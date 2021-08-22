Bir uygulamanın iş mantığı, uygulamanın kullanıcı ile etkileşime girdiği şemaların bir açıklamasıdır. Bir kullanıcı abone olduğunda veya bir sipariş formu doldurduğunda veya sadece giriş yaptığında, tüm bu işlemler uygulamanın “başlığı altında” belirli bir sırayla işlenir.

Hangi verileri talep etmeniz gerekiyor? Girilen veriler belirtilen formatla eşleşiyor mu? Kullanıcı "Onayla" düğmesini tıkladıktan sonra ne olur? Bu operasyona erişim hakları var mı? Tüm bunlar ve diğer birçok soru, belirli bir uygulamanın iş mantığının nasıl oluşturulduğu incelenerek yanıtlanabilir.

En basit örnek: bir havayolu yöneticisi (kullanıcı) bir yolcuyu bir uçuş için kaydeder (veritabanına bilgi girer).

Kullanıcının yaptığı:

1. Seçilen uçuşla ilgili bilgileri açar, kayıtlı yolcu listesine gider, "Yolcu kaydet"e tıklar.

2. Kayıt formunu doldurur: uçuş numarasını girer, bir yolcu seçer, check-in yerini ve durumunu belirtir.

3. "Onayla" düğmesine basar

4. Genel listede yeni bir yolcu görür.

Uygulamanın iş mantığı açısından nasıl görünüyor:

1. Uygulama, kullanıcının yetkili olup olmadığını ve seçilen sayfaya erişim haklarının yanı sıra kayıt işlemlerini kontrol eder.

2. Kullanıcının formu doldurmasını bekler.

3. Girilen verileri işler:

a. Girilen verilerin uygulamanın gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını kontrol eder (bu gereksinimler programcı tarafından önceden tanımlanmıştır): örneğin, "Uçuş numarası" alanı bir tamsayı içermelidir.

B. Veritabanından bilgi alır: örneğin, bir uçuş ve ilgili kayıtlar (değişiklik yapmak için), bir yolcu hakkında (bu yolcunun gerçekten veritabanında olup olmadığını kontrol etmek için).

C. Alanlar yanlış doldurulursa hata mesajlarını gösterir.

NS. Veritabanına bilgi gönderir, içinde yeni kayıtlar oluşturmak veya mevcut olanları güncellemek için komutlar verir.

4. Güncellenen bilgileri ekranda görüntüler.

Uygulamanın genel mantığı, iş süreçleri - sistemdeki belirli işlemleri açıklayan şemalar: yolcu kaydı oluşturma, sisteme yeni uçuş ekleme, kayıt bilgilerini düzenleme.

Klasik programlama söz konusu olduğunda, tüm süreçleri tanımlamak için kod blokları kullanılır. Birçoğu şablonlara göre yazılmıştır - sadece farklı bir sırayla ve farklı verilerle çalışmak için kullanılırlar.

Kodsuz geliştirmedeki bu "şablon" doğası nedeniyle, iş mantığı tasarımcıları olan görsel programlama araçlarını kullanmak mümkün hale geldi. Uygulamanın diğer bileşenlerinin ayarlarına bağlı olarak gerekli blokları seçmeye, bunları istenen sırada kurmaya ve düzenlemeye ve hatta bazı blokları otomatik olarak oluşturmaya yardımcı olurlar. Sonuç olarak, kod satırları üzerinde saatler harcamak zorunda kalmadan hazır iş mantığıdır.

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