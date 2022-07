La logique métier d'une application est une description des schémas par lesquels l'application interagit avec l'utilisateur. Lorsqu'un utilisateur s'abonne, remplit un bon de commande ou se connecte simplement, toutes ces actions sont traitées « sous le capot » de l'application dans un ordre précis.

Quelles données devez-vous demander ? Les données saisies correspondent-elles au format spécifié ? Que se passe-t-il une fois que l'utilisateur a cliqué sur le bouton « Confirmer » ? A-t-il même des droits d'accès à cette opération ? Toutes ces questions et bien d'autres peuvent trouver une réponse en examinant comment la logique métier d'une application particulière est construite.

L'exemple le plus simple : un administrateur de compagnie aérienne (utilisateur) enregistre un passager pour un vol (saisit des informations dans la base de données).

Ce que fait l'utilisateur :

1. Ouvre les informations sur le vol sélectionné, accède à la liste des passagers déjà enregistrés, clique sur "Enregistrer le passager".

2. Remplit le formulaire d'inscription : saisit le numéro de vol, sélectionne un passager, indique le lieu et le statut de l'enregistrement.

3. Appuyez sur le bouton "Confirmer"

4. Voit un nouveau passager dans la liste générale.

À quoi cela ressemble du point de vue de la logique métier de l'application :

1. L'application vérifie si l'utilisateur est autorisé et dispose des droits d'accès à la page sélectionnée, ainsi que des opérations d'inscription.

2. Attend que l'utilisateur remplisse le formulaire.

3. Traiter les données saisies :

une. Vérifie si les données saisies répondent aux exigences de l'application (ces exigences sont prédéfinies par le programmeur) : par exemple, le champ « Numéro de vol » doit contenir un nombre entier.

b. Reçoit des informations de la base de données : par exemple, sur un vol et les enregistrements associés (pour apporter des modifications), un passager (pour vérifier si ce passager est bien dans la base de données).

c. Affiche des messages d'erreur si les champs sont mal remplis.

ré. Envoie des informations à la base de données, en donnant des commandes pour y créer de nouveaux enregistrements ou mettre à jour les enregistrements existants.

4. Affiche les informations mises à jour à l'écran.

La logique générale de l'application est construite par des processus métier - des schémas décrivant des opérations spécifiques dans le système : création d'un dossier passager, ajout au système d'un nouveau vol, modification des informations d'enregistrement.

En programmation classique, des blocs de code sont utilisés pour décrire tous les processus. Beaucoup d'entre eux sont écrits selon des modèles - ils sont simplement utilisés dans un ordre différent et pour travailler avec des données différentes.

En raison de cette nature de "modèle" dans le développement sans code, il est devenu possible d'utiliser des outils de programmation visuels - des concepteurs de logique métier. Ils aident à sélectionner les blocs nécessaires, à les configurer et à les organiser dans l'ordre souhaité et même à créer automatiquement certains blocs, en fonction des paramètres des autres composants de l'application. L'essentiel est une logique métier toute faite sans avoir à passer des heures et des heures sur des lignes de code.

Vous pouvez apprendre à configurer la logique métier sur la plate-forme AppMaster.io dans la vidéo sur les processus métier .