La logica di business di un'applicazione è una descrizione degli schemi con cui l'applicazione interagisce con l'utente. Quando un utente si iscrive, o compila un modulo d'ordine, o semplicemente accede, tutte queste azioni vengono elaborate "sotto il cofano" dell'applicazione in un ordine specifico.

Quali sono i dati da richiedere? I dati inseriti corrispondono al formato specificato? Cosa succede dopo che l'utente ha cliccato sul pulsante "Conferma"? Ha i diritti di accesso a questa operazione? A tutte queste e a molte altre domande si può rispondere esaminando come è costruita la logica di business di una particolare applicazione.

L'esempio più semplice: un amministratore di una compagnia aerea (utente) registra un passeggero per un volo (inserisce le informazioni nel database).

Cosa fa l'utente:

1. Apre le informazioni sul volo selezionato, passa all'elenco dei passeggeri già registrati e fa clic su "Registra passeggero".

2. Compila il modulo di registrazione: inserisce il numero del volo, seleziona un passeggero, indica il luogo e lo stato del check-in.

3. Premere il pulsante "Conferma".

4. Vede un nuovo passeggero nell'elenco generale.

Come appare dal punto di vista della logica di business dell'applicazione:

1. L'applicazione verifica se l'utente è autorizzato e ha i diritti di accesso alla pagina selezionata, nonché alle operazioni di registrazione.

2. Attende che l'utente compili il modulo.

3. Elabora i dati inseriti:

a. Verifica se i dati inseriti soddisfano i requisiti dell'applicazione (tali requisiti sono predefiniti dal programmatore): ad esempio, il campo "Numero di volo" deve contenere un numero intero.

b. Riceve informazioni dal database: ad esempio, su un volo e sulle relative registrazioni (per apportare modifiche), su un passeggero (per verificare se questo passeggero è effettivamente presente nel database).

c. Mostra messaggi di errore se i campi sono compilati in modo errato.

d. Invia informazioni al database, dando comandi per creare nuovi record o aggiornare quelli esistenti.

4. Visualizza le informazioni aggiornate sullo schermo.

La logica generale dell'applicazione è costruita da processi di business - diagrammi che descrivono operazioni specifiche nel sistema: creazione di un record di passeggeri, aggiunta al sistema di un nuovo volo, modifica delle informazioni di registrazione.

Quando si parla di programmazione classica, si utilizzano blocchi di codice per descrivere tutti i processi. Molti di essi sono scritti secondo modelli: vengono semplicemente utilizzati in una sequenza diversa e per lavorare con dati diversi.

A causa di questa natura di "modello" nello sviluppo no-code, è diventato possibile utilizzare strumenti di programmazione visiva - designer di logica aziendale. Questi strumenti aiutano a selezionare i blocchi necessari, a impostarli e a disporli nella sequenza desiderata e persino a creare alcuni blocchi automaticamente, a seconda delle impostazioni di altri componenti dell'applicazione. Il risultato è una logica di business già pronta, senza dover spendere ore e ore in righe di codice.

Potete imparare come impostare la logica aziendale sulla piattaforma AppMaster.io nel video sui processi aziendali.