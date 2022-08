Introduisons-nous à la notion de programmation et de développement no-code et low-code. Peut-être avez-vous déjà entendu parler du no-code ou même pas, mais nous allons quand même le réparer. Cela peut aussi sembler compliqué, donc votre cerveau arrête de penser dans les premières minutes et a besoin d'être rechargé. Essayez simplement de lire ce guide. Je suis sûr que vous trouverez quelque chose d'utile.

Les percées technologiques continuent d'apporter des changements dans nos vies. L'intelligence artificielle est l'une des priorités auxquelles il faut penser maintenant. On peut dire la même chose des langages de programmation. La programmation visuelle est une façon moderne d'exprimer vos besoins. La stratégie de processus de développement sans code présente de nombreux avantages. Mais, aussi, rien n'est parfait. Selon vous, quels obstacles peuvent survenir sur le chemin ? Lisez quelques faits sur la programmation sans code et low-code ci-dessous.

Qu'est-ce que le no-code et le low-code ?

Le low-code ou d'autres peuvent appeler le développement sans code (LCNC) sont des méthodes de création de structures de programme simples, par exemple des applications. Ces aides vous permettent de vous faciliter la vie. Êtes-vous un excellent programmeur ? Ici, cela n'a pas beaucoup d'importance car vous pouvez apprendre à coder plus rapidement. Les méthodes de programmation low-code et no-code aident à créer des applications via une interface utilisateur graphique. Oui, vous pouvez toujours écrire votre programme, mais de cette façon, vous n'avez pas besoin de connaître des stratégies de codage complexes.

Vous pouvez utiliser des interfaces visuelles au lieu du codage habituel, il suffit de les faire glisser et de les déposer. En programmation visuelle, vous pouvez utiliser certains composants graphiques, par exemple des boutons, des formes géométriques sous forme de blocs ou d'icônes et des symboles. Il est toujours plus facile de percevoir l'information à travers un design graphique, surtout quand on n'a pas beaucoup de compétences en technologie.

Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de passer beaucoup de temps ou d'énergie à développer un code. Il ne s'agit plus de gaspiller car n'importe qui peut devenir programmeur avec ces outils. De nombreuses plates-formes de programmation low-code et no-code ont été créées non seulement au cours des dernières années. Vous n'auriez jamais pu entendre parler d'eux. Cependant, saviez-vous ce qui a changé au fil des décennies ?

Le développement low-code et no-code n'est pas quelque chose de nouveau. En effet, cela a commencé il y a longtemps mais n'a attiré l'attention que récemment. Tous ont commencé avec des langages de programmation de haut niveau tels que Fortran et COBOL. Ce type de développement a réduit les difficultés liées à l'élaboration d'un code. Dans les années 1950, ces langages de création d'applications étaient à l'époque un soulagement pour les développeurs et pouvaient être considérés comme du low-code.

Le changement suivant concernait l'HyperCard d'Apple en 1987. HyperCard offrait aux programmeurs une plate-forme pour créer des applications difficiles sans codage. Il avait déjà une interface avec la conception graphique. De plus, HyperCard a été créé par Bill Atkinson. Il l'a appelé une plate-forme pour les « non-programmeurs ». Apple a cessé de développer HyperCard en 1998. Plus tard, Forrester a introduit le terme « low code » en 2014.

Aujourd'hui, les plateformes low-code et no-code ont été refaites et renouvelées. Nous avons donc été confrontés à quelques différences entre leurs versions :

Certaines plates-formes low-code ou no-code ont été conçues pour tous ceux qui avaient besoin de créer des applications pour leurs cibles. Cependant, les plates-formes sans code telles que HyperCard ont été créées uniquement pour les développeurs.

Auparavant, les gens n'utilisaient pas de sources de données distantes comme les applications cloud.

Aujourd'hui, les plates-formes low-code et no-code ont une meilleure sécurité.

La principale priorité du développement low-code et no-code moderne n'est pas seulement de faciliter le processus, mais aussi de l'accélérer.

Quelle est la différence entre le no-code et le low-code ?

No-code concerne les plateformes de développement que nous utilisons, où vous n'avez pas besoin de créer un code vous-même. Soit dit en passant, nous parlons de différentes fonctions des frameworks sans code, mais quels sont leurs exemples ? L'un d'eux est AppMaster. Il s'agit d'une plate-forme cloud qui peut créer des applications serveur (backend) et des applications web/mobiles en utilisant la génération de code. Il s'agit d'un constructeur sans codage qui écrit du code et le compile. Avec cet outil, vous pouvez configurer une base de données et publier une application serveur sur son cloud ou AWS, Google Cloud et d'autres référentiels.

Pourquoi le low-code et le no-code sont-ils devenus populaires ?

Aujourd'hui, les langages de programmation low-code et no-code sont des innovations. Embaucher un développeur full-stack expérimenté peut coûter cher. Les fonctions des frameworks low-code et no-code permettent aux développeurs juniors de créer des applications de haut niveau comme un programmeur avec 10 ans d'expérience. De plus, les développeurs qualifiés peuvent obtenir de meilleurs résultats. Avec l'aide du low-code et du no-code, diverses entreprises peuvent mieux utiliser leur potentiel et leurs ressources pour atteindre leurs objectifs.

Cependant, quels sont les bonus de ces stratégies de langage de programmation de haut niveau ?

Le low-code et le no-code sont-ils notre avenir ?

Imaginez que vous vouliez devenir programmeur, mais que c'était trop compliqué pour vous. Aujourd'hui, les plateformes no-code et low-code peuvent offrir une nouvelle opportunité de vous faire embaucher pour le travail de vos rêves. Néanmoins, que se passera-t-il si, au final, une telle stratégie de programmation remplace les développeurs ?

Pour dire la vérité, il vaut mieux embaucher un vrai développeur professionnel, mais la décision dépend de l'objectif de l'application dont vous avez besoin. Peut-être suffira-t-il d'utiliser uniquement des plates-formes low-code et no-code, mais parfois non.

Les frameworks low-code et no-code aident les développeurs à effectuer les tâches rapidement. Un nouvel utilisateur peut également développer n'importe quoi lui-même. Cependant, les langages de programmation low-code et no-code ne suffiront pas si vous devez travailler sur un projet complexe. Donc, dans de tels cas, vous devez connaître le codage manuel.

Les cadres low-code et no-code sont également l'avenir de la création de sites Web et d'applications mobiles. Ce genre de travail automatisé fait gagner du temps.

Tout cela est vrai pour la plupart des plates-formes sans code et à faible code, à l'exception d'AppMaster. AppMaster est une plate-forme de nouvelle génération avec laquelle il est possible de créer non seulement des applications simples et des MVP, mais également de construire des systèmes complexes à haute charge au niveau de l'entreprise. Tout cela est possible grâce à une nouvelle approche. La plateforme imite une équipe de développeurs, elle rédige automatiquement la documentation technique de votre projet de la même manière que le font les développeurs, et vous pouvez également prendre le code source écrit en langage Go si nécessaire. AppMaster est une application Web et mobile trois en un. Vous pouvez créer un ERP CRM et bien plus encore.

Connaissiez-vous les avantages et les inconvénients d'un tel langage de programmation visuel ?

Avantages :

Fonction de préservation du temps ;

Les développeurs peuvent travailler avec des stratégies de programmation low-code et no-code pour accélérer les processus de leurs projets. Nous pouvons créer des applications de différents niveaux grâce à un système de glisser-déposer et des éléments de données utilisateur pré-construits.

Embaucher un développeur full-stack n'est peut-être pas un problème, mais toute l'équipe ne serait pas du tout une décision bon marché.

Les étudiants de première année plongent dans le monde du développement de logiciels à partir d'une étape plus facile. Imaginez le parcours d'un programmeur expérimenté. Vous avez déjà parcouru la moitié de ce chemin avec des frameworks low-code et no-code.

Désavantages:

Une liste limitée de fonctions;

La programmation sans code et low-code n'est pas encore devenue un outil pour des projets logiciels plus complexes. Plus le système est grand, plus les fonctionnalités avancées sont nécessaires.

Le nombre de composants graphiques peut être trop important pour être exécuté à l'étape finale. Cela demande beaucoup de mémoire et de puissance.

Quelle est la différence entre le code usuel et la programmation visuelle ?

Code dans un texte et comme élément visuel

Les langages de programmation habituels sont basés sur du texte et la programmation visuelle est basée sur des graphiques.

Les outils de programmation visuels utilisent plus de mémoire que les programmes textuels. Mais il y a une différence avec AppMaster, c'est que les applications qu'il construit n'occupent pas beaucoup de mémoire. Ils fonctionnent aussi vite que les applications écrites par des langages de programmation classiques. Les applications créées dans AppMaster ne prennent que les principes fondamentaux du style visuel et fonctionnent avec les exigences. La plate-forme analyse les exigences que l'utilisateur a formulées à l'aide d'éléments visuels ou à l'aide de blocs de processus métier et, sur la base de ces blocs de processus métier, génère déjà une logique pure.

Les interfaces low-code sont plus faciles à percevoir visuellement.

Vous n'avez pas besoin d'organiser un gros code car tout ce que vous avez à faire est de vous déplacer dans différents blocs et de créer une séquence logique.

Conclusion

Aujourd'hui, les stratégies de développement de programmation low-code et no-code ont introduit de nombreuses fonctions utiles avec lesquelles tout le monde peut travailler. Tout au long de leur processus de développement, ces langages de programmation sont toujours en progrès, et au fur et à mesure que d'autres technologies deviennent de mieux en mieux.

Le LCNC nous permet de regarder la création d'applications d'un autre côté et aide les nouvelles entreprises à se développer. C'est une révolution dans le codage de nos jours.