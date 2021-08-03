Бизнес-логика приложения – это, по сути, описание схем, по которым приложение взаимодействует с пользователем. Когда пользователь оформляет подписку, или заполняет форму заказа, или просто авторизуется – все эти действия обрабатываются «под капотом» приложения в определенном порядке.

Какие данные нужно запросить? Соответствуют ли введенные данные заданному формату? Что произойдет после того, как пользователь нажмет кнопку «Подтвердить»? А есть ли вообще у него права доступа к данной операции? На все эти и многие другие вопросы можно ответить, изучив, как построена бизнес-логика конкретного приложения.

Простейший пример: администратор авиакомпании (пользователь) регистрирует пассажира на рейс (вносит информацию в базу данных).

Что делает пользователь:

Открывает информацию о выбранном рейсе, переходит к списку уже зарегистрированных пассажиров, нажимает «Зарегистрировать пассажира». Заполняет форму регистрации: вводит номер рейса, выбирает пассажира, указывает место и статус регистрации. Нажимает кнопку «Подтвердить» Видит нового пассажира в общем списке.

Как это выглядит с точки зрения бизнес-логики приложения:

Приложение проверяет, авторизован ли пользователь и имеет ли права доступа к выбранной странице, а также операции регистрации. Ждет, пока пользователь заполнит форму. Обрабатывает введенные данные: a. Проверяет, соответствуют ли введенные данные требованиям приложения (эти требования заранее прописаны программистом): например, в поле «Номер рейса» должно быть целое число. b. Получает из базы данных информацию: например, о рейсе и связанных с ним регистрациях (чтобы внести изменения), пассажире (чтобы проверить, действительно ли этот пассажир есть в базе данных). c. Выдает сообщения об ошибках, если поля заполнены неверно. d. Отправляет информацию в базу данных, отдавая команды на создание в ней новых записей или обновлении существующих. Выводит обновленную информацию на экран.

Общая логика приложения строится из бизнес-процессов – схем, описывающих конкретные операции в системе: создание записи о пассажире, добавление в систему нового рейса, редактирование информации о регистрации.

Когда речь идет о классическом программировании, то для описания всех процессов используются блоки кода. Многие из них пишутся по шаблонам – просто используются в разной последовательности и для работы с разными данными.

Именно благодаря этой «шаблонности» в no-code разработке появилась возможность использовать инструменты визуального программирования – так называемые дизайнеры бизнес-логики. Они помогают выбрать нужные блоки, скомпоновать в нужной последовательности, настроить. И даже создать некоторые блоки автоматически, в зависимости от настроек других компонентов приложения. Итог – готовая бизнес-логика без необходимости проводить многие часы над строками кода.

О том, как настраивать бизнес-логику на платформе AppMaster.io, вы можете узнать из видео о бизнес-процессах.