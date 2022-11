Como fazer uma aplicação como LetGo?

LetGo é uma aplicação gratuita que lhe permite comprar e vender itens usados localmente. A aplicação está disponível em dispositivos iOS e Android, e é simples de utilizar. É necessário criar um perfil e publicar imagens dos artigos que se pretende vender. Pode também procurar artigos que deseja comprar e enviar mensagens aos vendedores directamente através da aplicação. LetGo Também tem uma função de chat integrada, para que possa facilmente negociar preços e organizar pick-ups ou drop-offs. LetGo é uma óptima forma de declinar a sua casa e ganhar dinheiro extra em simultâneo.

Características principais da aplicação que deve adicionar para fazer aplicações como LetGo

Ao construir uma aplicação móvel, é essencial considerar as várias características que farão com que a sua aplicação se destaque da multidão. Afinal de contas, um dos aspectos mais importantes da criação de uma aplicação bem sucedida é assegurar que ela tenha uma funcionalidade única e convincente.

Existem muitos tipos diferentes de funcionalidades que pode acrescentar para tornar a sua aplicação uma opção mais abrangente e envolvente para os utilizadores. Algumas destas funcionalidades podem ser especificamente orientadas para ajudar a sua aplicação a alcançar um público mais vasto. Em contraste, outras concentram-se em melhorar a experiência do utilizador ou adicionar novas funcionalidades à própria aplicação central.

Portanto, quais são algumas das principais características que deve acrescentar para fazer aplicações como LetGo? Aqui estão apenas algumas ideias a considerar:

Funcionalidades de partilha social

Um dos aspectos mais importantes de um aplicativo é a facilidade com que pode ser partilhado com outros através das redes sociais ou de mensagens directas. Assim, adicionar características que facilitem a partilha de experiências com a sua aplicação irá ajudá-lo a crescer e manter uma base de utilizadores maior.

Funcionalidades de mensagens in-app

Outra parte fundamental do envolvimento do utilizador é a capacidade de comunicar com outros dentro da sua aplicação, em vez de ter de confiar em canais externos como o e-mail ou o Facebook Messenger. A adição de capacidades de mensagens noapp ajudará a manter os utilizadores a voltarem e a utilizarem a sua aplicação repetidamente.

Funcionalidade fora de linha

Nem todos os utilizadores têm acesso a uma ligação consistente e fiável à Internet. Como tal, é importante assegurar que a sua aplicação ainda possa ser utilizada mesmo quando os utilizadores não estão ligados à web, quer fornecendo capacidades offline para certas características essenciais ou através de um 'modo de trabalho offline'.

Notificações push

As notificações são uma parte essencial de qualquer aplicação porque permitem aos utilizadores saber quando há novas actualizações ou outras informações importantes de que precisam de estar cientes. Ao incorporar notificações push na sua aplicação, pode melhorar o envolvimento do utilizador e manter os seus utilizadores constantemente ligados aos acontecimentos mais recentes na sua aplicação.

Características ricas de conteúdo

Para que a sua aplicação seja verdadeiramente bem sucedida, terá de proporcionar aos utilizadores a oportunidade de fazer mais dentro da sua aplicação do que apenas navegar ou utilizar as suas características principais. Uma forma de o conseguir é adicionando características de conteúdo rico, tais como vídeo, áudio.

Em geral, há muitas formas diferentes de adicionar características úteis e envolventes à sua aplicação móvel para melhorar a experiência do utilizador e aumentar a sua popularidade. Considerando as principais características que o distinguirão, pode criar uma aplicação que se destaque da multidão.

Como fazer uma aplicação como LetGo?

Para fazer uma aplicação como LetGoPrimeiro, criar uma interface de fácil utilização que seja fácil de navegar.

A interface de LetGo é limpa e simples, o que torna fácil para os utilizadores encontrar o que procuram.

Em segundo lugar, inclui características que permitem aos utilizadores listar os seus itens de forma rápida e fácil. As listagens do LetGo são simples e requerem apenas alguns cliques para serem criadas.

Terceiro, certifique-se de que a sua aplicação está bem concebida e tem um aspecto profissional.

A aplicação LetGo é visualmente apelativa e ajuda a dar aos utilizadores a confiança de que estão a lidar com uma empresa respeitável.

Finalmente, promova a sua aplicação através de canais online, tais como as redes sociais e anúncios online. LetGo tem a sua aplicação na frente de potenciais utilizadores através destes canais.

Seguindo estes passos, é possível criar uma aplicação como LetGo que atrai e retém com sucesso os utilizadores.

Quanto custa a construção de uma aplicação como LetGo?

Para descobrir quanto custaria a construção de uma aplicação como LetGoprecisamos de compreender que características tem a aplicação e que componentes são necessários para desenvolver cada característica. LetGo é um anúncio classificado e uma plataforma de compra e venda peer-to-peer que permite aos utilizadores criar listas de artigos que desejam vender. A aplicação também tem uma funcionalidade de mensagens para que compradores e vendedores possam comunicar uns com os outros.

Em termos de desenvolvimento, a aplicação precisaria de uma base de dados back-end para armazenar dados e listagens de utilizadores, bem como uma API para fazer interface com o front-end. Além disso, a aplicação teria de ser construída tanto para plataformas iOS como para Android. Se tivermos em conta todos estes factores, o custo estimado para desenvolver uma aplicação como LetGo seria entre $50.000 e $100.000.

Uau! Porquê tão caro, perguntam vocês? Respondemos que é uma abordagem tradicional de desenvolvimento que requer a contratação de uma equipa de desenvolvimento profissional ou a contratação de uma empresa de desenvolvimento. O custo da mão-de-obra de desenvolvimento varia nos diferentes países, mas mesmo assim, é bastante elevado o que fazer se não se estiver disposto a investir tanto dinheiro. A nossa recomendação é programação visual. Falaremos mais detalhadamente sobre isto em baixo. Mas é importante saber que as ferramentasno-code são dez vezes mais baratas do que a abordagem tradicional ao desenvolvimento.

Quanto tempo vai demorar?

Se estiver a pensar quanto tempo levará a construir uma aplicação como LetGoa resposta depende de alguns factores. Em primeiro lugar, é importante considerar o âmbito do projecto. Quais as características que pretende incluir? Quantas plataformas pretende apoiar? Quanto mais complexa for a aplicação, mais tempo demorará a ser desenvolvida. Em segundo lugar, é crucial ter um plano claro e bem definido desde o início.

Quanto mais organizado e preparado estiver, tanto mais suave será o processo de desenvolvimento. Finalmente, é importante trabalhar com programadores experientes e profissionais que possam dar vida à sua visão. Com a sua ajuda, poderá criar uma aplicação surpreendente num período de tempo razoável. Portanto, se estiver pronto para começar, não deixe que nada o atrase.

No-code solução

AppMaster é o perfeito no-code solução para quem procura construir uma aplicação como LetGo. A nossa plataforma facilita a criação de uma aplicação personalizada sem qualquer codificação, e todas as nossas funcionalidades são concebidas para o ajudar a criar uma aplicação potente e profissional que se destacará da concorrência. Fornecemos tudo o que é necessário para construir uma aplicação como LetGo, incluindo ferramentas e apoio. Além disso, a nossa plataforma é apoiada por uma equipa de peritos que estão sempre disponíveis para o ajudar a tirar o máximo partido da sua aplicação. Com AppMasterpode finalmente construir a maçã que sempre desejou sem qualquer aborrecimento ou stress. Então, de que está à espera? Comece hoje e veja como é fácil construir uma maçã com AppMaster.io!