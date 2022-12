Abbiamo parlato molto dei pro del no-code, è ora di parlare dei contro. Ce ne sono? Certamente. Oggi prenderemo in considerazione i principali.

Difficoltà a scegliere le risorse giuste

Quando si sceglie tra una varietà di strumenti no-code, è importante avere ben chiaro cosa si vuole creare alla fine. Altrimenti, si può trovare una piattaforma, pagare una tariffa, iniziare lo sviluppo - e quando metà del progetto è pronto, ci si rende conto che mancano le funzioni per completarlo. Un altro scenario comune è quello di pagare per una piattaforma ricca di funzionalità, la maggior parte delle quali semplicemente non vi sarà utile.

Spesso si devono fare dei compromessi. Una piattaforma è progettata solo per l'MVP. Un'altra progetta grandi applicazioni web. La terza è specializzata nel mobile. E per progettare un backend complesso, solo la quarta è adatta, ma l'interfaccia sarà piuttosto semplice.

Spesso il progetto dipende dalla piattaforma

Non tutti i costruttori di no-code creano applicazioni che possono essere "portate via", cioè scaricare il codice sorgente o i file binari. La piattaforma funziona anche come un motore, senza il quale l'applicazione non può funzionare. Ciò significa che sembra essere vostra, ma non completamente.

Se per le piccole applicazioni e gli MVP questo aspetto non è critico, per i progetti più seri e lunghi i rischi sono maggiori. La piattaforma potrebbe chiudere. Oppure la qualità del servizio e del supporto tecnico si deteriorerà improvvisamente. Se il progetto cresce o si decide di espanderlo, è possibile che le funzioni e le capacità esistenti non siano sufficienti. Per non parlare del fatto che in caso di lavori tecnici o guasti, anche la vostra risorsa non sarà disponibile.

La dipendenza da una piattaforma no-code è simile alla dipendenza da un servizio di hosting o cloud, ma c'è una differenza importante. Se l'hoster non vi soddisfa più, potete sempre (anche se assumete un programmatore) spostare il sito. Ma se funziona solo su una piattaforma specifica, dovrete accettare la situazione o svilupparne una nuova.

Anche se c'è una tendenza positiva: i progettisti stanno gradualmente abbandonando i tentativi di "vincolare" gli utenti. Dopotutto, il mercato no-code è in crescita, ci sono più strumenti e la possibilità di fornire un'applicazione indipendente è un serio vantaggio competitivo.

Diverse limitazioni di funzionalità

Lo sviluppo no-code non è adatto a creare qualcosa di fondamentalmente nuovo. Naturalmente, esistono strumenti no-code per molte attività personalizzate, processi aziendali e persino meccaniche di gioco. In linea di principio, è possibile crearli. Ma per questo è necessario "scomporre" il codice in blocchi personalizzati separati, creare modelli, eseguire test su attività diverse.

Pertanto, gli utenti delle piattaforme no-code dovranno inevitabilmente affrontare delle restrizioni. A volte mancano letteralmente un paio di funzioni per completare un progetto. Naturalmente, molte piattaforme no-code consentono di aggiungere blocchi di codice personalizzato, mentre il low-code offre uno sviluppo ancora più flessibile. Tuttavia, né il no-code né il low-code hanno la stessa completezza dello sviluppo tradizionale. Anche se molti (noi compresi) sono sicuri che con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale tutto cambierà. Ma è necessario dare tempo al no-code.

Ora è meglio scegliere una piattaforma con una comunità sviluppata e, idealmente, in modo che i suoi sviluppatori siano pronti a creare blocchi per progetti specifici.

Potrebbe essere più costoso del previsto

Lo sviluppo no-code è sempre veloce, ma non sempre economico. Le tariffe della piattaforma spesso dipendono non solo dalla funzionalità e dal servizio, ma anche dal numero di utenti dell'applicazione finita. Pertanto, il no-code non è sempre adatto a progetti a lungo termine. Dopo tutto, il costo annuale può essere paragonabile a quello dello sviluppo tradizionale. Se dipendete anche dalla piattaforma, dovrete pagare di più o sviluppare un'applicazione da zero.

Se avete deciso (o inizialmente previsto) di assumere uno sviluppatore no-code professionista, tenete presente che il suo lavoro può costare fino a 100 dollari l'ora o più. È comunque più economico rispetto all'assunzione di un team, ma difficilmente è adatto a una piccola startup.

Anche se avete intenzione di creare un progetto da soli, informatevi su quanto costa il lavoro degli specialisti della vostra piattaforma (o di altre simili). Dopo tutto, il loro aiuto potrebbe essere necessario in qualsiasi momento.

Difficile trovare un esperto

Non ci sono molti sviluppatori no-code in grado di scegliere gli strumenti giusti per il vostro progetto. Le comunità si riuniscono per lo più intorno a grandi piattaforme o portali di formazione: ci sono molti materiali, supporto e forum. Ma si può imparare a lavorare con strumenti specifici, senza conoscere nemmeno la metà delle possibilità del no-code.

Pertanto, c'è ancora una forte carenza di esperti. A volte bisogna aspettare per settimane che si renda disponibile lo specialista richiesto, anche se lo sviluppo stesso richiederà alcuni giorni.

In ogni caso, dovrete imparare

Naturalmente, la maggior parte dei costruttori no-code è intuitiva. Ma è comunque necessario comprendere le funzionalità, le basi della programmazione, i principi di funzionamento delle applicazioni moderne. Ed è molto importante scegliere la piattaforma giusta: nonostante le somiglianze, quando si lavora con ognuna di esse è necessario studiare alcune sfumature.

Indipendentemente dal fatto che abbiate intenzione di creare un progetto da soli o di assumere uno specialista, dovrete comunque imparare lo sviluppo. Almeno per trovare un costruttore adatto e capire come procede il lavoro.

I pro superano i contro?

Sì, certamente.

Velocità di sviluppo, adattabilità delle funzionalità, compatibilità con diverse piattaforme, nessuna necessità di grandi team. Tutto questo compensa ampiamente i limiti e gli svantaggi del no-code. L'importante è capire cosa è importante per il vostro progetto.

