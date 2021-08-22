منطق العمل الخاص بالتطبيق هو وصف للأنظمة التي يتفاعل بها التطبيق مع المستخدم. عندما يشترك المستخدم ، أو يملأ نموذج طلب ، أو يسجل الدخول ببساطة ، تتم معالجة كل هذه الإجراءات "تحت غطاء" التطبيق بترتيب معين.

ما هي البيانات التي تريد أن تطلبها؟ هل البيانات المدخلة مطابقة للصيغة المحددة؟ ماذا يحدث بعد أن ينقر المستخدم على زر "تأكيد"؟ هل لديه حتى حقوق الوصول إلى هذه العملية؟ يمكن الإجابة على كل هذه الأسئلة والعديد من الأسئلة الأخرى من خلال دراسة كيفية بناء منطق الأعمال لتطبيق معين.

أبسط مثال: يسجل مسؤول شركة طيران (مستخدم) راكبًا في رحلة (يُدخل المعلومات في قاعدة البيانات).

ماذا يفعل المستخدم:

1. يفتح المعلومات حول الرحلة المختارة ، ويذهب إلى قائمة الركاب المسجلين بالفعل ، وينقر على "تسجيل المسافر".

2. يملأ استمارة التسجيل: أدخل رقم الرحلة ، ويختار راكبًا ، ويشير إلى مكان وحالة تسجيل الوصول.

3. الضغط على زر "تأكيد"

4. يرى راكب جديد في القائمة العامة.

كيف يبدو من وجهة نظر منطق الأعمال للتطبيق:

1. يتحقق التطبيق مما إذا كان المستخدم مصرحًا له ولديه حقوق الوصول إلى الصفحة المحددة ، بالإضافة إلى عمليات التسجيل.

2. ينتظر المستخدم لملء النموذج.

3. يعالج البيانات المدخلة:

أ. للتحقق مما إذا كانت البيانات المدخلة تفي بمتطلبات التطبيق (هذه المتطلبات محددة مسبقًا بواسطة المبرمج): على سبيل المثال ، يجب أن يحتوي الحقل "رقم الرحلة" على عدد صحيح.

ب. يتلقى معلومات من قاعدة البيانات: على سبيل المثال ، حول رحلة والتسجيلات ذات الصلة (لإجراء تغييرات) ، راكب (للتحقق مما إذا كان هذا الراكب موجودًا بالفعل في قاعدة البيانات).

ج. يظهر رسائل خطأ إذا تم ملء الحقول بشكل غير صحيح.

د. يرسل المعلومات إلى قاعدة البيانات ، ويعطي الأوامر لإنشاء سجلات جديدة فيها أو تحديث السجلات الموجودة.

4. يعرض معلومات محدثة على الشاشة.

يتم بناء المنطق العام للتطبيق من خلال العمليات التجارية - الرسوم البيانية التي تصف عمليات محددة في النظام: إنشاء سجل للركاب ، وإضافة رحلة جديدة إلى النظام ، وتحرير معلومات التسجيل.

عندما يتعلق الأمر بالبرمجة الكلاسيكية ، يتم استخدام كتل من التعليمات البرمجية لوصف جميع العمليات. تمت كتابة العديد منها وفقًا للقوالب - يتم استخدامها ببساطة في تسلسل مختلف والعمل مع بيانات مختلفة.

بسبب طبيعة "القالب" هذه في التطوير بدون كود ، أصبح من الممكن استخدام أدوات البرمجة المرئية - مصممي منطق الأعمال. إنها تساعد في تحديد الكتل الضرورية ، وإعدادها وترتيبها بالتسلسل المطلوب ، بل وإنشاء بعض الكتل تلقائيًا ، اعتمادًا على إعدادات المكونات الأخرى للتطبيق. خلاصة القول هي منطق الأعمال الجاهز دون الحاجة إلى قضاء ساعات وساعات فوق سطور التعليمات البرمجية.

يمكنك معرفة كيفية إعداد منطق الأعمال على النظام الأساسي AppMaster.io في فيديو عملية الأعمال .