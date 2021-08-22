应用程序的业务逻辑是对应用程序与用户交互的方案的描述。当用户订阅、填写订单或简单登录时，所有这些操作都会以特定顺序在应用程序的“后台”处理。

您需要索取哪些数据？输入的数据是否符合指定的格式？用户点击“确认”按钮后会发生什么？他甚至有权访问此操作吗？通过检查特定应用程序的业务逻辑是如何构建的，可以回答所有这些以及许多其他问题。

最简单的例子：航空公司管理员（用户）为航班注册一名乘客（将信息输入数据库）。

用户做什么：

1.打开所选航班信息，进入已登记旅客列表，点击“登记旅客”。

2.填写登记表：输入航班号，选择旅客，注明值机地点和状态。

3.按下“确认”按钮

4.在总列表中看到新乘客。

从应用程序的业务逻辑的角度来看它是怎样的：

1.应用程序检查用户是否被授权并有权访问所选页面，以及注册操作。

2.等待用户填写表单。

3.处理输入的数据：

一种。检查输入的数据是否满足应用程序的要求（这些要求由程序员预定义）：例如，“航班号”字段必须包含一个整数。

湾从数据库接收信息：例如，关于航班和相关注册（进行更改）、乘客（检查该乘客是否确实在数据库中）。

C。如果字段填写不正确，则显示错误消息。

d.将信息发送到数据库，发出在其中创建新记录或更新现有记录的命令。

4.在屏幕上显示更新的信息。

应用程序的一般逻辑由业务流程构建 - 描述系统中特定操作的图表：创建乘客记录、向系统添加新航班、编辑注册信息。

在经典编程中，代码块用于描述所有过程。其中许多是根据模板编写的 - 它们只是以不同的顺序使用并处理不同的数据。

由于无代码开发中的这种“模板”性质，可以使用可视化编程工具 - 业务逻辑设计器。它们有助于选择必要的块，按所需顺序设置和排列它们，甚至根据应用程序其他组件的设置自动创建一些块。底线是现成的业务逻辑，而无需在代码行上花费数小时和数小时。

您可以在业务流程视频中了解如何在AppMaster.io平台上设置业务逻辑。