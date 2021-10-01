我们谈论了很多无代码的优点，是时候谈谈缺点了。有吗？当然。今天我们将讨论主要的。

难以选择合适的资源

在从各种无代码工具中进行选择时，重要的是要清楚您最终要创建什么。否则，您可以找到一个平台，支付费用，开始开发——当项目完成一半时，您会意识到您缺乏完成它的功能。另一种常见情况：为功能丰富的平台付费，其中大部分功能根本无法派上用场。

往往不得不做出妥协。一个平台专为 MVP 设计。另一个是设计出色的 Web 应用程序。第三个专业是手机。而要设计一个复杂的后端，只有第四个是合适的，但是界面会很简单。

通常该项目将依赖于平台

并非所有无代码构造函数都创建可以“带走”的应用程序——即下载源代码或二进制文件。该平台也像引擎一样工作，没有它，应用程序就无法运行。这意味着，它似乎是你的，但不完全是你的。

如果对于小型应用程序和 MVP 这不是关键，那么对于更严重和长期的项目，风险更高。平台可能会关闭。或者服务和技术支持的质量会突然恶化。如果项目增长或您决定扩展它，您可能没有足够的现有功能和能力。更不用说在技术工作或故障的情况下，您的资源也将不可用。

对无代码平台的依赖类似于对托管或云服务的依赖，但有一个重要的区别。如果托管商不再适合您，您可以随时（即使您雇用程序员）移动站点。但如果它只适用于特定平台，您将不得不接受这种情况或开发新的情况。

尽管有一个积极的趋势：设计师正在逐渐放弃“绑定”用户的尝试。毕竟，无代码市场正在增长，有更多的工具，提供独立应用程序的能力是一个严重的竞争优势。

几个功能限制

无代码开发不适合创建全新的东西。当然，许多自定义任务、业务流程甚至游戏机制都有无代码工具。原则上，可以创建它们。但为此，您需要将代码“分解”为单独的自定义块、创建模板、测试不同的任务。

因此，无代码平台的用户将不可避免地面临限制。有时实际上缺少几个功能来完成一个项目。当然，许多无代码平台允许您添加自定义代码块，而低代码提供更灵活的开发。然而，无论是无代码还是低代码都没有传统开发的完整性。尽管很多人（包括我们）都确信随着人工智能的发展，一切都会改变。但是你需要给无代码时间。

现在最好选择一个具有发达社区的平台，理想情况下，它的开发人员可以准备好自己为特定项目创建块。

它可能比您预期的更贵

无代码开发总是很快，但并不总是便宜。平台费率通常不仅取决于功能和服务，还取决于最终应用程序的用户数量。因此，无代码并不总是适合长期项目。毕竟每年的成本可以和传统开发的成本相媲美。如果您还依赖于该平台，则必须支付更多费用或从头开始开发应用程序。

如果您决定（或最初计划）聘请专业的无代码开发人员，请记住，他的工作每小时可能花费 100 美元或更多。无论如何，这比雇用团队便宜，但几乎不适合小型初创公司。

即使您要自己创建一个项目 - 了解专家在您的平台（或类似平台）上的工作成本是多少。毕竟，随时可能需要他们的帮助。

很难找到专家

没有那么多的无代码开发人员可以为您的项目选择合适的工具。社区通常聚集在大型平台或培训门户周围：有大量的材料、支持和论坛。但是您可以学习如何使用特定工具，而您甚至不知道无代码可能性的一半。

因此，专家仍然严重短缺。有时您必须等待数周才能找到所需的专家，尽管开发本身需要几天时间。

无论如何你都必须学习

当然，大多数无代码构造函数都是直观的。但是您仍然必须了解现代应用程序的功能、编程基础和操作原理。选择正确的平台非常重要 - 毕竟，尽管有相似之处，但在与每个平台合作时，必须研究一些细微差别。

无论您是打算自己创建项目还是聘请专家，您都必须学习开发。至少要找到合适的构造函数并了解工作进展情况如何。

利大于弊

是的当然。

开发速度快，功能适应性强，兼容不同平台，无需大型团队。所有这些都弥补了无代码的局限性和缺点。最重要的是了解什么对您的项目很重要。

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