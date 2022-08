Lassen Sie uns Ihnen den Begriff der No-Code- und Low-Code-Programmierung und -Entwicklung vorstellen. Vielleicht haben Sie schon einmal von No-Code gehört oder auch nicht, aber wir werden es trotzdem beheben. Es mag auch kompliziert erscheinen, sodass Ihr Gehirn in den ersten Minuten aufhört zu denken und neu geladen werden muss. Versuchen Sie einfach, diese Anleitung zu lesen. Ich bin sicher, Sie werden etwas Nützliches finden.

Technologische Durchbrüche verändern weiterhin unser Leben. Künstliche Intelligenz ist eine der Prioritäten, über die man jetzt nachdenken muss. Dasselbe gilt für Programmiersprachen. Visuelle Programmierung ist eine moderne Art, Ihre Bedürfnisse auszudrücken. Die Strategie der No-Code-Entwicklungsprozesse hat viele Vorteile. Aber auch nichts ist perfekt. Welche Hindernisse können Ihrer Meinung nach auf dem Weg auftreten? Lesen Sie unten einige Fakten über No-Code- und Low-Code-Programmierung.

Was sind No-Code und Low-Code?

Low-Code oder auch No-Code-Development (LCNC) sind Methoden zur Erstellung unkomplizierter Programmstrukturen, beispielsweise von Applikationen. Mit diesen Helfern machen Sie sich das Leben leichter. Sind Sie ein ausgezeichneter Programmierer? Hier spielt es keine große Rolle, da Sie das Programmieren schneller lernen können. Low-Code- und No-Code-Programmiermethoden helfen dabei, Apps über eine grafische Benutzeroberfläche zu erstellen. Ja, Sie können Ihr Programm immer noch schreiben, aber auf diese Weise müssen Sie keine komplexen Codierungsstrategien kennen.

Sie können visuelle Schnittstellen anstelle der üblichen Codierung verwenden, ziehen Sie sie einfach per Drag-and-Drop. Bei der visuellen Programmierung können Sie einige grafische Komponenten verwenden, z. B. Schaltflächen, geometrische Formen als Blöcke oder Symbole und Symbole. Es ist immer einfacher, Informationen durch ein grafisches Design wahrzunehmen, insbesondere wenn Sie nicht über viele technische Kenntnisse verfügen.

Heute müssen Sie nicht viel Zeit oder Energie aufwenden, um einen Code zu entwickeln. Es geht nicht mehr um Verschwendung, denn jeder kann mit diesen Tools zum Programmierer werden. Nicht erst in den letzten Jahren sind viele Low-Code- und No-Code-Programmierplattformen entstanden. Du hättest nie von ihnen gehört haben können. Aber wussten Sie, was sich im Laufe der Jahrzehnte verändert hat?

No-Code-Revolution in der Entwicklung. Wie kam es zu einer Revolution?

Low-Code- und No-Code-Entwicklung ist nichts Neues. Tatsächlich hat es vor langer Zeit begonnen, aber erst vor kurzem Aufmerksamkeit erregt. Alle haben mit höheren Programmiersprachen wie Fortran und COBOL begonnen. Diese Art der Entwicklung reduzierte die Schwierigkeiten beim Erstellen eines Codes. In den 1950er Jahren waren diese Sprachen für die App-Erstellung eine Erleichterung für die damaligen Entwickler und konnten als Low-Code bezeichnet werden.

Die nächste Schicht befasste sich 1987 mit Apples HyperCard. HyperCard bot Programmierern eine Plattform zum Erstellen schwieriger Apps ohne Codierung. Es hatte bereits eine Schnittstelle mit grafischem Design. Darüber hinaus wurde HyperCard von Bill Atkinson erstellt. Er nannte es eine Plattform für „Nicht-Programmierer“. Apple stellte die Entwicklung von HyperCard 1998 ein. Später führte Forrester 2014 den Begriff „Low Code“ ein.

Heute wurden die Low-Code- und No-Code-Plattformen überarbeitet und erneuert. Wir hatten also einige Unterschiede zwischen ihren Versionen:

Einige Low-Code- oder No-Code-Plattformen wurden für alle entwickelt, die Apps für ihre Ziele erstellen mussten. No-Code-Plattformen wie HyperCard wurden jedoch nur für Entwickler erstellt.

Früher nutzten die Menschen keine entfernten Datenquellen wie Cloud-Anwendungen.

Heute haben Low-Code- und No-Code-Plattformen eine bessere Sicherheit.

Die Hauptpriorität in der modernen Low-Code- und No-Code-Entwicklung besteht darin, den Prozess nicht nur einfacher, sondern auch schneller zu machen.

Was ist der Unterschied zwischen No-Code und Low-Code?

Bei No-Code geht es um von uns verwendete Entwicklungsplattformen, bei denen Sie keinen Code selbst erstellen müssen. Übrigens sprechen wir über verschiedene Funktionen von No-Code-Frameworks, aber was sind ihre Beispiele? Einer von ihnen ist AppMaster. Es ist eine Cloud-Plattform, die Serveranwendungen (Backend) und Web-/Mobilanwendungen mithilfe von Codegenerierung erstellen kann. Dies ist ein Zero-Coding-Konstruktor, der Code schreibt und kompiliert. Mit diesem Tool können Sie eine Datenbank einrichten und eine Serveranwendung in deren Cloud oder AWS, Google Cloud und anderen Repositories veröffentlichen.

Warum wurden Low-Code und No-Code populär?

Heute sind Low-Code- und No-Code-Programmiersprachen Innovationen. Die Einstellung eines erfahrenen Full-Stack-Entwicklers kann teuer werden. Die Funktionen der Low-Code- und No-Code-Frameworks ermöglichen es Junior-Entwicklern, High-Level-Apps wie ein Programmierer mit 10 Jahren Erfahrung zu erstellen. Außerdem können erfahrene Entwickler bessere Ergebnisse erzielen. Mit Hilfe von Low-Code und No-Code können verschiedene Unternehmen ihre Potenziale und Ressourcen besser für ihre Ziele einsetzen.

Was sind jedoch die Vorteile dieser High-Level-Programmiersprachenstrategien?

Sind Low-Code und No-Code unsere Zukunft?

Stell dir vor, du wolltest Programmierer werden, aber es war zu kompliziert für dich. Heute können No-Code- und Low-Code-Plattformen eine neue Möglichkeit bieten, Sie für den Job Ihres Traums einzustellen. Was passiert jedoch, wenn eine solche Programmierstrategie im Endergebnis die Entwickler ersetzt?

Um die Wahrheit zu sagen, ist es besser, einen echten professionellen Entwickler zu beauftragen, aber die Entscheidung hängt vom Ziel der App ab, die Sie benötigen. Vielleicht reicht es aus, nur Low-Code- und No-Code-Plattformen zu verwenden, manchmal aber auch nicht.

Low-Code- und No-Code-Frameworks helfen Entwicklern, Aufgaben schnell zu erledigen. Ein neuer Benutzer kann auch alles selbst entwickeln. Low-Code- und No-Code-Programmiersprachen reichen jedoch nicht aus, wenn Sie an einem komplexen Projekt arbeiten müssen. In solchen Fällen müssen Sie also die manuelle Codierung kennen.

Low-Code- und No-Code-Frameworks sind auch die Zukunft der Erstellung von Websites und mobilen Apps. Solche automatisierten Arbeiten sparen Zeit.

All dies gilt für die meisten No-Code- und Low-Code-Plattformen mit Ausnahme von AppMaster. AppMaster ist eine Plattform der neuen Generation, mit der es möglich ist, nicht nur einfache Anwendungen und MVPs zu erstellen, sondern auch komplexe Hochlastsysteme auf Unternehmensebene zu erstellen. All dies ist dank eines neuen Ansatzes möglich. Die Plattform ahmt ein Team von Entwicklern nach, sie schreibt automatisch die technische Dokumentation für Ihr Projekt auf die gleiche Weise wie Entwickler, und Sie können bei Bedarf auch den in der Go-Sprache geschriebenen Quellcode übernehmen. AppMaster ist eine Drei-in-Eins-Backend-Web- und Mobilanwendung. Sie können ein CRM-ERP und vieles mehr erstellen.

Wussten Sie, welche Vor- und Nachteile eine solche visuelle Programmiersprache hat?

Vorteile:

Zeitsparende Funktion;

Entwickler können mit Low-Code- und No-Code-Programmierstrategien arbeiten, um die Prozesse ihrer Projekte zu beschleunigen. Dank eines Drag-and-Drop-Systems und vorgefertigter Benutzerdatenelemente können wir Apps auf verschiedenen Ebenen erstellen.

Entwickler können mit Low-Code- und No-Code-Programmierstrategien arbeiten, um die Prozesse ihrer Projekte zu beschleunigen. Dank eines Drag-and-Drop-Systems und vorgefertigter Benutzerdatenelemente können wir Apps auf verschiedenen Ebenen erstellen. Nicht viel teuer;

Die Einstellung eines Full-Stack-Entwicklers ist vielleicht kein Problem, aber das ganze Team wäre keine billige Entscheidung.

Die Einstellung eines Full-Stack-Entwicklers ist vielleicht kein Problem, aber das ganze Team wäre keine billige Entscheidung. Lerne etwas Neues;

Studienanfänger tauchen von einem einfacheren Schritt in die Welt der Softwareentwicklung ein. Stellen Sie sich den Weg eines erfahrenen Programmierers vor. Die Hälfte dieses Weges haben Sie mit Low-Code- und No-Code-Frameworks bereits hinter sich.

Nachteile:

Eine begrenzte Liste von Funktionen;

No-Code- und Low-Code-Programmierung ist noch kein Werkzeug für komplexere Softwareprojekte geworden. Je größer das System ist, desto mehr erweiterte Funktionalität wird benötigt.

No-Code- und Low-Code-Programmierung ist noch kein Werkzeug für komplexere Softwareprojekte geworden. Je größer das System ist, desto mehr erweiterte Funktionalität wird benötigt. Einige Hindernisse auf dem Weg;

Die Anzahl der grafischen Komponenten kann zu groß sein, um sie in der Endphase auszuführen. Es braucht viel Speicher und Energie.

Was ist der Unterschied zwischen gewöhnlichem Code und visueller Programmierung?

Code in einem Text und als visuelles Element

Übliche Programmiersprachen basieren auf Text, und die visuelle Programmierung ist grafisch.

Übliche Programmiersprachen basieren auf Text, und die visuelle Programmierung ist grafisch. Eine große Datenmenge

Visuelle Programmiertools benötigen mehr Speicherplatz als textbasierte Programme. Aber es gibt einen Unterschied zu AppMaster, dass die Apps, die es erstellt, nicht viel Speicherplatz beanspruchen. Sie arbeiten so schnell wie Anwendungen, die mit klassischen Programmiersprachen geschrieben wurden. Im AppMaster erstellte Apps übernehmen nur die Grundlagen aus dem visuellen Stil und arbeiten mit Anforderungen. Die Plattform analysiert die Anforderungen, die der Benutzer mit visuellen Elementen oder mit Geschäftsprozessblöcken gestellt hat, und generiert auf Basis dieser Geschäftsprozessblöcke bereits eine unverfälschte Logik.

Visuelle Programmiertools benötigen mehr Speicherplatz als textbasierte Programme. Aber es gibt einen Unterschied zu AppMaster, dass die Apps, die es erstellt, nicht viel Speicherplatz beanspruchen. Sie arbeiten so schnell wie Anwendungen, die mit klassischen Programmiersprachen geschrieben wurden. Im AppMaster erstellte Apps übernehmen nur die Grundlagen aus dem visuellen Stil und arbeiten mit Anforderungen. Die Plattform analysiert die Anforderungen, die der Benutzer mit visuellen Elementen oder mit Geschäftsprozessblöcken gestellt hat, und generiert auf Basis dieser Geschäftsprozessblöcke bereits eine unverfälschte Logik. Einfacher zum Verständnis

Low-Code-Schnittstellen sind visuell leichter wahrzunehmen.

Low-Code-Schnittstellen sind visuell leichter wahrzunehmen. Schnelle Erstellung

Sie müssen keinen großen Code arrangieren, da Sie sich nur um verschiedene Blöcke bewegen und eine logische Reihenfolge erstellen müssen.

Fazit

Heute haben Low-Code- und No-Code-Entwicklungsstrategien viele nützliche Funktionen eingeführt, mit denen jeder arbeiten kann. Während ihres gesamten Entwicklungsprozesses sind diese Programmiersprachen immer noch in Arbeit, und andere Technologien werden immer besser.

Das LCNC ermöglicht es uns, die App-Erstellung von einer anderen Seite zu betrachten und hilft neuen Unternehmen beim Wachstum. Es ist heutzutage eine Revolution in der Codierung.