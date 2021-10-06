Мы много говорим о плюсах no-code, настало время поговорить о минусах. Есть ли они? Конечно. Сегодня рассмотрим основные.

Сложно выбрать подходящие ресурсы

Выбирая среди множества no-code инструментов, важно четко представлять, что вы хотите создать в итоге. Иначе можно найти платформу, оплатить тариф, начать разработку — и когда половина проекта готова, понять, что вам не хватает функций, чтобы его закончить. Еще один частый сценарий: платить за многофункциональную платформу, большинство возможностей которой просто не пригодится.

Часто приходится идти на компромиссы. Одна платформа рассчитана только на MVP. Другая проектирует отличные веб-приложения. Третья специализируется на мобильных. А чтобы спроектировать сложный бэкенд, подойдет только четвертая, но тогда интерфейс будет совсем простым.

Часто проект будет зависим от платформы

Далеко не все no-code конструкторы создают приложения, которые можно «забрать» — то есть скачать исходный код или бинарные файлы. Платформа работает, в том числе как движок, без которого приложение не сможет работать. То есть оно вроде и ваше, но не до конца.

Если для небольших приложений и MVP это не критично, то для более серьезных и долгих проектов риски выше. Платформа может закрыться. Или внезапно ухудшится качество сервиса и техподдержки. Если проект вырастет или вы решите его расширить — вам может не хватить имеющихся функций и мощностей. Не говоря уже о том, что при технических работах или сбоях ваш ресурс тоже будет недоступен.

Зависимость от no-code платформы похожа на зависимость от хостинга или облачного сервиса, но есть важное отличие. Если хостер перестанет вас устраивать, вы всегда сможете (пусть даже наняв программиста) перенести сайт. Но если он работает только на конкретной платформе, придется либо принять ситуацию, либо разрабатывать новый.

Хотя есть положительная тенденция: конструкторы постепенно отказываются от попыток «привязать» пользователей. Ведь рынок no-code растет, инструментов становится больше, а возможность предоставить независимое приложение — это серьезное конкурентное преимущество.

Ряд ограничений в функционале

No-code разработка не подходит для создания чего-то принципиально нового. Конечно, для множества пользовательских задач, бизнес-процессов и даже игровых механик есть no-code инструменты. Или принципиально возможно их создать. Но для этого нужно «разложить» код на отдельные настраиваемые блоки, создать шаблоны, протестировать на разных задачах.

Поэтому пользователи no-code платформ неизбежно будут сталкиваться с ограничениями. Иногда не хватает буквально пары функций, чтобы завершить проект. Конечно, многие no-code платформы позволяют добавлять блоки пользовательского кода, а low-code — предлагают еще более гибкую разработку. Однако ни no-code, ни low-code не имеют той же полноты возможностей, что и традиционная разработка. Хотя многие (мы, в том числе) уверены, что с развитием AI все изменится. Но нужно дать no-code время.

Сейчас же лучше выбирать платформу с развитым комьюнити, а идеально — чтобы ее разработчики были готовы сами создавать блоки под конкретные проекты.

Может быть дороже, чем вы ожидали

No-code разработка — это всегда быстро, но далеко не всегда дешево. Тарифы платформ часто зависят не только от функционала и сервиса, но и от количества пользователей готового приложения.

Поэтому no-code не всегда подходит для долгосрочных проектов. Ведь стоимость за год может быть сопоставима со стоимостью традиционной разработки. Если вы к тому же зависите от платформы, придется платить и дальше. Или разрабатывать приложение с нуля.

Если вы решили (или изначально планировали) нанять профессионального no-code разработчика, учитывайте, что его работа может стоить до $100 в час и выше. Это в любом случае дешевле, чем нанимать команду, но вряд ли подойдет для маленького стартапа.

Даже если собираетесь создавать проект сами, узнайте, сколько стоит работа специалистов по вашей платформе (или похожих). Ведь их помощь может понадобиться в любой момент.

Сложно найти эксперта

No-code разработчиков, способных грамотно подобрать инструменты именно под ваш проект, не так много. Сообщества чаще всего собираются вокруг больших платформ или обучающих порталов: там много материалов, есть поддержка и форумы. Но можно научиться работе с конкретными инструментами, при этом можно не узнав и половины возможностей no-code.

Поэтому экспертов все еще остро не хватает. Иногда приходится неделями ждать, когда освободится нужный специалист, хотя сама разработка займет несколько дней.

Учиться придется в любом случае

Конечно, большинство no-code конструкторов интуитивно понятны. Но вам все равно придется разбираться в функционале, основах программирования, принципах работы современных приложений. И очень важно правильно выбрать платформу, ведь несмотря на схожесть, при работе с каждой из них есть нюансы, которые придется изучать.

Независимо от того, планируете вы создавать проект сами или нанять специалиста, вам в любом случае придется учиться разработке. Как минимум для того, чтобы подобрать подходящий конструктор и понимать, насколько успешно продвигается работа.

Перевешивают ли плюсы?

Безусловно, да.

Скорость разработки, адаптивность функционала, совместимость с разными платформами, отсутствие необходимости в больших командах. Все это с избытком компенсирует ограничения и недостатки no-code. Главное понять, что важно именно для вашего проекта.

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