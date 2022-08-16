Sizi kodsuz ve düşük kodlu programlama ve geliştirme kavramıyla tanıştıralım. Belki daha önce kodsuz diye bir şey duymuşsunuzdur ya da duymamışsınızdır ama yine de düzelteceğiz. Ayrıca karmaşık görünebilir, bu nedenle beyniniz ilk birkaç dakika içinde düşünmeyi bırakır ve yeniden yüklenmesi gerekir. Sadece bu kılavuzu okumaya çalışın. Eminim faydalı bir şeyler bulacaksınız.

Teknolojik atılımlar hayatımızda değişiklikler yapmaya devam ediyor. Yapay zeka şu anda düşünülmesi gereken önceliklerden biri. Aynı şey programlama dilleri için de söylenebilir. Görsel programlama , ihtiyaçlarınızı ifade etmenin modern bir yoludur. Kodsuz geliştirme süreçleri stratejisinin birçok avantajı vardır. Ama aynı zamanda hiçbir şey mükemmel değildir. Sizce yolda ne gibi engeller çıkabilir? Aşağıdaki kodsuz ve düşük kodlu programlama hakkında bazı gerçekleri okuyun.

Kodsuz ve düşük kodlu nedir?

Düşük kodlu veya diğerleri kodsuz geliştirme (LCNC) diyebilir, örneğin uygulamalar gibi karmaşık olmayan program yapıları oluşturma yöntemleridir. Bu yardımcılar hayatınızı kolaylaştırmanızı sağlar. Mükemmel bir programcı mısınız? Burada çok önemli değil çünkü nasıl daha hızlı kod yazılacağını öğrenebilirsiniz. Düşük kodlu ve kodsuz programlama yöntemleri, grafiksel bir kullanıcı arabirimi aracılığıyla uygulamalar oluşturmaya yardımcı olur. Evet yine de programınızı yazabilirsiniz ancak bu sayede karmaşık kodlama stratejilerini bilmenize gerek kalmaz.

Her zamanki kodlama yerine görsel arayüzleri kullanabilirsiniz, sadece sürükleyip bırakın. Görsel programlamada bazı grafik bileşenleri, örneğin düğmeler, bloklar veya simgeler olarak geometrik formlar ve semboller kullanabilirsiniz. Özellikle teknolojide çok fazla beceriye sahip değilseniz, bilgileri grafik tasarım aracılığıyla algılamak her zaman daha kolaydır.

Bugün bir kod geliştirmek için çok fazla zaman harcamanıza veya enerjinizi harcamanıza gerek yok. Artık israfla ilgili değil çünkü herkes bu araçlarla programcı olabilir. Yalnızca son birkaç yılda pek çok düşük kodlu ve kodsuz programlama platformu oluşturuldu. Onlar hakkında hiçbir şey duymuş olamazsın. Ancak, on yıllar boyunca neyin değiştiğini biliyor muydunuz?

Geliştirmede kodsuz devrim. Nasıl devrim yaptı?

Düşük kodlu ve kodsuz geliştirme yeni bir şey değil. Gerçekten de, uzun zaman önce başladı, ancak ancak son zamanlarda dikkat çekti. Hepsi Fortran ve COBOL gibi üst düzey programlama dilleriyle başlamıştır. Bu tür bir geliştirme, bir kod oluşturmanın zorluklarını azalttı. 1950'lerde, uygulama oluşturmaya yönelik bu diller, o zamanlar geliştiriciler için bir rahatlamaydı ve düşük kod olarak kabul edilebilirdi.

Bir sonraki değişim 1987'de Apple'ın HyperCard'ı ile ilgiliydi. HyperCard, programcılara kodlama olmadan zor uygulamalar oluşturmak için bir platform sundu. Zaten grafik tasarımlı bir arayüzü vardı. Ayrıca, HyperCard, Bill Atkinson tarafından oluşturuldu. Bunu 'programcı olmayanlar' için bir platform olarak adlandırdı. Apple, 1998'de HyperCard geliştirmeyi durdurdu. Daha sonra Forrester, 2014'te 'düşük kod' terimini tanıttı.

Bugün, düşük kodlu ve kodsuz platformlar yeniden düzenlendi ve yenilendi. Bu nedenle, sürümleri arasında bazı farklılıklarla karşılaştık:

Bazı düşük kodlu veya kodsuz platformlar, hedeflerine yönelik uygulamalar geliştirmesi gereken herkes için tasarlandı. Ancak, HyperCard gibi kodsuz platformlar yalnızca geliştiriciler için oluşturulmuştur.

Daha önce insanlar bulut uygulamaları gibi uzak veri kaynaklarını kullanmıyordu.

Bugün, düşük kodlu ve kodsuz platformlar daha iyi güvenliğe sahiptir.

Modern düşük kodlu ve kodsuz geliştirmedeki ana öncelik, yalnızca süreci kolaylaştırmak değil, aynı zamanda daha hızlı hale getirmektir.

Kodsuz ve düşük kodlu arasındaki fark nedir?

Kodsuz, kendi başınıza bir kod oluşturmanıza gerek olmayan, kullandığımız geliştirme platformlarıyla ilgilidir. Bu arada, kodsuz çerçevelerin farklı işlevlerinden bahsediyoruz, ancak örnekleri nelerdir? Bunlardan biri AppMaster'dır. Kod oluşturma kullanarak sunucu uygulamaları (backend) ve web/mobil uygulamalar oluşturabilen bir bulut platformudur. Bu, kod yazan ve onu derleyen sıfır kodlamalı bir kurucudur. Bu araçla, bir veritabanı kurabilir ve bulutuna veya AWS, Google Cloud ve diğer depolarına bir sunucu uygulaması yayınlayabilirsiniz.

Düşük kodlu ve kodsuz neden popüler oldu?

Günümüzde düşük kodlu ve kodsuz programlama dilleri yeniliklerdir. Deneyimli bir tam yığın geliştiriciyi işe almak pahalı olabilir. Düşük kodlu ve kodsuz çerçevelerin işlevleri, genç geliştiricilerin 10 yıllık deneyime sahip bir programcı gibi üst düzey uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Ayrıca, yetenekli geliştiriciler daha iyi sonuçlar elde edebilir. Low-code ve no-code sayesinde çeşitli şirketler potansiyellerini ve kaynaklarını amaçlarına ulaşmak için daha iyi kullanabilirler.

Ancak, bu üst düzey programlama dili stratejilerinin bonusları nelerdir?

Düşük kodlu ve kodsuz, geleceğimiz mi?

Bir programcı olmak istediğinizi hayal edin, ancak bu sizin için çok karmaşıktı. Bugün kodsuz ve düşük kodlu platformlar, sizi hayalinizdeki iş için işe almak için yeni bir fırsat verebilir. Yine de, nihai sonuçta böyle bir programlama stratejisi geliştiricilerin yerini alırsa ne olacak?

Doğruyu söylemek gerekirse, gerçek bir profesyonel geliştirici kiralamak daha iyidir, ancak karar, ihtiyacınız olan uygulamanın amacına bağlıdır. Belki sadece düşük kodlu ve kodsuz platformları kullanmak yeterli olacaktır, ancak bazen değil.

Düşük kodlu ve kodsuz çerçeveler, geliştiricilerin görevleri hızla tamamlamasına yardımcı olur. Yeni bir kullanıcı da her şeyi kendisi geliştirebilir. Ancak, karmaşık bir proje üzerinde çalışmanız gerekiyorsa, düşük kodlu ve kodsuz programlama dilleri yeterli olmayacaktır. Dolayısıyla bu gibi durumlarda manuel kodlamayı bilmeniz gerekir.

Düşük kodlu ve kodsuz çerçeveler aynı zamanda web sitesi ve mobil uygulama oluşturmanın geleceğidir. Bu tür otomatik işler zamandan tasarruf sağlar.

Tüm bunlar, AppMaster dışındaki çoğu kodsuz ve düşük kodlu platform için geçerlidir. AppMaster, yalnızca basit uygulamalar ve MVP'ler oluşturmanın değil, aynı zamanda karmaşık, yüksek yüklü kurumsal düzeyde sistemler oluşturmanın da mümkün olduğu yeni nesil bir platformdur. Bütün bunlar yeni bir yaklaşım sayesinde mümkün. Platform bir geliştirici ekibini taklit eder, geliştiricilerin yaptığı gibi projeniz için otomatik olarak teknik belgeler yazar ve gerekirse Go dilinde yazılmış kaynak kodunu da alabilirsiniz. AppMaster, üçü bir arada arka uç web ve mobil uygulamasıdır. Bir CRM ERP ve çok daha fazlasını oluşturabilirsiniz.

Böyle bir görsel programlama dilinin avantaj ve dezavantajlarını biliyor muydunuz?

Avantajlar:

Zaman koruma fonksiyonu;

Geliştiriciler, projelerinin süreçlerini hızlandırmak için düşük kodlu ve kodsuz programlama stratejileriyle çalışabilirler. Sürükle ve bırak sistemi ve önceden oluşturulmuş kullanıcı veri öğeleri sayesinde farklı seviyelerde uygulamalar oluşturabiliriz.

Geliştiriciler, projelerinin süreçlerini hızlandırmak için düşük kodlu ve kodsuz programlama stratejileriyle çalışabilirler. Sürükle ve bırak sistemi ve önceden oluşturulmuş kullanıcı veri öğeleri sayesinde farklı seviyelerde uygulamalar oluşturabiliriz. Çok pahalı değil;

Tam kapsamlı bir geliştiriciyi işe almak sorun olmayabilir, ancak tüm ekip hiç de ucuz bir karar olmayacaktır.

Tam kapsamlı bir geliştiriciyi işe almak sorun olmayabilir, ancak tüm ekip hiç de ucuz bir karar olmayacaktır. Yeni bir şey öğren;

Birinci sınıf öğrencileri, daha kolay bir adımdan yazılım geliştirme dünyasına dalıyorlar. Deneyimli bir programcının yolunu hayal edin. Düşük kodlu ve kodsuz çerçevelerle bu yolun yarısından çoktan geçtiniz.

Dezavantajları:

Sınırlı bir işlev listesi;

Kodsuz ve düşük kodlu programlama henüz daha karmaşık yazılım projeleri için bir araç haline gelmedi. Sistem ne kadar büyükse, o kadar gelişmiş işlevsellik gereklidir.

Kodsuz ve düşük kodlu programlama henüz daha karmaşık yazılım projeleri için bir araç haline gelmedi. Sistem ne kadar büyükse, o kadar gelişmiş işlevsellik gereklidir. Yoldaki bazı engeller;

Grafik bileşenlerinin sayısı, son aşamada yürütülemeyecek kadar büyük olabilir. Çok fazla bellek ve güç gerektirir.

Normal kod ile görsel programlama arasındaki fark nedir?

Bir metinde ve görsel bir öğe olarak kod

Genel programlama dilleri metne dayalıdır ve görsel programlama grafik tabanlıdır.

Genel programlama dilleri metne dayalıdır ve görsel programlama grafik tabanlıdır. Büyük miktarda veri

Görsel programlama araçları, metin tabanlı programlardan daha fazla bellek kullanır. Ancak AppMaster'ın bir farkı, oluşturduğu uygulamaların hafızanızda fazla yer kaplamamasıdır. Klasik programlama dilleri tarafından yazılan uygulamalar kadar hızlı çalışırlar. AppMaster'da oluşturulan uygulamalar, görsel stilden yalnızca temel bilgileri alır ve gereksinimlerle çalışır. Platform, kullanıcının görsel öğeler veya iş süreci blokları kullanarak yaptığı gereksinimleri analiz eder ve bu iş süreci bloklarına dayanarak zaten katıksız bir mantık üretir.

Görsel programlama araçları, metin tabanlı programlardan daha fazla bellek kullanır. Ancak AppMaster'ın bir farkı, oluşturduğu uygulamaların hafızanızda fazla yer kaplamamasıdır. Klasik programlama dilleri tarafından yazılan uygulamalar kadar hızlı çalışırlar. AppMaster'da oluşturulan uygulamalar, görsel stilden yalnızca temel bilgileri alır ve gereksinimlerle çalışır. Platform, kullanıcının görsel öğeler veya iş süreci blokları kullanarak yaptığı gereksinimleri analiz eder ve bu iş süreci bloklarına dayanarak zaten katıksız bir mantık üretir. Anlamak için daha basit

Düşük kodlu arayüzlerin görsel olarak algılanması daha kolaydır.

Düşük kodlu arayüzlerin görsel olarak algılanması daha kolaydır. Hızlı oluşturma

Büyük bir kod düzenlemenize gerek yok çünkü tek yapmanız gereken farklı bloklar arasında gezinmek ve mantıklı bir sıra oluşturmak.

Çözüm

Bugün , düşük kodlu ve kodsuz programlama geliştirme stratejileri, herkesin birlikte çalışabileceği birçok yararlı işlev getirdi. Geliştirme süreçleri boyunca, bu programlama dilleri hala devam etmektedir ve diğer teknolojiler daha iyi ve daha iyi hale geldikçe.

LCNC, uygulama oluşturmaya başka bir açıdan bakmamıza olanak tanır ve yeni işletmelerin büyümesine yardımcı olur. Günümüzde kodlamada bir devrimdir.