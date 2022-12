We praten veel over de voordelen van no-code, het is tijd om het over de nadelen te hebben. Zijn die er? Natuurlijk. Vandaag bekijken we de belangrijkste.

Moeilijkheid bij het kiezen van de juiste middelen

Bij het kiezen uit een verscheidenheid aan no-code tools is het belangrijk om duidelijk te zijn over wat je uiteindelijk wilt maken. Anders kunt u een platform vinden, een tarief betalen, met de ontwikkeling beginnen - en wanneer de helft van het project klaar is, beseft u dat u de functies mist om het te voltooien. Een ander veel voorkomend scenario: betalen voor een platform met veel functies, waarvan de meeste functies gewoon niet van pas komen.

Vaak moeten compromissen worden gesloten. Het ene platform is alleen ontworpen voor MVP. Een ander ontwerpt geweldige webapplicaties. Het derde is gespecialiseerd in mobiel. En om een complexe backend te ontwerpen is alleen het vierde geschikt, maar dan zal de interface vrij eenvoudig zijn.

Vaak zal het project platformafhankelijk zijn

Niet alle no-code constructeurs maken applicaties die "meegenomen" kunnen worden - dat wil zeggen, de broncode of binaries downloaden. Het platform werkt ook als een motor, zonder welke de toepassing niet kan werken. Dat wil zeggen, het lijkt van jou te zijn, maar niet volledig.

Voor kleine toepassingen en MVP is dit niet kritisch, maar voor serieuzere en langere projecten zijn de risico's groter. Het platform kan sluiten. Of de kwaliteit van de service en technische ondersteuning zal plotseling verslechteren. Als het project groeit of u besluit het uit te breiden, kan het zijn dat u niet over voldoende bestaande functies en capaciteiten beschikt. Om nog maar te zwijgen van het feit dat in geval van technische werkzaamheden of storingen uw middelen ook niet beschikbaar zullen zijn.

Afhankelijkheid van een no-code platform is vergelijkbaar met afhankelijkheid van een hosting- of clouddienst, maar er is een belangrijk verschil. Als de hoster u niet langer bevalt, kunt u altijd (zelfs als u een programmeur inhuurt) de site verplaatsen. Maar als hij alleen op een specifiek platform werkt, zult u de situatie moeten accepteren of een nieuw platform moeten ontwikkelen.

Hoewel er een positieve trend is: ontwerpers laten de pogingen om gebruikers te "binden" geleidelijk varen. De no-code markt groeit immers, er zijn meer tools, en de mogelijkheid om een onafhankelijke toepassing te bieden is een serieus concurrentievoordeel.

Verschillende beperkingen van de functionaliteit

No-code ontwikkeling is niet geschikt om iets fundamenteel nieuws te creëren. Natuurlijk zijn er no-code tools voor veel aangepaste taken, bedrijfsprocessen en zelfs spelmechanismen. In principe is het mogelijk die te creëren. Maar daarvoor moet je de code "ontleden" in afzonderlijke aangepaste blokken, sjablonen maken, testen op verschillende taken.

Daarom worden gebruikers van no-code-platforms onvermijdelijk geconfronteerd met beperkingen. Soms ontbreken letterlijk een paar functies om een project te voltooien. Natuurlijk kunt u met veel no-code-platforms blokken aangepaste code toevoegen, terwijl low-code nog flexibeler ontwikkeling biedt. No-code noch low-code heeft echter dezelfde volledigheid als traditionele ontwikkeling. Hoewel velen (waaronder wij) er zeker van zijn dat met de ontwikkeling van AI alles zal veranderen. Maar je moet no-code tijd geven.

Nu is het beter om een platform te kiezen met een ontwikkelde gemeenschap, en idealiter zo dat de ontwikkelaars ervan klaar zijn om zelf blokken te maken voor specifieke projecten.

Het kan duurder zijn dan u had verwacht

No-code ontwikkeling is altijd snel, maar niet altijd goedkoop. De tarieven van het platform hangen vaak niet alleen af van de functionaliteit en de service, maar ook van het aantal gebruikers van de afgewerkte toepassing. Daarom is no-code niet altijd geschikt voor langdurige projecten. De kosten per jaar kunnen immers vergelijkbaar zijn met de kosten van traditionele ontwikkeling. Als u ook afhankelijk bent van het platform, zult u verder moeten betalen of een applicatie vanaf nul moeten ontwikkelen.

Als u hebt besloten (of oorspronkelijk van plan was) om een professionele no-code ontwikkelaar in te huren, houd er dan rekening mee dat zijn werk tot 100 dollar per uur of meer kan kosten. Het is sowieso goedkoper dan het inhuren van een team, maar nauwelijks geschikt voor een kleine startup.

Zelfs als u zelf een project gaat maken - zoek uit hoeveel het werk van specialisten op uw platform (of vergelijkbare platforms) kost. Hun hulp kan immers op elk moment nodig zijn.

Moeilijk om een expert te vinden

Er zijn niet zoveel no-code ontwikkelaars die de juiste tools voor uw project kunnen kiezen. Communities verzamelen zich meestal rond grote platforms of opleidingsportalen: er is veel materiaal, ondersteuning en forums. Maar je kunt leren werken met specifieke tools, terwijl je nog niet de helft van de mogelijkheden van no-code kent.

Daarom is er nog steeds een acuut tekort aan experts. Soms moet je weken wachten tot de vereiste specialist beschikbaar is, hoewel de ontwikkeling zelf enkele dagen duurt.

U zult in ieder geval moeten leren

Natuurlijk zijn de meeste no-code constructeurs intuïtief. Maar u moet nog steeds de functionaliteit begrijpen, de basis van het programmeren, de werkingsprincipes van moderne toepassingen. En het is heel belangrijk om het juiste platform te kiezen - immers, ondanks de overeenkomsten zullen bij het werken met elk van hen enkele nuances moeten worden bestudeerd.

Ongeacht of u van plan bent zelf een project te maken of een specialist in te huren, u zult hoe dan ook ontwikkeling moeten leren. Tenminste om een geschikte constructeur te vinden en te begrijpen hoe succesvol het werk vordert.

Wegen de voordelen op tegen de nadelen?

Ja, natuurlijk.

Ontwikkelingssnelheid, aanpasbaarheid van functionaliteit, compatibiliteit met verschillende platforms, geen noodzaak voor grote teams. Dit alles compenseert ruimschoots de beperkingen en nadelen van no-code. Het belangrijkste is te begrijpen wat belangrijk is voor uw project.

