Laten we u kennis laten maken met het begrip no-code en low-code programmeren en ontwikkelen. Misschien heb je al eerder van no-code gehoord, of zelfs niet, maar we gaan het toch even oplossen. Het kan ook ingewikkeld lijken, zodat je hersenen in de eerste paar minuten stoppen met denken en opnieuw geladen moeten worden. Probeer gewoon deze gids te lezen. Ik weet zeker dat u iets nuttigs zult vinden.

Technologische doorbraken blijven veranderingen aanbrengen in ons leven. Kunstmatige intelligentie is een van de prioriteiten om nu over na te denken. Hetzelfde kan gezegd worden over programmeertalen. Visueel programmeren is een moderne manier om uw behoeften uit te drukken. No-code ontwikkelingsprocessen strategie heeft veel voordelen. Maar, ook, niets is perfect. Welke obstakels denkt u dat zich onderweg kunnen voordoen? Lees hieronder enkele feiten over no-code en low-code programmeren.

Wat zijn no-code en low-code?

Low-code of anderen kunnen no-code ontwikkeling (LCNC) noemen, zijn methoden om niet ingewikkelde programmastructuren te maken, bijvoorbeeld applicaties. Met deze hulpmiddelen kunt u uw leven gemakkelijker maken. Bent u een uitstekende programmeur? Hier maakt het niet veel uit, want u kunt sneller leren coderen. Low-code en no-code manieren van programmeren helpen om apps te maken via een grafische gebruikersinterface. Ja, u kunt nog steeds uw programma schrijven, maar op deze manier hoeft u geen ingewikkelde coderingsstrategieën te kennen.

U kunt visuele interfaces gebruiken in plaats van de gebruikelijke codering, gewoon slepen en neerzetten. Bij visuele programmering kunt u enkele grafische componenten gebruiken, bijvoorbeeld knoppen, geometrische vormen als blokken of pictogrammen, en symbolen. Het is altijd gemakkelijker om informatie waar te nemen via een grafisch ontwerp, vooral als je niet veel kennis hebt van technologie.

Tegenwoordig hoeft u niet veel tijd of energie te steken in het ontwikkelen van een code. Het gaat niet meer om verspilling, want iedereen kan programmeur worden met deze tools. Veel low-code en no-code programmeerplatforms zijn niet alleen in de afgelopen jaren ontstaan. Je zou er nog nooit van gehoord kunnen hebben. Maar wist u wat er door de decennia heen is veranderd?

No-code revolutie in ontwikkeling. Hoe heeft het een revolutie gemaakt?

Low-code en no-code ontwikkeling is niet iets nieuws. Inderdaad, het begon lang geleden maar kreeg pas onlangs aandacht. Allen zijn begonnen met high-level programmeertalen zoals Fortran en COBOL. Dit soort ontwikkeling verminderde de moeilijkheden bij het bouwen van een code. In de jaren vijftig waren deze talen voor het maken van apps een verademing voor de toenmalige ontwikkelaars en konden ze worden beschouwd als low-code.

De volgende verschuiving betrof Apple's HyperCard in 1987. HyperCard bood programmeurs een platform voor het bouwen van moeilijke apps zonder codering. Het had al een interface met grafische vormgeving. Bovendien was HyperCard gemaakt door Bill Atkinson. Hij noemde het een platform voor 'niet-programmeurs'. Apple stopte met de ontwikkeling van HyperCard in 1998. Later introduceerde Forrester in 2014 de term 'low-code'.

Vandaag werden de low-code en no-code platformen opnieuw gemaakt en vernieuwd. We werden dus geconfronteerd met enkele verschillen tussen hun versies:

Sommige low-code- of no-code-platforms werden ontworpen voor iedereen die apps moest bouwen voor zijn doelen. No-code platforms zoals HyperCard werden echter alleen voor ontwikkelaars gemaakt.

Vroeger gebruikte men geen externe gegevensbronnen zoals cloud-applicaties.

Tegenwoordig zijn low-code en no-code platforms beter beveiligd.

De belangrijkste prioriteit bij moderne low-code en no-code ontwikkeling is niet alleen om het proces gemakkelijker maar ook sneller te maken.

Wat is het verschil tussen no-code en low-code?

No-code gaat over ontwikkelingsplatforms die we gebruiken, waarbij je zelf geen code hoeft te bouwen. We hebben het trouwens over verschillende functies van no-code frameworks, maar wat zijn hun voorbeelden? Een ervan is AppMaster. Het is een cloud platform dat server applicaties (backend) en web/mobiele applicaties kan maken met behulp van code generatie. Dit is een no-code constructor die code schrijft en compileert. Met deze tool kun je een database opzetten en een serverapplicatie publiceren naar zijn cloud of AWS, Google Cloud en andere repositories.

Waarom zijn low-code en no-code populair geworden?

Tegenwoordig zijn low-code en no-code programmeertalen innovaties. Het inhuren van een ervaren full-stack ontwikkelaar kan duur zijn. Met de functies van de low-code en no-code frameworks kunnen junior ontwikkelaars high-level apps maken zoals een programmeur met 10 jaar ervaring. Ook kunnen ervaren ontwikkelaars betere resultaten boeken. Met behulp van low-code en no-code kunnen verschillende bedrijven hun potentieel en middelen beter gebruiken om hun doelen te bereiken.

Echter, wat zijn de bonussen van deze high-level programmeertaal strategieën?

Zijn low-code en no-code onze toekomst?

Stel je voor dat je programmeur wilde worden, maar dat het te ingewikkeld voor je was. Vandaag kunnen no-code en low-code platforms een nieuwe kans bieden om je aan te werven voor de baan van je droom. Maar wat gebeurt er als een dergelijke programmeerstrategie uiteindelijk ontwikkelaars vervangt?

Om de waarheid te zeggen, is het beter om een echte professionele ontwikkelaar in te huren, maar de beslissing hangt af van het doel van de app die je nodig hebt. Misschien is het voldoende om alleen low-code en no-code platforms te gebruiken, maar soms ook niet.

Low-code en no-code frameworks helpen ontwikkelaars om taken snel te voltooien. Een nieuwe gebruiker kan ook alles zelf ontwikkelen. Echter, low-code en no-code programmeertalen zullen niet genoeg zijn als u moet werken aan een complex project. In dergelijke gevallen moet u dus kennis hebben van handmatig coderen.

Low-code en no-code frameworks zijn ook de toekomst van het maken van websites en mobiele apps. Dit soort geautomatiseerd werk bespaart tijd.

Dit alles geldt voor de meeste no-code en low-code platforms, behalve voor AppMaster. AppMaster is een nieuwe generatie platform waarmee het mogelijk is om niet alleen eenvoudige applicaties en MVP's te maken, maar ook complexe systemen op bedrijfsniveau met hoge belasting te bouwen. Dit alles is mogelijk dankzij een nieuwe aanpak. Het platform bootst een team van ontwikkelaars na, het schrijft automatisch technische documentatie voor uw project op dezelfde manier als ontwikkelaars dat doen, en u kunt eventueel ook de broncode nemen die in de Go-taal is geschreven. AppMaster is een drie-in-één backend web- en mobiele applicatie. U kunt een CRM ERP maken en nog veel meer.

Wist je van de voor- en nadelen van zo'n visuele programmeertaal?

Voordelen:

Tijdbesparende functie;

Ontwikkelaars kunnen werken met low-code en no-code programmeerstrategieën om de processen van hun projecten te versnellen. We kunnen apps van verschillende niveaus maken dankzij een drag-and-drop systeem en vooraf gebouwde gebruikersgegevenselementen.

Niet erg duur;

Het inhuren van één full-stack ontwikkelaar is misschien geen probleem, maar het hele team zou helemaal geen goedkope beslissing zijn.

Leer iets nieuws;

Freshmen duiken in de wereld van softwareontwikkeling vanuit een gemakkelijkere stap. Stel je een pad voor van een ervaren programmeur. Je hebt al de helft van dit pad doorlopen met low-code en no-code frameworks.

Nadelen:

Een beperkte lijst van functies;

No-code en low-code programmeren is nog geen hulpmiddel geworden voor complexere software projecten. Hoe groter het systeem is, hoe meer geavanceerde functionaliteit nodig is.

Enkele obstakels op de weg;

Het aantal grafische componenten kan te groot zijn om in de eindfase uit te voeren. Het kost veel geheugen en kracht.

Wat is het verschil tussen gewone code en visueel programmeren?

Code in een tekst en als visueel element

Gebruikelijke programmeertalen zijn gebaseerd op tekst, en visuele programmering is gebaseerd op grafische elementen.

Een grote hoeveelheid gegevens

Visuele programmeertools nemen meer geheugen in beslag dan tekstgebaseerde programma's. Maar er is een verschil met AppMaster: de apps, die het bouwt, nemen niet veel van uw geheugen in beslag. Ze werken even snel als toepassingen die met klassieke programmeertalen zijn geschreven. Apps gemaakt in AppMaster nemen alleen de basis van de visuele stijl en werken met vereisten. Het platform analyseert de vereisten die de gebruiker heeft gemaakt met behulp van visuele elementen of met behulp van bedrijfsprocesblokken en genereert op basis van deze bedrijfsprocesblokken al onvervalste logica.

Eenvoudiger te begrijpen

Low-code interfaces zijn gemakkelijker visueel waar te nemen.

Snelle creatie

U hoeft geen grote code te regelen, want u hoeft alleen maar verschillende blokken te verplaatsen en een logische volgorde te creëren.

Conclusie

Vandaag de dag hebben low-code en no-code programmeerstrategieën veel nuttige functies geïntroduceerd waarmee iedereen kan werken. Tijdens hun ontwikkelingsproces zijn deze programmeertalen nog steeds in ontwikkeling, en zoals andere technologieën worden ze alleen maar beter.

Het LCNC stelt ons in staat het maken van apps van een andere kant te bekijken en helpt nieuwe bedrijven groeien. Het is een revolutie in het coderen tegenwoordig.