.

Adım 4: Para göndermek için kullanıcılar alıcıyı seçecek, tutarı girecek ve p2p ödeme uygulamalarını kullanarak işlemi tamamlayacaktır. (Uygulama, fon hesaplarından çekildikten sonra kullanıcıları bilgilendirecektir.)

Eşler Arası Ödeme Uygulamaları Sistemi Geliştirmeye Neden Katılmalısınız?

Son birkaç yılda, eşler arası ödeme uygulamaları, fintech peyzaj kullanıcılarını önemli ölçüde etkiledi. Akıllı telefon kullanıcıları, şu anda bunları kullanan 6 milyondan fazla kişiyle artıyor. Kullanıcı sayısının önümüzdeki birkaç yıl içinde birkaç yüz milyon artması bekleniyor. Sonuç olarak, kullanıcılar için bir nimet olacak nakitsiz, kartsız ve temassız fintech talebi artar. Doğrudan müşteriden müşteriye mobil uygulama işlemlerinin miktarı 2021'de 785,19 milyar dolara ulaştı. Gelecek yıllarda bu hacim genişledikçe, müşteriden müşteriye temassız bir uygulama yapmanın değerli bir yatırım olduğunu göreceksiniz. Başarılı sonucu ile, doğru pazarlama stratejisi ile hem mevcut yazılım kullanıcılarının hem de banka hesabı olmayan kullanıcıların dikkatini çekebileceksiniz.





Popüler Eşler Arası Uygulama (P2P)

Teknik ekibinizin yardımıyla göze çarpan eşler arası ödeme uygulamaları oluşturmak için rekabeti araştırarak başlayın. Geliştirme ekibinizin ideal uygulamalar olarak düşünmesi gereken aşağıdaki eşler arası ödeme yapma uygulamaları.

PayPal

PayPal uygulaması, hem işletmelere hem de bireylere seçenekler sunan en iyi bilinen eşler arası ödeme hizmeti sağlayıcılarından biridir. Yazılım ekibiniz onun işlevlerini incelemelidir. Tüm kullanıcılar banka hesaplarını, banka kartlarını veya kredi kartlarını PayPal hesaplarına bağlayarak dünya çapındaki kişilere para aktarabilir. PayPal'ın toplam değeri her üç ayda bir artıyor ve 2021'in üçüncü çeyreğinde 416 milyondan fazla kişi PayPal'ı kullandı. PayPal, masaüstü arayüzünün yanı sıra müşteri için son teknoloji arayüz işlevlerine sahip bir mobil uygulama da tanıttı.

zehir

Venmo uygulaması PayPal'a aittir ve onun tarafından işletilir, ancak iki eşli iki eş ödeme bağımsız olarak çalışır ve bu, geliştirme ekibinizin dikkate alması gereken heyecan verici bir özelliktir. Venmo uygulaması, kullanıcıların ödemeleriyle birlikte emoji ve mesaj paylaşma gibi özelliklere sahip olmalarını sağlayarak ödemeleri daha sosyal hale getiriyor. Müşterilerin kartları ve banka hesapları bir Venmo hesabına bağlanabilir. Kullanıcılar bir banka kartından veya banka hesabından para gönderirken herhangi bir ücret alınmaz, ancak kredi kartı ödemelerine %3 işlem ücreti dahildir. Teknik ekibinizin gelişmiş işlevleri hakkında derinlemesine bir inceleme yapmasına izin verin.

Zelle

Zelle uygulaması, büyük Amerikan bankalarından oluşan bir koleksiyona sahiptir. Eşler arası ödeme uygulaması işlemlerini yalnızca ABD banka hesapları aracılığıyla gerçekleştirir (iş profili yok). Böyle bir "banka merkezli" müşteriden müşteriye temassız bir yazılımın kullanılması, paranın doğrudan banka hesapları arasında gönderilmesine olanak tanır. Ödeme uygulamasının işlevi oldukça basittir: kullanıcılar alıcının e-posta adresini veya telefon numarasını sağlar ve para doğrudan hesaplarına gönderilir. Arayüzü kullanırken hiçbir ücret ve kesinti yoktur. Bu yenilikçi şeyler, kullanıcılar için faydalı olacak şekilde ekip üyelerinize ilham vermelidir.

Güvenli ve Uyumlu Bir Eşler Arası Uygulama Konumu Oluşturuyor musunuz?

Optimum özelliklere sahip başarılı bir müşteriden müşteriye temassız ödeme oluşturmak için uygulamanın hem ticari hem de teknolojik özelliklerini göz önünde bulundurmalısınız, bu da ekibinizin müşteriyi çekmek için her zaman göz önünde bulundurması gereken hayati bir noktadır. Çünkü sadece uygulamanın teknik özelliklerine odaklanmak iyi bir ürünle sonuçlanacak, ancak satışları düşük olacak ve müşteri çekemeyecek. Ve yalnızca ticari özelliklere odaklanmak, uygulamanın başlatılmasında büyük bir ivme ile sonuçlanacaktır, ancak ürün, zayıf özellikleri nedeniyle piyasadan hızla kaybolacaktır. Uygulama müşteri dostu olmalıdır. İşlem yetenekleri ve verileri korumak için güvenli bir ağ geçidi gibi özelliklerin yanı sıra, geliştirme ekibiniz, müşteriden müşteriye temassız işleme uygulamanızın sorunsuz çalışmasını sağlamak için gerekli özelliklere karar vermek gibi birkaç başka bileşeni de dikkate almalıdır.

P2P Uygulama Sisteminize Dahil Edilecek Özellikler

kayıt

Uygulamayı indirdikten sonra yapmanız gereken ilk şey kayıt işlemini tamamlamaktır. Ad, e-posta adresi ve iletişim bilgileri gibi tüm temel müşteri bilgilerinin toplanmasını gerektirir. Bunların tümü, geliştirme ekibiniz tarafından dikkate alınması gereken önemli faktörlerdir.

Dijital Cüzdan

Geliştirme grubunuz, kullanıcılara elektronik para birimlerini saklama ve dijital cüzdan kullanma olanağı verecek istemciden istemciye uygulamalara dijital cüzdan gibi özellikleri dahil etmeyi düşünmelidir. Ödeme uygulaması, maksimum işlevsellik için sıklıkla müşterinin kredi kartına veya banka hesabına bağlanır.

Gerçek Zamanlı Bildirimler

Geliştirme ekibiniz, p2p uygulamalarının tüm etkinlikleri hakkında gerçek zamanlı bilgiler sunabilmesi için bu tür özelliklere sahip olduğundan emin olmalıdır. Uygulamayı yükledikten sonra, kullanıcılar alınan ödemeler, son tarihler, sadakat puanları vb. hakkında bilgi veren push bildirimleri almalıdır.

Para birimi dönüştürme

Uygulamadaki bu gibi özellikler, bu ödeme uygulaması işlevini uygularsanız, bir müşterinin p2p ile sınır ötesi işlemler yapmasına olanak tanır. Geliştirme ekibi bu konuda net bir anlayışa sahip olmalıdır. Bu işlevi kullanmanın ideal yöntemi, p2p ödeme uygulamanızın işlem anında bankanın döviz kuruyla senkronize edilmesini sağlamaktır.

Benzersiz Kimlik veya OTP

P2p ödeme uygulamalarının en önemli özelliklerinden biri, geliştirme ekibinin dikkate alması gereken bir diğer önemli nokta olan güvenliktir. Bir OTP, kullanıcıların bir işlemi düşülmeden önce doğrulamasını sağlar ve böylece p2p, uygulamayı kullanırken onları kasıtsız işlemlerden, dolandırıcılıktan vb. korur. P2p ödeme uygulamanıza eklemek istediğiniz özelliklere karar verdikten sonra, p2p ödeme uygulamalarınız için yazılım oluşturmaya geçebilirsiniz.

1. Adım: Bir P2P Uygulaması Konum Türü Seçin

Eşler arası uygulama çeşitli biçimlerde gelir. Bankacılık ve bağımsız çözümler en yaygın seçeneklerdir. İşlemlerde katılımcılardan biri olarak bir bankayı içeren banka tabanlı bir yazılım seçebilirsiniz. Ayrıca, mevcut finansal uygulama dünyasında iyi sağlayıcılar olan Venmo uygulaması ve PayPal uygulaması gibi uygulamada bağımsız çözümleri de kullanabilirsiniz.

Adım 2: En İyi Yazılım Teknolojisini Seçin

Fintech yazılım uygulaması, her gün yeni teknolojilerin tanıtılmasıyla dijital bir geçiş sürecinden geçiyor. Temassız p2p ödeme uygulamalarınız için doğru teknoloji uygulamasını seçmek çok önemlidir. Ürününüz ne kadar hızlı, kullanışlı ve karlı olursa o kadar iyi olduğundan, ödeme uygulamanızı oluşturmak için en son teknoloji uygulamalarını ve araçlarını benimsemekten korkmamanız size yardımcı olacaktır. Sonuç olarak, uygulama için fintech p2p gelişmelerini araştırmalı ve özellikleri listelemeli ve ihtiyaçlarınız için en uygun maliyetli p2p teknolojisi çözümünü düşünmelisiniz. NFC, Blockchain, Yapay Zeka, Biyometrik Kimlik ve diğer teknolojiler şu anda uygulamada kullanılan en popüler özellikler.

3. Adım: Kullanıcı Dostu Bir Arayüz Tasarlayın

İşlevsellik arayışında uygulamanızın tasarımını gözden kaçırmamalısınız. Para transferi için yazılım uygulaması basit olmalı ve mümkün olduğunca az tıklamaya ihtiyaç duymalıdır. Kullanıcılar, özellikler listesinde hem görsel olarak güzel hem de sezgisel bir şekilde uygulama arayüzü ile etkileşime girebilmelidir. Yazılımın müşteri arayüzünü doğru yapılandırarak ve hoş bir his vererek etkileşimi artırabilirsiniz.

4. Adım: Güvenlik Endişeleri ve Uygunluklar

Uygulamanın içinde müşteri hesap bilgileri, işlem geçmişi ve para transfer süreci p2p teknolojisinde güvende tutulmalıdır. Müşteri, p2p uygulamasında parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, iki faktörlü kimlik doğrulama ve diğer güvenlik listesi özelliklerini kullanabilir. P2P ödeme uygulamanız, para transferi için kullanıldığı ülkenin standartlarına uygun özellikleri listelemelidir. Çünkü tüm konumların ödeme kriterlerini karşılayabilecek evrensel bir p2p ödeme uygulaması oluşturmak son derece zordur. Bir ödeme hedefi bölgesi seçmeli ve yasalarına ve yönergelerine uygun bir P2P ödeme uygulaması tasarlamalısınız.

Adım 5: Bir Yazılım Geliştirme Ekibini İşe Alın

Akran 2 akran ödeme uygulamasının ön aşamalarını tamamladıktan sonra, fikirlerinizi hayata geçirmenize yardımcı olacak deneyimli bir geliştirme ekibini işe almak çok önemlidir. P2p ödeme uygulamasını geliştirmek için gerekli teknik bilgiye sahip bir yazılım geliştirme ekibi ve ayrıca paranızı saklamak için bir dijital cüzdan seçmelisiniz. Sizinkine benzer önceki başarılı fintech peer 2 peer ödeme uygulama projelerine bakmalısınız. Ayrıca, müşteri referanslarına ve geliştirme ekibiyle ilgili diğer bilgilere bakmak zorunludur.

Adım 6: Test Aşaması

Parametreleri listeleyin ve ödeme için yazılım geliştirmeyi bitirdiğinizde son aşamada p2p uygulamalarınızı test edin. Kusurlu bir ürünü piyasaya sunmaktansa, eşdüzey 2 eş ödeme uygulamasında hataları erkenden tespit etmek ve bunları çözmek tercih edilir. Test, p2p ödeme uygulamanızın gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını ve kullanımının uygun olup olmadığını anlamanıza yardımcı olabilir. Sonuçtan memnun kalana kadar testleri tekrarlayın. Bir müşterinin eş 2 eş ödeme uygulamanız hakkında bir fikir oluşturması ve daha fazla kullanıp kullanmayacağına karar vermesi için birkaç tıklamanın ve kaydırmanın yeterli olduğunu unutmayın. Bir ödeme yapma uygulamasında ilk kez performans sorunları yaşayan birçok tüketici, ödeme uygulamasını bir daha asla kullanmaz.

Özel Eşler Arası Ödeme Uygulaması Geliştirmenin Maliyeti Nedir?

Eşler arası ödeme uygulamasının oluşturulması zaman alıcıdır ve önemli ölçüde bilgi ve deneyim gerektirir. Bir P2P ödeme yapma uygulamasının maliyeti ve yazılım fiyatları, lansman tarihi, liste özelliklerinin sayısı, şirketin coğrafi konumu ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli kriterlere bağlıdır. Size ödeme uygulaması için bir basketbol sahası tahmini vermek için, tüm yazılım geliştirme tamamlandıktan sonra, temel işlevlere sahip bir eşler arası yazılımın maliyeti 15.000 ila 40.000 ABD Doları arasında olabilir. Bir ödeme yazılımı için yapılan yatırım, yazılıma dahil edilecek yapıların listesine bağlı olarak, gelişmiş işlevsellik ile 100.000 ABD Dolarına veya daha fazlasına ulaşabilir.





Çözüm

Geliştirme ekibi, şu anda bir niş segment olan temassız eşler arası ödeme uygulamaları veya p2p ödeme sistemleri hakkında iyi bir anlayışa sahip olmalıdır. Ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde büyük bir kargaşa yaşamak üzereler. Artan popülaritesi, bireylerin kademeli olarak nakit ve kart ödemelerinden elektronik araçlar yoluyla işlemlere geçtiğini gösteriyor. Bu nedenle, ödeme ve işlemler için müşteriden müşteriye yazılım geliştirirken, yazılım geliştirme ekibinizin kullanıcıların en son trendine odaklanması gerekir. Bu nedenle, ilk hamle avantajını elde etmek, sağlam P2P ödeme uygulamaları geliştirmeye zaman ve para yatırmak için en önemli andır.