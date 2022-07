Hablamos mucho sobre las ventajas de no-code, es hora de hablar sobre las desventajas. ¿Hay alguno? Por supuesto. Hoy consideraremos los principales.

Dificultad para elegir los recursos adecuados

Al elegir entre una variedad de herramientas sin código, es importante tener claro lo que desea crear al final. De lo contrario, puede encontrar una plataforma, pagar una tarifa, comenzar el desarrollo, y cuando la mitad del proyecto está lista, se da cuenta de que no tiene las funciones para completarlo. Otro escenario común: pagar por una plataforma rica en funciones, la mayoría de las cuales simplemente no serán útiles.

A menudo hay que hacer concesiones. Una plataforma está diseñada solo para MVP. Otro es el diseño de excelentes aplicaciones web. El tercero se especializa en móviles. Y para diseñar un backend complejo, solo el cuarto es adecuado, pero luego la interfaz será bastante simple.

A menudo, el proyecto dependerá de la plataforma

No todos los constructores sin código crean aplicaciones que se pueden "quitar", es decir, descargar el código fuente o los binarios. La plataforma también funciona como un motor, sin el cual la aplicación no puede funcionar. Eso significa que parece ser tuyo, pero no del todo.

Si para aplicaciones pequeñas y MVP esto no es crítico, entonces para proyectos más serios y largos los riesgos son mayores. La plataforma puede cerrarse. O la calidad del servicio y el soporte técnico se deteriorarán repentinamente. Si el proyecto crece o decide expandirlo, es posible que no tenga suficientes funciones y capacidades existentes. Sin mencionar el hecho de que en caso de trabajo técnico o fallas, su recurso tampoco estará disponible.

La dependencia de una plataforma sin código es similar a la dependencia de un servicio de alojamiento o en la nube, pero hay una diferencia importante. Si el proveedor de hosting deja de ser adecuado para usted, siempre puede (incluso si contrata a un programador) mover el sitio. Pero si solo funciona en una plataforma específica, tendrá que aceptar la situación o desarrollar una nueva.

Aunque hay una tendencia positiva: los diseñadores están abandonando gradualmente los intentos de "vincular" a los usuarios. Después de todo, el mercado sin código está creciendo, hay más herramientas y la capacidad de proporcionar una aplicación independiente es una ventaja competitiva importante.

Varias limitaciones de funcionalidad

El desarrollo sin código no es adecuado para crear algo fundamentalmente nuevo. Por supuesto, existen herramientas sin código para muchas tareas personalizadas, procesos comerciales e incluso mecánicas de juego. En principio, es posible crearlos. Pero para esto, necesita "descomponer" el código en bloques personalizados separados, crear plantillas, probar en diferentes tareas.

Por lo tanto, los usuarios de plataformas sin código inevitablemente enfrentarán restricciones. A veces, literalmente, faltan un par de funciones para completar un proyecto. Por supuesto, muchas plataformas sin código le permiten agregar bloques de código personalizado, mientras que el código bajo ofrece un desarrollo aún más flexible. Sin embargo, ni el no-code ni el low-code tienen la misma completitud que el desarrollo tradicional. Aunque muchos (incluidos nosotros) estamos seguros de que con el desarrollo de la IA todo cambiará. Pero necesitas dar tiempo sin código.

Ahora es mejor elegir una plataforma con una comunidad desarrollada, e idealmente para que sus desarrolladores estén listos para crear bloques para proyectos específicos ellos mismos.

Puede ser más caro de lo que esperaba

El desarrollo sin código siempre es rápido, pero no siempre barato. Las tarifas de la plataforma a menudo dependen no solo de la funcionalidad y el servicio, sino también del número de usuarios de la aplicación terminada. Por lo tanto, no-code no siempre es adecuado para proyectos a largo plazo. Después de todo, el costo anual puede ser comparable al costo del desarrollo tradicional. Si también depende de la plataforma, tendrá que pagar más o desarrollar una aplicación desde cero.

Si decidió (o planeó originalmente) contratar a un desarrollador profesional sin código, tenga en cuenta que su trabajo puede costar hasta $ 100 por hora o más. De todos modos, es más barato que contratar un equipo, pero no es adecuado para una pequeña empresa.

Incluso si va a crear un proyecto usted mismo, averigüe cuánto cuesta el trabajo de los especialistas en su plataforma (o similares). Después de todo, su ayuda puede ser necesaria en cualquier momento.

Difícil de encontrar un experto

No hay tantos desarrolladores sin código que puedan elegir las herramientas adecuadas para su proyecto. Las comunidades se reúnen con mayor frecuencia en torno a grandes plataformas o portales de formación: hay una gran cantidad de materiales, soporte y foros. Pero puede aprender a trabajar con herramientas específicas, sin conocer ni la mitad de las posibilidades que ofrece la ausencia de código.

Por tanto, todavía hay una gran escasez de expertos. A veces hay que esperar semanas para que el especialista requerido esté disponible, aunque el desarrollo en sí llevará varios días.

Tendrás que aprender en cualquier caso

Por supuesto, la mayoría de los constructores sin código son intuitivos. Pero aún debe comprender la funcionalidad, los conceptos básicos de la programación, los principios de funcionamiento de las aplicaciones modernas. Y es muy importante elegir la plataforma correcta; después de todo, a pesar de las similitudes, al trabajar con cada uno de ellos, se deberán estudiar algunos matices.

Independientemente de si planea crear un proyecto usted mismo o contratar a un especialista, tendrá que aprender a desarrollar de todos modos. Al menos para encontrar un constructor adecuado y comprender qué tan exitoso está progresando el trabajo.

¿Los profesionales superan

Sí, por supuesto.

Velocidad de desarrollo, adaptabilidad de funcionalidad, compatibilidad con diferentes plataformas, sin necesidad de grandes equipos. Todo esto compensa con creces las limitaciones y desventajas de la ausencia de código. Lo principal es comprender qué es importante para su proyecto.

