On parle beaucoup des avantages du no-code, il est temps de parler des inconvénients. Y a-t-il? Bien sûr. Aujourd'hui, nous allons examiner les principaux.

Difficulté à choisir les bonnes ressources

Lorsque vous choisissez parmi une variété d'outils sans code, il est important d'être clair sur ce que vous voulez créer à la fin. Sinon, vous pouvez trouver une plateforme, payer un tarif, démarrer le développement - et quand la moitié du projet est prête, vous vous rendez compte qu'il vous manque les fonctions pour le mener à bien. Autre scénario courant : payer pour une plate-forme riche en fonctionnalités, dont la plupart des fonctionnalités ne seront tout simplement pas utiles.

Il faut souvent faire des compromis. Une plate-forme est conçue pour MVP uniquement. Un autre est la conception d'excellentes applications Web. Le troisième est spécialisé dans le mobile. Et pour concevoir un backend complexe, seul le quatrième convient, mais l'interface sera alors assez simple.

Souvent, le projet dépendra de la plate-forme

Tous les constructeurs sans code ne créent pas d'applications qui peuvent être "supprimées" - c'est-à-dire télécharger le code source ou les binaires. La plateforme fonctionne également comme un moteur, sans lequel l'application ne peut pas fonctionner. Cela signifie qu'il semble être le vôtre, mais pas complètement.

Si pour les petites applications et MVP, ce n'est pas critique, alors pour les projets plus sérieux et plus longs, les risques sont plus élevés. La plate-forme peut fermer. Ou alors la qualité du service et du support technique se détériore soudainement. Si le projet grandit ou si vous décidez de l'étendre, il se peut que vous n'ayez pas assez de fonctions et de capacités existantes. Sans compter qu'en cas de travaux techniques ou de pannes, votre ressource sera également indisponible.

La dépendance vis-à-vis d'une plate-forme sans code est similaire à la dépendance vis-à-vis d'un hébergement ou d'un service cloud, mais il existe une différence importante. Si l'hébergeur cesse de vous convenir, vous pouvez toujours (même si vous engagez un programmeur) déplacer le site. Mais si cela ne fonctionne que sur une plate-forme spécifique, vous devrez soit accepter la situation, soit en développer une nouvelle.

Même s'il y a une tendance positive : les concepteurs abandonnent progressivement les tentatives de « lier » les utilisateurs. Après tout, le marché sans code est en croissance, il existe de plus en plus d'outils et la possibilité de fournir une application indépendante est un sérieux avantage concurrentiel.

Plusieurs limitations de fonctionnalités

Le développement sans code ne convient pas pour créer quelque chose de fondamentalement nouveau. Bien sûr, il existe des outils sans code pour de nombreuses tâches personnalisées, processus métier et même mécanismes de jeu. En principe, il est possible de les créer. Mais pour cela, vous devez "décomposer" le code en blocs personnalisés séparés, créer des modèles, tester sur différentes tâches.

Par conséquent, les utilisateurs de plates-formes sans code seront inévitablement confrontés à des restrictions. Parfois, il manque littéralement quelques fonctions pour terminer un projet. Bien sûr, de nombreuses plateformes sans code vous permettent d'ajouter des blocs de code personnalisé, tandis que le code bas offre un développement encore plus flexible. Cependant, ni le no-code ni le low-code n'ont la même complétude que le développement traditionnel. Bien que beaucoup (y compris nous) soient sûrs qu'avec le développement de l'IA, tout va changer. Mais vous devez donner du temps sans code.

Maintenant, il vaut mieux choisir une plateforme avec une communauté développée, et idéalement pour que ses développeurs soient prêts à créer eux-mêmes des blocs pour des projets spécifiques.

C'est peut-être plus cher que prévu

Le développement sans code est toujours rapide, mais pas toujours bon marché. Les tarifs de la plate-forme dépendent souvent non seulement de la fonctionnalité et du service, mais également du nombre d'utilisateurs de l'application terminée. Par conséquent, le no-code n'est pas toujours adapté aux projets à long terme. Après tout, le coût par an peut être comparable au coût d'un développement traditionnel. Si vous dépendez également de la plate-forme, vous devrez payer un supplément ou développer une application à partir de zéro.

Si vous avez décidé (ou initialement prévu) d'embaucher un développeur professionnel sans code, gardez à l'esprit que son travail peut coûter jusqu'à 100 $ de l'heure ou plus. C'est quand même moins cher que d'embaucher une équipe mais peu adapté à une petite startup.

Même si vous allez créer vous-même un projet, découvrez combien coûte le travail de spécialistes sur votre plate-forme (ou similaire). Après tout, leur aide peut être nécessaire à tout moment.

Difficile de trouver un expert

Il n'y a pas tellement de développeurs sans code qui peuvent choisir les bons outils pour votre projet. Les communautés se rassemblent le plus souvent autour de grandes plateformes ou portails de formation : il y a beaucoup de supports, de supports et de forums. Mais vous pouvez apprendre à travailler avec des outils spécifiques, sans connaître même la moitié des possibilités du no-code.

Par conséquent, il y a toujours une pénurie aiguë d'experts. Parfois, vous devez attendre des semaines pour que le spécialiste requis soit disponible, bien que le développement lui-même prenne plusieurs jours.

Tu devras apprendre dans tous les cas

Bien sûr, la plupart des constructeurs sans code sont intuitifs. Mais encore faut-il comprendre les fonctionnalités, les bases de la programmation, les principes de fonctionnement des applications modernes. Et il est très important de choisir la bonne plate-forme - après tout, malgré les similitudes, en travaillant avec chacune d'entre elles, certaines nuances devront être étudiées.

Que vous envisagiez de créer vous-même un projet ou d'embaucher un spécialiste, vous devrez de toute façon apprendre le développement. Au moins pour trouver un constructeur adéquat et comprendre l'avancement des travaux.

Est-ce que les avantages l'emportent

Oui bien sûr.

Vitesse de développement, adaptabilité des fonctionnalités, compatibilité avec différentes plateformes, pas besoin de grosses équipes. Tout cela compense largement les limitations et les inconvénients du no-code. L'essentiel est de comprendre ce qui est important pour votre projet.

