نتحدث كثيرًا عن إيجابيات عدم وجود رمز ، حان الوقت للحديث عن السلبيات. هل يوجد أي؟ بالطبع. اليوم سننظر في أهمها.

صعوبة اختيار الموارد المناسبة

عند الاختيار من بين مجموعة متنوعة من أدوات عدم وجود تعليمات برمجية ، من المهم أن تكون واضحًا بشأن ما تريد إنشاءه في النهاية. خلاف ذلك ، يمكنك العثور على منصة ودفع التعريفة والبدء في التطوير - وعندما يصبح نصف المشروع جاهزًا ، تدرك أنك تفتقر إلى الوظائف اللازمة لإكماله. سيناريو شائع آخر: الدفع مقابل نظام أساسي غني بالميزات ، لن تكون معظم ميزاته سهلة الاستخدام.

غالبًا ما يجب تقديم التنازلات. تم تصميم منصة واحدة لـ MVP فقط. آخر هو تصميم تطبيقات ويب رائعة. والثالث متخصص في الجوال. ولتصميم خلفية معقدة ، تكون الواجهة الرابعة فقط مناسبة ، ولكن بعد ذلك ستكون الواجهة بسيطة للغاية.

غالبًا ما يعتمد المشروع على النظام الأساسي

لا تقوم جميع المنشئات التي لا تحتوي على كود بإنشاء تطبيقات يمكن "حذفها" - أي تنزيل كود المصدر أو الثنائيات. تعمل المنصة أيضًا كمحرك ، والذي بدونه لا يمكن للتطبيق العمل. هذا يعني أنه يبدو لك ، لكن ليس تمامًا.

إذا لم يكن هذا أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للتطبيقات الصغيرة و MVP ، فإن المخاطر تكون أعلى بالنسبة للمشاريع الأكثر جدية وطويلة. قد يتم إغلاق المنصة. أو ستتدهور جودة الخدمة والدعم الفني فجأة. إذا نما المشروع أو قررت توسيعه ، فقد لا يكون لديك ما يكفي من الوظائف والقدرات الحالية. ناهيك عن حقيقة أنه في حالة العمل الفني أو الفشل ، لن يكون موردك متاحًا أيضًا.

الاعتماد على نظام أساسي بدون رمز مشابه للاعتماد على خدمة استضافة أو خدمة سحابية ، ولكن هناك فرق مهم. إذا لم يعد المضيف مناسبًا لك ، فيمكنك دائمًا (حتى إذا قمت بتعيين مبرمج) نقل الموقع. ولكن إذا كان يعمل فقط على نظام أساسي معين ، فسيتعين عليك إما قبول الموقف أو تطوير منصة جديدة.

على الرغم من وجود اتجاه إيجابي: يتخلى المصممون تدريجياً عن محاولات "إلزام" المستخدمين. بعد كل شيء ، ينمو سوق عدم وجود رمز ، وهناك المزيد من الأدوات ، والقدرة على تقديم تطبيق مستقل هي ميزة تنافسية جادة.

العديد من القيود الوظيفية

تطوير بدون كود غير مناسب لخلق شيء جديد بشكل أساسي. بالطبع ، لا توجد أدوات رمز للعديد من المهام المخصصة والعمليات التجارية وحتى ميكانيكا الألعاب. من حيث المبدأ ، من الممكن إنشاؤها. ولكن لهذا ، تحتاج إلى "تفكيك" الكود إلى كتل مخصصة منفصلة ، وإنشاء قوالب ، واختبار المهام المختلفة.

لذلك ، سيواجه مستخدمو المنصات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية قيودًا حتمًا. أحيانًا تكون وظيفتان مفقودتان حرفيًا لإكمال المشروع. بالطبع ، تسمح لك العديد من الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية بإضافة كتل من التعليمات البرمجية المخصصة ، بينما توفر التعليمات البرمجية المنخفضة تطويرًا أكثر مرونة. ومع ذلك ، لا يوجد رمز ولا رمز منخفض لهما نفس اكتمال التطوير التقليدي. على الرغم من أن الكثيرين (بمن فيهم نحن) على يقين من أنه مع تطور الذكاء الاصطناعي ، فإن كل شيء سيتغير. لكنك تحتاج إلى إعطاء وقت بدون رمز.

من الأفضل الآن اختيار نظام أساسي به مجتمع متطور ، ومن الأفضل أن يكون مطوروه جاهزين لإنشاء كتل لمشاريع محددة بأنفسهم.

قد يكون أغلى مما كنت تتوقع

دائمًا ما يكون التطوير بدون رمز سريعًا ، ولكنه ليس رخيصًا دائمًا. غالبًا ما تعتمد معدلات النظام الأساسي ليس فقط على الوظيفة والخدمة ولكن أيضًا على عدد مستخدمي التطبيق النهائي. لذلك ، لا يكون رمز no-code مناسبًا دائمًا للمشاريع طويلة الأجل. بعد كل شيء ، يمكن أن تكون التكلفة السنوية قابلة للمقارنة مع تكلفة التطوير التقليدي. إذا كنت تعتمد أيضًا على النظام الأساسي ، فسيتعين عليك دفع المزيد أو تطوير تطبيق من البداية.

إذا قررت (أو خططت في الأصل) تعيين مطور محترف بدون رمز ، ضع في اعتبارك أن عمله يمكن أن يكلف ما يصل إلى 100 دولار في الساعة أو أكثر. إنه أرخص من التعاقد مع فريق على أي حال ولكنه غير مناسب لشركة صغيرة ناشئة.

حتى إذا كنت ستنشئ مشروعًا بنفسك - اكتشف مقدار تكاليف عمل المتخصصين على منصتك (أو ما شابهها). بعد كل شيء ، قد تكون هناك حاجة لمساعدتهم في أي وقت.

من الصعب العثور على خبير

لا يوجد الكثير من مطوري البرامج بدون أكواد يمكنهم اختيار الأدوات المناسبة لمشروعك. غالبًا ما تتجمع المجتمعات حول منصات كبيرة أو بوابات تدريب: هناك الكثير من المواد والدعم والمنتديات. ولكن يمكنك تعلم كيفية العمل باستخدام أدوات معينة ، بينما لا تعرف حتى نصف إمكانيات عدم وجود رمز.

لذلك ، لا يزال هناك نقص حاد في الخبراء. في بعض الأحيان ، يتعين عليك الانتظار لأسابيع حتى يصبح الاختصاصي المطلوب متاحًا ، على الرغم من أن التطوير نفسه سيستغرق عدة أيام.

سيكون عليك أن تتعلم في أي حال

بطبيعة الحال ، فإن معظم المنشئات التي لا تحتوي على كود هي بديهية. لكن لا يزال يتعين عليك فهم وظائف وأساسيات البرمجة ومبادئ تشغيل التطبيقات الحديثة. ومن المهم جدًا اختيار النظام الأساسي المناسب - بعد كل شيء ، على الرغم من أوجه التشابه ، عند العمل مع كل منهم ، يجب دراسة بعض الفروق الدقيقة.

بغض النظر عما إذا كنت تخطط لإنشاء مشروع بنفسك أو تعيين متخصص ، فسيتعين عليك تعلم التطوير على أي حال. على الأقل للعثور على مُنشئ مناسب وفهم مدى تقدم العمل بنجاح.

هل تفوق الايجابيات

نعم طبعا.

سرعة التطوير ، القدرة على التكيف مع الوظائف ، التوافق مع المنصات المختلفة ، لا حاجة لفرق كبيرة. كل هذا يعوض عن قيود ومساوئ عدم وجود كود. الشيء الرئيسي هو فهم ما هو مهم لمشروعك.

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