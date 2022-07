Falamos muito sobre os prós do não-código, é hora de falar sobre os contras. Há alguns? Claro. Hoje vamos considerar os principais.

Dificuldade em escolher os recursos certos

Ao escolher entre uma variedade de ferramentas sem código, é importante deixar claro o que você deseja criar no final. Caso contrário, você pode encontrar uma plataforma, pagar uma tarifa, iniciar o desenvolvimento - e quando metade do projeto estiver pronto, você percebe que não tem as funções para concluí-lo. Outro cenário comum: pagar por uma plataforma rica em recursos, muitos dos quais simplesmente não serão úteis.

Freqüentemente, é preciso fazer concessões. Uma plataforma é projetada apenas para MVP. Outra é projetar ótimos aplicativos da web. O terceiro é especializado em mobile. E para projetar um back-end complexo, apenas o quarto é adequado, mas a interface será bastante simples.

Freqüentemente, o projeto será dependente da plataforma

Nem todos os construtores sem código criam aplicativos que podem ser "retirados" - ou seja, baixam o código-fonte ou os binários. A plataforma também funciona como um motor, sem o qual a aplicação não funciona. Isso significa que parece ser seu, mas não completamente.

Se para aplicativos pequenos e MVP isso não for crítico, para projetos mais sérios e longos os riscos são maiores. A plataforma pode fechar. Ou a qualidade do serviço e do suporte técnico se deteriorará repentinamente. Se o projeto crescer ou você decidir expandi-lo, talvez você não tenha funções e capacidades existentes suficientes. Sem falar no fato de que em caso de trabalho técnico ou falhas, seu recurso também ficará indisponível.

A dependência de uma plataforma sem código é semelhante à dependência de um serviço de hospedagem ou nuvem, mas há uma diferença importante. Se o hoster deixar de ser adequado para você, você sempre pode (mesmo se contratar um programador) mover o site. Mas se funcionar apenas em uma plataforma específica, você terá que aceitar a situação ou desenvolver uma nova.

Embora haja uma tendência positiva: os designers estão abandonando gradualmente as tentativas de "vincular" os usuários. Afinal, o mercado sem código está crescendo, há mais ferramentas e a capacidade de fornecer um aplicativo independente é uma vantagem competitiva séria.

Diversas limitações de funcionalidade

O desenvolvimento sem código não é adequado para criar algo fundamentalmente novo. Obviamente, não existem ferramentas sem código para muitas tarefas personalizadas, processos de negócios e até mesmo para a mecânica do jogo. Em princípio, é possível criá-los. Mas, para isso, você precisa "decompor" o código em blocos personalizados separados, criar modelos e testar diferentes tarefas.

Portanto, os usuários de plataformas sem código inevitavelmente enfrentarão restrições. Às vezes, literalmente, algumas funções estão faltando para concluir um projeto. Claro, muitas plataformas sem código permitem que você adicione blocos de código personalizado, enquanto o código baixo oferece um desenvolvimento ainda mais flexível. No entanto, nem nenhum código nem baixo código têm a mesma integridade que o desenvolvimento tradicional. Embora muitos (incluindo nós) tenham certeza de que, com o desenvolvimento da IA, tudo mudará. Mas você precisa dar tempo sem código.

Agora é melhor escolher uma plataforma com uma comunidade desenvolvida e, de preferência, que seus desenvolvedores estejam prontos para criar blocos para projetos específicos eles próprios.

Pode ser mais caro do que você esperava

O desenvolvimento sem código é sempre rápido, mas nem sempre barato. As taxas de plataforma geralmente dependem não apenas da funcionalidade e do serviço, mas também do número de usuários do aplicativo finalizado. Portanto, o no-code nem sempre é adequado para projetos de longo prazo. Afinal, o custo por ano pode ser comparável ao custo do desenvolvimento tradicional. Se você também depende da plataforma, terá que pagar mais ou desenvolver um aplicativo do zero.

Se você decidiu (ou planejou originalmente) contratar um desenvolvedor profissional sem código, lembre-se de que seu trabalho pode custar até US $ 100 por hora ou mais. É mais barato do que contratar uma equipe, mas dificilmente adequado para uma pequena startup.

Mesmo que você mesmo vá criar um projeto - descubra quanto custa o trabalho de especialistas em sua plataforma (ou similares). Afinal, sua ajuda pode ser necessária a qualquer momento.

Difícil encontrar um especialista

Não há tantos desenvolvedores sem código que possam escolher as ferramentas certas para o seu projeto. As comunidades costumam se reunir em torno de grandes plataformas ou portais de treinamento: há muitos materiais, suporte e fóruns. Mas você pode aprender a trabalhar com ferramentas específicas, embora não conheça nem metade das possibilidades do não-código.

Portanto, ainda há uma escassez aguda de especialistas. Às vezes, você tem que esperar semanas para que o especialista necessário esteja disponível, embora o desenvolvimento em si leve vários dias.

Você terá que aprender em qualquer caso

Claro, a maioria dos construtores sem código são intuitivos. Mas você ainda precisa entender a funcionalidade, os fundamentos da programação, os princípios de operação dos aplicativos modernos. E é muito importante escolher a plataforma certa - afinal, apesar das semelhanças, ao trabalhar com cada uma delas algumas nuances terão que ser estudadas.

Independentemente de você planejar criar um projeto sozinho ou contratar um especialista, você terá que aprender a desenvolver de qualquer maneira. Pelo menos para encontrar um construtor adequado e entender o quão bem o trabalho está progredindo.

Os prós superam

Sim, claro.

Velocidade de desenvolvimento, adaptabilidade de funcionalidade, compatibilidade com diferentes plataformas, sem necessidade de grandes equipes. Tudo isso mais do que compensa as limitações e desvantagens do não-código. O principal é entender o que é importante para o seu projeto.

