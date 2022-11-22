كيف تصنع تطبيقًا مثل LetGo ؟

LetGo هو تطبيق مجاني يتيح لك شراء وبيع العناصر المستعملة محليًا. التطبيق متاح على أجهزة iOS و Android ، وهو سهل الاستخدام. يجب عليك إنشاء ملف تعريف ونشر صور للعناصر التي تريد بيعها. يمكنك أيضًا البحث عن العناصر التي ترغب في شرائها ومراسلة البائعين مباشرة من خلال التطبيق. LetGo أيضًا على وظيفة دردشة مدمجة ، بحيث يمكنك بسهولة التفاوض على الأسعار وترتيب عمليات الاستلام أو الإنزال. LetGo هي طريقة رائعة لتنظيم منزلك وكسب أموال إضافية في وقت واحد.

أهم ميزات التطبيق التي يجب عليك إضافتها لإنشاء تطبيقات مثل LetGo

عند إنشاء تطبيق جوال ، من الضروري مراعاة الميزات المختلفة التي ستجعل تطبيقك متميزًا عن الآخرين. بعد كل شيء ، فإن أحد أهم جوانب إنشاء تطبيق ناجح هو التأكد من أن لديه وظائف فريدة ومقنعة.

هناك العديد من أنواع ميزات التطبيق المختلفة التي يمكنك إضافتها لجعل تطبيقك خيارًا أكثر شمولاً وتفاعلاً للمستخدمين. قد تكون بعض هذه الميزات موجهة خصيصًا لمساعدة تطبيقك في الوصول إلى جمهور أوسع. في المقابل ، يركز الآخرون على تحسين تجربة المستخدم أو إضافة وظائف جديدة إلى التطبيق الأساسي نفسه.

إذن ، ما هي بعض أهم الميزات التي يجب عليك إضافتها لإنشاء تطبيقات مثل LetGo ؟ فيما يلي بعض الأفكار التي يجب وضعها في الاعتبار:

ميزات المشاركة الاجتماعية

من أهم جوانب التطبيق مدى سهولة مشاركته مع الآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الرسائل المباشرة. وبالتالي ، فإن إضافة ميزات تسهل على المستخدمين مشاركة تجاربهم مع تطبيقك ستساعدك على تنمية قاعدة مستخدمين أكبر والحفاظ عليها.

ميزات المراسلة داخل التطبيق

يتمثل جزء رئيسي آخر من تفاعل المستخدم في القدرة على التواصل مع الآخرين داخل تطبيقك مباشرةً بدلاً من الاضطرار إلى الاعتماد على قنوات خارجية مثل البريد الإلكتروني أو Facebook Messenger . ستساعد إضافة إمكانيات المراسلة داخل التطبيق في الحفاظ على عودة المستخدمين واستخدام تطبيقك بشكل متكرر.

وظائف دون اتصال

لا يمكن لجميع المستخدمين الوصول إلى اتصال إنترنت ثابت وموثوق. على هذا النحو ، من المهم التأكد من أنه لا يزال من الممكن استخدام تطبيقك حتى عندما لا يكون المستخدمون متصلين بالويب ، سواء من خلال توفير إمكانات غير متصلة بالإنترنت لبعض الميزات الأساسية أو من خلال وضع "العمل دون اتصال".

دفع الإخطارات

تعد الإشعارات جزءًا أساسيًا من أي تطبيق لأنها تتيح للمستخدمين معرفة متى تكون هناك تحديثات جديدة أو معلومات مهمة أخرى يحتاجون إلى معرفتها. من خلال دمج الإشعارات الفورية في تطبيقك ، يمكنك تحسين تفاعل المستخدمين وإبقاء المستخدمين على اتصال دائم بآخر الأحداث في تطبيقك.

ميزات المحتوى الغني

لكي يكون تطبيقك ناجحًا حقًا ، ستحتاج إلى تزويد المستخدمين بفرصة القيام بالمزيد داخل تطبيقك أكثر من مجرد التصفح أو استخدام الميزات الأساسية الخاصة بك. تتمثل إحدى طرق تحقيق ذلك في إضافة ميزات محتوى غنية مثل الفيديو والصوت.

بشكل عام ، هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها إضافة ميزات مفيدة وجذابة إلى تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك لتحسين تجربة المستخدم وزيادة شعبيته. بالنظر إلى أهم الميزات التي ستميزك عن غيرك ، يمكنك إنشاء تطبيق يتميز عن الآخرين.

كيف تصنع تطبيقًا مثل LetGo ؟

لإنشاء تطبيق مثل LetGo ، أولاً ، قم بإنشاء واجهة سهلة الاستخدام يسهل التنقل فيها.

واجهة LetGo نظيفة وبسيطة ، مما يسهل على المستخدمين العثور على ما يبحثون عنه.

ثانيًا ، قم بتضمين الميزات التي تتيح للمستخدمين سرد عناصرهم بسرعة وسهولة. قوائم LetGo واضحة ومباشرة ولا تتطلب سوى بضع نقرات لإنشائها.

ثالثًا ، تأكد من أن تطبيقك مصمم جيدًا ويبدو احترافيًا.

تطبيق LetGo جذاب بصريًا ويساعد في منح المستخدمين الثقة بأنهم يتعاملون مع شركة حسنة السمعة.

أخيرًا ، قم بترويج تطبيقك من خلال القنوات عبر الإنترنت مثل وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات عبر الإنترنت. LetGo في وضع تطبيقه أمام المستخدمين المحتملين من خلال هذه القنوات.

باتباع هذه الخطوات ، يمكنك إنشاء تطبيق مثل LetGo يجذب المستخدمين ويحتفظ بهم بنجاح.

ما هي تكلفة إنشاء تطبيق مثل LetGo ؟

لمعرفة تكلفة إنشاء تطبيق مثل LetGo ، نحتاج إلى فهم ميزات التطبيق والمكونات اللازمة لتطوير كل ميزة. LetGo عبارة عن إعلان مبوب ومنصة بيع وشراء من نظير إلى نظير تتيح للمستخدمين إنشاء قوائم للعناصر التي يرغبون في بيعها. يحتوي التطبيق أيضًا على ميزة المراسلة بحيث يمكن للمشترين والبائعين التواصل مع بعضهم البعض.

فيما يتعلق بالتطوير ، سيحتاج التطبيق إلى قاعدة بيانات خلفية لتخزين بيانات وقوائم المستخدم ، بالإضافة إلى واجهة برمجة تطبيقات للتفاعل مع الواجهة الأمامية . بالإضافة إلى ذلك ، يجب إنشاء التطبيق لمنصات iOS و Android. إذا أخذنا كل هذه العوامل في الاعتبار ، فإن التكلفة المقدرة لتطوير تطبيق مثل LetGo بين 50000 و 100000 دولار .

رائع! لماذا هذا الثمن باهظا ، تسأل؟ نجيب على ذلك بأنه نهج تطوير تقليدي يتطلب تعيين فريق تطوير مهني أو التعاقد مع شركة تطوير . تختلف تكلفة عمالة المطورين باختلاف البلدان ، ولكن لا يزال ما يجب القيام به مرتفعًا جدًا إذا لم تكن مستعدًا لاستثمار الكثير من الأموال. توصيتنا هي البرمجة المرئية . سنتحدث عن هذا بمزيد من التفصيل أدناه. ولكن من المهم معرفة أن أدوات no-code أرخص بعشر مرات من النهج التقليدي للتنمية.

كم من الوقت سوف يستغرق؟

إذا كنت تتساءل عن المدة التي سيستغرقها إنشاء تطبيق مثل LetGo ، فإن الإجابة تعتمد على بعض العوامل. أولاً ، من المهم النظر في نطاق المشروع. ما هي الميزات التي تريد تضمينها؟ كم عدد المنصات التي تريد دعمها؟ كلما كان التطبيق أكثر تعقيدًا ، كلما استغرق تطويره وقتًا أطول. ثانيًا ، من الضروري أن يكون لديك خطة واضحة ومحددة جيدًا من البداية.

كلما كنت أكثر تنظيماً واستعداداً ، ستكون عملية التطوير أكثر سلاسة. أخيرًا ، من المهم العمل مع مطورين محترفين ومحترفين يمكنهم تحقيق رؤيتك في الحياة. بمساعدتهم ، يمكنك إنشاء تطبيق مذهل في فترة زمنية معقولة. لذا ، إذا كنت مستعدًا للبدء ، فلا تدع أي شيء يعيقك.

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