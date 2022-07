A lógica de negócios de um aplicativo é uma descrição dos esquemas pelos quais o aplicativo interage com o usuário. Quando um usuário se inscreve, preenche um formulário de pedido ou simplesmente faz login, todas essas ações são processadas "nos bastidores" do aplicativo em uma ordem específica.

Quais dados você precisa solicitar? Os dados inseridos correspondem ao formato especificado? O que acontece depois que o usuário clica no botão "Confirmar"? Ele ao menos tem direitos de acesso a esta operação? Todas essas e muitas outras perguntas podem ser respondidas examinando-se como a lógica de negócios de um aplicativo específico é construída.

O exemplo mais simples: um administrador de companhia aérea (usuário) registra um passageiro para um voo (insere informações no banco de dados).

O que o usuário faz:

1. Abre informações sobre o voo selecionado, vai para a lista de passageiros já cadastrados, clica em "Cadastrar passageiro".

2. Preencher ficha de inscrição: digita o número do vôo, seleciona um passageiro, indica o local e a situação do check-in.

3. Pressione o botão "Confirmar"

4. Vê um novo passageiro na lista geral.

Como fica do ponto de vista da lógica de negócios do aplicativo:

1. O aplicativo verifica se o usuário está autorizado e tem direitos de acesso à página selecionada, bem como operações de registro.

2. Aguarda o usuário preencher o formulário.

3. Processa os dados inseridos:

uma. Verifica se os dados inseridos atendem aos requisitos da aplicação (esses requisitos são predefinidos pelo programador): por exemplo, o campo "Número do voo" deve conter um inteiro.

b. Recebe informações do banco de dados: por exemplo, sobre um voo e registros relacionados (para fazer alterações), um passageiro (para verificar se esse passageiro está realmente no banco de dados).

c. Mostra mensagens de erro se os campos forem preenchidos incorretamente.

d. Envia informações para o banco de dados, dando comandos para criar novos registros nele ou atualizar os existentes.

4. Exibe informações atualizadas na tela.

A lógica geral da aplicação está sendo construída por processos de negócios - diagramas que descrevem operações específicas no sistema: criação de um registro de passageiro, adição de novo voo ao sistema, edição de informações de registro.

Quando se trata de programação clássica, blocos de código são usados para descrever todos os processos. Muitos deles são escritos de acordo com modelos - eles são simplesmente usados em uma sequência diferente e para trabalhar com dados diferentes.

Por causa dessa natureza de "modelo" no desenvolvimento sem código, tornou-se possível usar ferramentas de programação visual - designers de lógica de negócios. Eles ajudam a selecionar os blocos necessários, configurá-los e organizá-los na sequência desejada e até mesmo criar alguns blocos automaticamente, dependendo das configurações de outros componentes do aplicativo. O resultado final é uma lógica de negócios pronta, sem ter que gastar horas e horas com linhas de código.

Você pode aprender como configurar a lógica de negócios na plataforma AppMaster.io no vídeo do processo de negócios .