Kodsuz olmanın artıları hakkında çok konuşuyoruz, eksilerinden bahsetmenin zamanı geldi. Orada hiç? Tabii ki. Bugün ana olanları ele alacağız.

Doğru kaynakları seçme zorluğu

Çeşitli kodsuz araçlar arasından seçim yaparken, sonunda ne oluşturmak istediğiniz konusunda net olmanız önemlidir. Aksi takdirde, bir platform bulabilir, bir tarife ödeyebilir, geliştirmeye başlayabilirsiniz - ve projenin yarısı hazır olduğunda, onu tamamlayacak işlevlerden yoksun olduğunuzu fark edersiniz. Başka bir yaygın senaryo: Özelliklerin çoğu kullanışlı olmayacak, zengin özelliklere sahip bir platform için ödeme yapmak.

Uzlaşmalar çoğu zaman yapılmalıdır. Bir platform yalnızca MVP için tasarlanmıştır. Bir diğeri ise harika web uygulamaları tasarlamaktır. Üçüncüsü mobilde uzmanlaşmıştır. Ve karmaşık bir arka uç tasarlamak için sadece dördüncü uygundur, ancak daha sonra arayüz oldukça basit olacaktır.

Genellikle proje platforma bağlı olacaktır

Kodsuz oluşturucuların tümü "alınabilecek" uygulamalar oluşturmaz - yani kaynak kodu veya ikili dosyaları indirir. Platform ayrıca, uygulamanın onsuz çalışamayacağı bir motor gibi çalışır. Bu, sizin gibi görünüyor, ancak tamamen değil.

Küçük uygulamalar ve MVP için bu kritik değilse, daha ciddi ve uzun projeler için riskler daha yüksektir. Platform kapanabilir. Yoksa hizmet ve teknik destek kalitesi aniden bozulur. Proje büyürse veya genişletmeye karar verirseniz, mevcut fonksiyon ve kapasiteniz yeterli olmayabilir. Teknik çalışma veya arıza durumunda kaynağınızın da kullanılamayacağı gerçeğinden bahsetmiyorum bile.

Kodsuz bir platforma bağımlılık, bir barındırma veya bulut hizmetine bağımlılığa benzer, ancak önemli bir fark vardır. Barındırıcı size uymazsa, siteyi her zaman (bir programcı tutsanız bile) taşıyabilirsiniz. Ancak yalnızca belirli bir platformda çalışıyorsa, durumu kabul etmeniz veya yeni bir tane geliştirmeniz gerekecektir.

Olumlu bir eğilim olmasına rağmen: tasarımcılar yavaş yavaş kullanıcıları "bağlama" girişimlerini terk ediyor. Sonuçta, kodsuz pazar büyüyor, daha fazla araç var ve bağımsız bir uygulama sağlama yeteneği ciddi bir rekabet avantajı sağlıyor.

Çeşitli işlevsellik sınırlamaları

Kodsuz geliştirme, temelde yeni bir şey oluşturmak için uygun değildir. Elbette birçok özel görev, iş süreci ve hatta oyun mekaniği için kodsuz araçlar var. Prensip olarak, onları oluşturmak mümkündür. Ancak bunun için kodu ayrı özel bloklara "ayrıştırmanız", şablonlar oluşturmanız, farklı görevler üzerinde test etmeniz gerekir.

Bu nedenle, kodsuz platformların kullanıcıları kaçınılmaz olarak kısıtlamalarla karşılaşacaktır. Bazen bir projeyi tamamlamak için kelimenin tam anlamıyla birkaç işlev eksik. Elbette pek çok kodsuz platform, özel kod blokları eklemenize izin verirken, düşük kod daha esnek geliştirme sunar. Bununla birlikte, ne kodsuz ne de düşük kodlu, geleneksel geliştirme ile aynı eksiksizliğe sahip değildir. Birçoğu (biz dahil) AI'nın gelişmesiyle her şeyin değişeceğinden emin olsa da. Ancak kodsuz zaman vermeniz gerekir.

Şimdi, gelişmiş bir topluluğa sahip bir platform seçmek ve ideal olarak geliştiricilerinin belirli projeler için bloklar oluşturmaya hazır olmaları için daha iyidir.

Beklediğinizden daha pahalı olabilir

Kodsuz geliştirme her zaman hızlıdır, ancak her zaman ucuz değildir. Platform oranları genellikle yalnızca işlevsellik ve hizmete değil, aynı zamanda tamamlanmış uygulamanın kullanıcı sayısına da bağlıdır. Bu nedenle no-code, uzun vadeli projeler için her zaman uygun değildir. Sonuçta, yıllık maliyet, geleneksel geliştirme maliyetiyle karşılaştırılabilir. Ayrıca platforma bağlıysanız, daha fazla ödeme yapmanız veya sıfırdan bir uygulama geliştirmeniz gerekecektir.

Profesyonel bir kodsuz geliştirici kiralamaya karar verdiyseniz (veya başlangıçta planladıysanız), çalışmalarının saat başına 100 ABD Dolarına veya daha fazlasına mal olabileceğini unutmayın. Zaten bir ekip kiralamaktan daha ucuz ama küçük bir başlangıç için pek uygun değil.

Kendiniz bir proje oluşturacak olsanız bile - platformunuzdaki (veya benzerlerinizdeki) uzmanların çalışmalarının ne kadara mal olduğunu öğrenin. Sonuçta, onların yardımına her an ihtiyaç duyulabilir.

Uzman bulmak zor

Projeniz için doğru araçları seçebilecek çok fazla kodsuz geliştirici yok. Topluluklar genellikle büyük platformlar veya eğitim portalları etrafında toplanır: çok sayıda materyal, destek ve forum vardır. Ancak, kodsuz olasılıkların yarısını bile bilmeden belirli araçlarla nasıl çalışacağınızı öğrenebilirsiniz.

Bu nedenle, hala akut bir uzman sıkıntısı var. Bazen, geliştirmenin kendisi birkaç gün sürecek olsa da, gerekli uzmanın uygun hale gelmesi için haftalarca beklemeniz gerekir.

Her durumda öğrenmek zorunda kalacaksın

Elbette, kodsuz kurucuların çoğu sezgiseldir. Ancak yine de işlevselliği, programlamanın temellerini, modern uygulamaların çalışma ilkelerini anlamalısınız. Ve doğru platformu seçmek çok önemlidir - sonuçta, benzerliklere rağmen, her biriyle çalışırken bazı nüansların incelenmesi gerekecektir.

Kendiniz bir proje oluşturmayı veya bir uzman tutmayı planladığınızdan bağımsız olarak, yine de geliştirmeyi öğrenmeniz gerekecek. En azından uygun bir kurucu bulmak ve işin ne kadar başarılı ilerlediğini anlamak için.

Artıları ağır basıyor mu

Evet tabi ki.

Geliştirme hızı, işlevselliğin uyarlanabilirliği, farklı platformlarla uyumluluk, büyük ekiplere gerek yok. Tüm bunlar, kodsuz uygulamanın sınırlamalarını ve dezavantajlarını telafi etmekten daha fazlasını sağlar. Ana şey, projeniz için neyin önemli olduğunu anlamaktır.

AppMaster.io sizin için mi?

Bunu anlamak için, belgelerdeki platformun yeteneklerini öğrenin ve AppMaster.io topluluğunun telgraf sohbetinde geliştiricilerimize danışın.